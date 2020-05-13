Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

З 1 вересня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Білорусь за внутрішніми паспортами.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Постанова уряду передбачає скасування з 1 вересня 2020 року пункту угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян, який давав можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.

Зміни торкнуться лише виїзду громадян України до Білорусі. При в'їзді в Україну з території Білорусі можна буде використовувати внутрішній український паспорт.

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