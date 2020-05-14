Минцифры анонсировало трансформацию ЦПАУ: Еще больше услуг в одном месте

Соответствующий законопроект, к разработке которого в том числе было привлечено Министерство цифровой трансформации, уже поддержан Верховной Радой в первом чтении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В частности, оптимизация сети Центров предоставления админуслуг предусматривает их трансформацию, в рамках которой услуги будут предоставляться только в ЦПАУ органов местного самоуправления.

"Также будет введено обязательное создание ЦПАУ органами местного самоуправления, а сами центры будут предоставлять все услуги органов соответствующей территории, в том числе услуги территориальных органов центральных органов исполнительной власти. В ЦПАУ также будут предоставляться другие публичные услуги", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что услуги будут предоставляться не через ЦПАУ, а в самом ЦПАУ путем размещения в центрах представителей субъектов предоставления админуслуг и взаимодействия с ними. Такой формат позволит сократить число визитов граждан в ЦПАУ, поскольку исчезает необходимость подавать и забирать документы при отдельных визитах.

Кроме того, согласно законопроекту Минцифры получит полномочия устанавливать порядок и показатели мониторинга качества предоставления админуслуг и порядок обнародования их результатов, что поможет идентифицировать проблемы и принять меры по повышению уровня качества предоставления админуслуг.