Таксі тепер можуть їздити смугами для громадського транспорту, - Кабмін
Уряд дозволив водіям таксі їздити смугами для громадського транспорту.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Крім того, водії таксі зможуть здійснювати посадку і висадку пасажирів у межах дії смуги для маршрутних транспортних засобів.
Зазначається, що реалізація цього рішення буде сприяти створенню сприятливих умов, для водіїв таксі при перевезенні пасажирів.
В уряді заявляють, що засновують своє рішення на позитивному досвіді країн Європейського Союзу, де діють такі норми.
Топ коментарі
+9 133133
показати весь коментар13.05.2020 15:15 Відповісти Посилання
+2 Степан Иванов #323211
показати весь коментар13.05.2020 15:17 Відповісти Посилання
+2 Дмитро Піталов
показати весь коментар13.05.2020 15:54 Відповісти Посилання
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Великое спасибо ему за то, что не стал экономить полосу дорожного покрытия!!!
Зеля молодец!
Это настоящий успех его и его команды!
И мат порохоботам от величайшего !!!
чем медбрат хуже таксиста. сейчас все с шашешками будут