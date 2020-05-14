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Минцифры анонсировало трансформацию ЦПАУ: Еще больше услуг в одном месте

Минцифры анонсировало трансформацию ЦПАУ: Еще больше услуг в одном месте

Соответствующий законопроект, к разработке которого в том числе было привлечено Министерство цифровой трансформации, уже поддержан Верховной Радой в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры. 

В частности, оптимизация сети Центров предоставления админуслуг предусматривает их трансформацию, в рамках которой услуги будут предоставляться только в ЦПАУ органов местного самоуправления.

"Также будет введено обязательное создание ЦПАУ органами местного самоуправления, а сами центры будут предоставлять все услуги органов соответствующей территории, в том числе услуги территориальных органов центральных органов исполнительной власти. В ЦПАУ также будут предоставляться другие публичные услуги", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что услуги будут предоставляться не через ЦПАУ, а в самом ЦПАУ путем размещения в центрах представителей субъектов предоставления админуслуг и взаимодействия с ними. Такой формат позволит сократить число визитов граждан в ЦПАУ, поскольку исчезает необходимость подавать и забирать документы при отдельных визитах.

Кроме того, согласно законопроекту Минцифры получит полномочия устанавливать порядок и показатели мониторинга качества предоставления админуслуг и порядок обнародования их результатов, что поможет идентифицировать проблемы и принять меры по повышению уровня качества предоставления админуслуг.

Минцифры анонсировало трансформацию ЦПАУ: Еще больше услуг в одном месте 01

ЦПАУ (30) Минцифры (317)


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Минцифры анансировало трансформацию ЦПАУ: Еще больше услуг в одном месте - Цензор.НЕТ 2960
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14.05.2020 10:39 Ответить
Да у нас и так все через одно место...
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14.05.2020 10:43 Ответить
Цензор, вы людей по объявлению набирать стали? Вчера была "большая половина" в заголовке, сегодня у вас минцифры "анАнсировало"
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14.05.2020 10:43 Ответить
теперь ваши квартиры, машины и землю можно оформить на другое лицо не выходя из дому. И вы об этом не узнаете. Все это цифровизация. Недавние утечки доказали опасность перевода в цифру админ услуг.
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14.05.2020 10:51 Ответить
"...ЦНАП: Ще більше послуг в одному місці..."
===
Насторожило це "ще більше". Схоже на рекламу. І результат може бути точно таким, як в рекламі: нульовий чи від'ємний.
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14.05.2020 11:02 Ответить
походу там еще и бардель с игровыми автоматами поставят...
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14.05.2020 13:10 Ответить
 
 