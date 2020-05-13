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Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам

Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам

С 1 сентября 2020 года граждане Украины не смогут посещать Беларусь по внутренним паспортам.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Постановление правительства предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь. При въезде в Украину с территории Беларуси можно будет использовать внутренний украинский паспорт.

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Автор: 

Беларусь (7937) загранпаспорт (199) Кабмин (14045) паспорт (1183)


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Топ комментарии
+4
Адкажыце, калi ласка - вось вы выбралi такi нiкнэйм. Вы у захапленнi навогул ад спадара Лукашэнка (ад яго метадау праулення), цi вы проста не празнаеце пандэмiю?.
Мне здаецца ваша проксi - гэта магчымасць скорэнька здрыснуць с сайта, калi нешта пойдзе нi так...
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13.05.2020 15:30 Ответить
+3
Бацька, а што вы робіце ў Францыі ў цяжкі для Бацькаўшчыны час, а?
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13.05.2020 15:36 Ответить
+2
Приедет наш человек в Беларусь, спросит: "А где здесь у вас ближайшая куча трупов, которых туда складывают т.к. хоронить не успевают?", получит по морде и задумается... А задумчивые режиму зелёного карлика не нужны.
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13.05.2020 15:14 Ответить
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внутрєєніє паспорта - атрибут лише тоталітарних держав
у нормальних паспорт потрібен суто для виїзду за кордон
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13.05.2020 15:11 Ответить
Приедет наш человек в Беларусь, спросит: "А где здесь у вас ближайшая куча трупов, которых туда складывают т.к. хоронить не успевают?", получит по морде и задумается... А задумчивые режиму зелёного карлика не нужны.
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13.05.2020 15:14 Ответить
все трупы на телеграм канале баста и сайт там есть еще какой-то) все трупы там) говорят тысячи)
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13.05.2020 15:19 Ответить
Адкажыце, калi ласка - вось вы выбралi такi нiкнэйм. Вы у захапленнi навогул ад спадара Лукашэнка (ад яго метадау праулення), цi вы проста не празнаеце пандэмiю?.
Мне здаецца ваша проксi - гэта магчымасць скорэнька здрыснуць с сайта, калi нешта пойдзе нi так...
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13.05.2020 15:30 Ответить
Дайте собі спокій. Кацапські тролі Вас не розуміють. Хіба ..якщо цілим відділом зберуться )))
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13.05.2020 15:48 Ответить
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Майкл Левитт, который с февраля анализирует распространение COVID-19, называет всеобщую изоляцию «огромной ошибкой» и призывает к адресным мерам для защиты групп риска.
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13.05.2020 16:15 Ответить
Ще один доказ, люди помирають від раку, а через тести їх записують в корону:

- Главный показатель - это смертность населения. Да, это жизнь, кто-то рождается, кто-то уходит из жизни, и никуда мы от этого не денемся. Мне вот вчера доложили, что два человека за последние трое суток погибли. Одна женщина с четвертой степенью рака. Ну совсем слабая была, и подключился вирус. Погибла. Четвертая степень, тем не менее за нее врачи боролись день и ночь. Поэтому не надо тут накатывать, что кто-то тут заинтересован в том, чтобы было хуже, - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/protivodeystvie_virusu_borba_za_kazhduyu_zhizn_i_podderzhka_posle_vyzdorovleniya_aktualnye_voprosy_o/ заявил Лукашенко.
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13.05.2020 15:22 Ответить
Бацька, а што вы робіце ў Францыі ў цяжкі для Бацькаўшчыны час, а?
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13.05.2020 15:36 Ответить
НЕХ..Й ШАСТ..ТЬ!!!
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13.05.2020 15:38 Ответить
Давно пора...
Внутренний паспорт это аусвайс внутри страны...
А Белорусь это не Украина
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13.05.2020 15:38 Ответить
Это увы пока " 8 федеральный округ РФ".
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13.05.2020 15:52 Ответить
От повернемо Пэтра i переможемо i цю зраду кловуна.
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13.05.2020 16:14 Ответить
А как обстоят дела с поездками белорусов в Украину, они какими паспортами пользуются при пересечении границы ?
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13.05.2020 18:07 Ответить
У нас один паспорт.Нет разделения на внутренний и внешний.
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13.05.2020 19:44 Ответить
А ЧТО ТАМ ДЕЛАТЬ !?)
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13.05.2020 20:29 Ответить
 
 