Сьогодні в Україні відзначають День Європи
У суботу, 16 травня, українці відзначають День Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після здобуття незалежності Україна ухвалила стратегічний курс на євроінтеграцію та висловила наміри якнайшвидше приєднатися до Європейського співтовариства.
Саме тому й був встановлений у нашій країні День Європи, який відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента "Про День Європи" у третю суботу травня.
Варто нагадати, що Україна – єдина держава-не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи. У самій Європі цей день відзначають 9 травня відповідно рішення, ухваленого у 1985 році на саміті Ради ЄС у Мілані.
Традиційно з нагоди Дня Європи в українських містах організовуються і відбуваються святкові тематичні заходи. Проте цьогоріч заходи до Дня Європи, у зв’язку з запровадженим карантином у державі, проходять онлайн.
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тут не соскакивай, кафе во многих странах европы закрыты...
30 лет на месте шагаем. Только и того, что евреи у руля меняются.
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мммм, поразительная скорость продвижения. еще лет 150-300 и точно вступим во что-то там
это не правда, День Европы отмечается по всей европе, вне зависимости от членства в ЕС, но Украина единственное государство в котором отмечается это совсем в другой день, такая себе европа, запоздавшая на 9 дней, старорежимная как старый новый год