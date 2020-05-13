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Рада приняла "антиКоломойский" законопроект

Рада приняла

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

За соответсвующее решение проголововали 270 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие пришел президент Владимир Зеленский.

Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.

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"На сегодня в таблице, которая была утверждена комитетом, содержится 241 предложение и поправка, из них отклонено 11, учтено полностью 186", - сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Закон делает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращении несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. Суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка. Вместе с тем, владелец может претендовать на компенсацию убытков.

Отметим, что принятие банковского закона является ключевым требованием, которое Международный валютный фонд поставил Украине для подписания новой кредитной программы.

Автор: 

банки (1938) ВР (29303)


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Топ комментарии
+56
Полгода зеленых танцев с бубнами.
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13.05.2020 13:08 Ответить
+54
Уря-уря...

Пока был Порох - вообще ноль проблем было.
Пришли макаки из квартала - все пошло через жопу.

И теперь радуемся решению проблемы, которая при Порохе была просто невозможной.
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13.05.2020 13:12 Ответить
+39
там еще юля и опзж на подтанцовках, не забывайте
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13.05.2020 13:09 Ответить
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А що вона могла капіталізувати? Те що вона фактично стала на бік Коломойського, щоб йому повернули Приватбанк через який він обікрав приватних осіб і підприємства та фірми на 155 млрд грн капіталізацією не є. Те що ці 155 млрд не пішли на підвищення пенсій, зарплат бюджетникам, розвиток соціальної інфраструктури, а пішли на порятунок Приватбанку, який обікрав Беня - це не капіталізація. Але враховуючи, що її електорат переважно малограмотне сільське населення, то може її виступ у ВР під час голосування на когось і справить враження.
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13.05.2020 14:21 Ответить
причесали Беню!!
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13.05.2020 13:55 Ответить
порохособаки лают а караван идет
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13.05.2020 14:03 Ответить
в даному випадку караван обгадився
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13.05.2020 15:43 Ответить
И чтоб как то компенсировать "унылое настроение" Бени, поставят его человека управлять Нафтогазом вместо Витренко...
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13.05.2020 14:07 Ответить
Рада ухвалила "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 1343
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13.05.2020 14:20 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005289129370&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCJ1Uvc8_X54g_OD0-1knuVqkLnxpzjdkJZpHkDEH01t63EQQtrmVwlGpw42phW3NR6oemczE9GXkjH&hc_ref=*************************-w9QUGz3k-Ii0GaNSlDrAob1vqzcpB_mFxRe3OjXw8&fref=nf Марина Ставнійчук
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1452161141636843&id=100005289129370 4 ч. ·

рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!
Президент Зеленський і його 200 депутатів, 23 депутати від ЄС Петра Порошенка , 18 депутатів від Голосу , ще 3 депутати від групи За майбутнє, 16 депутатів від групи Довіра мають знати, що ми усі в державі чітко розуміємо: під виглядом голосування за так званний анти Коломойський закон, , вони знищили самостійність і незалежність банківської , фінансової незалежності України! Вірніше знищили ті рештки, які і так залишилися після порошенківько - зеленського керування! Вони не дбають про Україну . Думаю, паралельно виконують і завдання створення ситуацііі і неврегулювання відносин під час крадіжки української землі, замітання слідів «діяльності» Гонтарєвоі та Ко.
Вирішувати питання банку Приват очевидно треба було. Але ж не такою ціною! Конституція в Україні ще існує ж! І її вимоги теж ніхто не відміняв!
Без національної і незалежної від інших держав і міжнародних структур (зі своїми інтересами, не українськими ) банківської і фінансової системи немає держави! І вони сьогодні свідомо пішли на знищення України!
Ми усі помітили, що Порошенко знову з Зеленським разом! Вони і є вирок суверенній Україні!
Ще й прикриваються політичною тріскотньою, білим шумом, на кштал заяв Ірини Геращенко, які «ширять» порошенківські ЗМІ , щоб люди нічого не зрозуміли про їхні справжні рішення.
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13.05.2020 19:32 Ответить
Никогда не поверю, что закон, против которого активно топил Дубинский - плохой)
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13.05.2020 20:52 Ответить
Бородатую бабушку Беню посадили на бутылку😂
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13.05.2020 15:12 Ответить
Останній гвіздок у домовину суверенності України вбито.
Україна зникає зі світової арени не тому, що у парламенті не ухвалили якісь маразматичні зверненнями світу з подачі Порошенківськоі ЄС з нагоди 75 річниці Перемоги над фашизмом, нацизмом, а з огляду на те, що Верховна Рада України всупереч Конституції України, власними руками сьогодні знищила вплив, підпорядкованність Національного Банку України нашій, тобто національній юрисдикції, !
Це ганебно, це абсолютно рушійно для держави, коли не національна судова система вирішує спори щодо дій, рішень, бездіяльності НБУ!
Президент Зеленський і його 200 депутатів, 23 депутати від ЄС Петра Порошенка , 18 депутатів від Голосу , ще 3 депутати від групи За майбутнє, 16 депутатів від групи Довіра мають знати, що ми усі в державі чітко розуміємо: під виглядом голосування за так званний анти Коломойський закон, , вони знищили самостійність і незалежність банківської , фінансової незалежності України! Вірніше знищили ті рештки, які і так залишилися після порошенківько - зеленського керування! Вони не дбають про Україну . Думаю, паралельно виконують і завдання створення ситуацііі і неврегулювання відносин під час крадіжки української землі, замітання слідів «діяльності» Гонтарєвоі та Ко.
Вирішувати питання банку Приват очевидно треба було. Але ж не такою ціною! Конституція в Україні ще існує ж! І її вимоги теж ніхто не відміняв!
Без національної і незалежної від інших держав і міжнародних структур (зі своїми інтересами, не українськими ) банківської і фінансової системи немає держави! І вони сьогодні свідомо пішли на знищення України!
Ми усі помітили, що Порошенко знову з Зеленським разом! Вони і є вирок суверенній Україні!
Ще й прикриваються політичною тріскотньою, білим шумом, на кштал заяв Ірини Геращенко, які «ширять» порошенківські ЗМІ , щоб люди нічого не зрозуміли про їхні справжні рішення.
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13.05.2020 19:33 Ответить
Если оставили "компенсацию убытков" - тогда зачем весь остальной огород городить ?! То есть бене так или иначе...через выкрутасы поравок, справок и булавок - всё равно отдадут из бюджета ту офигенную сумму ? Или как? Объясните, пожалуйста, кто сильнее врубился...
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13.05.2020 15:24 Ответить
Я вижу решение этого закона так,Суркис идет прицепом с беней как учредитель,а беня компенсацию уже получил.Суд который отложили автоматом упраздняют.А хотелки бени и Суркисов новые суды,кто правей.
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13.05.2020 16:02 Ответить
короче - очередная на***овка... Ну да... откуда - среди всего остального - было взяться чему-нибудь порядочному...
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13.05.2020 16:41 Ответить
Рада ухвалила "антиКоломойський" законопроєкт - Цензор.НЕТ 3647
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13.05.2020 15:26 Ответить
Та насправді всі аплодують....то так за звичкою
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13.05.2020 15:45 Ответить
Вот они какие "марионетки" коломойского.
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13.05.2020 16:19 Ответить
Захотелось еще 4 года хорошей (для себя) жизни, кто ж против себя пойдет?
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13.05.2020 16:40 Ответить
Многострадальный "банковский"/"антиколомойский" закон принят.

"За" проголосовали 270 депутатов:
СН - 200 из 248
ОПЗЖ - 0 из 44
ЕС - 23 из 27
Батькивщина - 0 из 24
Голос - 18 из 20
За майбутне - 3 из 22
Довира - 16 из 17
внефракционные - 10 из 22

Таким образом последняя преграда для получения кредита МВФ устранена. Но есть одно "но".

Руководство "слуг" уверено, что Конституционный суд этот закон отменит, так как "там полно нарушений".

То есть, будущее видится таким:
1) закон вступает в силу
2) МВФ начинает кусочками выдавать деньги
3) КСУ отменяет закон
4) PROFIT

В этой схеме "профит" виден и для власти (кредит получен, дырка временно закрыта, а суды, мол, независимы), и для бывших собственников "Привата", которые благодаря тем же "независимым" судам могут получить свое.

Не уверен, что так все и будет, но в любом случае нужно понимать, что большая игра вокруг "Привата" еще не закончена.
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13.05.2020 16:21 Ответить
Не суди по себе. Так только Порошенко принимал законы под МВФ. Деньги тырил и потом отменял.
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13.05.2020 16:34 Ответить
Пример можешь привести, или транслировал пропагандонский закид?
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13.05.2020 16:41 Ответить
ну, вообще то с законом о незаконном обогащении (лень гуглить как он там точно назывался) так и сделали...
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13.05.2020 16:50 Ответить
Был такой закон, помню эту историю.

