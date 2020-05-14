Директора Фонда социального страхования Думу уволили из-за многочисленных нарушений

Правление Фонда социального страхования Украины на экстренном заседании уволило с должности директора фонда Елену Думу. Информацию по установленным фактам нарушений передадут правоохранителям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

"Временной комиссией установлены многочисленные факты грубого нарушения Думой Е.А. законодательства о труде, общеобязательном государственном социальном страховании, других законов и нормативно-правовых актов Фонда", — сказано в сообщении.

Вместо Думы обязанности директора Фонда будет исполнять начальник финансово-экономического управления Татьяна Михайленко.

"Также предоставлено протокольное поручение исполнительной дирекции Фонда по направлению информации о результатах работы временной комиссии Фонда в соответствующие правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

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Елена Дума была назначена директором Фонда социального страхования в январе 2020 года. До этого она возглавляла Департамент управления имуществом и связей с общественностью Минэнерго.