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Сегодня в Украине отмечают День Европы

Сегодня в Украине отмечают День Европы

В субботу, 16 мая, украинцы отмечают День Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу.

Именно поэтому и был установлен в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу Президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.

Надо напомнить, что Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечают 9 мая в соответствии с решением, принятым в 1985 году на саммите Совета ЕС в Милане.

Традиционно по случаю Дня Европы в украинских городах организуются и проводятся праздничные тематические мероприятия. Однако в этом году мероприятия ко Дню Европы, в связи с введенным карантином в государстве, проходят онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы, но осталась последней в Европе

Автор: 

День Европы (29) Европа (1827) праздник (1691)


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Топ комментарии
+17
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 9262
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16.05.2020 10:14
+15
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 4716
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16.05.2020 10:11
+13
Раніше я святкував цей день прогулянкою по Києві, заходили в кафе... Тепер кретин-карантин. Вітаємо зебілів з їхньою єдиною звилиною!
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16.05.2020 10:01
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Я самостийнык.
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16.05.2020 10:00 Ответить
С ПРАЗДНИКОМ
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16.05.2020 10:15 Ответить
(фрагмент из Дж. Удачи(там где Косого узнал чудак))
- Совок он.
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16.05.2020 11:55 Ответить
Раніше я святкував цей день прогулянкою по Києві, заходили в кафе... Тепер кретин-карантин. Вітаємо зебілів з їхньою єдиною звилиною!
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16.05.2020 10:01 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 4716
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16.05.2020 10:11 Ответить
а в "Велюре" сегодня будет закрытая карантин-вечеринка под названием "Коррупция для ВИПов".. будут марципаны с анчоусами под молодое грузинское вино "Минасцали"..
Развлекать гостей будет грузинский стендап-комик "Реформадзе"..
две первые дорожки кокаина уже включены в заказ..
йоёёё!.. Ваш Тищенко Коля "Котлета"..
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16.05.2020 10:33 Ответить
а в европе нет карантина?ну кроме швеции
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16.05.2020 10:38 Ответить
В Данії? Такого тупого карантину там нема. Транспорт працює. Де заборонили метро?
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16.05.2020 10:41 Ответить
Раніше я святкував цей день прогулянкою по Києві, заходили в кафе... Тепер кретин-карантин

тут не соскакивай, кафе во многих странах европы закрыты...
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16.05.2020 10:43 Ответить
Почему Украине не отмечать этот праздник 9 мая,вместе со всей Европой?
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16.05.2020 10:06 Ответить
Тому, що треба відмінити день побєдобєсіє, який відзначають зебіли.
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16.05.2020 10:10 Ответить
ваша "фсяивропа"-только до урала...а остальное китай
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16.05.2020 10:13 Ответить
Тупеньке кацапйо, а чому би усім католикам, мусульманам та буддистам не "атмєчать фсє празднікі" за календарем гундяївської православної церкви?
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16.05.2020 10:24 Ответить
чтоб у нас не было два праздника в один день, неужели так трудно понять?
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16.05.2020 10:40 Ответить
Нормальный праздник, без обязаловок и всякой лабуды. Кто хочет тот празднует. Но жоповцам и пятой колонне параши явно не вжилу.
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16.05.2020 10:06 Ответить
После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу.

