Рада ухвалила "антиКоломойський" законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

За відповідне рішення проголосували 270 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Закон унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідації банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

У разі, якщо банк став неплатоспроможним і виводиться з ринку, вкладникам повертають кошти, починається ліквідація. Суд більше не зможе скасувати або призупинити ліквідацію. Власник банку не зможе повернути банк собі. Також він не зможе відновити роботу банку. Разом з тим, власник може претендувати на компенсацію збитків.

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Зазначимо, що ухвалення банківського закону є ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання нової кредитної програми.