Одесса возобновляет работу зоопарка, несмотря на карантин
Одесский зоопарк с завтрашнего дня возобновляет работу.
Как сообщили в учреждении, оно откроет двери для посетителей в 9:00, передает Цензор.НЕТ.
При этом работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.
Так, все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами.
Экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми. Не будет работать и кружок юных натуралистов. Временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.
"Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами", - добавили в администрации.
Напомним, сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая. С 11 мая ввели ряд послаблений.
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И активисты с ума сходят без мирных протестов.
В том виде, в каком он есть этот зоопарк, его вообще нужно ликвидировать и построить наново.
Наш зоопарк - пожизненно убыточное предприятие, принадлежащее городу. А вот директор выглядит довольно неплохо в отличие от облезлых тигров и несчастного слона.
Я очень люблю животных, природу , море - поэтому ненавижу наш одесский зоопарк
https://dumskaya.net/news/zoopark-na-karantine-bebi-bum-depressiya-u-sloni-111961/
прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
особливо їх багато в жовчному... бо гіркота так і сичить із Вас
хіба я сказав щось погане про Зоопарк? хіба я запропонував примусити звірів голодувати? чи я винен що харчування їх залежать від відвідувачів?
прочитайте уважно, що я написав... хоча ні ! не треба !!! не маю бажання щось ще казати...
доброго Вам вечора!
цитую себе : прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
і тепер.. тадам..запитання : якшо у Вас відкриють Зоопарк, то це буде саме те місце, у яке Ви найперше за будьщо, підите після двомісячного (майже ) карантину?
у моєму коменті не було підтексту або якогось негативу стосовно Зоопарку, звірів і їх життя в неволі... навіть якогось натяку на те, що Ви, якимось дивом, прочитали межи рядків...
Николаевский зоопарк открыли в понедельник - людей мизер, так как транспорт ходит с ограничениями.
На всех зверей маски оденут?
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Eric Feigl-Ding<USA
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·https://twitter.com/DrEricDing/status/1260944335471808514 2 ч
"An H7N2 influenza outbreak in NYC cat shelters highlighted the implications of cat-to-human transmission to workers in animal shelters. Moreover, cats may be silent intermediate host of SARS-CoV-2, because infected cats may not show any appreciable symptoms". Need more studies!
Isaac Bogoch
Cats and #COVID19. They can transmit the virus to each other, as seen in this study - and in tigers in Bronx zoo. How efficiently can they transmit the virus to humans? Unclear. Ugh...we need a vaccine pronto.
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DrEricDing
«Спалах грипу H7N2 в притулках для котів у Нью-Йорку підкреслив високу ймовірність передачі кіт-людина у працівників у притулках для тварин. Крім того, коти можуть бути мовчазним проміжним господарем SARS-CoV-2, оскільки інфіковані коти можуть не проявляти жодних помітних симптомів ". Потрібно більше досліджень!
Ісаак Богоч
Вони можуть передавати вірус один одному, як це спостерігається в цьому дослідженні, - і в тигрів у зоопарку Бронкса.
Наскільки ефективно вони можуть передавати вірус людині? Незрозуміло.
тфу ... нам потрібна вакцина pronto.