Мінцифри анонсувало трансформацію ЦНАП: Ще більше послуг в одному місці
Відповідний законопроєкт, до розробки якого зокрема було залучено Міністерство цифрової трансформації, вже підтримала Верховна Рада у першому читанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінцbфри.
Зокрема, оптимізація мережі Центрів надання адмінпослуг передбачає їхню трансформацію, в рамках якої послуги будуть надаватися тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування.
"Також буде запроваджено обов’язкове утворення ЦНАП органами місцевого самоврядування. Водночас ЦНАП надаватимуть усі послуги органів відповідної території, у тому числі послуги територіальних органів центральних органів виконавчої влади. У ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що послуги будуть надаватися не через ЦНАП, а в самому ЦНАП шляхом розміщення в центрах представників суб'єктів надання адмінпослуг і взаємодії з ними. Такий формат дозволить скоротити кількість візитів громадян в ЦНАП, оскільки зникає необхідність подавати і забирати документи при окремих візитах.
Крім того, згідно із законопроектом, Мінцифра отримає повноваження встановлювати порядок і показники моніторингу якості надання адмінпослуг і порядок оприлюднення їхніх результатів, що допоможе ідентифікувати проблеми і вжити заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг.
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