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Директора Фонда социального страхования Думу уволили из-за многочисленных нарушений

Директора Фонда социального страхования Думу уволили из-за многочисленных нарушений

Правление Фонда социального страхования Украины на экстренном заседании уволило с должности директора фонда Елену Думу. Информацию по установленным фактам нарушений передадут правоохранителям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

"Временной комиссией установлены многочисленные факты грубого нарушения Думой Е.А. законодательства о труде, общеобязательном государственном социальном страховании, других законов и нормативно-правовых актов Фонда", — сказано в сообщении.

Вместо Думы обязанности директора Фонда будет исполнять начальник финансово-экономического управления Татьяна Михайленко.

"Также предоставлено протокольное поручение исполнительной дирекции Фонда по направлению информации о результатах работы временной комиссии Фонда в соответствующие правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

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Елена Дума была назначена директором Фонда социального страхования в январе 2020 года. До этого она возглавляла Департамент управления имуществом и связей с общественностью Минэнерго.

Автор: 

нарушения (950) увольнение (2691) Дума Елена (10)


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Топ комментарии
+5
Тільки слуги народу її поставили на посаду, а вже звільняють! Так само і з начальником Одеської митниці... Кому вони треба, щоб з ними працювати!
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14.05.2020 20:25 Ответить
+5
То отож , молодші у потилицю дихають !!))
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14.05.2020 20:49 Ответить
+3
Уволили или посадили? Вот в чем вопрос.
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14.05.2020 20:19 Ответить
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Уволили или посадили? Вот в чем вопрос.
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14.05.2020 20:19 Ответить
З 24 січня 2020 року призначена директором. Жадность губит новые лица.Надо было как Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира стоимостью 944 тыс. грн сразу слиняла. Без шума и пыли.
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14.05.2020 20:25 Ответить
Тільки слуги народу її поставили на посаду, а вже звільняють! Так само і з начальником Одеської митниці... Кому вони треба, щоб з ними працювати!
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14.05.2020 20:25 Ответить
У неё рука набита за последнее десятилетие!!

З 2008 по 2010 роки працювала радником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра охорони навколишнього природного середовища України , очолювала юридичний департамент.
З 2010 року очолювала управління у зв'язках із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховною Радою України та координації законотворчої роботи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства аграрної політики та продовольства України .
З 2011 року була заступником директора Виконавчої Дирекції Київського міського відділення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності .
З 2011 по 2015 роки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерство юстиції України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державна реєстраційна служба України . Очолювала напрям контролю за додержанням законодавства Департаменту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
З 2015 по 2019 роки - керівник служби https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2 Міністра екології та природних ресурсів , директор Департаменту управління державним майном Міністерства екології та природних ресурсів України.
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14.05.2020 20:29 Ответить
Тобто звільнили її не за ті порушення, які тут оприлюднили! Красива жінка не заміжня...
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14.05.2020 20:34 Ответить
То отож , молодші у потилицю дихають !!))
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14.05.2020 20:49 Ответить
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14.05.2020 20:58 Ответить
Дума моя, Дума,
Слуги тепер не з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
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14.05.2020 20:30 Ответить
Дума зеленая и одновременно какая то бледная . С гнильцой оказалась как и большинство зеленой плесени .
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14.05.2020 20:30 Ответить
Уметь делать минет нужным людям - достаточное условие для того, чтобы получить должность (как мы знаем из записей братьев Ермаков), но недостаточный навык, чтобы эту должность удержать. Потому что мужчинам хочется новых ощущений.
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14.05.2020 20:31 Ответить
Продавшего маски сегодня тоже уволили.
Цензор пока молчит.
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14.05.2020 20:37 Ответить
Герегу?
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15.05.2020 14:13 Ответить
Надо на это место какую-нибудь тетку из КВ-95 подтянуть.
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14.05.2020 21:44 Ответить
Воров "просто" увольняют после "многочисленных" нарушений. Прикольно,наворовался госчиновник,его "отпустили",ну естественно "отпускник" выставил "поляну". Уважаемые,нарушения это деньги налогоплательщиков. Украденные деньги! Или своих( воров) не сажают?
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15.05.2020 05:53 Ответить
 
 