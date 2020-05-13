Власник "Текстиль-Контакту" Соколовський - Кабміну: Припиняйте годувати китайців грошима платників податків! А якщо ми вам не потрібні, то скасуйте заборону на експорт

Кабмін оголосив заборону на експорт захисної продукції, водночас держава не здійснює закупівель у вітчизняних виробників. Тому українська легка промисловість опинилася в складній ситуації і вимагає від української влади озвучити, якої продукції і скільки потрібно, а всім виробникам, які понад це, негайно скасувати заборону на експорт.

Про це заявив власник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю даже с чего начать... Попробую со встречи в Минэкономики 27 февраля. Туда на встречу с министром (уже бывшим), главным санитарным врачом и другими профильными специалистами МЭРТ пригласили нескольких производителей Укрлегпрома. Спросили, что мы можем производить из защитной продукции. Мы честно рассказали, что:

возможностей производства валом, но пока нет конкретных заказов;

никто ничего производить "на склад" не рискнёт без понимания сбыта и под туманные планы;

попросили подсказать, какой бюджет закупок, что именно нужно, в каких количествах, с какими требованиями по качеству и срокам поставки.

На этом и разошлись, не услышав от государства никакой конкретики – ни про потребности в защитной продукции, ни про того, кто будет заказчиком, ни про источники финансирования", - рассказал он.

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"Потом пару недель ничего не происходило, госзакупок средств защиты не наблюдалось, а те, у кого в наличии была готовая продукция спокойно ее экспортировал. Что привело затем к нескольким крупным скандалам, когда объявили об эпидемии. И 11 марта всем без исключения производителям масок, защитной и медицинской одежды и пр. решением Кабмина запретили экспорт. При этом предприятия легпрома никаких плановых потребностей от государства опять не получили! 16 марта новый премьер-министр провёл ещё одно совещание куда пригласили производителей масок (и сырья для них), чтобы понять существующие возможности производства масок. Оказалось, что всех производителей можно пересчитать по пальцам на одной руке и, с учетом возросших потребностей, объемы их производства небольшие. Но, опять таки, никто не сказал, чего именно и сколько государство планирует закупать. Тогда же МОЗ озвучил Кабмину номенклатуру своих потребностей и этот список лёг в основу Постановления Кабмина №224 об освобождении импорта на эти изделия от НДС и пошлин. При этом внутреннего производителя средств защиты никто от НДС не освободил, т.к. проблематично в будущем доказать налоговой принадлежность кода УКТЗЕД произведённой продукции к медицинскому перечню, указанному в этом постановлении", - добавил Соколовский.

"Примерно с 20 марта начался ажиотаж на рынке защитных изделий. Оказалось, что медработники практически поголовно без защиты. Спрос на маски, респираторы, щитки, бахилы, защитные комбинезоны вырос невероятно. Цена на обычную штампованную одноразовую флизелиновую маску, которая раньше стоила до 3 грн., подскочила на порядок - до 25 гривен. Нам пришлось даже наладить (чисто "на слабо" - с нулевой рентабельностью!) производство многоразовых марлевых и ситцевых масок по 8-9 гривен. Где-то месяц на них был спрос и некоторые предприятия смогли на таких масках какое-то время продержаться на плаву. Тогда же, в середине марта, ТК разработали и запустили производство защитных комбинезонов. Мы были одни из первых. Цену поставили близкой к себестоимости, поэтому, даже без наличия товара на складе, сразу набрали заказов на месяц вперёд для трёх своих швейных фабрик. Пример оказался заразительным. И в апреле многие швейные предприятия под гарантированный спрос начали пошив - кто защитных комбинезонов, кто медицинских халатов", - пояснил он

"Что все это время делало государство? После того, как убедилось, что производство невозможно за один день запустить кнопкой "вкл/выкл":

- Озвучило потребности в защитной продукции и программу их закупок, чтобы отечественный производитель смог поучаствовать в упрощенных тендерных процедурах?

- Дало льготные кредиты на покупку недостающего оборудования?

Нет! Обратились за защитными комбинезонами и масками к китайцам (у которых кстати все моментально в разы подорожало)! И продолжили тратить бюджетные средства, а также деньги меценатов и пожертвования бизнеса, на закупку средств защиты "самолёт за самолетом"! Не забывая пиариться при этом на китайских поставках", - акцентировал предприниматель.

"Что происходит сегодня? Пустой ещё вчера внутренний рынок быстро насытился масками, комбинезонами и всем остальным. Началась конкуренция по ценам и многие из тех, кто на ажиотаже их задрал и планировал заработать сверхприбыль, уже не могут даже вернуть вложенное. Только производителей штампованных трехслойных масок в Украине появилось несколько десятков. Причём есть такие, которые в день могут производить по 250 тысяч штук и отменного качества. Ведь во многих странах Европы убедились после "китайских сюрпризов", что качество для продукции такого назначения - это главное! А сертификат может оказаться липовым. Ситуация на рынке медицинских и защитных комбинезонов, которые в отличие от масок шьются, а не штампуются, немного другая. Конкуренция на европейском рынке с китайцами и турками предстоит очень жестокая. Но возможности наших предприятий показали, что никто эту конкуренцию не боится. Главное - объемы и гарантии оплаты. А западные заказчики, в отличие от нашего государства, готовы давать серьезные заказы и готовы за них платить. Только до 1 июня действует запрет на экспорт защитной продукции. И чтобы получить индивидуальную лицензию-разрешение на экспорт требуется подавать в МЭРТ полный̆ пакет документов по контракту. А рассматривать его будут до 30 рабочих дней̆! И никто не даст гарантию, что разрешение дадут. И как интересно заключать контракт? Когда сегодняшним покупателям сроки поставки важнее, чем цена. Только у "Текстиль-Контакта" уже проведены переговоры с представителями Германии, США, Великобритании, Испании и др. стран, но никто не готов работать без наших гарантий своевременных поставок. Все они предлагают уже с мая загрузить на 100% наши (и не только!) мощности. Но ситуация с запретом экспорта и неопределенностью получения индивидуальной̆ лицензии всех пугает. При этом мы все равно решили рискнуть и заключили контракт с болгарским контрактодержателем (с отправкой̆ продукции в Германию). Они даже готовы недельку подождать, надеясь, что мы оперативно получим разрешение. При этом самое интересное, что они утвердили образец и готовы закупать точно такие комбинезоны, которые не подошли МОЗ Украины", - добавил он.

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"Я уже рассказывал, что у нас 14 апреля был подписан контракт с госпредприятием, уполномоченным проводить закупки для МОЗ, но после его подписания и объявления нас победителями на сайте Прозорро, у МОЗ появилось к нам дополнительное требование соответствия этой̆ защитной̆ продукции медицинскому ДСТУ EN 14126. А в Украине нет пока ни одной̆ лаборатории, которая может выдать такое подтверждение. При этом китайские и европейские сертификаты соответствия МОЗ признаёт. Поэтому мы обратились в одну из европейских аккредитованных лабораторий, но даже по ускоренной̆ процедуре ждём результат к концу мая. Но напомню, что тот договор из-за которого разгорелся предыдущий скандал, МОЗ не утвердил, мы не дождались оплаты и вынуждены были его расторгнуть. Несмотря на то, что больше 23000 комбинезонов уже были запущены в пошив (и "легли" на склад огромные остатки выкупленного под контракт сырья). Поэтому уверен, что МОЗ будет не против экспорта этих комбинезонов. Отправили туда вчера письмо и ждём официального подтверждения. После чего будем согласовывать эту поставку с МЭРТ. Электронную заявку на получение лицензии на экспорт вместе с имеющимся контрактом и всеми остальными обязательными документами удалось вчера в их систему загрузить. Ждём ответа. Но если будет отказ или даже вполне законное затягивание на несколько недель, европейский заказчик ждать не будет и контракт утратит силу. Хочется верить, что лицензию на экспорт (с учетом того, что государство ранее отказалось от этой продукции), мы получим и это будет оперативно. Готов, если в МЭРТ опасаются брать на себя ответственность, идти и убеждать СНБО, премьер-министра, кого угодно... Ведь проблема не только у ТК! Что делать сотням других швейных предприятий, оставшихся без работы? Многие из которых готовы, под имеющиеся на сегодня крупные западные заказы, перевооружаться, проводить международный̆ аудит по медицинским требованиям ISO и сертификацию продукции согласно международным стандартам качества. Но не бывает инвестиций в состоянии неопределённости! Когда есть запрет на экспорт и не исключено, что кому-то придёт в голову его продлить", - завил Соколовский.

