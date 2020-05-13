Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

Правительство разрешило водителям такси ездить по полосам для общественного транспорта.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, водители такси смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах действия полосы для маршрутных транспортных средств.

Отмечается, что реализация данного решения будет содействовать созданию благоприятных условий, для водителей такси при перевозке пассажиров.

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В правительстве заявляют, что основывают свое решение на позитивном опыте стран Европейского Союза, где действуют такие нормы.