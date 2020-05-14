Директорку Фонду соціального страхування Думу звільнили через численні порушення

Правління Фонду соціального страхування України на екстреному засіданні звільнило з посади директорку фонду Олену Думу. Інформацію щодо встановлених фактів порушень передадуть правоохоронцям.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.

"Тимчасовою комісією встановлено численні факти грубого порушення Думою О.О. законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших законів та нормативно-правових актів Фонду", - сказано в повідомленні.

Замість Думи обов'язки директора Фонду виконуватиме начальниця фінансово-економічного управління Тетяна Михайленко.

"Також надано протокольне доручення виконавчої дирекції Фонду у напрямку інформації про результати роботи тимчасової комісії Фонду до відповідних правоохоронних органів", - повідомили в пресслужбі.

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Олена Дума була призначена директором Фонду соціального страхування в січні 2020 року. До цього вона очолювала Департамент управління державним майном Мінекології.