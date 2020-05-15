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Новини
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$3,5 тисячі за рись. Рідкісними тваринами вільно торгують в інтернеті

За даними вчених із Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), Україні терміново необхідна національна стратегія збереження тварин.

"Має бути національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Ми не можемо зберігати рись, якщо ми не думаємо про ліс, в якому ця рись житиме", повідомляє в матеріалі керівник практики "Рідкісні види" Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature - WWF) WWF України Богдан Вихор.

За даними експертів: "в Україні вільно можна купити рисей, левів, тигрів. Рись на OLX коштує 3,5 тисячі доларів. Навіть були мамонти, напевно, їх можна було б в Україні купити", каже експерт. У матеріалі також йдеться, що незаконна торгівля рідкісними видами - це один з найприбутковіших бізнесів. Він посідає третє чи четверте місце після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми. Обіг становить $20 млрд щорічно. І Україна тут не стоїть осторонь. Дивно, чому екологи не займаються цією темою, віддаючи перевагу іншим. Крім того, як ідеться в матеріалі, в Україні процвітає незаконне полювання. "Основною причиною вбивства ведмедя в Карпатах є бажання самоствердитися. Багаті впливові люди з правоохоронних органів, політики, депутати, судді, бізнесмени хочуть утвердити свій статус, їдуть у гори на вікенд, бо в Африку на сафарі немає часу", пише автор.

За попередньою оцінкою, організація чорного полювання на ведмедя може "коштувати" від 5 до 15 000 євро. Людина їде в гори, щоб утвердити свій статус і показати - я можу собі дозволити вбити ведмедя і мені за це нічого не буде. За минулий рік лише в одній частині Карпат вбили 9 ведмедів (це тільки відомі випадки. - Ред.). Убивство заради шкури або м'яса - значно менш вагома причина для людей. Попри те, що ведмідь уже понад 10 років у Червоній книзі, його чисельність не збільшилася. У 70-х роках їхня кількість становила приблизно 1200-1500 особин, зараз, за ​​останніми даними Червоної книги, чисельність впала до 300. Ведмежата, які народжуються і виживають, стають жертвами браконьєрів у дорослому віці.

Загалом, у матеріалі зазначено, що Україні час взятися за екологію, зберегти річки, ліси, водойми. Уберегти країну від сміття, зберегти здоров'я, продовжити життя людині і тваринам, економічні збитки від такого жахливого становища - величезні, але значно важливішими є види рослин і тварин, які зникають безповоротно.

Автор: 

тварини (456) екологія (1346) захист тварин (84)


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Что-то WWF стало слишком много.
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15.05.2020 15:35 Відповісти
Ну да... Учитывая что при пэдро их вообще не было.
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15.05.2020 15:57 Відповісти
Пусть эти экологи поедут в села и послушают людей сколько горя им приносят дикие хищники. Людей не жалко, дикари какие-то.
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15.05.2020 15:39 Відповісти
..особенно Мишки..- остынь, потерпевший..
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15.05.2020 19:10 Відповісти
Купи слона... А ты возьми и купи слона!
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15.05.2020 15:41 Відповісти
Специально зашел на OLX. действительно продают рысь за 3,5 тыш бакинских. Только там пишут, что домашнего разведения. И что в этом плохого когда люди разводят дома рысей и продают? Другое дело если они не рысей разводят, а людей... тогда да.
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15.05.2020 15:49 Відповісти
Питання в тому, для чого їх купують. А купують частенько задля втіхи вбити
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15.05.2020 16:52 Відповісти
Курица, понимаешь, свиней тоже выращивают чтобы вбыты...
И ты жрёшь их, убытых...
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15.05.2020 18:37 Відповісти
Зараз дикі тварини виживають лише в мисливських господарствах. В диких умовах майже не можливо.. Нічого поганого не бачу, коли хтось створює такі господарства.
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15.05.2020 15:57 Відповісти
 
 