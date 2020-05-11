В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер
В ночь на 13 мая в северных и центральных областях Украины ожидаются заморозки.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 ° (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по Киеву и Киевской области во вторник, 12 мая, ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый), в регионе в отдельных районах град.
Также в столице ночью 13 мая синоптики прогнозируют заморозки на почве 0-2°, а в Киевской области - заморозки на почве 0-5°.
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«СЛУГИ НАРОДУ» ПІДГОТУВАЛИ АТОМНУ БОМБУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мар 10, 2020
На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Автори документа, депутати від «Слуги народу», вирішили ввести новий податок під назвою «поставлене податкове зобов'язання», яке регламентує що кожен виробник або власник землі зобов'язаний буде платити мінімум 8% від нормативної вартості своєї сільгоспземлі. Ба більше, це зобов'язання не скасовує земельний податок, який зараз за нормами поточного податкового кодексу встановлюється місцевими радами і повинен бути в межах від 0.3% до 1% від нормативної вартості землі. Таким чином базове підвищення податкового навантаження на землю становить від 8 до 25 разів.
(чтоб им вдавиться!!!)
Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.
https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
про потребителя отдельная песня...
Я, .....я .серьёзно вас огорчу. Это будет продолжаться все лето. Другого выхода нет.
https://streamable.com/l00cvd