"Премьер-министр и президент, вы не хотите помочь целой отрасли избежать краха в условиях, когда большая часть предприятий уже остановилась, а остальные на грани банкротства и закрытия? Что нам делать, не подскажете? Как выживать, как сохранять рабочие места? А налоги вас, кстати, уже не интересуют? Поэтому просим и требуем:

публично озвучьте, какой продукции и сколько нужно;

убедитесь, что есть поставщики готовые ее поставлять;

заключайте с ними контракты;

а потом всем производителям, что сверх этого, немедленно отмените запрет на экспорт!

Уже месяц, как длится моя эпопея с комбинезонами. Я - бизнесмен и как любому бизнесмену мне не близок типаж украинского политика, которому "чем хуже, тем лучше". Считаю, что главное - не хайп, а додавить решение вопроса, важного не только моему предприятию, а всей отрасли. Хотя у нас в стране хорошо слышат только тех, кто может вывести на улицы 500 человек, которые что-то сожгут или эти улицы перекроют. Но я понимаю риск акций прямого действия, пытаюсь достучаться до здравого смысла и быть максимально конструктивным. Надеюсь, что уже на этой неделе появится определенность и озвученные проблемы начнут не накапливаться, а решаться", - отметил предприниматель.

"Завтра, 14 мая 2020, в 12.00 в МОЗ состоится совместный брифинг с участием меня, главы Укрлегпрома Татьяны Изовит и двух заместителей министров - МОЗ (Светлана Шаталова) и МЭРТ (Тарас Качка). Планируется, что два уполномоченных замминистра ответят на крайне важные для целой отрасли вопросы:

- конкретные цифры по объемам заказов медицинской продукции на ближайший период и долгосрочную перспективу;

- категории защиты (так как пока официально вся защитная продукция закупается, как для самой высокой группы риска медработников, но таких групп даже в известном уже всем регламенте EN 14126 целых шесть, и не каждому медработнику требуется самая высокая (и дорогая!) степень герметизации костюма или комбинезона;

- когда в Украине появятся сертифицированные лаборатории и где пока можно контролировать соответствие качества медицинской продукции;

- какие лаборатории в Европе могут для МОЗ подтверждать соответствие нормам ДСТУ EN 14126 продукции украинских предприятий и импорта;

- общий бюджет закупок.

Последняя цифра очень важная. Так как я уже слышал о выделенных из госбюджета то-ли двух, то-ли трёх миллиардов гривен. И лучше бы эти деньги пошли не китайскому, а отечественному производителю! Который не только производство переведёт на новые, современные рельсы, но и внутреннее потребление стимулирует, и рабочие места сохранит и налоги потом заплатит", - акцентировал Соколовский.

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"Сейчас Украина просто обязана воспользоваться ситуацией, когда Европа и США ищут альтернативу китайскому импорту и готовы переориентироваться на украинский рынок. Если затянем - свято место пусто не бывает и прорваться туда будет в разы тяжелее. Да и может это и некому станет делать - швейники без работы и зарплаты быстро разбегутся по странам и весям... В очередной раз обращаюсь к власти. Прекращайте кормить китайцев нашими деньгами - деньгами налогоплательщиков! И если не можете помочь, то дайте хотя-бы внутри Украины равные с ними условия! А если мы вам не нужны и вы не можете даже это - то хрен с ним, пусть они вам все привозят, но тогда не мешайте нам выживать и работать на экспорт! Ну а всем, кому не пофиг, напомню то, что мы и так хорошо знаем: Защищаем внутренний рынок. Двигаемся на рынки внешние. Купуймо українське. Підтримуємо українське", - резюмировал предприниматель.