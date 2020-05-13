Рада приняла "антиКоломойский" законопроект
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
За соответсвующее решение проголововали 270 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие пришел президент Владимир Зеленский.
Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая краткосрочная программа поддержки МВФ невозможна без принятия закона о банках, - Марченко
"На сегодня в таблице, которая была утверждена комитетом, содержится 241 предложение и поправка, из них отклонено 11, учтено полностью 186", - сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Закон делает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. Суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка. Вместе с тем, владелец может претендовать на компенсацию убытков.
Отметим, что принятие банковского закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил Украине для подписания новой кредитной программы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1452161141636843&id=100005289129370 4 ч. ·
рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!
Президент Зеленський і його 200 депутатів, 23 депутати від ЄС Петра Порошенка , 18 депутатів від Голосу , ще 3 депутати від групи За майбутнє, 16 депутатів від групи Довіра мають знати, що ми усі в державі чітко розуміємо: під виглядом голосування за так званний анти Коломойський закон, , вони знищили самостійність і незалежність банківської , фінансової незалежності України! Вірніше знищили ті рештки, які і так залишилися після порошенківько - зеленського керування! Вони не дбають про Україну . Думаю, паралельно виконують і завдання створення ситуацііі і неврегулювання відносин під час крадіжки української землі, замітання слідів «діяльності» Гонтарєвоі та Ко.
Вирішувати питання банку Приват очевидно треба було. Але ж не такою ціною! Конституція в Україні ще існує ж! І її вимоги теж ніхто не відміняв!
Без національної і незалежної від інших держав і міжнародних структур (зі своїми інтересами, не українськими ) банківської і фінансової системи немає держави! І вони сьогодні свідомо пішли на знищення України!
Ми усі помітили, що Порошенко знову з Зеленським разом! Вони і є вирок суверенній Україні!
Ще й прикриваються політичною тріскотньою, білим шумом, на кштал заяв Ірини Геращенко, які «ширять» порошенківські ЗМІ , щоб люди нічого не зрозуміли про їхні справжні рішення.
Україна зникає зі світової арени не тому, що у парламенті не ухвалили якісь маразматичні зверненнями світу з подачі Порошенківськоі ЄС з нагоди 75 річниці Перемоги над фашизмом, нацизмом, а з огляду на те, що Верховна Рада України всупереч Конституції України, власними руками сьогодні знищила вплив, підпорядкованність Національного Банку України нашій, тобто національній юрисдикції, !
Це ганебно, це абсолютно рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!
Президент Зеленський і його 200 депутатів, 23 депутати від ЄС Петра Порошенка , 18 депутатів від Голосу , ще 3 депутати від групи За майбутнє, 16 депутатів від групи Довіра мають знати, що ми усі в державі чітко розуміємо: під виглядом голосування за так званний анти Коломойський закон, , вони знищили самостійність і незалежність банківської , фінансової незалежності України! Вірніше знищили ті рештки, які і так залишилися після порошенківько - зеленського керування! Вони не дбають про Україну . Думаю, паралельно виконують і завдання створення ситуацііі і неврегулювання відносин під час крадіжки української землі, замітання слідів «діяльності» Гонтарєвоі та Ко.
Вирішувати питання банку Приват очевидно треба було. Але ж не такою ціною! Конституція в Україні ще існує ж! І її вимоги теж ніхто не відміняв!
Без національної і незалежної від інших держав і міжнародних структур (зі своїми інтересами, не українськими ) банківської і фінансової системи немає держави! І вони сьогодні свідомо пішли на знищення України!
Ми усі помітили, що Порошенко знову з Зеленським разом! Вони і є вирок суверенній Україні!
Ще й прикриваються політичною тріскотньою, білим шумом, на кштал заяв Ірини Геращенко, які «ширять» порошенківські ЗМІ , щоб люди нічого не зрозуміли про їхні справжні рішення.
