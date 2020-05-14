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Новости Коронавирус и карантин
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Одесса возобновляет работу зоопарка, несмотря на карантин

Одесса возобновляет работу зоопарка, несмотря на карантин

Одесский зоопарк с завтрашнего дня возобновляет работу.

Как сообщили в учреждении, оно откроет двери для посетителей в 9:00, передает Цензор.НЕТ.

При этом работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.

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Так, все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми. Не будет работать и кружок юных натуралистов. Временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.

"Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами", - добавили в администрации.

Напомним, сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая. С 11 мая ввели ряд послаблений.

Автор: 

зоопарк (220) карантин (16729) Одесса (7963) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ещё цирк очень хочет работать.
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14.05.2020 16:16 Ответить
+1
Хана макакам!
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14.05.2020 16:18 Ответить
+1
горсовета что ли??? )))
прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
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14.05.2020 16:18 Ответить
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Ещё цирк очень хочет работать.
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14.05.2020 16:16 Ответить
А стадионы?
И активисты с ума сходят без мирных протестов.
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14.05.2020 16:20 Ответить
Мозги включи. Нет посетителей - нет денег. Животные не зебилы, они телевизор не смотрят, ем есть надо, в независимости от того кто сейчас в стране чудит. Может их Тищенко из "СН" в своем Велюре на довольствие возьмет или "Эпицентр" бабки даст?
Одесса возобновляет работу зоопарка, несмотря на карантин - Цензор.НЕТ 7244
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14.05.2020 16:24 Ответить
Вы вообще были в Одесском зоопарке? Я была с детьми, когда им было лет по пять. Они потом очень долго плакали.
В том виде, в каком он есть этот зоопарк, его вообще нужно ликвидировать и построить наново.
Наш зоопарк - пожизненно убыточное предприятие, принадлежащее городу. А вот директор выглядит довольно неплохо в отличие от облезлых тигров и несчастного слона.
Я очень люблю животных, природу , море - поэтому ненавижу наш одесский зоопарк
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14.05.2020 16:33 Ответить
Я вообще против содержание животных в неволе. Кроме тех случаев когда просто другого выхода нет. Но это не значит, что обитателей существующих зоопарков надо морить голодом
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14.05.2020 16:52 Ответить
Этот зоопарк принадлежит городу. Голодными животные не останутся, тут речь идёт не о них, скорей всего.
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14.05.2020 17:04 Ответить
«Городской бюджет выделяет деньги на зарплаты, коммунальные платежи и частично - на корма. Если карантин надолго не затянется, то мы справимся своими силами»", - говорит директор Игорь Беляков.

https://dumskaya.net/news/zoopark-na-karantine-bebi-bum-depressiya-u-sloni-111961/
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14.05.2020 17:29 Ответить
Цирк работает с 21 апреля прошлого года. В турборежиме.
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14.05.2020 19:52 Ответить
Хана макакам!
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14.05.2020 16:18 Ответить
горсовета что ли??? )))
прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
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14.05.2020 16:18 Ответить
Вася у тебе мізки є? Чи там щось інше? У нас при нормальній ситуації в країні Зоопарки виживали! Ти хоча б уявляєш скільки коштів необхідно для утримання тварин на добу? Хоча я сумніваюсь що це суттєво покращить ситуацію, держава їм не допомогає....
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14.05.2020 19:56 Ответить
мене тішить що вони є у Вас...
особливо їх багато в жовчному... бо гіркота так і сичить із Вас
хіба я сказав щось погане про Зоопарк? хіба я запропонував примусити звірів голодувати? чи я винен що харчування їх залежать від відвідувачів?
прочитайте уважно, що я написав... хоча ні ! не треба !!! не маю бажання щось ще казати...
доброго Вам вечора!
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14.05.2020 20:10 Ответить
Ви не сказали і напряму про це не думали але це і є саме але.
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14.05.2020 20:17 Ответить
не збирався виправдовуватись...бо не зрозумів поки за що...
цитую себе : прямо Зоопарк - жизненно необходимое? ну от просто...вырвался из карантина и попер в Зоопарк?
і тепер.. тадам..запитання : якшо у Вас відкриють Зоопарк, то це буде саме те місце, у яке Ви найперше за будьщо, підите після двомісячного (майже ) карантину?
у моєму коменті не було підтексту або якогось негативу стосовно Зоопарку, звірів і їх життя в неволі... навіть якогось натяку на те, що Ви, якимось дивом, прочитали межи рядків...
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14.05.2020 20:33 Ответить
А зачем обижать анклав - Одесский зоопарк, когда кругом сплошной "зоопарк"...
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14.05.2020 16:25 Ответить
И шо? Там что бы получить разрешение нужно комиссию горсовета пройти. Плюс получить рекомендацие из европейской ассоциации зоопарков и взять обязательство их соблюдать.
Николаевский зоопарк открыли в понедельник - людей мизер, так как транспорт ходит с ограничениями.
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14.05.2020 16:29 Ответить
При этом работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей. Источник: https://censor.net/n3195571

На всех зверей маски оденут?
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14.05.2020 16:52 Ответить
Слухи о том, что станция метро "Политехнический институт" будет переименована в "Зоопарк", немного преувеличены
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14.05.2020 16:55 Ответить
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing


https://twitter.com/DrEricDing
https://twitter.com/DrEricDing

Eric Feigl-Ding<USA

@DrEricDing

·https://twitter.com/DrEricDing/status/1260944335471808514 2 ч

"An H7N2 influenza outbreak in NYC cat shelters highlighted the implications of cat-to-human transmission to workers in animal shelters. Moreover, cats may be silent intermediate host of SARS-CoV-2, because infected cats may not show any appreciable symptoms". Need more studies!



Isaac Bogoch



Cats and #COVID19. They can transmit the virus to each other, as seen in this study - and in tigers in Bronx zoo. How efficiently can they transmit the virus to humans? Unclear. Ugh...we need a vaccine pronto.

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DrEricDing
«Спалах грипу H7N2 в притулках для котів у Нью-Йорку підкреслив високу ймовірність передачі кіт-людина у працівників у притулках для тварин. Крім того, коти можуть бути мовчазним проміжним господарем SARS-CoV-2, оскільки інфіковані коти можуть не проявляти жодних помітних симптомів ". Потрібно більше досліджень!

Ісаак Богоч
Вони можуть передавати вірус один одному, як це спостерігається в цьому дослідженні, - і в тигрів у зоопарку Бронкса.
Наскільки ефективно вони можуть передавати вірус людині? Незрозуміло.
тфу ... нам потрібна вакцина pronto.
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14.05.2020 20:02 Ответить
Ну наконец-то. Животные давно соскучились по людям и их потешным проделкам.
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14.05.2020 20:16 Ответить
 
 