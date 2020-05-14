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Мінцифри анонсувало трансформацію ЦНАП: Ще більше послуг в одному місці

Мінцифри анонсувало трансформацію ЦНАП: Ще більше послуг в одному місці

Відповідний законопроєкт, до розробки якого зокрема було залучено Міністерство цифрової трансформації, вже підтримала Верховна Рада у першому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінцbфри.

Зокрема, оптимізація мережі Центрів надання адмінпослуг передбачає їхню трансформацію, в рамках якої послуги будуть надаватися тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування.

"Також буде запроваджено обов’язкове утворення ЦНАП органами місцевого самоврядування. Водночас ЦНАП надаватимуть усі послуги органів відповідної території, у тому числі послуги територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що послуги будуть надаватися не через ЦНАП, а в самому ЦНАП шляхом розміщення в центрах представників суб'єктів надання адмінпослуг і взаємодії з ними. Такий формат дозволить скоротити кількість візитів громадян в ЦНАП, оскільки зникає необхідність подавати і забирати документи при окремих візитах.

Також читайте: Послуги ЦНАП в умовах карантину можна отримати, звернувшись за телефоном, електронною або традиційною поштою, - заступниця міністра юстиції Коломієць

Крім того, згідно із законопроектом, Мінцифра отримає повноваження встановлювати порядок і показники моніторингу якості надання адмінпослуг і порядок оприлюднення їхніх результатів, що допоможе ідентифікувати проблеми і вжити заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг.

Мінцифри анонсувало трансформацію ЦНАП: Ще більше послуг в одному місці 01

Автор: 

ЦНАП (74) Мінцифри (1217)


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Минцифры анансировало трансформацию ЦПАУ: Еще больше услуг в одном месте - Цензор.НЕТ 2960
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14.05.2020 10:39 Відповісти
Да у нас и так все через одно место...
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14.05.2020 10:43 Відповісти
Цензор, вы людей по объявлению набирать стали? Вчера была "большая половина" в заголовке, сегодня у вас минцифры "анАнсировало"
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14.05.2020 10:43 Відповісти
теперь ваши квартиры, машины и землю можно оформить на другое лицо не выходя из дому. И вы об этом не узнаете. Все это цифровизация. Недавние утечки доказали опасность перевода в цифру админ услуг.
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14.05.2020 10:51 Відповісти
"...ЦНАП: Ще більше послуг в одному місці..."
===
Насторожило це "ще більше". Схоже на рекламу. І результат може бути точно таким, як в рекламі: нульовий чи від'ємний.
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14.05.2020 11:02 Відповісти
походу там еще и бардель с игровыми автоматами поставят...
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14.05.2020 13:10 Відповісти
 
 