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Кличко показав, як Київ готується до відновлення роботи метро. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто готується до відновлення роботи метрополітену.

Про це він розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, як тільки уряд дозволить це зробити. Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури - заміна рейок, шпал, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші", - зазначив Кличко.

За його словами, розпочали роботи за програмою доступності на станціях "Лук'янівська" та "Сирець". Зокрема, там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян.

Регулярно відбувалась і дезинфекція в метрополітені: потягів, вестибюлів, кас та платформ на станціях. Після відновлення роботи підземки ці заходи посилять.

Кличко побував на двох станціях метро і показав відео, який вигляд має сьогодні столична підземка.

"Ми готуємося, як ви бачите, до відновлення роботи метрополітену", - підсумував мер Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

Автор: 

Київ (19400) Кличко (3505) Метрополітен (1413)


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Топ коментарі
+15
Несмотря на справедливую критику, Кличко на своем месте!
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15.05.2020 12:47
+2
Ну прям как Понтий Пилат в Библии - Я умываю руки! Все вопросы к Синедриону , ой, простите, к правительству
Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро - Цензор.НЕТ 4852
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15.05.2020 12:44
+2
Виталик, открывай метро.А то доиграется зелень.
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15.05.2020 16:22
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Ну прям как Понтий Пилат в Библии - Я умываю руки! Все вопросы к Синедриону , ой, простите, к правительству
Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро - Цензор.НЕТ 4852
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15.05.2020 12:44 Відповісти
Несмотря на справедливую критику, Кличко на своем месте!
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15.05.2020 12:47 Відповісти
несомненно!
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
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15.05.2020 13:46 Відповісти
На своем месте были Салий,Косакивськый,Омельченко. А это папье-маше.
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15.05.2020 14:20 Відповісти
Если красть у киевлян на каждой стройке в 2 раза больше, чем стоит построенный объект, то да, на своем месте. Его любой проект обходится в 3 раза дороже расчетной сметы, с которой выходят на тендер. Вам это нравится? Мне нет.
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15.05.2020 14:48 Відповісти
Ни в одной стране мира метро не перекрывалось, как и остальной городской транспорт
Наверное потому что у власти в Украине дебилы и бздуны
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15.05.2020 13:38 Відповісти
-Добрый день! Как вас зовут?
-Лиля
-Как у вас дела?
-Пока вы со саоей шоблой не пришли,были гораздо лучше!
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15.05.2020 14:03 Відповісти
Виталий меня радует, в последнее время. Неужели он, наконец, научился работать мером.
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15.05.2020 15:09 Відповісти
А для чого будували метро щоб роками стояло бо вірус окупував столицю? А не пробували метро і життя так пристосувати до пандемії щоб все працювало без зупинки всього. Є певні дії щодо обладнання вагонів УФ лапами, які при заході вагонів метро після кінцевої зупинким на пару хвилин проведуть дезінфкцію салонів, підсилити вентиляці. Тобто застосувати інтелект а не дупу при прийняті заходів. Чи може сидіти сиднями без їжі і грошей. Чи Київ поваиен стати Леніградом зразка 1941 року? Влада повинна діяти а гульбанити і розпродавати землю та бути в підтанцьовці у масонів із зарубіжних обкомів і у попів Православного рейха. Де інтелект остолопи?
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15.05.2020 15:42 Відповісти
Виталик, открывай метро.А то доиграется зелень.
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15.05.2020 16:22 Відповісти
 
 