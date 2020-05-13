Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки
Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання парламенту, на якому очікується розгляд законопроєкту про банки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Усім бажаю здоров'я. Вам і всім українцям. Хотів би, щоб підтримали людей, які захищають життя і здоров'я кожного українця, і поаплодували нашим медикам. Знаєте, банківське питання дуже затягнулося. Медики захищають здоров'я та життя українців, воїни захищають наш суверенітет і територіальну цілісність. Є питання захисту нашої економіки", - зазначив Зеленський.
За його словами, є законопроєкти важливі та історичні, які мають об'єднувати всю країну і всі партії.
"Я хотів би, щоб саме так відбулося голосування. Хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт", - наголосив Зеленський.
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А по телевизору показывали ? Или опять, "новость из офиса" ?
У него опасения что злодейка Федина сделает пакость. Например громко щелкнет авторучкой.
Друзья, давайте поддержим его!
Все дружно:
- зеля, сцы! Та все равно останешься гидрантом!