Одесса возобновляет работу зоопарка, несмотря на карантин

Одесский зоопарк с завтрашнего дня возобновляет работу.

Как сообщили в учреждении, оно откроет двери для посетителей в 9:00, передает Цензор.НЕТ.

При этом работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах. ФОТОрепортаж

Так, все посетители обязаны носить маски. На входе будет производиться измерение температуры. Каждый сможет воспользоваться дезинфицирующими средствами.

Экспозиция "Акватеррариум", детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми. Не будет работать и кружок юных натуралистов. Временно не будут проводиться массовые мероприятия, экскурсии, групповые посещения.

"Мы очень просим наших посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться обособленными семейными группами", - добавили в администрации.

Напомним, сейчас карантин в Украине продлен до 22 мая. С 11 мая ввели ряд послаблений.