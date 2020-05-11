РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10923 посетителя онлайн
Новости
25 749 50

В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер

В ночь на 13 мая в северных и центральных областях Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 ° (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по Киеву и Киевской области во вторник, 12 мая, ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый), в регионе в отдельных районах град.

Также в столице ночью 13 мая синоптики прогнозируют заморозки на почве 0-2°, а в Киевской области - заморозки на почве 0-5°.

Читайте также: Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством

Гидрометцентр (665) погода (2819) морозы (198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер - Цензор.НЕТ 5996
показать весь комментарий
11.05.2020 16:46 Ответить
+20
И еще одна напасть

«СЛУГИ НАРОДУ» ПІДГОТУВАЛИ АТОМНУ БОМБУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мар 10, 2020

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Автори документа, депутати від «Слуги народу», вирішили ввести новий податок під назвою «поставлене податкове зобов'язання», яке регламентує що кожен виробник або власник землі зобов'язаний буде платити мінімум 8% від нормативної вартості своєї сільгоспземлі. Ба більше, це зобов'язання не скасовує земельний податок, який зараз за нормами поточного податкового кодексу встановлюється місцевими радами і повинен бути в межах від 0.3% до 1% від нормативної вартості землі. Таким чином базове підвищення податкового навантаження на землю становить від 8 до 25 разів.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:53 Ответить
+12
Ко всем напастям ещё и эта.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С ляшко2 соревнуются - кто кого перепистит..
показать весь комментарий
11.05.2020 16:43 Ответить
и воду горячую отключат
показать весь комментарий
11.05.2020 16:44 Ответить
Это всё, что вас волнует? Гораздо хуже остаться без урожая.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:14 Ответить
в многих областных центрах горячая вода не существует централизовано...любо бойлеры либо домовые котельние))
показать весь комментарий
11.05.2020 20:16 Ответить
Ко всем напастям ещё и эта.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:45 Ответить
В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер - Цензор.НЕТ 5996
показать весь комментарий
11.05.2020 16:46 Ответить
Что должен сделать ******** в теме про погоду, спортивный рекорд или солнечное затмение? Верно, оставить кучку про "бубочку"...
показать весь комментарий
11.05.2020 16:54 Ответить
А за пост про сад и заморозки барыга не заплатит !
показать весь комментарий
11.05.2020 17:00 Ответить
Після шалених бджілок, ще і не таке напишеш...
показать весь комментарий
11.05.2020 17:01 Ответить
А после бубочкиного кокса?
показать весь комментарий
11.05.2020 17:09 Ответить
в написании этого слова "лидер", с первой буквой промашка вышла.
показать весь комментарий
11.05.2020 20:37 Ответить
да....зима порадовала - так весна заметет... итить колотить... и так аграрии в шоке !
показать весь комментарий
11.05.2020 16:46 Ответить
И еще одна напасть

«СЛУГИ НАРОДУ» ПІДГОТУВАЛИ АТОМНУ БОМБУ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Мар 10, 2020

На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №3131 щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Автори документа, депутати від «Слуги народу», вирішили ввести новий податок під назвою «поставлене податкове зобов'язання», яке регламентує що кожен виробник або власник землі зобов'язаний буде платити мінімум 8% від нормативної вартості своєї сільгоспземлі. Ба більше, це зобов'язання не скасовує земельний податок, який зараз за нормами поточного податкового кодексу встановлюється місцевими радами і повинен бути в межах від 0.3% до 1% від нормативної вартості землі. Таким чином базове підвищення податкового навантаження на землю становить від 8 до 25 разів.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:53 Ответить
какая радость... ну наконец-то
(чтоб им вдавиться!!!)
показать весь комментарий
11.05.2020 16:56 Ответить
"Добьем недобитое до конца" - новый лозунг зеленой пошести.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:07 Ответить
Ось і ричаг для продажу землі.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:07 Ответить
И еще один

Міністерство економрозвитку хоче встановити на всю сільськогосподарську техніку в країні спеціальне обладнання, яке буде реєструвати обсяг зібраного врожаю і передавати ці дані відомству. Для приватної компанії-партнера міністерства передбачено винагороду за сервісне обслуговування цього обладнання в розмірі 1 долар з кожної зібраної тонни, що в масштабах галузі тільки на зернових становить 70 млн доларів.

