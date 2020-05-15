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Новини Рік Зеленського
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Найголовніше досягнення Зеленського за рік - він не скурвився, - Саакашвілі. ВIДЕО

Головним досягненням за рік Президента Зеленського є те, що він не скомпрометував себе жодним проявом корупції.

Про це в ефірі 1+1 заявив новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський за цей рік, мені здається, найголовніше його досягнення - що він не скурвився, що він не став крадієм. У нього не з'явилося "любих друзів", він не бере участі в корупції. А це дає мені надію, тому що риба гниє з голови. Якби я сумнівався хоч трохи, що є найменше, що його компрометує, то, звичайно ж, ні я, ні багато хто з порядних людей, які хочуть допомагати, взагалі і близько б не підійшли.

Друге його досягнення за цей час - те, що влада не керує страхом. Вона не керує репресивними методами, вона не розмовляє зі своїм народом якось зверху. Зеленський поставив себе на рівень з народом", - сказав Саакашвілі.

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Також новопризначений керівник Виконавчого комітету реформ пояснив, що погодився обійняти цю посаду, оскільки переконався, що Зеленський хоче проводити реформи в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+129
Смешно. А еще он не лох
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15.05.2020 00:42
+85
...У него не появилось "любых друзив"... Источник: https://censor.net.ua/v3195696
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А те, що всіх з 95 кварталу призначають на посади всі забули? Це ж треба як Саакашвілі навчився брехати! Чи Саакашвілі раніше теж брехав?
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15.05.2020 00:50
+83
Дякую, бугагував вголос.
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15.05.2020 00:42
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він як був зеленим лайном так ним і лишився
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17.05.2020 19:21 Відповісти
Самое главное достижение Зеленского - он ничего не сделал.
А ведь мог и полоснуть!
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17.05.2020 19:34 Відповісти
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