УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5445 відвідувачів онлайн
Новини
4 574 85

Ексзаступниця глави МЗС Зеркаль керуватиме в "Нафтогазі" супроводом міжнародних арбітражів

Ексзаступниця глави МЗС Зеркаль керуватиме в

Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в суперечках із ПАТ "Газпром" і в справах проти Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Нові посадові обов'язки Зеркаль отримала у зв'язку з трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз".

"Напрямок, за який я відповідаю в "Нафтогазі", надзвичайно важливий і для компанії, і для України, оскільки йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави в світовий ринок для кращих бізнес-умов і для захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами і арбітражами не тільки не зупиниться, а й посилиться", - цитує пресслужба слова Зеркаль.

Читайте також: Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу"

У НАК нагадали, що в 2014-15 рр. на посаді заступниці міністра закордонних справ України Зеркаль займалася питаннями європейської інтеграції і представляла Україну в Міжнародному суді ООН й арбітражах у справах проти Росії.

Вона також була задіяна в роботі української команди в переговорах про продовження транзиту російського газу в Європу після 2019 року і брала активну участь у переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладення "зимових пакетів" у 2014-2015 і 2015-2016 рр. На посаді заступника міністра Зеркаль також була залучена в протидію будівництву газопроводу Північний потік-2.

Автор: 

призначення (2307) Нафтогаз (4440) Зеркаль Олена (291)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Хороший спец, і розумниця і патріотка, крім неї наступним президентом не бачу нікого.
показати весь коментар
14.05.2020 18:44 Відповісти
+20
Бог есть!!! И он нас услышал!!!
Хоть 1 (один) адекватный человек будет в этой клоаке полуграмотных малоросских тварей.
показати весь коментар
14.05.2020 18:46 Відповісти
+12
Хоть одно адекватное назначение
показати весь коментар
14.05.2020 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть одно адекватное назначение
показати весь коментар
14.05.2020 19:16 Відповісти
Хороший спец, і розумниця і патріотка, крім неї наступним президентом не бачу нікого.
показати весь коментар
14.05.2020 18:44 Відповісти
Та воно то так. Народ заслуговує на ту владу.. але ж не весь ! Не всі ж зелену -шмарклю вибирали .. хтось і воював і працював і тикав кацапів в лайно в Стокгольмі і т.п . А може прорвемся !?
показати весь коментар
14.05.2020 19:27 Відповісти
не знаю какая она розумниця, но картинка впечатляет, телевизионная она....
показати весь коментар
14.05.2020 18:57 Відповісти
Пора б вже взнати. Чи ви іноземець ?
показати весь коментар
14.05.2020 19:03 Відповісти
я не юрист-международник, поэтому не знаю, ку-ку??
показати весь коментар
14.05.2020 19:17 Відповісти
Ага ! Ну якщо - ку-ку, то зрозуміло.
показати весь коментар
14.05.2020 19:31 Відповісти
а тепер просто до реготу ач як пацака рве
показати весь коментар
14.05.2020 20:46 Відповісти
Бог есть!!! И он нас услышал!!!
Хоть 1 (один) адекватный человек будет в этой клоаке полуграмотных малоросских тварей.
показати весь коментар
14.05.2020 18:46 Відповісти
"Нафтогаз", который посадил на бутылку всемогущий "Газпром" в Стокгольмском арбитражном суде - ты называешь "клоакой полуграмотных малоросских тварей"?
показати весь коментар
14.05.2020 19:10 Відповісти
Я имею ввиду весь сброд вокруг Зебила в целом.
А не подскажешь, куда делись 12 млрд. от посаженного на бутылку газпрома?
показати весь коментар
14.05.2020 19:14 Відповісти
3 млрд Газпром отдал,остальные Бубочка простила,очевидно она в Обмане за их поступлением наблюдала.
показати весь коментар
14.05.2020 19:22 Відповісти
Вот именно!
показати весь коментар
14.05.2020 19:33 Відповісти
ну кацап же, відвертий такий свинорус
показати весь коментар
14.05.2020 19:53 Відповісти
Не розумію Вашої радості..Всі ці нафтогази,укрзалізниці,укравтодори і іншу "державну" погань-чинушню треба розганяти-вивішувати тих хто "ударно" проворувався.. справами добування газу,будівництвом доріг,залізниць та іншого,потрібно займатися приватним фірмам і підприємствам..І чим їх буде більше-тим буде краще і ціни будуть меншими..Якщо ще не зрозуміло порівняйте поїзди в Україні і в Польщі..
показати весь коментар
14.05.2020 20:20 Відповісти
Добре, що Вам все зрозуміло.
Напевне, крім того, що найближчим часом в нас нічого не зміниться.
І краще, щоб зараз там були адекватні люди, а не якісь зелені ублюдки.
А порівнювати можна.. То порівнюйте...
показати весь коментар
14.05.2020 20:39 Відповісти
мабуть на Оржеля подасть в суд ,за списання боргів грязьпрому перед Україною і її народом?
показати весь коментар
14.05.2020 18:47 Відповісти
Экс-замглавы МИД Зеркаль будет руководить в "Нафтогазе" сопровождением международных арбитражей - Цензор.НЕТ 7229
показати весь коментар
14.05.2020 18:48 Відповісти
На гифке круче смотрится)))
показати весь коментар
14.05.2020 20:04 Відповісти
Зря она полезла в это болото. Запачкается только дерьмом коррупции.
показати весь коментар
14.05.2020 18:50 Відповісти
Никто такое не говорил,мордовецвася ,ты лжешь, ты брешешь, ты вводишь в оману
показати весь коментар
14.05.2020 19:39 Відповісти
Вот ее надо , как альтернативу Рыгам и прочим , на следующих президентских выборах . а не Пепса. но разве у вас есть рациональное ?
показати весь коментар
14.05.2020 19:02 Відповісти
За двома зайцями? Ми чули чим це закінчується. Навіщо прибирати без вагомих причин людину яка була в темі. Пояснення одне - успіхи не потрібні, з "Нафтогазом" треба зробити те що з " Енергоатомом".
показати весь коментар
14.05.2020 19:02 Відповісти
Хто був у темі? Які були успіхи? Якщо ви маєте на увазі Вітренка, так його сферою були суто технічні питання - розробка копалин, тощо. А там ніяких успіхів не було. Надприбутковість Нафтогазу полягала в завищених, неринкових цінах для населення. Щодо виграних судів, то до них ані Вітренко, ані Коболєв не мав ніякого стосунку. Їх вдалося виграти через вдало складений контракт Тимошенко та з допомогою команди іноземних юристів.
показати весь коментар
14.05.2020 19:41 Відповісти
"вдало складений контракт Тимошенко" - лох не мамон - лох не вымрет !
показати весь коментар
14.05.2020 19:46 Відповісти
....Ты вообще хоть соображаешь что несёшь . ? Если тимошкин контракт для Украины был такой вдалый и правильный , зачем Нафтогазу было судиться с грязьпромом .? Где тут смысл - подавать в суд из за контракта , который Украину устраивал . ??? пц .Ну и логика у тебя .!
показати весь коментар
14.05.2020 20:18 Відповісти
Дуракам объяснять, только время тратить. Судиться стало иметь смысл, когда изменились обстоятельства - газ стал дорогой, и исчезла зависимость от российского газа в связи с постройкой новых линий газопровода и возможности реверса из ЕС.
показати весь коментар
15.05.2020 00:15 Відповісти
Так газ стал дорогой именно " благодаря" дебильной формуле - в наикращем у свити контракте . . Как раз эта ценовая формула , которой так гордится люля , и стала предметом разбирательства в суде .!

