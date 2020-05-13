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Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

Такси теперь могут ездить по полосам для общественного транспорта, - Кабмин

Правительство разрешило водителям такси ездить по полосам для общественного транспорта.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме того, водители такси смогут осуществлять посадку и высадку пассажиров в границах действия полосы для маршрутных транспортных средств.

Отмечается, что реализация данного решения будет содействовать созданию благоприятных условий, для водителей такси при перевозке пассажиров.

Также на Цензор.НЕТ: Из-за карантина переносится запуск системы фото- и видеофиксации дорожного движения, - МВД. ФОТО

В правительстве заявляют, что основывают свое решение на позитивном опыте стран Европейского Союза, где действуют такие нормы.

Автор: 

Кабмин (14045) ПДД (532) такси (211) транспорт (1760)


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Топ комментарии
+9
Шо там ваш безвиз и томас !
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13.05.2020 15:15 Ответить
+2
Слава шмигалю!
Великое спасибо ему за то, что не стал экономить полосу дорожного покрытия!!!
Зеля молодец!
Это настоящий успех его и его команды!
И мат порохоботам от величайшего !!!
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13.05.2020 15:17 Ответить
+2
Этот идиотизм нужно вообще отменить иначе на этом зарабатывают только мусора, а пробки растут! Заколупали колядники у гаванского моста! Один автобус в пол часа проезжает с десятком пассажиров, а держат сотни авто!!!
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13.05.2020 15:54 Ответить
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Шо там ваш безвиз и томас !
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13.05.2020 15:15 Ответить
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13.05.2020 15:17 Ответить
Пришлось наблюдать, как два придурка выясняли, кто из них прав, столкнувшись на тротуаре.
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13.05.2020 15:16 Ответить
Слава шмигалю!
Великое спасибо ему за то, что не стал экономить полосу дорожного покрытия!!!
Зеля молодец!
Это настоящий успех его и его команды!
И мат порохоботам от величайшего !!!
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13.05.2020 15:17 Ответить
а машины с надписью на боку это такси? вот эти вот всякие болты, уклоны, уберы. просто чисто такси с шашечкой как-то давно не видел
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13.05.2020 15:47 Ответить
Этот идиотизм нужно вообще отменить иначе на этом зарабатывают только мусора, а пробки растут! Заколупали колядники у гаванского моста! Один автобус в пол часа проезжает с десятком пассажиров, а держат сотни авто!!!
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13.05.2020 15:54 Ответить
та же херня на Лобановского и Телиги.
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13.05.2020 16:47 Ответить
это бред, в Стамбуле есть выделенка у кого есть наклейка, и автоматически всё считывается.
чем медбрат хуже таксиста. сейчас все с шашешками будут
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13.05.2020 17:18 Ответить
Т.е. вешаеш "кепку и вперед"?
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13.05.2020 19:02 Ответить
теперь у нас все срочно станут таксистами.так как шашечку TAXI можно купить где угодно и сколько угодно.
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13.05.2020 20:22 Ответить
 
 