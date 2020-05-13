Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами
З 1 вересня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Білорусь за внутрішніми паспортами.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Постанова уряду передбачає скасування з 1 вересня 2020 року пункту угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян, який давав можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.
Зміни торкнуться лише виїзду громадян України до Білорусі. При в'їзді в Україну з території Білорусі можна буде використовувати внутрішній український паспорт.
Топ коментарі
+4 Вiктар BY
показати весь коментар13.05.2020 15:30 Відповісти Посилання
+3 Welt Schmerz
показати весь коментар13.05.2020 15:36 Відповісти Посилання
+2 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар13.05.2020 15:14 Відповісти Посилання
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у нормальних паспорт потрібен суто для виїзду за кордон
Мне здаецца ваша проксi - гэта магчымасць скорэнька здрыснуць с сайта, калi нешта пойдзе нi так...
- Главный показатель - это смертность населения. Да, это жизнь, кто-то рождается, кто-то уходит из жизни, и никуда мы от этого не денемся. Мне вот вчера доложили, что два человека за последние трое суток погибли. Одна женщина с четвертой степенью рака. Ну совсем слабая была, и подключился вирус. Погибла. Четвертая степень, тем не менее за нее врачи боролись день и ночь. Поэтому не надо тут накатывать, что кто-то тут заинтересован в том, чтобы было хуже, - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/protivodeystvie_virusu_borba_za_kazhduyu_zhizn_i_podderzhka_posle_vyzdorovleniya_aktualnye_voprosy_o/ заявил Лукашенко.
Внутренний паспорт это аусвайс внутри страны...
А Белорусь это не Украина