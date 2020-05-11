В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер

В ночь на 13 мая в северных и центральных областях Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 ° (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по Киеву и Киевской области во вторник, 12 мая, ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый), в регионе в отдельных районах град.

Также в столице ночью 13 мая синоптики прогнозируют заморозки на почве 0-2°, а в Киевской области - заморозки на почве 0-5°.

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