"За" проголосовали 270 депутатов:
СН - 200 из 248
ОПЗЖ - 0 из 44
ЕС - 23 из 27
Батькивщина - 0 из 24
Голос - 18 из 20
За майбутне - 3 из 22
Довира - 16 из 17
внефракционные - 10 из 22
Таким образом последняя преграда для получения кредита МВФ устранена. Но есть одно "но".
Руководство "слуг" уверено, что Конституционный суд этот закон отменит, так как "там полно нарушений".
То есть, будущее видится таким:
1) закон вступает в силу
2) МВФ начинает кусочками выдавать деньги
3) КСУ отменяет закон
4) PROFIT
В этой схеме "профит" виден и для власти (кредит получен, дырка временно закрыта, а суды, мол, независимы), и для бывших собственников "Привата", которые благодаря тем же "независимым" судам могут получить свое.
Не уверен, что так все и будет, но в любом случае нужно понимать, что большая игра вокруг "Привата" еще не закончена.
Я про Деньги тырил и потом отменял.
Как на законе о незаконном обогащении Порошенко тырил деньги - Игорь Д наверняка не объяснит. Впрочем, буду рад услышать.
Проблема власти (зачеркнута) наша с вами проблема - что любая власть тырит деньги.
Вижу выход в том, чтобы принять это априори - что любая власть будет тырить, особенно та, что обещает честность.
И выбирать по другим критериям - не по обещаниям. Возможно, по сделанным делам и поступкам, которые были до подачи заявки на вступление в должность.
Сначала, на выборах, нужно нам научиться однозначно не верить словам и обещаниям. И объяснять это другим выборцам, кто этого еще не понимает. Только реальные дела и поступки.
Например: кто такой Гриценко? Что он сейчас делает? Как участвует в жизни страны? А никак. Но на следующих выборах он снова "всплывет", увидите. И еще десяток таких же "петрушек" с красивыми словами и честными глазами.
Не надо так. Думайте.
Слава Україні?
СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 13:54
Фракция "Батькивщина" планирует обратиться в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону принятого ныне Радой законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Источник: председатель фракции Юлия Тимошенко на внеочередном https://www.facebook.com/watch/live/?v=2383859728384131&ref=watch_permalink заседании 13 мая
Детали: Взяв слово при обсуждении лидер "Батькивщины" заявила, что вышеуказанный законопроект "нарушает 11 статей Конституции", не имеет ничего общего с защитой всех украинских банков, и с защитой Приватбанка в частности. Также Тимошенко пожаловалась, что ее политсила подала по Привату отдельный законопроект, но его никто не рассматривает.
Политик сказала, что ее коллеги будут подписывать обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/660413/ законопроекта №2571-д , назвав представителей власти, лоббирующих этот документ, "марионетками".
Прямая речь: "Возможно, МВФ и "кукловоды" из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, так как он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против профанации и этого преступления против суверенитета Украины.
Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать".
Из любого события ищем главное. Главное сегодня образовались две команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Очень тяжело победить одним желанием. Стратегическая победа складывается из многих локальных побед. Иногда, для локальной победы образуются странные тактические союзы.
Какие союзы мы увидели сегодня:
1/ бабушка Юля (за спиной стоят Беня и Путин) и ОПЗЖ (Медведчук и Путин)
2/ команда Пороха, 200 слуг (83%), Голос, Довіра, внефракционные (половина), За Майбутнє (14%). Назову всех их, давших 270 голосов, командой Пороха, командой, за спиной которой стоит народ Украины.
Итак, мы понимаем, что бабушка с Беней отсудят, и еще мы не победили, но я хочу акцентировать внимание на главном. Главное - это образовалась ситуативная коалиция, которая понимает, что будущее Украины - это Евро Союз! Никак не Таёжный!
Первый локальный успех Зе в направлении цивилизованного Мира. Но верить ему я буду только тогда, когда он откажется от стратегии реваншизма и слива Украины в совок, когда он проведет Пороха спикером в ВР после чего подаст в отстаку.
Итак, Главное сегодня образовались две пока ситуативных скрытых команды, но уже команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Спасибо вам, команда Пороха. Позор команде Юлиной ОПЗЖ.