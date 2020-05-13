Украинцам запретили ездить в Беларусь по внутренним паспортам
С 1 сентября 2020 года граждане Украины не смогут посещать Беларусь по внутренним паспортам.
Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Постановление правительства предусматривает упразднения с 1 сентября 2020 года пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.
Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь. При въезде в Украину с территории Беларуси можно будет использовать внутренний украинский паспорт.
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+4 Вiктар BY
показать весь комментарий13.05.2020 15:30 Ответить Ссылка
+3 Welt Schmerz
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+2 Утрехтский Крысолов
показать весь комментарий13.05.2020 15:14 Ответить Ссылка
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у нормальних паспорт потрібен суто для виїзду за кордон
Мне здаецца ваша проксi - гэта магчымасць скорэнька здрыснуць с сайта, калi нешта пойдзе нi так...
- Главный показатель - это смертность населения. Да, это жизнь, кто-то рождается, кто-то уходит из жизни, и никуда мы от этого не денемся. Мне вот вчера доложили, что два человека за последние трое суток погибли. Одна женщина с четвертой степенью рака. Ну совсем слабая была, и подключился вирус. Погибла. Четвертая степень, тем не менее за нее врачи боролись день и ночь. Поэтому не надо тут накатывать, что кто-то тут заинтересован в том, чтобы было хуже, - https://www.tvr.by/news/obshchestvo/protivodeystvie_virusu_borba_za_kazhduyu_zhizn_i_podderzhka_posle_vyzdorovleniya_aktualnye_voprosy_o/ заявил Лукашенко.
Внутренний паспорт это аусвайс внутри страны...
А Белорусь это не Украина