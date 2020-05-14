Экс-замглавы МИД Зеркаль будет руководить в "Нафтогазе" сопровождением международных арбитражей

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Новые должностные обязанности Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы "Нафтогаз".

"Направление, за которое я отвечаю в "Нафтогазе", чрезвычайно важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится", - цитирует пресс-служба слова Зеркаль.

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В НАК напомнили, что в 2014-15 гг. на должности замминистра иностранных дел Украины Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции и представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах в делах против России.

Она также была задействована в работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года и принимала активное участие в переговорах Украина-ЕС-Россия относительно заключения "зимних пакетов" в 2014-2015 и 2015-2016 гг. В должности замминистра Зеркаль также была вовлечена в противодействие строительству газопровода Северный поток-2.

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