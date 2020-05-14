Одеса відновлює роботу зоопарку попри карантин

Одеський зоопарк від завтра відновлює роботу.

Як повідомили в установі, вона відкриє двері для відвідувачів о 9:00, передає Цензор.НЕТ.

При цьому робота зоопарку буде організована відповідно до вимог карантинних обмежень для гарантування безпеки гостей.

Так, усі відвідувачі зобов'язані носити маски. На вході вимірюватимуть температуру. Кожен зможе скористатися дезінфікуючими засобами.

Експозиція "Акватераріум", дитячі ігрові майданчики й атракціони поки залишаються закритими. Не працюватиме і гурток юних натуралістів. Тимчасово не будуть проводитися масові заходи, екскурсії, групові відвідування.

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"Ми дуже просимо наших відвідувачів дотримуватися максимальної дистанції, триматися відокремленими сімейними групами", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, зараз карантин в Україні продовжено до 22 травня. З 11 травня ввели низку послаблень.