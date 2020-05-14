Российский суд подтвердил приговор крымскому политзаключенному Мемедеминову - 2,5 года колонии

Апелляционный военный суд в России подтвердил приговор блогеру из оккупированного Крыма Нариману Мемедеминову. Ранее Южный окружной военный суд приговорил его к 2,5 годам колонии поселения за публичные призывы к терроризму. МИД Украины выразил протест.

О решении Апелляционного суда агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Мамединова Эмиль Курбединов, информирует Цензор.НЕТ.

Суд прошел в режиме трехсторонней видеоконференцсвязи: адвокаты находились в оккупационном Крымском гарнизонном военном суде в Симферополе, их клиент - в СИЗО в Ростове-на-Дону, Апелляционный военный суд - в подмосковной Власихе.

МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением российского суда отклонить апелляционную жалобу адвокатов Мемедеминова. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД по этому поводу, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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"Подобные действия являются красноречивым свидетельством нежелания РФ прекратить позорную практику репрессий против крымскотатарского народа. Особенно опасными русская оккупационная власть считает тех, кто пытается доносить объективную информацию о состоянии дел на оккупированной территории. Именно поэтому Н.Мемедеминов, гражданский журналист, блоггер и активист, оказался за решеткой ", - отметила пресс-секретарь МИД.

Нариман Мемедеминов - гражданский журналист, блогер, активист "Крымской солидарности". Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к проведению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

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Прокуратура АРК возбудила уголовное производство в связи с тем, что российский суд вынес приговор Мемедеминову.