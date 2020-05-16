Сегодня в Украине отмечают День Европы
В субботу, 16 мая, украинцы отмечают День Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу.
Именно поэтому и был установлен в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу Президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.
Надо напомнить, что Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечают 9 мая в соответствии с решением, принятым в 1985 году на саммите Совета ЕС в Милане.
Традиционно по случаю Дня Европы в украинских городах организуются и проводятся праздничные тематические мероприятия. Однако в этом году мероприятия ко Дню Европы, в связи с введенным карантином в государстве, проходят онлайн.
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мммм, поразительная скорость продвижения. еще лет 150-300 и точно вступим во что-то там
это не правда, День Европы отмечается по всей европе, вне зависимости от членства в ЕС, но Украина единственное государство в котором отмечается это совсем в другой день, такая себе европа, запоздавшая на 9 дней, старорежимная как старый новый год