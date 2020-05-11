Рада ЄС схвалила висновки про майбутнє Східного партнерства, затвердивши європейські устремління партнерів, - представник України Точицький
Висновки Ради ЄС, якими визначається майбутнє політики Східного партнерства на період після 2020, консолідують європейські устремління України і подальшу інтеграцію з ЄС.
Так прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" відповідне рішення Ради ЄС представник України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.
Виділяючи важливі моменти прийнятого рішення, Точицький зазначив, що, по-перше, висновки містять такі ключові сигнали для України, як підтримка ЄС європейських прагнень і європейського вибору, територіальної цілісності і мирного врегулювання конфліктів, подальшу інтеграцію з ЄС і доступ на внутрішній ринок Євросоюзу.
"По-друге, у висновках ЄС визнає стратегічну важливість Східного партнерства і закликає до його великих амбіцій і гнучкості. Це саме те, що в контактах з ЄС і його державами-членами ми постійно просуваємо разом з іншими асоційованими партнерами - Грузією і Молдовою. Закріплена у висновках гнучкість дозволить нам розвивати ідею запуску додаткового формату діалогу ЄС з партнерами так званого "Східного партнерства Плюс", - продовжив посол.
Представник України при ЄС також наголосив на важливості того, що документ містить положення про безвізові режими з країнами-учасниками Східного партнерства – як із тими, в яких вже діє безвіз, так і з тими, які стоять на шляху його отримання.
"Початок функціонування Вищого антикорупційного суду завершило успішний процес формування антикорупційних органів. Українська влада налаштована продовжувати працювати з нашими партнерами з ЄС із тим, щоб при будь-якому розвитку подій, пов'язаних з COVID-19, отримані українськими громадянами свободи в стосунках з ЄС, і, перш за все, свобода пересування, збереглися", - підкреслив Точицький.
Крім того, за його словами, у висновках відображені поширення переваг Єдиного цифрового ринку ЄС, "Зелена угода ЄС", спільна боротьба з дезінформацією, зміцнення стійкості партнерів, а також інші так звані "секторальні" питання.
"Пандемія коронавірусу, в умовах якої узгоджувалися і приймалися ці висновки, підтвердила важливість розвитку нового напряму співпраці в рамках Східного партнерства - сфері охорони здоров'я. Підводячи підсумки, хочу сказати, що висновки приймались у досить складному політичному контексті, тому всі ці амбітні формулювання особливо цінні для нас. Водночас хочу зазначити, що попередні висновки, які затверджувалися в 2016 році, не згадують європейських устремлінь партнерів і приєднання до внутрішнього ринку", - особливо зазначив представник України.
При цьому він додав, що висновки-2020 року - "хороша основа для майбутнього саміту Східного партнерства, під час якого ми будемо працювати над посиленням відповідних політичних та секторальних сигналів".
Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок схвалила висновки щодо майбутньої політики Східного партнерства після 2020 року. Документ фактично формулює позицію Європейського Союзу в контексті шостого саміту Східного партнерства, який має відбутися цього року. Через тривалі карантинні обмеження результати були затверджені письмовою процедурою.
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одни выбрали путиношвили, другие додона, а третие малоросского квнщика.
В 2025 в ЕС вступит часть балкан, будут иметь право работать, где хотят, учиться нашару, и получат взлет экономики в стратосферу иза отмены таможни. Мы к этому времени ставим цель получить "Зеленое соглашение", роуминг и принять пару норм. Это говно еще и пытается слепить с одобрения намерений.. которых типа небыло перемогу.