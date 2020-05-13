Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що ексглава ОП Андрій Богдан зіграв ключову роль у перемозі на президентських виборах Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За його словами, ексглава Офісу президента Андрій Богдан "є архітектором перемоги на виборах" президента Зеленського й у нього було гарне бачення на перспективу.

"Якби не було Богдана, Зеленський не був би президентом", - сказав Рябошапка.

Він зазначив, що що меншим ставав вплив Богдана, то гіршою ставала ситуація з керованістю в державі.

"В офісі президента мають бути люди, які мають широку перспективу і можуть думати не на два дні вперед, а хоча б на півроку-рік бачити перспективу. Стратегувати", - заявив ексгенпрокурор.

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