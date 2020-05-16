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Сьогодні в Україні відзначають День Європи

Сьогодні в Україні відзначають День Європи

У суботу, 16 травня, українці відзначають День Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після здобуття незалежності Україна ухвалила стратегічний курс на євроінтеграцію та висловила наміри якнайшвидше приєднатися до Європейського співтовариства.

Саме тому й був встановлений у нашій країні День Європи, який відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента "Про День Європи" у третю суботу травня.

Варто нагадати, що Україна – єдина держава-не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. У самій Європі цей день відзначають 9 травня відповідно рішення, ухваленого у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна обов'язково стане членом великої європейської родини", - Порошенко привітав українців із Днем Європи. ВIДЕО

Традиційно з нагоди Дня Європи в українських містах організовуються і відбуваються святкові тематичні заходи. Проте цьогоріч заходи до Дня Європи, у зв’язку з запровадженим карантином у державі, проходять онлайн.

День Європи (25) Європа (1783) свято (682)


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Топ коментарі
+17
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 9262
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16.05.2020 10:14
+15
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 4716
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16.05.2020 10:11
+13
Раніше я святкував цей день прогулянкою по Києві, заходили в кафе... Тепер кретин-карантин. Вітаємо зебілів з їхньою єдиною звилиною!
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16.05.2020 10:01
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Я самостийнык.
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16.05.2020 10:00 Відповісти
С ПРАЗДНИКОМ
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16.05.2020 10:15 Відповісти
(фрагмент из Дж. Удачи(там где Косого узнал чудак))
- Совок он.
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16.05.2020 11:55 Відповісти
Раніше я святкував цей день прогулянкою по Києві, заходили в кафе... Тепер кретин-карантин. Вітаємо зебілів з їхньою єдиною звилиною!
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16.05.2020 10:01 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 4716
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16.05.2020 10:11 Відповісти
а в "Велюре" сегодня будет закрытая карантин-вечеринка под названием "Коррупция для ВИПов".. будут марципаны с анчоусами под молодое грузинское вино "Минасцали"..
Развлекать гостей будет грузинский стендап-комик "Реформадзе"..
две первые дорожки кокаина уже включены в заказ..
йоёёё!.. Ваш Тищенко Коля "Котлета"..
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16.05.2020 10:33 Відповісти
а в европе нет карантина?ну кроме швеции
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16.05.2020 10:38 Відповісти
В Данії? Такого тупого карантину там нема. Транспорт працює. Де заборонили метро?
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16.05.2020 10:41 Відповісти
Раніше я святкував цей день прогулянкою по Києві, заходили в кафе... Тепер кретин-карантин

тут не соскакивай, кафе во многих странах европы закрыты...
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16.05.2020 10:43 Відповісти
Почему Украине не отмечать этот праздник 9 мая,вместе со всей Европой?
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16.05.2020 10:06 Відповісти
Тому, що треба відмінити день побєдобєсіє, який відзначають зебіли.
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16.05.2020 10:10 Відповісти
ваша "фсяивропа"-только до урала...а остальное китай
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16.05.2020 10:13 Відповісти
Тупеньке кацапйо, а чому би усім католикам, мусульманам та буддистам не "атмєчать фсє празднікі" за календарем гундяївської православної церкви?
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16.05.2020 10:24 Відповісти
чтоб у нас не было два праздника в один день, неужели так трудно понять?
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16.05.2020 10:40 Відповісти
Нормальный праздник, без обязаловок и всякой лабуды. Кто хочет тот празднует. Но жоповцам и пятой колонне параши явно не вжилу.
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16.05.2020 10:06 Відповісти
После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу.

