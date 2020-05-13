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Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка

Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что экс-глава ОП Андрей Богдан сыграл ключевую роль в победе на президентских выборах Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По его словам, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан "является архитектором победы на выборах" президента Зеленского и у него было хорошее видение на перспективу.

"Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что чем меньше становилось влияние Богдана, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря решимости Зеленского мы провели перезапуск политической системы, - Богдан о результатах своей работы

"В офисе президента должны быть люди, которые имеют широкую перспективу и могут думать не на два дня вперед, а хотя бы на полгода-год видеть перспективу. Стратегировать", - заявил экс-генпрокурор.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) Рябошапка Руслан (409) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+74
Без дебильного народа он тоже не был бы президентом.
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13.05.2020 22:13 Ответить
+65
Без Бени и медийной поддержки олигархов кукла Бубочка никогда не стала бы президентом

Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5872
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13.05.2020 22:18 Ответить
+49
Где он в нем президента увидел?
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13.05.2020 22:12 Ответить
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и как сейчас чувствуют себя НОРМАЛЬНЫЕ люди?))) лучше?
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14.05.2020 13:40 Ответить
Рябий, ти дурний чи придурюєшся? При чому тут Богдан? Клоуна зробили президентом Беня і *****.
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14.05.2020 09:50 Ответить
про Богдана рябая- шапка прав.
НО вот эти его "откровения" обиженки вызывают отвращение, т.е. когда был генпрокурором его все устраивало,а когда выгнали с ПРИБЫЛЬНОГО места и .....потекло.
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14.05.2020 10:46 Ответить
Зельку сделал президентом проворовавшийся потрох,всех уже тошнило от этого вонючего липецкого инвестора.
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14.05.2020 11:18 Ответить
Досить вже брехати і читати твої методичкі. ЩО він вкрав в України? Липецька фабрика закрилась в 2017р. Да і взагалі що ти в цьому розумієш--первоклашка.
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14.05.2020 11:49 Ответить
а че нев 14 закрылась ? и вобщето ничего не закрылось ( типо власнык поменялся ) , а бизнес остался , не поверишь рошен в рашке нормально стоит
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14.05.2020 19:26 Ответить
брехня тупая
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14.05.2020 21:16 Ответить
А что украл, кинь пару пунктов? Только не из телевизора Г+Г.
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14.05.2020 12:08 Ответить
вас в Ольгино всех тошнило? Да покуй на вас
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14.05.2020 12:56 Ответить
брехня, без 1+1, сериала слуга народа, и тупого народа. это 3 составляющие его победы. а сейчас у зеленых одна отмазка, "а что при порохе было хорошего?))
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14.05.2020 13:38 Ответить
И то - говно, и то - говно.
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14.05.2020 14:44 Ответить
как и народ))
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14.05.2020 17:12 Ответить
Это точно. Большинство - идиоты. Поэтому мнение большинства всегда ошибочно.
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15.05.2020 12:33 Ответить
В нашей стране много всего : земля , вода , люди . Есть две проблемы : мы наивные и грабли .
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14.05.2020 14:18 Ответить
Без Богдана Зеленський не був би президентом, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5766
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14.05.2020 16:48 Ответить
Говорят, мол, Зеленский за год ничего не сделал. Вспомните первый год Порошенко... Савур-Могила, Иловайский котел, панамские оффшоры, Дебальцево, обвал гривны в 3,5 раза. Во гетьман за первый год постарался
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14.05.2020 20:52 Ответить
Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
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14.05.2020 21:02 Ответить
при Кучме также был обвал гривни в 3,5 раза . В 1996 курс был 1 грн 62 коп ,а осенью 2000 доллар стоил 5 грн 70 коп .Без войны , без кризисов , брехун ты ватный
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14.05.2020 21:15 Ответить
При Кучме все жили припеваючи. У народа деньги были. Очень хорошо помню это время. Землю невозможно было купить. Квартиры разлетались как горячие пирожки. Люди строились, развивались. А при порохе наступила депресуха. Деньги кончились, земля и квартиры упали в цене во много раз. Все остановилось... И гривня в 3,5 раза обвалилась.
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15.05.2020 12:37 Ответить
Рябаяшапка давай п#здуй во Францию к своей семье, а здесь тебе нехрен делать.
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14.05.2020 22:34 Ответить
чем больше тех, кто привел его к власти, он пошлёт, чем быстрее конец
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14.05.2020 23:16 Ответить
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