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Новини Коронавірус і карантин
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Одеса відновлює роботу зоопарку попри карантин

Одеса відновлює роботу зоопарку попри карантин

Одеський зоопарк від завтра відновлює роботу.

Як повідомили в установі, вона відкриє двері для відвідувачів о 9:00, передає Цензор.НЕТ.

При цьому робота зоопарку буде організована відповідно до вимог карантинних обмежень для гарантування безпеки гостей.

Так, усі відвідувачі зобов'язані носити маски. На вході вимірюватимуть температуру. Кожен зможе скористатися дезінфікуючими засобами.

Експозиція "Акватераріум", дитячі ігрові майданчики й атракціони поки залишаються закритими. Не працюватиме і гурток юних натуралістів. Тимчасово не будуть проводитися масові заходи, екскурсії, групові відвідування.

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"Ми дуже просимо наших відвідувачів дотримуватися максимальної дистанції, триматися відокремленими сімейними групами", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, зараз карантин в Україні продовжено до 22 травня. З 11 травня ввели низку послаблень.

Автор: 

зоопарк (64) карантин (18172) Одеса (5548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ещё цирк очень хочет работать.
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14.05.2020 16:16 Відповісти
+1
Хана макакам!
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14.05.2020 16:18 Відповісти
+1
горсовета что ли??? )))
прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
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14.05.2020 16:18 Відповісти
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Ещё цирк очень хочет работать.
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14.05.2020 16:16 Відповісти
А стадионы?
И активисты с ума сходят без мирных протестов.
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14.05.2020 16:20 Відповісти
Мозги включи. Нет посетителей - нет денег. Животные не зебилы, они телевизор не смотрят, ем есть надо, в независимости от того кто сейчас в стране чудит. Может их Тищенко из "СН" в своем Велюре на довольствие возьмет или "Эпицентр" бабки даст?
Одесса возобновляет работу зоопарка, несмотря на карантин - Цензор.НЕТ 7244
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14.05.2020 16:24 Відповісти
Вы вообще были в Одесском зоопарке? Я была с детьми, когда им было лет по пять. Они потом очень долго плакали.
В том виде, в каком он есть этот зоопарк, его вообще нужно ликвидировать и построить наново.
Наш зоопарк - пожизненно убыточное предприятие, принадлежащее городу. А вот директор выглядит довольно неплохо в отличие от облезлых тигров и несчастного слона.
Я очень люблю животных, природу , море - поэтому ненавижу наш одесский зоопарк
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14.05.2020 16:33 Відповісти
Я вообще против содержание животных в неволе. Кроме тех случаев когда просто другого выхода нет. Но это не значит, что обитателей существующих зоопарков надо морить голодом
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14.05.2020 16:52 Відповісти
Этот зоопарк принадлежит городу. Голодными животные не останутся, тут речь идёт не о них, скорей всего.
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14.05.2020 17:04 Відповісти
«Городской бюджет выделяет деньги на зарплаты, коммунальные платежи и частично - на корма. Если карантин надолго не затянется, то мы справимся своими силами»", - говорит директор Игорь Беляков.

https://dumskaya.net/news/zoopark-na-karantine-bebi-bum-depressiya-u-sloni-111961/
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14.05.2020 17:29 Відповісти
Цирк работает с 21 апреля прошлого года. В турборежиме.
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14.05.2020 19:52 Відповісти
Хана макакам!
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14.05.2020 16:18 Відповісти
горсовета что ли??? )))
прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
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14.05.2020 16:18 Відповісти
Вася у тебе мізки є? Чи там щось інше? У нас при нормальній ситуації в країні Зоопарки виживали! Ти хоча б уявляєш скільки коштів необхідно для утримання тварин на добу? Хоча я сумніваюсь що це суттєво покращить ситуацію, держава їм не допомогає....
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14.05.2020 19:56 Відповісти
мене тішить що вони є у Вас...
особливо їх багато в жовчному... бо гіркота так і сичить із Вас
хіба я сказав щось погане про Зоопарк? хіба я запропонував примусити звірів голодувати? чи я винен що харчування їх залежать від відвідувачів?
прочитайте уважно, що я написав... хоча ні ! не треба !!! не маю бажання щось ще казати...
доброго Вам вечора!
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14.05.2020 20:10 Відповісти
Ви не сказали і напряму про це не думали але це і є саме але.
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14.05.2020 20:17 Відповісти
не збирався виправдовуватись...бо не зрозумів поки за що...
цитую себе : прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
і тепер.. тадам..запитання : якшо у Вас відкриють Зоопарк, то це буде саме те місце, у яке Ви найперше за будьщо, підите після двомісячного (майже ) карантину?
у моєму коменті не було підтексту або якогось негативу стосовно Зоопарку, звірів і їх життя в неволі... навіть якогось натяку на те, що Ви, якимось дивом, прочитали межи рядків...
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14.05.2020 20:33 Відповісти
А зачем обижать анклав - Одесский зоопарк, когда кругом сплошной "зоопарк"...
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14.05.2020 16:25 Відповісти
И шо? Там что бы получить разрешение нужно комиссию горсовета пройти. Плюс получить рекомендацие из европейской ассоциации зоопарков и взять обязательство их соблюдать.
Николаевский зоопарк открыли в понедельник - людей мизер, так как транспорт ходит с ограничениями.
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14.05.2020 16:29 Відповісти
При этом работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей. Источник: https://censor.net/n3195571

На всех зверей маски оденут?
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14.05.2020 16:52 Відповісти
Слухи о том, что станция метро "Политехнический институт" будет переименована в "Зоопарк", немного преувеличены
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14.05.2020 16:55 Відповісти
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing


https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing

Eric Feigl-Ding<USA

@DrEricDing

·https://twitter.com/DrEricDing/status/1260944335471808514 2 ч

"An H7N2 influenza outbreak in NYC cat shelters highlighted the implications of cat-to-human transmission to workers in animal shelters. Moreover, cats may be silent intermediate host of SARS-CoV-2, because infected cats may not show any appreciable symptoms". Need more studies!



Isaac Bogoch



Cats and #COVID19. They can transmit the virus to each other, as seen in this study - and in tigers in Bronx zoo. How efficiently can they transmit the virus to humans? Unclear. Ugh...we need a vaccine pronto.

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DrEricDing
«Спалах грипу H7N2 в притулках для котів у Нью-Йорку підкреслив високу ймовірність передачі кіт-людина у працівників у притулках для тварин. Крім того, коти можуть бути мовчазним проміжним господарем SARS-CoV-2, оскільки інфіковані коти можуть не проявляти жодних помітних симптомів ". Потрібно більше досліджень!

Ісаак Богоч
Вони можуть передавати вірус один одному, як це спостерігається в цьому дослідженні, - і в тигрів у зоопарку Бронкса.
Наскільки ефективно вони можуть передавати вірус людині? Незрозуміло.
тфу ... нам потрібна вакцина pronto.
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14.05.2020 20:02 Відповісти
Ну наконец-то. Животные давно соскучились по людям и их потешным проделкам.
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14.05.2020 20:16 Відповісти
 
 