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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Российский суд подтвердил приговор крымскому политзаключенному Мемедеминову - 2,5 года колонии

Российский суд подтвердил приговор крымскому политзаключенному Мемедеминову - 2,5 года колонии

Апелляционный военный суд в России подтвердил приговор блогеру из оккупированного Крыма Нариману Мемедеминову. Ранее Южный окружной военный суд приговорил его к 2,5 годам колонии поселения за публичные призывы к терроризму. МИД Украины выразил протест.

О решении Апелляционного суда агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Мамединова Эмиль Курбединов, информирует Цензор.НЕТ.

Суд прошел в режиме трехсторонней видеоконференцсвязи: адвокаты находились в оккупационном Крымском гарнизонном военном суде в Симферополе, их клиент - в СИЗО в Ростове-на-Дону, Апелляционный военный суд - в подмосковной Власихе.

МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением российского суда отклонить апелляционную жалобу адвокатов Мемедеминова. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД по этому поводу, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Подобные действия являются красноречивым свидетельством нежелания РФ прекратить позорную практику репрессий против крымскотатарского народа. Особенно опасными русская оккупационная власть считает тех, кто пытается доносить объективную информацию о состоянии дел на оккупированной территории. Именно поэтому Н.Мемедеминов, гражданский журналист, блоггер и активист, оказался за решеткой ", - отметила пресс-секретарь МИД.

Нариман Мемедеминов - гражданский журналист, блогер, активист "Крымской солидарности". Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к проведению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

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Прокуратура АРК возбудила уголовное производство в связи с тем, что российский суд вынес приговор Мемедеминову.

Автор: 

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Бачимо, що це звичайна російська практика переслідування журналістів за свободу слова.
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14.05.2020 21:14 Ответить
Он принял гражданство паРаши и стал холопом ***** добровольно, значит не является политическим заключенным.
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14.05.2020 23:02 Ответить
Большая часть всех преступлений против человечества во всем мире всегда связана с РФ!Не пора ли приструнить всем миром эту взбесившуюся "бензоколонку" и розвалить ее!Терпим зло шестой(!) год!
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14.05.2020 21:49 Ответить
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14.05.2020 22:23 Ответить
Аусвайс куриный у ***** взял?
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14.05.2020 23:00 Ответить
 
 