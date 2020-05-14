Російський суд підтвердив вирок кримському політв'язню Мемедемінову - 2,5 роки колонії

Апеляційний військовий суд у Росії підтвердив вирок блогеру з окупованого Криму Наріману Мемедемінову. Раніше Південний окружний військовий суд засудив його до 2,5 років колонії поселення за публічні заклики до тероризму. МЗС України висловив протест.

Про рішення Апеляційного суду агентству "Интерфакс" повідомив адвокат Мамедемінова Еміль Курбедінов, інформує Цензор.НЕТ.

Суд відбувся в режимі тристороннього відеоконференцзв'язку: адвокати перебували в окупаційному Кримському гарнізонному військовому суді в Сімферополі, їхній клієнт - в СІЗО у Ростові-на-Дону, Апеляційний військовий суд - у підмосковному містечку Власіха.

МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням російського суду відхилити апеляційну скаргу адвокатів Мемедемінова. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС із цього приводу, оприлюдненому на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Такі дії є красномовним свідченням небажання РФ припинити ганебну практику репресій проти кримськотатарського народу. Особливо небезпечними російська окупаційна влада вважає тих, хто намагається доносити об'єктивну інформацію про стан справ на окупованій території. Саме тому Н.Мемедемінов, цивільний журналіст, блогер і активіст, опинився за ґратами", - зазначила речниця МЗС.

Наріман Мемедемінов - цивільний журналіст, блогер, активіст "Кримської солідарності". Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явили звинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження у зв'язку з тим, що російський суд виніс вирок Мемедемінову.

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