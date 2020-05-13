Рада виходить із карантину: з 18 травня відновляться пленарні засідання

Верховна Рада з 18 травня повернеться до роботи відповідно до свого календарного плану, прийнятого в січні цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідний проєкт постанови №3434 про організацію роботи Верховної Ради проголосував 251 народний депутат.

Цією постановою також визнається такою, що втратила чинність, постанова парламенту про деякі питання організації роботи Верховної Ради на період дії карантину.

Нагадаємо, парламент у період карантину, оголошеного в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, працював у режимі комітетів.

Згідно з календарним планом, Верховна Рада 19-22 травня працює в режимі пленарного засідання, 18 травня заплановано проведення погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

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