Рада приняла "антиКоломойский" законопроект

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

За соответсвующее решение проголововали 270 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие пришел президент Владимир Зеленский.

Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.

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"На сегодня в таблице, которая была утверждена комитетом, содержится 241 предложение и поправка, из них отклонено 11, учтено полностью 186", - сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Закон делает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. Суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка. Вместе с тем, владелец может претендовать на компенсацию убытков.

Отметим, что принятие банковского закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил Украине для подписания новой кредитной программы.