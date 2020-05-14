Одеса відновлює роботу зоопарку попри карантин
Одеський зоопарк від завтра відновлює роботу.
Як повідомили в установі, вона відкриє двері для відвідувачів о 9:00, передає Цензор.НЕТ.
При цьому робота зоопарку буде організована відповідно до вимог карантинних обмежень для гарантування безпеки гостей.
Так, усі відвідувачі зобов'язані носити маски. На вході вимірюватимуть температуру. Кожен зможе скористатися дезінфікуючими засобами.
Експозиція "Акватераріум", дитячі ігрові майданчики й атракціони поки залишаються закритими. Не працюватиме і гурток юних натуралістів. Тимчасово не будуть проводитися масові заходи, екскурсії, групові відвідування.
"Ми дуже просимо наших відвідувачів дотримуватися максимальної дистанції, триматися відокремленими сімейними групами", - додали в адміністрації.
Нагадаємо, зараз карантин в Україні продовжено до 22 травня. З 11 травня ввели низку послаблень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И активисты с ума сходят без мирных протестов.
В том виде, в каком он есть этот зоопарк, его вообще нужно ликвидировать и построить наново.
Наш зоопарк - пожизненно убыточное предприятие, принадлежащее городу. А вот директор выглядит довольно неплохо в отличие от облезлых тигров и несчастного слона.
Я очень люблю животных, природу , море - поэтому ненавижу наш одесский зоопарк
https://dumskaya.net/news/zoopark-na-karantine-bebi-bum-depressiya-u-sloni-111961/
прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
особливо їх багато в жовчному... бо гіркота так і сичить із Вас
хіба я сказав щось погане про Зоопарк? хіба я запропонував примусити звірів голодувати? чи я винен що харчування їх залежать від відвідувачів?
прочитайте уважно, що я написав... хоча ні ! не треба !!! не маю бажання щось ще казати...
доброго Вам вечора!
цитую себе : прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
і тепер.. тадам..запитання : якшо у Вас відкриють Зоопарк, то це буде саме те місце, у яке Ви найперше за будьщо, підите після двомісячного (майже ) карантину?
у моєму коменті не було підтексту або якогось негативу стосовно Зоопарку, звірів і їх життя в неволі... навіть якогось натяку на те, що Ви, якимось дивом, прочитали межи рядків...
Николаевский зоопарк открыли в понедельник - людей мизер, так как транспорт ходит с ограничениями.
На всех зверей маски оденут?
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
Eric Feigl-Ding<USA
@DrEricDing
·https://twitter.com/DrEricDing/status/1260944335471808514 2 ч
"An H7N2 influenza outbreak in NYC cat shelters highlighted the implications of cat-to-human transmission to workers in animal shelters. Moreover, cats may be silent intermediate host of SARS-CoV-2, because infected cats may not show any appreciable symptoms". Need more studies!
Isaac Bogoch
Cats and #COVID19. They can transmit the virus to each other, as seen in this study - and in tigers in Bronx zoo. How efficiently can they transmit the virus to humans? Unclear. Ugh...we need a vaccine pronto.
-----------------------------------------------------------------------
DrEricDing
«Спалах грипу H7N2 в притулках для котів у Нью-Йорку підкреслив високу ймовірність передачі кіт-людина у працівників у притулках для тварин. Крім того, коти можуть бути мовчазним проміжним господарем SARS-CoV-2, оскільки інфіковані коти можуть не проявляти жодних помітних симптомів ". Потрібно більше досліджень!
Ісаак Богоч
Вони можуть передавати вірус один одному, як це спостерігається в цьому дослідженні, - і в тигрів у зоопарку Бронкса.
Наскільки ефективно вони можуть передавати вірус людині? Незрозуміло.
тфу ... нам потрібна вакцина pronto.