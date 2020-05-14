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Экс-замглавы МИД Зеркаль будет руководить в "Нафтогазе" сопровождением международных арбитражей

Экс-замглавы МИД Зеркаль будет руководить в

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Новые должностные обязанности Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы "Нафтогаз".

"Направление, за которое я отвечаю в "Нафтогазе", чрезвычайно важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится", - цитирует пресс-служба слова Зеркаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко

В НАК напомнили, что в 2014-15 гг. на должности замминистра иностранных дел Украины Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции и представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах в делах против России.

Она также была задействована в работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года и принимала активное участие в переговорах Украина-ЕС-Россия относительно заключения "зимних пакетов" в 2014-2015 и 2015-2016 гг. В должности замминистра Зеркаль также была вовлечена в противодействие строительству газопровода Северный поток-2.

Также на Цензор.НЕТ: В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко: Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями

Автор: 

назначение (2185) Нафтогаз (3115) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+30
Хороший спец, і розумниця і патріотка, крім неї наступним президентом не бачу нікого.
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14.05.2020 18:44 Ответить
+20
Бог есть!!! И он нас услышал!!!
Хоть 1 (один) адекватный человек будет в этой клоаке полуграмотных малоросских тварей.
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14.05.2020 18:46 Ответить
+12
Хоть одно адекватное назначение
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14.05.2020 19:16 Ответить
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Хоть одно адекватное назначение
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14.05.2020 19:16 Ответить
Хороший спец, і розумниця і патріотка, крім неї наступним президентом не бачу нікого.
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14.05.2020 18:44 Ответить
Та воно то так. Народ заслуговує на ту владу.. але ж не весь ! Не всі ж зелену -шмарклю вибирали .. хтось і воював і працював і тикав кацапів в лайно в Стокгольмі і т.п . А може прорвемся !?
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14.05.2020 19:27 Ответить
не знаю какая она розумниця, но картинка впечатляет, телевизионная она....
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14.05.2020 18:57 Ответить
Пора б вже взнати. Чи ви іноземець ?
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14.05.2020 19:03 Ответить
я не юрист-международник, поэтому не знаю, ку-ку??
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14.05.2020 19:17 Ответить
Ага ! Ну якщо - ку-ку, то зрозуміло.
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14.05.2020 19:31 Ответить
а тепер просто до реготу ач як пацака рве
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14.05.2020 20:46 Ответить
Бог есть!!! И он нас услышал!!!
Хоть 1 (один) адекватный человек будет в этой клоаке полуграмотных малоросских тварей.
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14.05.2020 18:46 Ответить
"Нафтогаз", который посадил на бутылку всемогущий "Газпром" в Стокгольмском арбитражном суде - ты называешь "клоакой полуграмотных малоросских тварей"?
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14.05.2020 19:10 Ответить
Я имею ввиду весь сброд вокруг Зебила в целом.
А не подскажешь, куда делись 12 млрд. от посаженного на бутылку газпрома?
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14.05.2020 19:14 Ответить
3 млрд Газпром отдал,остальные Бубочка простила,очевидно она в Обмане за их поступлением наблюдала.
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14.05.2020 19:22 Ответить
Вот именно!
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14.05.2020 19:33 Ответить
ну кацап же, відвертий такий свинорус
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14.05.2020 19:53 Ответить
Не розумію Вашої радості..Всі ці нафтогази,укрзалізниці,укравтодори і іншу "державну" погань-чинушню треба розганяти-вивішувати тих хто "ударно" проворувався.. справами добування газу,будівництвом доріг,залізниць та іншого,потрібно займатися приватним фірмам і підприємствам..І чим їх буде більше-тим буде краще і ціни будуть меншими..Якщо ще не зрозуміло порівняйте поїзди в Україні і в Польщі..
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14.05.2020 20:20 Ответить
Добре, що Вам все зрозуміло.
Напевне, крім того, що найближчим часом в нас нічого не зміниться.
І краще, щоб зараз там були адекватні люди, а не якісь зелені ублюдки.
А порівнювати можна.. То порівнюйте...
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14.05.2020 20:39 Ответить
мабуть на Оржеля подасть в суд ,за списання боргів грязьпрому перед Україною і її народом?
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14.05.2020 18:47 Ответить
Экс-замглавы МИД Зеркаль будет руководить в "Нафтогазе" сопровождением международных арбитражей - Цензор.НЕТ 7229
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14.05.2020 18:48 Ответить
На гифке круче смотрится)))
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14.05.2020 20:04 Ответить
Зря она полезла в это болото. Запачкается только дерьмом коррупции.
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14.05.2020 18:50 Ответить
Никто такое не говорил,мордовецвася ,ты лжешь, ты брешешь, ты вводишь в оману
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14.05.2020 19:39 Ответить
Вот ее надо , как альтернативу Рыгам и прочим , на следующих президентских выборах . а не Пепса. но разве у вас есть рациональное ?
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14.05.2020 19:02 Ответить
За двома зайцями? Ми чули чим це закінчується. Навіщо прибирати без вагомих причин людину яка була в темі. Пояснення одне - успіхи не потрібні, з "Нафтогазом" треба зробити те що з " Енергоатомом".
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14.05.2020 19:02 Ответить
Хто був у темі? Які були успіхи? Якщо ви маєте на увазі Вітренка, так його сферою були суто технічні питання - розробка копалин, тощо. А там ніяких успіхів не було. Надприбутковість Нафтогазу полягала в завищених, неринкових цінах для населення. Щодо виграних судів, то до них ані Вітренко, ані Коболєв не мав ніякого стосунку. Їх вдалося виграти через вдало складений контракт Тимошенко та з допомогою команди іноземних юристів.
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14.05.2020 19:41 Ответить
"вдало складений контракт Тимошенко" - лох не мамон - лох не вымрет !
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14.05.2020 19:46 Ответить
....Ты вообще хоть соображаешь что несёшь . ? Если тимошкин контракт для Украины был такой вдалый и правильный , зачем Нафтогазу было судиться с грязьпромом .? Где тут смысл - подавать в суд из за контракта , который Украину устраивал . ??? пц .Ну и логика у тебя .!
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14.05.2020 20:18 Ответить
Дуракам объяснять, только время тратить. Судиться стало иметь смысл, когда изменились обстоятельства - газ стал дорогой, и исчезла зависимость от российского газа в связи с постройкой новых линий газопровода и возможности реверса из ЕС.
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15.05.2020 00:15 Ответить
Так газ стал дорогой именно " благодаря" дебильной формуле - в наикращем у свити контракте . . Как раз эта ценовая формула , которой так гордится люля , и стала предметом разбирательства в суде .!

