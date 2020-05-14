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В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко: Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями

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Увольнение исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко связано с оптимизацией внутренней организационной структуры компании, а также перераспределением обязанностей между подразделениями.

Об этом в департаменте коммуникаций "Нафтогаза" сообщили в ответ на запрос РБК, передает Цензор.НЕТ.

"Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", — говорится в сообщении.

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Как указали в компании, уже реструктурированы некоторые функции дивизионов. "Аналогично будет реструктуризирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что за операционные и трансформационные процессы отвечает исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Напомним, 13 мая исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что его увольняют.

Автор: 

Нафтогаз (3115) увольнение (2691) Витренко Юрий (378)


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Топ комментарии
+30
Якщо зелебобіки взялися покращувати, то це всьо - піндець. Воно до чого не доторкнеться все обмазане коричневим, і то не шоколад. Ну з чого воно зроблене тим і маже
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14.05.2020 09:26 Ответить
+24
Витренко убирают по требованию Кабмина и Зели за победу в суде над Газпромом и чтобы избежать побед в будущем.
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14.05.2020 09:17 Ответить
+22
ха-ха. Газпром руліт через свого шістьорку-клоуна
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14.05.2020 09:01 Ответить
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ніякого сенсу з твого "знання" мови, манкурте
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14.05.2020 13:04 Ответить
Чеши ты из Украины,защитник воров!!!
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14.05.2020 16:33 Ответить
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14.05.2020 17:48 Ответить
Везде нужны лояльные к параше "новые лица". А то судятся без конца и края, беспредельщики.
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14.05.2020 09:55 Ответить
Виганяють того, хто всі ці роки реформував Нафтогаз, вигравав сули проти газпрому і заважає бубочкє знов покласти Україну під путєна...
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14.05.2020 09:56 Ответить
Так и Зеркаль выгнали из мида
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14.05.2020 10:00 Ответить
ВОТ ЦУКИ ЗЕЛЁНЫЕ - отомстили человеку за выигрыш у рашки милльярдов
А почему депутаты молчат ????
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14.05.2020 10:00 Ответить
Суки малороські звільнили його за те, що він євдохав Газпром і в хвіст і в гриву. Це називається "повзуча капітуляція" - забираються зі всіх значущих посад патріоти України, а на їхні місця призначаються квартальщики, велюрщики і інші епіцентрщики. Азіров з Курченко уже зібрали валізи і тільки ждуть свистка від Портнова.
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14.05.2020 10:14 Ответить
три зелених свистка й вони тут,четвертий -аллес капут.
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14.05.2020 13:21 Ответить
более ста юристов работали с ветренко для победы над гаспромом и еще подготавливались иски .и еще на вопрос о коррупции ветренко ответил что не смог бы смотреть своим детям в глаза.
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14.05.2020 10:20 Ответить
ну їх теж приберуть
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14.05.2020 13:05 Ответить
Сотни,если не тысячи юристов работают на Шмарклю и его зеко-манду.Ну и чего,для народа,они добились? Все только для узкого круга зельоных лиц.России-кооператив "Озеро",у нас дябильный 95 кывартал.
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14.05.2020 13:24 Ответить
У "Нафтогазі" пояснили звільнення Вітренка: Внутрішня оптимізація та перерозподіл обов'язків між підрозділами - Цензор.НЕТ 6377
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14.05.2020 10:26 Ответить
Трансформація усуває дублювання функцій. То тепер не буде керівника у Нафтогазу України?
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14.05.2020 10:35 Ответить
буде керуватись з Газпрому
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14.05.2020 13:06 Ответить
Зелебобики и до Нафтогаза добрались, сейчас так оптимизируют, что камня на камне не останется. Всё к чему прикасается новая власть превращается в руины....

А Витренко респект и уважуха, за то, что поставил грязьпром раком
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14.05.2020 10:35 Ответить
Тоже мені найшли ідеал - вітренко , такий же паразит як і коболев , тільки в цього мама в Україні і гроші не треба пересилати , а можна налом мамі на збереженя возити, через те і свої откати н7е засвітив .Не забувайте , що суд вони вм\играли по котракту , який ЮВТ заключила , значить не такий поганий він був .А то що гроші в нафтогаз здерли з бідного населення , яке використовує 75 % газу , то ніби олігархів наказали бо вони багато платять , так вони на свої послуги ціни піднімають , бо газ дорогий і все рівно бідне населення оплачує різницю і звичайно держава ПДВ .Граблять завжди самих бідних
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14.05.2020 11:12 Ответить
Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями
Раньше это называлось: "пауки в банке".
Причем результат не зависит от размера банки.
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14.05.2020 15:44 Ответить
коболев его сожрал.
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14.05.2020 17:53 Ответить
Всё к лучшему. Будут должности и повыше.
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15.05.2020 14:01 Ответить
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