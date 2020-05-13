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5 вітчизняних виробників реєструють клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19, - Степанов
Клінічні випробування лікарських засобів для лікування COVID-19 реєструють фармвиробники України.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є вітчизняні підприємства, які реєструють клінічні випробування лікарських засобів, які вони випускають. Зараз це "Фармак", "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", "Фармфірма "Дарниця", "Біофарма" та "Інтерхім". Вони намагаються створити ліки для лікування COVID-19, в тому числі симптоматичного. Наприклад, "Дарниця" завезла субстанцію для виробництва гідроксихлорохіну, а "Біофарма" зареєструвала клінічне дослідження засобу "Біофіт", - сказав він.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
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+2 Юрій Ан
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+1 Юрій Ан
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