5 вітчизняних виробників реєструють клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19, - Степанов

Клінічні випробування лікарських засобів для лікування COVID-19 реєструють фармвиробники України.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є вітчизняні підприємства, які реєструють клінічні випробування лікарських засобів, які вони випускають. Зараз це "Фармак", "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", "Фармфірма "Дарниця", "Біофарма" та "Інтерхім". Вони намагаються створити ліки для лікування COVID-19, в тому числі симптоматичного. Наприклад, "Дарниця" завезла субстанцію для виробництва гідроксихлорохіну, а "Біофарма" зареєструвала клінічне дослідження засобу "Біофіт", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 300% доплати медикам за квітень мають початися цього тижня, більшості областей надбавку за березень вже виплатили, - Степанов. ВIДЕО