Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки

Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання парламенту, на якому очікується розгляд законопроєкту про банки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усім бажаю здоров'я. Вам і всім українцям. Хотів би, щоб підтримали людей, які захищають життя і здоров'я кожного українця, і поаплодували нашим медикам. Знаєте, банківське питання дуже затягнулося. Медики захищають здоров'я та життя українців, воїни захищають наш суверенітет і територіальну цілісність. Є питання захисту нашої економіки", - зазначив Зеленський.

За його словами, є законопроєкти важливі та історичні, які мають об'єднувати всю країну і всі партії.

"Я хотів би, щоб саме так відбулося голосування. Хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт", - наголосив Зеленський.

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