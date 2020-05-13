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Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

Українцям заборонили їздити до Білорусі за внутрішніми паспортами

З 1 вересня 2020 року громадяни України не зможуть відвідувати Білорусь за внутрішніми паспортами.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Постанова уряду передбачає скасування з 1 вересня 2020 року пункту угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян, який давав можливість перетину громадянами України українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України.

Зміни торкнуться лише виїзду громадян України до Білорусі. При в'їзді в Україну з території Білорусі можна буде використовувати внутрішній український паспорт.

Також читайте: З 1 березня для поїздки до Росії буде потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7987) закордонний паспорт (185) Кабмін (14189) паспорт (1162)


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Топ коментарі
+4
Адкажыце, калi ласка - вось вы выбралi такi нiкнэйм. Вы у захапленнi навогул ад спадара Лукашэнка (ад яго метадау праулення), цi вы проста не празнаеце пандэмiю?.
Мне здаецца ваша проксi - гэта магчымасць скорэнька здрыснуць с сайта, калi нешта пойдзе нi так...
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13.05.2020 15:30 Відповісти
+3
Бацька, а што вы робіце ў Францыі ў цяжкі для Бацькаўшчыны час, а?
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13.05.2020 15:36 Відповісти
+2
Приедет наш человек в Беларусь, спросит: "А где здесь у вас ближайшая куча трупов, которых туда складывают т.к. хоронить не успевают?", получит по морде и задумается... А задумчивые режиму зелёного карлика не нужны.
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13.05.2020 15:14 Відповісти
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внутрєєніє паспорта - атрибут лише тоталітарних держав
у нормальних паспорт потрібен суто для виїзду за кордон
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13.05.2020 15:11 Відповісти
Приедет наш человек в Беларусь, спросит: "А где здесь у вас ближайшая куча трупов, которых туда складывают т.к. хоронить не успевают?", получит по морде и задумается... А задумчивые режиму зелёного карлика не нужны.
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13.05.2020 15:14 Відповісти
все трупы на телеграм канале баста и сайт там есть еще какой-то) все трупы там) говорят тысячи)
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13.05.2020 15:19 Відповісти
Адкажыце, калi ласка - вось вы выбралi такi нiкнэйм. Вы у захапленнi навогул ад спадара Лукашэнка (ад яго метадау праулення), цi вы проста не празнаеце пандэмiю?.
Мне здаецца ваша проксi - гэта магчымасць скорэнька здрыснуць с сайта, калi нешта пойдзе нi так...
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13.05.2020 15:30 Відповісти
Дайте собі спокій. Кацапські тролі Вас не розуміють. Хіба ..якщо цілим відділом зберуться )))
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13.05.2020 15:48 Відповісти
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.
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13.05.2020 16:15 Відповісти
Ще один доказ, люди помирають від раку, а через тести їх записують в корону:

- Главный показатель - это смертность населения. Да, это жизнь, кто-то рождается, кто-то уходит из жизни, и никуда мы от этого не денемся. Мне вот вчера доложили, что два человека за последние трое суток погибли. Одна женщина с четвертой степенью рака. Ну совсем слабая была, и подключился вирус. Погибла. Четвертая степень, тем не менее за нее врачи боролись день и ночь. Поэтому не надо тут накатывать, что кто-то тут заинтересован в том, чтобы было хуже, - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/protivodeystvie_virusu_borba_za_kazhduyu_zhizn_i_podderzhka_posle_vyzdorovleniya_aktualnye_voprosy_o/ заявил Лукашенко.
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13.05.2020 15:22 Відповісти
Бацька, а што вы робіце ў Францыі ў цяжкі для Бацькаўшчыны час, а?
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13.05.2020 15:36 Відповісти
НЕХ..Й ШАСТ..ТЬ!!!
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13.05.2020 15:38 Відповісти
Давно пора...
Внутренний паспорт это аусвайс внутри страны...
А Белорусь это не Украина
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13.05.2020 15:38 Відповісти
Это увы пока " 8 федеральный округ РФ".
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13.05.2020 15:52 Відповісти
От повернемо Пэтра i переможемо i цю зраду кловуна.
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13.05.2020 16:14 Відповісти
А как обстоят дела с поездками белорусов в Украину, они какими паспортами пользуются при пересечении границы ?
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13.05.2020 18:07 Відповісти
У нас один паспорт.Нет разделения на внутренний и внешний.
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13.05.2020 19:44 Відповісти
А ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ !?)
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13.05.2020 20:29 Відповісти
 
 