Ну ты шо действительно такой уж непробиваемый толстолобик , если не может этого понять .!?
показати весь коментар
15.05.2020 07:36 Відповісти
Приємний "нєжданчік".
показати весь коментар
14.05.2020 19:08 Відповісти
Чула її виступ . Без папірця. Дуже обгрунтовано говорила . Успіхів !
показати весь коментар
14.05.2020 19:08 Відповісти
На фоні кріворогого шлімазла з його суфлером і наркоманськими відосікамі хто завгодно виглядає виграшно
показати весь коментар
14.05.2020 19:12 Відповісти
Її попробують зі всіх сторін ****** брудом, тому що вона в принципі дуже сильний кандидат на наступних президентських виборах. Поживемо-побачимо чим все це закінчиться.
показати весь коментар
14.05.2020 19:11 Відповісти
Скоро от ху*ловской кормушки одни дровишки останутся.
Ексзаступниця глави МЗС Зеркаль керуватиме в "Нафтогазі" супроводом міжнародних арбітражів - Цензор.НЕТ 3984
показати весь коментар
14.05.2020 19:12 Відповісти
Ну должен же быть жоть один умный среди зелёной плесени
показати весь коментар
14.05.2020 19:25 Відповісти
та можна, даже где-то нужно, штоб и не один....
показати весь коментар
14.05.2020 19:30 Відповісти
Да умные брезгуют,приобщение к зеленому стаду,может и на внуках отразиться.
показати весь коментар
16.05.2020 18:28 Відповісти
в "нефтегрязи" хорошо, в "нефтегрязи" сытно...
показати весь коментар
14.05.2020 19:34 Відповісти
круги на луже разошлись, можешь одевать портки
показати весь коментар
14.05.2020 19:47 Відповісти
портки у вас, кацапсин, наряду с лаптями, национальное одеяние...как и привычка жирным срать на форумах. наверное надеетесь, лишнехромосомные, что жирное меньше воняет? или с какой целью?
показати весь коментар
16.05.2020 22:58 Відповісти
ЗАЧЕМ менять УСПЕШНОЕ руководство?
По приколу?
показати весь коментар
14.05.2020 19:51 Відповісти
в нафтогазик пристроилась👌
показати весь коментар
14.05.2020 19:51 Відповісти
И шо ? Зеркаль хороший юрист профи , Нафтогазу явно лишней не будет . Или по твоему туда нужно набирать одних баранов ? .
показати весь коментар
14.05.2020 20:24 Відповісти
в нафтагазике профессионал
показати весь коментар
14.05.2020 20:54 Відповісти
пора бы и о старости подумать...
показати весь коментар
14.05.2020 20:55 Відповісти
Дай, Боже, щоб їй дали працювати, так, як вона це вміє. Фахівець!
показати весь коментар
14.05.2020 19:56 Відповісти
Хоть один лучик Света в зеленом царстве. Лишь бы неуки не мешали ей работать. Радуюсь такому назначению и от души желаю успехов.
показати весь коментар
14.05.2020 20:47 Відповісти
А как напускала туману, почему не хочет в МИД. Бабло побеждает зло
показати весь коментар
14.05.2020 21:32 Відповісти
Госслужащий не имеет права получать миллионы, а пенсионеры жить за чертой бедности, получая 1600 грн. Значит в государстве неправильно распределяют ценности.
Не удивительно, что те, кто это делают, стоят у власти и пишут под себя законы.
Вот еще https://censor.net/ua/resonance/3194892, живущие на "трудовые" доходы, умудряющиеся еще и субсидии получать.
показати весь коментар
14.05.2020 21:51 Відповісти
Дуже хочеться бачити її президентом.Але-але... Всеодно, дякуємо за працю на користь країни!е-е-х,73%
показати весь коментар
14.05.2020 22:12 Відповісти
 
 