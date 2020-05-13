Таксі тепер можуть їздити смугами для громадського транспорту, - Кабмін

Уряд дозволив водіям таксі їздити смугами для громадського транспорту.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, водії таксі зможуть здійснювати посадку і висадку пасажирів у межах дії смуги для маршрутних транспортних засобів.

Зазначається, що реалізація цього рішення буде сприяти створенню сприятливих умов, для водіїв таксі при перевезенні пасажирів.

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В уряді заявляють, що засновують своє рішення на позитивному досвіді країн Європейського Союзу, де діють такі норми.