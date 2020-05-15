Найголовніше досягнення Зеленського за рік - він не скурвився, - Саакашвілі. ВIДЕО

Головним досягненням за рік Президента Зеленського є те, що він не скомпрометував себе жодним проявом корупції.

Про це в ефірі 1+1 заявив новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський за цей рік, мені здається, найголовніше його досягнення - що він не скурвився, що він не став крадієм. У нього не з'явилося "любих друзів", він не бере участі в корупції. А це дає мені надію, тому що риба гниє з голови. Якби я сумнівався хоч трохи, що є найменше, що його компрометує, то, звичайно ж, ні я, ні багато хто з порядних людей, які хочуть допомагати, взагалі і близько б не підійшли.

Друге його досягнення за цей час - те, що влада не керує страхом. Вона не керує репресивними методами, вона не розмовляє зі своїм народом якось зверху. Зеленський поставив себе на рівень з народом", - сказав Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський

Також новопризначений керівник Виконавчого комітету реформ пояснив, що погодився обійняти цю посаду, оскільки переконався, що Зеленський хоче проводити реформи в Україні.