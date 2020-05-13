Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что экс-глава ОП Андрей Богдан сыграл ключевую роль в победе на президентских выборах Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По его словам, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан "является архитектором победы на выборах" президента Зеленского и у него было хорошее видение на перспективу.
"Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом", - сказал Рябошапка.
Он отметил, что чем меньше становилось влияние Богдана, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве.
"В офисе президента должны быть люди, которые имеют широкую перспективу и могут думать не на два дня вперед, а хотя бы на полгода-год видеть перспективу. Стратегировать", - заявил экс-генпрокурор.
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НО вот эти его "откровения" обиженки вызывают отвращение, т.е. когда был генпрокурором его все устраивало,а когда выгнали с ПРИБЫЛЬНОГО места и .....потекло.
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.