30 лет на месте шагаем. Только и того, что евреи у руля меняются.
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16.05.2020 10:07 Відповісти
Не згоден.Три з п'яти президентів обрали позаблоковий двовекторний нейтральний курс.
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16.05.2020 10:15 Відповісти
так даже при яныке это шагание было, поэтому отказ от подготовленного соглашения о евроасоциации был как гром среди ясного неба...не поняли таких маневров и некоторые рыги, та же богословская
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16.05.2020 10:42 Відповісти
Нехай Європа і відзначає цей день, а нам до Європи як до Місяця рачки з 73% зебілів.
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16.05.2020 10:07 Відповісти
ну да...через четыре дня ведь главный праздник- взгромаждение клована на трон
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16.05.2020 10:14 Відповісти
Ну с другой стороны ето праздник. В етот день Парашенко впервые полетел над Парижем, как фонера .
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16.05.2020 10:26 Відповісти
так я ж про то и пишу...шо "кому и кобыла невеста..."
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16.05.2020 10:35 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 9262
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16.05.2020 10:14 Відповісти
Представителей советского народа Украины почему то тянет в Парашу,в Мухоскранск,в Саранск.,так как у них нет своего государства(ссср)
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16.05.2020 10:57 Відповісти
Це про яника було
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16.05.2020 11:20 Відповісти
Какая Разница
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16.05.2020 11:22 Відповісти
Слуги с Зелей -- это и есть реинкарнация Яныка с рыгами.
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16.05.2020 11:25 Відповісти
Сьогодні в Україні відзначають День Європи - Цензор.НЕТ 2686
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16.05.2020 11:44 Відповісти
Так то Пэтро був в пiдпiллii по завданню демократичних сил. Навiть на фото видно, що пiд сорочкою в нього вишиванка.
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16.05.2020 12:58 Відповісти
Высралось убогое? Полегчало? Ну и что? Это единственный человек, который тогда делал все возможное для сближения с Европой и пробивал идею ассоциации. Но после реверансов Яныка с Рашей сразу ушел.
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16.05.2020 13:30 Відповісти
А сенс? У нас як минулого року запровадили День повороту у совок, так й досі "святкуємо"
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16.05.2020 10:10 Відповісти
Ну,привід завжди є.
США: Національний день барбекю і День піци.

1648 - Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.
1954 - Почалося повстання ув'язнених (Кенгірське повстання) в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).
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16.05.2020 10:11 Відповісти
Наливай.
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16.05.2020 10:22 Відповісти
Помните как у Хазанова ( немного перефразировав) " В Брюсселе сегодня ясно и светит солнце а в Украине опять дождь"
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16.05.2020 10:13 Відповісти
не мешало бы дождей в Украине.май месяц на дворе.при нехватке агрономов у зелени- самое то...
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16.05.2020 10:16 Відповісти
На границе тучи ходят хмуро, за границей - ходят веселей.
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16.05.2020 10:20 Відповісти
На шашлыки,всей гурьбой,не?
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16.05.2020 10:14 Відповісти
А тебе хочется в таёжный союз?
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16.05.2020 10:33 Відповісти
День евробляхера? А ннет. Евробляхеры у нас запрещены потому что они агенты кремля. Сегодня день горбатого гастарбайтера.
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16.05.2020 10:25 Відповісти
Теперь понятно, ты говоришь - Украина, а подразумеваешь - чарка и шкварка, ты говоришь - чарка и шкварка, а подразумеваешь, что ты - патриот Украины...
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16.05.2020 10:40 Відповісти
а день охметова вчера шустер отмечал ...
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16.05.2020 10:40 Відповісти
День Европы это ещё куда ни шло, но день ес - совсем не правильно..
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16.05.2020 11:03 Відповісти
День Азии это понятноhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161485997536821&set=p.1161485997536821&type=3&__cft__[0]=AZWkT2BVyXj8cmTqrgMkkemjjX19YY_5gB7PocFibn3rgokdnmQUsGZwqs2cnk4JJJxlx6PeFaSDAoxZK4vV9K-F4A2d7byU4AclfJe9Oxa0zdi_KfU4WYUWrMmGXVjYrnA&__tn__=R]-R Сьогодні в Україні відзначають День Європи - Цензор.НЕТ 7592
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16.05.2020 11:26 Відповісти
http://kontrakty.ua/article/156031 Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину ,потом он подумал не в слуг,может и мне остаться
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16.05.2020 11:24 Відповісти
После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу. Источник: https://censor.net/n3195955\\\\\\\\\\\\\\

мммм, поразительная скорость продвижения. еще лет 150-300 и точно вступим во что-то там
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16.05.2020 11:53 Відповісти
С 18 мая Польша прекращает транзит российского газа и нефти по трубопроводу "Ямал - Европа" через свою территорию. С Днем Европы !!!
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16.05.2020 11:58 Відповісти
А в Европе празднуют день Украины?
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16.05.2020 12:17 Відповісти
"Надо напомнить, что Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы."

это не правда, День Европы отмечается по всей европе, вне зависимости от членства в ЕС, но Украина единственное государство в котором отмечается это совсем в другой день, такая себе европа, запоздавшая на 9 дней, старорежимная как старый новый год
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16.05.2020 14:34 Відповісти
 
 