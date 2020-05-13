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Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка

Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що ексглава ОП Андрій Богдан зіграв ключову роль у перемозі на президентських виборах Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За його словами, ексглава Офісу президента Андрій Богдан "є архітектором перемоги на виборах" президента Зеленського й у нього було гарне бачення на перспективу.

"Якби не було Богдана, Зеленський не був би президентом", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що що меншим ставав вплив Богдана, то гіршою ставала ситуація з керованістю в державі.

"В офісі президента мають бути люди, які мають широку перспективу і можуть думати не на два дні вперед, а хоча б на півроку-рік бачити перспективу. Стратегувати", - заявив ексгенпрокурор.

Читайте також: Завдяки рішучості Зеленського ми провели перезапуск політичної системи, - Богдан про результати своєї роботи

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) Рябошапка Руслан (441) Богдан Андрій (425)


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Топ коментарі
+74
Без дебильного народа он тоже не был бы президентом.
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13.05.2020 22:13 Відповісти
+65
Без Бени и медийной поддержки олигархов кукла Бубочка никогда не стала бы президентом

Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5872
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13.05.2020 22:18 Відповісти
+49
Где он в нем президента увидел?
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13.05.2020 22:12 Відповісти
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и как сейчас чувствуют себя НОРМАЛЬНЫЕ люди?))) лучше?
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14.05.2020 13:40 Відповісти
Рябий, ти дурний чи придурюєшся? При чому тут Богдан? Клоуна зробили президентом Беня і *****.
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14.05.2020 09:50 Відповісти
про Богдана рябая- шапка прав.
НО вот эти его "откровения" обиженки вызывают отвращение, т.е. когда был генпрокурором его все устраивало,а когда выгнали с ПРИБЫЛЬНОГО места и .....потекло.
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14.05.2020 10:46 Відповісти
Зельку сделал президентом проворовавшийся потрох,всех уже тошнило от этого вонючего липецкого инвестора.
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14.05.2020 11:18 Відповісти
Досить вже брехати і читати твої методичкі. ЩО він вкрав в України? Липецька фабрика закрилась в 2017р. Да і взагалі що ти в цьому розумієш--первоклашка.
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14.05.2020 11:49 Відповісти
а че нев 14 закрылась ? и вобщето ничего не закрылось ( типо власнык поменялся ) , а бизнес остался , не поверишь рошен в рашке нормально стоит
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14.05.2020 19:26 Відповісти
брехня тупая
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14.05.2020 21:16 Відповісти
А что украл, кинь пару пунктов? Только не из телевизора Г+Г.
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14.05.2020 12:08 Відповісти
вас в Ольгино всех тошнило? Да покуй на вас
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14.05.2020 12:56 Відповісти
брехня, без 1+1, сериала слуга народа, и тупого народа. это 3 составляющие его победы. а сейчас у зеленых одна отмазка, "а что при порохе было хорошего?))
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14.05.2020 13:38 Відповісти
И то - говно, и то - говно.
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14.05.2020 14:44 Відповісти
как и народ))
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14.05.2020 17:12 Відповісти
Это точно. Большинство - идиоты. Поэтому мнение большинства всегда ошибочно.
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15.05.2020 12:33 Відповісти
В нашей стране много всего : земля , вода , люди . Есть две проблемы : мы наивные и грабли .
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14.05.2020 14:18 Відповісти
Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5766
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14.05.2020 16:48 Відповісти
Говорят, мол, Зеленский за год ничего не сделал. Вспомните первый год Порошенко... Савур-Могила, Иловайский котел, панамские оффшоры, Дебальцево, обвал гривны в 3,5 раза. Во гетьман за первый год постарался
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14.05.2020 20:52 Відповісти
Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
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14.05.2020 21:02 Відповісти
при Кучме также был обвал гривни в 3,5 раза . В 1996 курс был 1 грн 62 коп ,а осенью 2000 доллар стоил 5 грн 70 коп .Без войны , без кризисов , брехун ты ватный
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14.05.2020 21:15 Відповісти
При Кучме все жили припеваючи. У народа деньги были. Очень хорошо помню это время. Землю невозможно было купить. Квартиры разлетались как горячие пирожки. Люди строились, развивались. А при порохе наступила депресуха. Деньги кончились, земля и квартиры упали в цене во много раз. Все остановилось... И гривня в 3,5 раза обвалилась.
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15.05.2020 12:37 Відповісти
Рябаяшапка давай п#здуй во Францию к своей семье, а здесь тебе нехрен делать.
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14.05.2020 22:34 Відповісти
чем больше тех, кто привел его к власти, он пошлёт, чем быстрее конец
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14.05.2020 23:16 Відповісти
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