Я про Деньги тырил и потом отменял.
Как на законе о незаконном обогащении Порошенко тырил деньги - Игорь Д наверняка не объяснит. Впрочем, буду рад услышать.
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13.05.2020 16:57 Ответить
думаю, он имел ввиду, что пэдра закон принял (кстати, тоже под угрозой неполучения кредита), кредит МВФ получил, а потом закон похерили. Ну, а про кредиты МВФ и что власть с ними обычно делает, другого понятия как "украли" (в различных вариациях) никто и не употребляет.
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13.05.2020 17:01 Ответить
Возможно.
Проблема власти (зачеркнута) наша с вами проблема - что любая власть тырит деньги.
Вижу выход в том, чтобы принять это априори - что любая власть будет тырить, особенно та, что обещает честность.
И выбирать по другим критериям - не по обещаниям. Возможно, по сделанным делам и поступкам, которые были до подачи заявки на вступление в должность.
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13.05.2020 17:12 Ответить
100%
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13.05.2020 17:16 Ответить
Чуть ниже, мой пост в 20:39, тоже для тебя, в продолжение мысли.
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13.05.2020 20:40 Ответить
У меня такое ощущение ,что надо срочно перенести администрацию президента с банковой и Верховну раду тоже в другое место! Сдается мне , что там места заколдованные.
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13.05.2020 19:41 Ответить
Ну, местами менять кровати - это уже последнее дело, когда все варианты перепробовали, и ничего другого не остается.
Сначала, на выборах, нужно нам научиться однозначно не верить словам и обещаниям. И объяснять это другим выборцам, кто этого еще не понимает. Только реальные дела и поступки.
Например: кто такой Гриценко? Что он сейчас делает? Как участвует в жизни страны? А никак. Но на следующих выборах он снова "всплывет", увидите. И еще десяток таких же "петрушек" с красивыми словами и честными глазами.
Не надо так. Думайте.
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13.05.2020 20:39 Ответить
ну, мне это объяснять не нужно, тем более про грицика- 1,5% Он обычный заробитчанин от политики, выползающий на каждых выборах, отгрызающий у противников власти полтора процента и уползающий до следующего раза
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13.05.2020 21:24 Ответить
Просто не все знают, какой он поц - где-то же он свои проценты набирает на своей риторике. Это я к тому, что людей надо поднимать, помогать им стать умней. Жить среди идиотов - некомфортно.
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13.05.2020 22:58 Ответить
Это шутка была , а если серьезно , то есть такие предприятия ,куда пускают только с обыском и переодеванием , и выпускают тоже. Это для того что бы работники ничего не пронесли и не вынесли.Например в некоторых организациях для программистов такое устраивают что бы не могли флешку пронести и вынести программный код. Но это редкость и при этом зарплата соответствующая. Так вот такой режим для наших правителей устраивать надо. Сначала полная декларация об имуществе включая родственников многоюродных , а потом каждый год та же декларация , и если разница в суммах больше чем зарплата от государства , то нафиг с должности с конфискацией имущества. Ни один здравомыслящий человек не пойдет на такие условия кроме фанатов , желающих реально что то сделать. Не знаю ,найдутся ли такие , но ,учитывая то что добровольцы находились , думаю и такие будут. Только это все фантастика , никогда такие условия не будут приняты в нашей стране. А я бы принял! Задолбало это болото. Когда то я слышал , что человек от денег получает удовольствие как от еды , секса и т.д. Причем от первого заработанного миллиона оно наибольшее, потом с каждым миллионом для получения того же удовольствия дозу надо повышать. Как с наркотиками. И у каждого человека есть свой предел , когда он перестает получать удовольствие от денег. И у него просыпаются те человеческие качества , которые заложены в детстве - сочувствие , доброта и т.д. И он начинает тратить деньги на благотворительность , хочет принести пользу обществу ,оставить свой след ,так сказать.Причем у каждого человека свой порог. Одному достаточно 100 тыс баксов , другому миллион , третьему 100 лимонов и т.д. Но есть люди у которых границы нет , и в них никогда человеческое не просыпается. Так вот ,если учитывать этот момент , то выбирать особо богатых не стоит, так как высок риск ,что человеком он не станет никогда! А насчет выборов и не верить словам , так почитайте Гитлера , а именно там где он пишет о пропаганде. Он достаточно четко разделил людей на несколько категорий и к каждой свой подход. И это работало. К сожалению подавляющее большинство не думает , а хавает пропаганду . Не важно какую , лишь бы не думать , лишь бы за них все порешали. Вот от этого и случается большинство проблем в нашем мире. Только весь цивилизованный мир уже прошел время революций и борьбы за сытую жизнь для большинства , а третьи страны еще и не начинали этого ,а мы где то посередине , нас тормознули на 70 лет и приучили к пассивности ,что государство за нас все решит.А теперь решать некому , государства нет ,есть банда воров , которые используют государственные институты для собственного обогащения.И пока подавляющему большинству не вобьют это в голову , ничего не изменится ! А вбивать некому , для этого ресурсы нужны.Так что думайте как из этой ловушки выходить.
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14.05.2020 00:50 Ответить
И отлично.
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13.05.2020 16:49 Ответить
А в проголосованом "антиколомойськом" законі все те чого і хотів Коломойський - не банк повернути, а отримати грошову компенсацію!. АТЛИЧНО!!!!!!!!!!!!!
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13.05.2020 17:08 Ответить
И потому заставлял своих холопов , любыми путями блокировать принятие этого закона , вносить 16 тыс поправок , не голосовать за него ,и всё остальное .! Ну шо ж , логично .. .
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13.05.2020 17:54 Ответить
Закон цей зовсім не антиколомойський. Він покриває злочини Нацбанку, як вже скоєні, так і майбутні. Тепер Нацбанк зможе знищити будь-який банк та розпродати його майно в тисячі разів дешевше за його реальну вартість. Грабунок України триває.
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13.05.2020 18:25 Ответить
Идиоты следите за руками , компенсация убытков, бывшим владельцам
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13.05.2020 18:43 Ответить
Сьогодні Зеленський з Порошенком віддали в управління західним хазяєвам банківську систему України.
Слава Україні?
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13.05.2020 19:36 Ответить
Краще рашці передати в разі дефолту?
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14.05.2020 06:26 Ответить
Тимошенко заявила, что "антиколомойский" закон нарушает Конституцию, и собралась в суд
СРЕДА, 13 МАЯ 2020, 13:54

