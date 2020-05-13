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Новини
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Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки

Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки

Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання парламенту, на якому очікується розгляд законопроєкту про банки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Усім бажаю здоров'я. Вам і всім українцям. Хотів би, щоб підтримали людей, які захищають життя і здоров'я кожного українця, і поаплодували нашим медикам. Знаєте, банківське питання дуже затягнулося. Медики захищають здоров'я та життя українців, воїни захищають наш суверенітет і територіальну цілісність. Є питання захисту нашої економіки", - зазначив Зеленський.

За його словами, є законопроєкти важливі та історичні, які мають об'єднувати всю країну і всі партії.

"Я хотів би, щоб саме так відбулося голосування. Хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

банки (7804) ВР (15077) Зеленський Володимир (24607) лікарі (1290)


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Топ коментарі
+15
Торчок!
Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 4937
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13.05.2020 12:55 Відповісти
+7
Какая милота...
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13.05.2020 12:55 Відповісти
+7
Попытается своим фейсом повлиять на своих слуг? Все так плохо у зеленых?
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13.05.2020 12:59 Відповісти
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Какая милота...
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13.05.2020 12:55 Відповісти
Попытается своим фейсом повлиять на своих слуг? Все так плохо у зеленых?
показати весь коментар
13.05.2020 12:59 Відповісти
Торчок!
Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 4937
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13.05.2020 12:55 Відповісти
с языка сняли....
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13.05.2020 12:56 Відповісти
Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 5267
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13.05.2020 13:45 Відповісти
>Об этом сообщает Цензор.нет

А по телевизору показывали ? Или опять, "новость из офиса" ?
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13.05.2020 12:56 Відповісти
Тєлєвізар... А що це?
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Да ящик такой. Не бери в голову.
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13.05.2020 13:00 Відповісти
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13.05.2020 13:06 Відповісти
это где Сваты с Голобородькой рассказали, как правильно нужно голосовать, шобы Беня не обанкротился
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13.05.2020 13:00 Відповісти
В Галабаробдьки ще й свати є?! Хана, де їм стільки посад набратися?..
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13.05.2020 13:07 Відповісти
Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 8624
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13.05.2020 13:01 Відповісти
Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 5421Он воно шо...
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13.05.2020 13:05 Відповісти
Ta oтож
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13.05.2020 13:06 Відповісти
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13.05.2020 13:08 Відповісти
Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 3476
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13.05.2020 12:57 Відповісти
А вєлік до ручки дверей ланцюгом прикував? Бо в раді парахаботи-бариги, враз скамуніздять!
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13.05.2020 12:57 Відповісти
Ему очень тяжело!
У него опасения что злодейка Федина сделает пакость. Например громко щелкнет авторучкой.
Друзья, давайте поддержим его!
Все дружно:
- зеля, сцы! Та все равно останешься гидрантом!
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Говорил что после срока президентствования хочет чтоб ему в спину не плевали....Мерзкая особь, ему без охраны уже по жизни в дальнейшем никуда, может за бугор. А ещё прикрывался типа порядочными и честными родителями.
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13.05.2020 12:58 Відповісти
Пришел "под приходом".
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13.05.2020 13:00 Відповісти
как то совсем без уважения просил и без огонька
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13.05.2020 13:02 Відповісти
бородку побрил ......
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13.05.2020 13:03 Відповісти
Ему скоро его же зелёная шобла щелбаны будет отпускать.
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13.05.2020 13:05 Відповісти
Чому без галстука, що цим хоче показати режисер?
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13.05.2020 13:09 Відповісти
Может он там, вообще,- в шортах,,,
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13.05.2020 13:24 Відповісти
Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 8437
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13.05.2020 13:13 Відповісти
Вот он какой "марионетка" коломойского.
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13.05.2020 16:24 Відповісти
 
 