30 лет на месте шагаем. Только и того, что евреи у руля меняются.
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16.05.2020 10:07 Ответить
Не згоден.Три з п'яти президентів обрали позаблоковий двовекторний нейтральний курс.
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16.05.2020 10:15 Ответить
так даже при яныке это шагание было, поэтому отказ от подготовленного соглашения о евроасоциации был как гром среди ясного неба...не поняли таких маневров и некоторые рыги, та же богословская
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16.05.2020 10:42 Ответить
Нехай Європа і відзначає цей день, а нам до Європи як до Місяця рачки з 73% зебілів.
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16.05.2020 10:07 Ответить
ну да...через четыре дня ведь главный праздник- взгромаждение клована на трон
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16.05.2020 10:14 Ответить
Ну с другой стороны ето праздник. В етот день Парашенко впервые полетел над Парижем, как фонера .
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16.05.2020 10:26 Ответить
так я ж про то и пишу...шо "кому и кобыла невеста..."
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16.05.2020 10:35 Ответить
Сегодня в Украине отмечают День Европы - Цензор.НЕТ 9262
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16.05.2020 10:14 Ответить
Представителей советского народа Украины почему то тянет в Парашу,в Мухоскранск,в Саранск.,так как у них нет своего государства(ссср)
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16.05.2020 10:57 Ответить
Це про яника було
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16.05.2020 11:20 Ответить
Какая Разница
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16.05.2020 11:22 Ответить
Слуги с Зелей -- это и есть реинкарнация Яныка с рыгами.
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16.05.2020 11:25 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День Європи - Цензор.НЕТ 2686
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16.05.2020 11:44 Ответить
Так то Пэтро був в пiдпiллii по завданню демократичних сил. Навiть на фото видно, що пiд сорочкою в нього вишиванка.
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16.05.2020 12:58 Ответить
Высралось убогое? Полегчало? Ну и что? Это единственный человек, который тогда делал все возможное для сближения с Европой и пробивал идею ассоциации. Но после реверансов Яныка с Рашей сразу ушел.
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16.05.2020 13:30 Ответить
А сенс? У нас як минулого року запровадили День повороту у совок, так й досі "святкуємо"
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16.05.2020 10:10 Ответить
Ну,привід завжди є.
США: Національний день барбекю і День піци.

1648 - Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польському війську Стефана Потоцького.
1954 - Почалося повстання ув'язнених (Кенгірське повстання) в 3-му табірному відділенні Степового табору в селищі Кенгір (Казахстан).
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16.05.2020 10:11 Ответить
Наливай.
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16.05.2020 10:22 Ответить
Помните как у Хазанова ( немного перефразировав) " В Брюсселе сегодня ясно и светит солнце а в Украине опять дождь"
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16.05.2020 10:13 Ответить
не мешало бы дождей в Украине.май месяц на дворе.при нехватке агрономов у зелени- самое то...
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16.05.2020 10:16 Ответить
На границе тучи ходят хмуро, за границей - ходят веселей.
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16.05.2020 10:20 Ответить
На шашлыки,всей гурьбой,не?
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16.05.2020 10:14 Ответить
А тебе хочется в таёжный союз?
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16.05.2020 10:33 Ответить
День евробляхера? А ннет. Евробляхеры у нас запрещены потому что они агенты кремля. Сегодня день горбатого гастарбайтера.
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16.05.2020 10:25 Ответить
Теперь понятно, ты говоришь - Украина, а подразумеваешь - чарка и шкварка, ты говоришь - чарка и шкварка, а подразумеваешь, что ты - патриот Украины...
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16.05.2020 10:40 Ответить
а день охметова вчера шустер отмечал ...
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16.05.2020 10:40 Ответить
День Европы это ещё куда ни шло, но день ес - совсем не правильно..
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16.05.2020 11:03 Ответить
День Азии это понятноhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161485997536821&set=p.1161485997536821&type=3&__cft__[0]=AZWkT2BVyXj8cmTqrgMkkemjjX19YY_5gB7PocFibn3rgokdnmQUsGZwqs2cnk4JJJxlx6PeFaSDAoxZK4vV9K-F4A2d7byU4AclfJe9Oxa0zdi_KfU4WYUWrMmGXVjYrnA&__tn__=R]-R Сьогодні в Україні відзначають День Європи - Цензор.НЕТ 7592
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16.05.2020 11:26 Ответить
http://kontrakty.ua/article/156031 Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину ,потом он подумал не в слуг,может и мне остаться
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16.05.2020 11:24 Ответить
После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу. Источник: https://censor.net/n3195955\\\\\\\\\\\\\\

мммм, поразительная скорость продвижения. еще лет 150-300 и точно вступим во что-то там
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16.05.2020 11:53 Ответить
С 18 мая Польша прекращает транзит российского газа и нефти по трубопроводу "Ямал - Европа" через свою территорию. С Днем Европы !!!
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16.05.2020 11:58 Ответить
А в Европе празднуют день Украины?
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16.05.2020 12:17 Ответить
"Надо напомнить, что Украина - единственное государство-не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы."

это не правда, День Европы отмечается по всей европе, вне зависимости от членства в ЕС, но Украина единственное государство в котором отмечается это совсем в другой день, такая себе европа, запоздавшая на 9 дней, старорежимная как старый новый год
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16.05.2020 14:34 Ответить
 
 