https://bykvu.com/ua/mysli/hosudarstvo-v-smartfone-kak-spylyt-70-myllyonov-dollarov-na-kontrole-za-zernom/
показать весь комментарий
11.05.2020 17:15 Ответить
Безумие нарастает. А вам не кажется, что команда зеленой плесени нуждается в услугах психиатра? В цивилизованной стране она нуждалась бы еще в услугах прокурора и тюремного охранника в зоне для особо опасных преступников.
показать весь комментарий
11.05.2020 18:40 Ответить
В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер - Цензор.НЕТ 5269
показать весь комментарий
11.05.2020 19:02 Ответить
Так уже. Постоянные разговоры про отмену компенсации НДС на экспорт технических культур обвалили цену на них в среднем на 18-22%.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:18 Ответить
акуеть, вот это ход... ну беріть вила та ходімо палити зраду
показать весь комментарий
11.05.2020 19:22 Ответить
Какая разница аграрием? Пропал урожай получил страховку, уцелел - получил больше доход. Вот потребителю придётся раскошелиться.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:19 Ответить
самоубийства уже начались в среде фермеров...
показать весь комментарий
11.05.2020 17:25 Ответить
К самоубийствам и наш добрый Минздрав руку приложил.Знаменитая фраза Ляшка :* Почуття тривоги*, - означает, что фоновое чувство тревоги и безысходности испытывает все население. Все понимают , что какие - то мифические лярды денег ходят туда - сюда, под вывеской борьбы с короновирусом, и ни больным, ни врачам не доходят и неизвестно, куда исчезают. , Непонятно, что ты послезавтра положишь в тарелку ребенку, или тарелка останется пустой.
показать весь комментарий
11.05.2020 18:32 Ответить
это в цивилизованном государстве... но не у нас...хотя...если это огромный агрохолдигн, то все перечисленное Вами правда, но если это хозяйство по-меньше или совсем небольшое там другие правила игры... там государство только обещает, а ссуды в банке, аренда земли, семена, химия, техника и ГСМ - это головняк агрария, как и сам урожай (в смысле ...если его нет - катастрофа, долги и кабала банка, если урожай хорошо уродил - опять суета - хранение-сертификация-продажа...)
про потребителя отдельная песня...
показать весь комментарий
11.05.2020 17:51 Ответить
Что бы получить страховку, надо для начала застраховаться. А это не дешево.
показать весь комментарий
11.05.2020 18:56 Ответить
И снова про Зеленского...
показать весь комментарий
11.05.2020 16:52 Ответить
У соевых идиотов, если их прочесть выше, в возможных заморозках стопудово виноват "бубочка"!
показать весь комментарий
11.05.2020 17:01 Ответить
Ничего удивительного, вон зепилам порошок до сих пор в портки срет, и ворует их 4000 бакинских, которые янелох им обещал платить
показать весь комментарий
11.05.2020 17:20 Ответить
квартальная скотина абсолютно нефартовая для украинской экономики. мало того, что при нем ввп упал до -8%, так еще и неурожай будет в этом году. гнать это педтрило сраными вениками.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:01 Ответить
«Зима близько» (с)
показать весь комментарий
11.05.2020 17:04 Ответить
Сподіваюсь що до заморозків не дійде, та й нема такого по прогнозу, хіба що в горах, але там ще могло і не розквітнути.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:06 Ответить
Впервые порадовался, что опоздал с высадкой рассады в грунт. Завтра позатаскиваю ящики с рассадой в тепличку и будем видеть, что за погода будет.
показать весь комментарий
11.05.2020 18:35 Ответить
При порошенко такого не было. Солнце светило ярче, не было шквальных ветров, только бриз морской ласкал загорелую кожу
показать весь комментарий
11.05.2020 17:07 Ответить
В усякому разі,"при порошенко" чотири роки були найкращі за всі роки незалежності України врожаї зернових.Зрозуміло,що це завдяки не Порошенку,а матері-природі і наполегливій праці аграріїв,але чомусь так склалося.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:15 Ответить
Зебилы не менее мерзкие за своего кумира. Заткнись и сдохни!
показать весь комментарий
11.05.2020 17:15 Ответить
Зепилка, то ты поддерживаешь Михо?
показать весь комментарий
11.05.2020 17:22 Ответить
А у Тетяни Лайф при Петрі -ще ***** була небрита- а тепер заросла мохом і в роті пір'я виросло! ЗЕмутантка!
показать весь комментарий
11.05.2020 18:11 Ответить
от тобі на! А в мене сортові іріси збираюця цвісти!!! Виноград викинув листя. Кілька молодих дерев тільки-но посадив - листя з'явилось вже...
показать весь комментарий
11.05.2020 17:15 Ответить
Та же куйня. А абрикосы, а персики, а яблок сколько нацеплялось((( Еще и тля норовит смородину сожрать. Одно горечко
показать весь комментарий
11.05.2020 17:24 Ответить
Спасибо, что напомнил про смородину, накрою вечером.
показать весь комментарий
11.05.2020 18:37 Ответить
вот это будет урожай! а помните урожай 2018, когда коров абрикосами кормили. Старики говорили, что такой урожай бывает перед войнами, стихийными бедствиями и т.д.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:27 Ответить
Глобальное потепление поломало традиционные народные приметы.
показать весь комментарий
11.05.2020 20:02 Ответить
это да. считается, что чем лучше "одет" лук, тем холоднее будет зима. Лук прошлого урожая был весь в шелухе, а зима была теплая.
показать весь комментарий
11.05.2020 20:49 Ответить
Не, не так. Не просто ожидаются заморозки. А заморозки как вынужденная мера охлаждения планеты и аккумулирования влаги. Иначе фсье уже давно бы были ......штабелями........сори,но это так.
Я, .....я .серьёзно вас огорчу. Это будет продолжаться все лето. Другого выхода нет.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:33 Ответить
2020-й астановись.. Пранк от крысы над всеми нами...
показать весь комментарий
11.05.2020 17:58 Ответить
Де, які морози, який вітер?В Україні очікуються заморозки і шквальний вітер - Цензор.НЕТ 5543
https://streamable.com/l00cvd
показать весь комментарий
11.05.2020 18:00 Ответить
"люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий , грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются" (Лук.21:26)
показать весь комментарий
12.05.2020 00:25 Ответить
 
 