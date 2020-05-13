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Новини Коронавірус і карантин
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5 вітчизняних виробників реєструють клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19, - Степанов

5 вітчизняних виробників реєструють клінічні випробування препаратів для лікування COVID-19, - Степанов

Клінічні випробування лікарських засобів для лікування COVID-19 реєструють фармвиробники України.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є вітчизняні підприємства, які реєструють клінічні випробування лікарських засобів, які вони випускають. Зараз це "Фармак", "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", "Фармфірма "Дарниця", "Біофарма" та "Інтерхім". Вони намагаються створити ліки для лікування COVID-19, в тому числі симптоматичного. Наприклад, "Дарниця" завезла субстанцію для виробництва гідроксихлорохіну, а "Біофарма" зареєструвала клінічне дослідження засобу "Біофіт", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) ліки (1341) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
владимир зеленских, готовь миллион баксов за лекарство, ты же обещаль
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13.05.2020 09:53 Відповісти
+2
Жінка з Китию навезла.
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13.05.2020 09:56 Відповісти
+1
Объясните этому дураку, что чем меньше он трепается, тем умнее выглядит.
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13.05.2020 09:51 Відповісти
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крыло летучей мыши в далеком Ухане убийственно меняет этот мир...
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13.05.2020 09:50 Відповісти
Объясните этому дураку, что чем меньше он трепается, тем умнее выглядит.
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13.05.2020 09:51 Відповісти
Пояснити дурню, що він дурень, ще ніхто не зумів. Він же дурень...
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13.05.2020 10:09 Відповісти
Дружина, кум, сват, брат - це четверо, а хто п'ятий?
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13.05.2020 09:52 Відповісти
владимир зеленских, готовь миллион баксов за лекарство, ты же обещаль
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13.05.2020 09:53 Відповісти
Він і гроші на новий аеропорт у Дніпрі обіцяв... Навіть парі програв...
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13.05.2020 10:00 Відповісти
Центр громадського здоров'я https://ukr.lb.ua/society/2020/05/12/457353_tsentr_gromadskogo_zdorovya.html забракував куплені Офісом президента тести на коронавірус
Заявлені виробником параметри не підтвердилися на практиці.
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13.05.2020 10:00 Відповісти
Воно обіцяло за вакцину, бо знало, шо її ніколи не буде.
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13.05.2020 10:05 Відповісти
А яким чином Степанов причетний до розробки і виробництва цих ліків?
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13.05.2020 09:53 Відповісти
Жінка з Китию навезла.
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13.05.2020 09:56 Відповісти
Яка там розробка? То ж хінін і біовен з людської сироватки - нехай цим зєбіли лікуються.
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13.05.2020 10:03 Відповісти
Це складові, але кожен фармкомпанії має свою внутрішню технологію та документи для виробництва.
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13.05.2020 10:06 Відповісти
Це головна річовина, добавлять більше крейди за їх технологією. Про імуноглобулін навіть страшно думати.
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13.05.2020 10:11 Відповісти
А хтось думав, що "Мрія" з Китаю маски привезла?
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13.05.2020 10:07 Відповісти
завозят основу з Китая и прессуют таблетки...така технологія
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13.05.2020 10:17 Відповісти
КОНКУРЕНЦИЮ УКРАИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ РАССМАТРИВАЮТ КАК САНКЦИИ ...
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13.05.2020 10:25 Відповісти
 
 