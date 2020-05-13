5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лекарств для лечения COVID-19, - Степанов

Клинические испытания лекарственных средств для лечения COVID-19 регистрируют фармпроизводители Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть отечественные предприятия, которые регистрируют клинические испытания лекарственных средств, которые они выпускают. В настоящее время это "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Фармфирма "Дарница", "Биофарма" и "Интерхим". Они пытаются создать лекарства для лечения COVID-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а "Биофарма" зарегистрировала клиническое исследование средства "Биофен", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В немецких лабораториях тестируют украинские медпрепараты для лечения СОVID-19, - посол Мельник