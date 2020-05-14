Директорку Фонду соціального страхування Думу звільнили через численні порушення
Правління Фонду соціального страхування України на екстреному засіданні звільнило з посади директорку фонду Олену Думу. Інформацію щодо встановлених фактів порушень передадуть правоохоронцям.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.
"Тимчасовою комісією встановлено численні факти грубого порушення Думою О.О. законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших законів та нормативно-правових актів Фонду", - сказано в повідомленні.
Замість Думи обов'язки директора Фонду виконуватиме начальниця фінансово-економічного управління Тетяна Михайленко.
"Також надано протокольне доручення виконавчої дирекції Фонду у напрямку інформації про результати роботи тимчасової комісії Фонду до відповідних правоохоронних органів", - повідомили в пресслужбі.
Олена Дума була призначена директором Фонду соціального страхування в січні 2020 року. До цього вона очолювала Департамент управління державним майном Мінекології.
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З 2008 по 2010 роки працювала радником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра охорони навколишнього природного середовища України , очолювала юридичний департамент.
З 2010 року очолювала управління у зв'язках із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України та координації законотворчої роботи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства аграрної політики та продовольства України .
З 2011 року була заступником директора Виконавчої Дирекції Київського міського відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .
З 2011 по 2015 роки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство юстиції України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державна реєстраційна служба України . Очолювала напрям контролю за додержанням законодавства Департаменту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
З 2015 по 2019 роки - керівник служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2 Міністра екології та природних ресурсів , директор Департаменту управління державним майном Міністерства екології та природних ресурсів України.
Слуги тепер не з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Цензор пока молчит.