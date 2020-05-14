Ексзаступниця глави МЗС Зеркаль керуватиме в "Нафтогазі" супроводом міжнародних арбітражів
Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень групи в суперечках із ПАТ "Газпром" і в справах проти Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Нові посадові обов'язки Зеркаль отримала у зв'язку з трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз".
"Напрямок, за який я відповідаю в "Нафтогазі", надзвичайно важливий і для компанії, і для України, оскільки йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави в світовий ринок для кращих бізнес-умов і для захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами і арбітражами не тільки не зупиниться, а й посилиться", - цитує пресслужба слова Зеркаль.
У НАК нагадали, що в 2014-15 рр. на посаді заступниці міністра закордонних справ України Зеркаль займалася питаннями європейської інтеграції і представляла Україну в Міжнародному суді ООН й арбітражах у справах проти Росії.
Вона також була задіяна в роботі української команди в переговорах про продовження транзиту російського газу в Європу після 2019 року і брала активну участь у переговорах Україна-ЄС-Росія щодо укладення "зимових пакетів" у 2014-2015 і 2015-2016 рр. На посаді заступника міністра Зеркаль також була залучена в протидію будівництву газопроводу Північний потік-2.
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Хоть 1 (один) адекватный человек будет в этой клоаке полуграмотных малоросских тварей.
А не подскажешь, куда делись 12 млрд. от посаженного на бутылку газпрома?
Напевне, крім того, що найближчим часом в нас нічого не зміниться.
І краще, щоб зараз там були адекватні люди, а не якісь зелені ублюдки.
А порівнювати можна.. То порівнюйте...
Ну ты шо действительно такой уж непробиваемый толстолобик , если не может этого понять .!?
По приколу?
Не удивительно, что те, кто это делают, стоят у власти и пишут под себя законы.
Вот еще https://censor.net/ua/resonance/3194892, живущие на "трудовые" доходы, умудряющиеся еще и субсидии получать.