Ну ты шо действительно такой уж непробиваемый толстолобик , если не может этого понять .!?
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15.05.2020 07:36 Ответить
Приємний "нєжданчік".
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14.05.2020 19:08 Ответить
Чула її виступ . Без папірця. Дуже обгрунтовано говорила . Успіхів !
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14.05.2020 19:08 Ответить
На фоні кріворогого шлімазла з його суфлером і наркоманськими відосікамі хто завгодно виглядає виграшно
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14.05.2020 19:12 Ответить
Її попробують зі всіх сторін ****** брудом, тому що вона в принципі дуже сильний кандидат на наступних президентських виборах. Поживемо-побачимо чим все це закінчиться.
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14.05.2020 19:11 Ответить
Скоро от ху*ловской кормушки одни дровишки останутся.
Ексзаступниця глави МЗС Зеркаль керуватиме в "Нафтогазі" супроводом міжнародних арбітражів - Цензор.НЕТ 3984
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14.05.2020 19:12 Ответить
Ну должен же быть жоть один умный среди зелёной плесени
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14.05.2020 19:25 Ответить
та можна, даже где-то нужно, штоб и не один....
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14.05.2020 19:30 Ответить
Да умные брезгуют,приобщение к зеленому стаду,может и на внуках отразиться.
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16.05.2020 18:28 Ответить
в "нефтегрязи" хорошо, в "нефтегрязи" сытно...
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14.05.2020 19:34 Ответить
круги на луже разошлись, можешь одевать портки
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14.05.2020 19:47 Ответить
портки у вас, кацапсин, наряду с лаптями, национальное одеяние...как и привычка жирным срать на форумах. наверное надеетесь, лишнехромосомные, что жирное меньше воняет? или с какой целью?
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16.05.2020 22:58 Ответить
ЗАЧЕМ менять УСПЕШНОЕ руководство?
По приколу?
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14.05.2020 19:51 Ответить
в нафтогазик пристроилась👌
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14.05.2020 19:51 Ответить
И шо ? Зеркаль хороший юрист профи , Нафтогазу явно лишней не будет . Или по твоему туда нужно набирать одних баранов ? .
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14.05.2020 20:24 Ответить
в нафтагазике профессионал
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14.05.2020 20:54 Ответить
пора бы и о старости подумать...
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14.05.2020 20:55 Ответить
Дай, Боже, щоб їй дали працювати, так, як вона це вміє. Фахівець!
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14.05.2020 19:56 Ответить
Хоть один лучик Света в зеленом царстве. Лишь бы неуки не мешали ей работать. Радуюсь такому назначению и от души желаю успехов.
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14.05.2020 20:47 Ответить
А как напускала туману, почему не хочет в МИД. Бабло побеждает зло
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14.05.2020 21:32 Ответить
Госслужащий не имеет права получать миллионы, а пенсионеры жить за чертой бедности, получая 1600 грн. Значит в государстве неправильно распределяют ценности.
Не удивительно, что те, кто это делают, стоят у власти и пишут под себя законы.
Вот еще https://censor.net/ua/resonance/3194892, живущие на "трудовые" доходы, умудряющиеся еще и субсидии получать.
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14.05.2020 21:51 Ответить
Дуже хочеться бачити її президентом.Але-але... Всеодно, дякуємо за працю на користь країни!е-е-х,73%
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14.05.2020 22:12 Ответить
 
 