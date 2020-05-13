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Новости Коронавирус и карантин
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5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лекарств для лечения COVID-19, - Степанов

5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лекарств для лечения COVID-19, - Степанов

Клинические испытания лекарственных средств для лечения COVID-19 регистрируют фармпроизводители Украины.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть отечественные предприятия, которые регистрируют клинические испытания лекарственных средств, которые они выпускают. В настоящее время это "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Фармфирма "Дарница", "Биофарма" и "Интерхим". Они пытаются создать лекарства для лечения COVID-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а "Биофарма" зарегистрировала клиническое исследование средства "Биофен", - сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) лекарства (1231) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
владимир зеленских, готовь миллион баксов за лекарство, ты же обещаль
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13.05.2020 09:53 Ответить
+2
Жінка з Китию навезла.
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13.05.2020 09:56 Ответить
+1
Объясните этому дураку, что чем меньше он трепается, тем умнее выглядит.
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13.05.2020 09:51 Ответить
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крыло летучей мыши в далеком Ухане убийственно меняет этот мир...
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13.05.2020 09:50 Ответить
Объясните этому дураку, что чем меньше он трепается, тем умнее выглядит.
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13.05.2020 09:51 Ответить
Пояснити дурню, що він дурень, ще ніхто не зумів. Він же дурень...
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13.05.2020 10:09 Ответить
Дружина, кум, сват, брат - це четверо, а хто п'ятий?
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13.05.2020 09:52 Ответить
владимир зеленских, готовь миллион баксов за лекарство, ты же обещаль
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13.05.2020 09:53 Ответить
Він і гроші на новий аеропорт у Дніпрі обіцяв... Навіть парі програв...
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13.05.2020 10:00 Ответить
Центр громадського здоров'я https://ukr.lb.ua/society/2020/05/12/457353_tsentr_gromadskogo_zdorovya.html забракував куплені Офісом президента тести на коронавірус
Заявлені виробником параметри не підтвердилися на практиці.
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13.05.2020 10:00 Ответить
Воно обіцяло за вакцину, бо знало, шо її ніколи не буде.
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13.05.2020 10:05 Ответить
А яким чином Степанов причетний до розробки і виробництва цих ліків?
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13.05.2020 09:53 Ответить
Жінка з Китию навезла.
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13.05.2020 09:56 Ответить
Яка там розробка? То ж хінін і біовен з людської сироватки - нехай цим зєбіли лікуються.
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13.05.2020 10:03 Ответить
Це складові, але кожен фармкомпанії має свою внутрішню технологію та документи для виробництва.
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13.05.2020 10:06 Ответить
Це головна річовина, добавлять більше крейди за їх технологією. Про імуноглобулін навіть страшно думати.
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13.05.2020 10:11 Ответить
А хтось думав, що "Мрія" з Китаю маски привезла?
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13.05.2020 10:07 Ответить
завозят основу з Китая и прессуют таблетки...така технологія
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13.05.2020 10:17 Ответить
КОНКУРЕНЦИЮ УКРАИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ РАССМАТРИВАЮТ КАК САНКЦИИ ...
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13.05.2020 10:25 Ответить
 
 