В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко: Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями
Увольнение исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями.
Об этом в департаменте коммуникаций "Нафтогаза" сообщили в ответ на запрос РБК, передает Цензор.НЕТ.
"Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", — говорится в сообщении.
Как указали в компании, уже реструктурированы некоторые функции дивизионов. "Аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", — отмечается в сообщении.
В компании добавили, что за операционные и трансформационные процессы отвечает исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.
Напомним, 13 мая исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что его увольняют.
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А почему депутаты молчат ????
А Витренко респект и уважуха, за то, что поставил грязьпром раком
Раньше это называлось: "пауки в банке".
Причем результат не зависит от размера банки.