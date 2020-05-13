Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що ексглава ОП Андрій Богдан зіграв ключову роль у перемозі на президентських виборах Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За його словами, ексглава Офісу президента Андрій Богдан "є архітектором перемоги на виборах" президента Зеленського й у нього було гарне бачення на перспективу.
"Якби не було Богдана, Зеленський не був би президентом", - сказав Рябошапка.
Він зазначив, що що меншим ставав вплив Богдана, то гіршою ставала ситуація з керованістю в державі.
"В офісі президента мають бути люди, які мають широку перспективу і можуть думати не на два дні вперед, а хоча б на півроку-рік бачити перспективу. Стратегувати", - заявив ексгенпрокурор.
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НО вот эти его "откровения" обиженки вызывают отвращение, т.е. когда был генпрокурором его все устраивало,а когда выгнали с ПРИБЫЛЬНОГО места и .....потекло.
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.