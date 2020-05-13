РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12421 посетитель онлайн
Новости
3 898 29

Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках

Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на внеочередное заседание парламента, на котором ожидается рассмотрение законопроекта о банках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Всем желаю здоровья. Вам и всем украинцам. Хотел бы, чтобы поддержали людей, которые защищают жизнь и здоровье каждого украинца и поаплодировали нашим медикам. Знаете, вопрос банковского вопроса очень затянулся. Медики защищают здоровье и жизнь украинцев, воины защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Есть вопрос защиты нашей экономики", - отметил Зеленский.

По его словам, есть законопроекты важные и исторические, которые должне объединять всю страну и все партии.

"Я хотел бы, чтобы именно так прошло голосование. Хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании и обеспечить его выполнение, - Порошенко

Автор: 

банки (1938) ВР (29303) Зеленский Владимир (21096) врачи (1518)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Торчок!
Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 4937
показать весь комментарий
13.05.2020 12:55 Ответить
+7
Какая милота...
показать весь комментарий
13.05.2020 12:55 Ответить
+7
Попытается своим фейсом повлиять на своих слуг? Все так плохо у зеленых?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая милота...
показать весь комментарий
13.05.2020 12:55 Ответить
Попытается своим фейсом повлиять на своих слуг? Все так плохо у зеленых?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:59 Ответить
Торчок!
Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 4937
показать весь комментарий
13.05.2020 12:55 Ответить
с языка сняли....
показать весь комментарий
13.05.2020 12:56 Ответить
Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 5267
показать весь комментарий
13.05.2020 13:45 Ответить
>Об этом сообщает Цензор.нет

А по телевизору показывали ? Или опять, "новость из офиса" ?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:56 Ответить
Тєлєвізар... А що це?
показать весь комментарий
13.05.2020 12:58 Ответить
Да ящик такой. Не бери в голову.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:00 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2020 13:06 Ответить
это где Сваты с Голобородькой рассказали, как правильно нужно голосовать, шобы Беня не обанкротился
показать весь комментарий
13.05.2020 13:00 Ответить
В Галабаробдьки ще й свати є?! Хана, де їм стільки посад набратися?..
показать весь комментарий
13.05.2020 13:07 Ответить
Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 8624
показать весь комментарий
13.05.2020 13:01 Ответить
Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 5421Он воно шо...
показать весь комментарий
13.05.2020 13:05 Ответить
Ta oтож
показать весь комментарий
13.05.2020 13:06 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2020 13:08 Ответить
Зеленский пришел в Раду и призвал нардепов поддержать законопроект о банках - Цензор.НЕТ 3476
показать весь комментарий
13.05.2020 12:57 Ответить
А вєлік до ручки дверей ланцюгом прикував? Бо в раді парахаботи-бариги, враз скамуніздять!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:57 Ответить
Ему очень тяжело!
У него опасения что злодейка Федина сделает пакость. Например громко щелкнет авторучкой.
Друзья, давайте поддержим его!
Все дружно:
- зеля, сцы! Та все равно останешься гидрантом!
показать весь комментарий
13.05.2020 12:58 Ответить
Говорил что после срока президентствования хочет чтоб ему в спину не плевали....Мерзкая особь, ему без охраны уже по жизни в дальнейшем никуда, может за бугор. А ещё прикрывался типа порядочными и честными родителями.
показать весь комментарий
13.05.2020 12:58 Ответить
Пришел "под приходом".
показать весь комментарий
13.05.2020 13:00 Ответить
как то совсем без уважения просил и без огонька
показать весь комментарий
13.05.2020 13:02 Ответить
бородку побрил ......
показать весь комментарий
13.05.2020 13:03 Ответить
Ему скоро его же зелёная шобла щелбаны будет отпускать.
показать весь комментарий
13.05.2020 13:05 Ответить
Чому без галстука, що цим хоче показати режисер?
показать весь комментарий
13.05.2020 13:09 Ответить
Может он там, вообще,- в шортах,,,
показать весь комментарий
13.05.2020 13:24 Ответить
Зеленський прийшов у Раду і закликав нардепів підтримати законопроєкт про банки - Цензор.НЕТ 8437
показать весь комментарий
13.05.2020 13:13 Ответить
Вот он какой "марионетка" коломойского.
показать весь комментарий
13.05.2020 16:24 Ответить
 
 