Фракция "Батькивщина" планирует обратиться в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону принятого ныне Радой законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Источник: председатель фракции Юлия Тимошенко на внеочередном https://www.facebook.com/watch/live/?v=2383859728384131&ref=watch_permalink заседании 13 мая
Детали: Взяв слово при обсуждении лидер "Батькивщины" заявила, что вышеуказанный законопроект "нарушает 11 статей Конституции", не имеет ничего общего с защитой всех украинских банков, и с защитой Приватбанка в частности. Также Тимошенко пожаловалась, что ее политсила подала по Привату отдельный законопроект, но его никто не рассматривает.
Политик сказала, что ее коллеги будут подписывать обращение в Конституционный суд с требованием рассмотреть конституционность https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/660413/ законопроекта №2571-д , назвав представителей власти, лоббирующих этот документ, "марионетками".
Прямая речь: "Возможно, МВФ и "кукловоды" из глобального пространства не знают, что после принятия этого закона он будет отменен в Конституционном суде, так как он глубоко неконституционный. Наша фракция будет голосовать против профанации и этого преступления против суверенитета Украины.
Мы обязательно будем подписывать обращение в Конституционный суд, чтобы больше никому, никаким дилетантам и невеждам на ум не пришло такие решения принимать".
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13.05.2020 20:47 Ответить
Главное сегодня - это образовалась ситуативная коалиция за независимую Украину.

Из любого события ищем главное. Главное сегодня образовались две команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.

Очень тяжело победить одним желанием. Стратегическая победа складывается из многих локальных побед. Иногда, для локальной победы образуются странные тактические союзы.
Какие союзы мы увидели сегодня:
1/ бабушка Юля (за спиной стоят Беня и Путин) и ОПЗЖ (Медведчук и Путин)
2/ команда Пороха, 200 слуг (83%), Голос, Довіра, внефракционные (половина), За Майбутнє (14%). Назову всех их, давших 270 голосов, командой Пороха, командой, за спиной которой стоит народ Украины.
Итак, мы понимаем, что бабушка с Беней отсудят, и еще мы не победили, но я хочу акцентировать внимание на главном. Главное - это образовалась ситуативная коалиция, которая понимает, что будущее Украины - это Евро Союз! Никак не Таёжный!

Первый локальный успех Зе в направлении цивилизованного Мира. Но верить ему я буду только тогда, когда он откажется от стратегии реваншизма и слива Украины в совок, когда он проведет Пороха спикером в ВР после чего подаст в отстаку.
Итак, Главное сегодня образовались две пока ситуативных скрытых команды, но уже команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Спасибо вам, команда Пороха. Позор команде Юлиной ОПЗЖ.
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13.05.2020 21:52 Ответить
Считаю, что надо срочно, в первую очередь, любой ценой реформировать, чистить наши суды. Иначе ,в каждом законе придётся делать оговорку о том, что суд не имеет права прикасаться своими грязными лапами к решениям других органов... Только честные суды смогут запустить реформы, бороться с коррупцией, гарантировать справедливость во всех сферах нашей жизни...
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14.05.2020 09:17 Ответить
а порохоботи рік верещали що Зеля ніколи проти Бені не піде )))
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14.05.2020 10:03 Ответить
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