Кличко показав, як Київ готується до відновлення роботи метро. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до відновлення роботи метрополітену.

Про це він розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити. Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури - заміна рейок, шпал, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші", - зазначив Кличко.

За його словами, розпочали роботи за програмою доступності на станціях "Лук'янівська" та "Сирець". Зокрема, там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян.

Регулярно відбувалась і дезинфекція в метрополітені: потягів, вестибюлів, кас та платформ на станціях. Після відновлення роботи підземки ці заходи посилять.

Кличко побував на двох станціях метро і показав відео, який вигляд має сьогодні столична підземка.

"Ми готуємося, як ви бачите, до відновлення роботи метрополітену", - підсумував мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко