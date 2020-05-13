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Новини
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Таксі тепер можуть їздити смугами для громадського транспорту, - Кабмін

Таксі тепер можуть їздити смугами для громадського транспорту, - Кабмін

Уряд дозволив водіям таксі їздити смугами для громадського транспорту.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Крім того, водії таксі зможуть здійснювати посадку і висадку пасажирів у межах дії смуги для маршрутних транспортних засобів.

Зазначається, що реалізація цього рішення буде сприяти створенню сприятливих умов, для водіїв таксі при перевезенні пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажири напали з ножем на таксиста в Сумській області, але їх затримали інші таксисти і передали поліції

В уряді заявляють, що засновують своє рішення на позитивному досвіді країн Європейського Союзу, де діють такі норми.

Автор: 

Кабмін (14189) ПДР (478) таксі (361) транспорт (1416)


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Топ коментарі
+9
Шо там ваш безвиз и томас !
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13.05.2020 15:15 Відповісти
+2
Слава шмигалю!
Великое спасибо ему за то, что не стал экономить полосу дорожного покрытия!!!
Зеля молодец!
Это настоящий успех его и его команды!
И мат порохоботам от величайшего !!!
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13.05.2020 15:17 Відповісти
+2
Этот идиотизм нужно вообще отменить иначе на этом зарабатывают только мусора, а пробки растут! Заколупали колядники у гаванского моста! Один автобус в пол часа проезжает с десятком пассажиров, а держат сотни авто!!!
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13.05.2020 15:54 Відповісти
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Шо там ваш безвиз и томас !
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13.05.2020 15:15 Відповісти
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13.05.2020 15:17 Відповісти
Пришлось наблюдать, как два придурка выясняли, кто из них прав, столкнувшись на тротуаре.
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13.05.2020 15:16 Відповісти
Слава шмигалю!
Великое спасибо ему за то, что не стал экономить полосу дорожного покрытия!!!
Зеля молодец!
Это настоящий успех его и его команды!
И мат порохоботам от величайшего !!!
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13.05.2020 15:17 Відповісти
а машины с надписью на боку это такси? вот эти вот всякие болты, уклоны, уберы. просто чисто такси с шашечкой как-то давно не видел
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13.05.2020 15:47 Відповісти
Этот идиотизм нужно вообще отменить иначе на этом зарабатывают только мусора, а пробки растут! Заколупали колядники у гаванского моста! Один автобус в пол часа проезжает с десятком пассажиров, а держат сотни авто!!!
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13.05.2020 15:54 Відповісти
та же херня на Лобановского и Телиги.
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13.05.2020 16:47 Відповісти
это бред, в Стамбуле есть выделенка у кого есть наклейка, и автоматически всё считывается.
чем медбрат хуже таксиста. сейчас все с шашешками будут
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13.05.2020 17:18 Відповісти
Т.е. вешаеш "кепку и вперед"?
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13.05.2020 19:02 Відповісти
теперь у нас все срочно станут таксистами.так как шашечку TAXI можно купить где угодно и сколько угодно.
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13.05.2020 20:22 Відповісти
 
 