Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин
Правительство разрешило водителям такси ездить по полосам для общественного транспорта.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кроме того, водители такси смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах действия полосы для маршрутных транспортных средств.
Отмечается, что реализация данного решения будет содействовать созданию благоприятных условий, для водителей такси при перевозке пассажиров.
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В правительстве заявляют, что основывают свое решение на позитивном опыте стран Европейского Союза, где действуют такие нормы.
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Великое спасибо ему за то, что не стал экономить полосу дорожного покрытия!!!
Зеля молодец!
Это настоящий успех его и его команды!
И мат порохоботам от величайшего !!!
чем медбрат хуже таксиста. сейчас все с шашешками будут