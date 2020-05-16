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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень, - Степанов

МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ

У Міністерстві охорони здоров'я України ніколи не планували закуповувати апарати для вентиляції легенів "Новатор" для використання в лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу щодо COVID-19.

"Щодо апаратів "Новатор", то в МОЗі навіть думки ніколи не було закуповувати ці апарати саме для лікарень. Ніхто не думав це робити. Сподіваюсь, ця інформація заспокоїть лікарів-анестезіологів. Те, що виробляє компанія "Новатор", - це модернізований мішок Амбу, який зареєстрований як мобільний неінвазивний апарат штучної вентиляції легень. Він може використовуватися при екстрених станах, наприклад, при екстреній допомозі для того, щоб довезти пацієнта до лікарні, де пацієнт буде підключений до апарату штучної вентиляції легень", - сказав Степанов.

Як він зазначив, щодо тих апаратів штучної вентиляції легень, які у Міністерстві охорони здоров'я планують закупити, то попередньо було проведено консультації з лікарями-анестезіологами.

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"Якщо говорити про апарати ШВЛ, які ми збираємось закуповувати, то ми провели консультації і отримали висновки від наших анестезіологів, від одного з провідних анестезіологів країни пана Дуброва щодо використання тих апаратів, які ми збираємося закуповувати, чи підходять вони для нашої лікарні, чи ні", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що експертна думка лікарів завжди враховується при ухваленні того чи іншого рішення в Міністерстві охорони здоров’я.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило держпідприємству "Новатор" (Хмельницький) виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

карантин (18172) МОЗ (5388) закупівлі (3344) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Распил бабла - Янукович нервно курит в сторонке!
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16.05.2020 13:05
+7
самка собаки - где костюмы проплаченные с наших налогов, для медиков ,во время эпидемии - как ты можешь потом в глаза врачам смотреть
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16.05.2020 13:09
+7
Зато как зебилы потешались с рашенского фейка про фельдшера Супрун. Накаркали и получили сначала недоделанного юриста, а теперь санитара - специалистов по распилу бабла
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16.05.2020 13:25
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Распил бабла - Янукович нервно курит в сторонке!
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16.05.2020 13:05 Відповісти
Вести от главного Санитара. Санитар в министрах - смешно смотреть, не то, что слушать.
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16.05.2020 13:05 Відповісти
Зато как зебилы потешались с рашенского фейка про фельдшера Супрун. Накаркали и получили сначала недоделанного юриста, а теперь санитара - специалистов по распилу бабла
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16.05.2020 13:25 Відповісти
самка собаки - где костюмы проплаченные с наших налогов, для медиков ,во время эпидемии - как ты можешь потом в глаза врачам смотреть
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16.05.2020 13:09 Відповісти
Кожному слузі персонального санітара!
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16.05.2020 13:09 Відповісти
Так про це було заявлено з самого початку міністром Максимом Степановим. Не розумію, чому пані Супрун здійснила такий переполох, довідавшись, що українські військові конструктори розробили апарат ШВЛ. Щось пані Супрун, перебуваючи на посаді в.о. міністра охорони здоров"я, не переймалася відсутністю апаратів ШВЛ в українських лікарнях.
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16.05.2020 13:17 Відповісти
при Супрун на посаді не треба було стільки апаратів
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16.05.2020 13:42 Відповісти
Ты этот "аппарат" видел?
При совке такое во дворцах пионеров дети собирали. Правда на людях это испытывать не собирались.
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16.05.2020 16:16 Відповісти
Проблема в том что два месяца назад они заявили что готовы передать чертежи частным компаниям для производства этого дерьма! Теперь обьявили что им это не надо.
Вот интересно, нашлись желающие клепать этот шлак, и если нашли то что они будут теперь с ним делать!?
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17.05.2020 09:26 Відповісти
Британские ученые исследовали коронавирус и открыли попутно, что все мацкалы оказались генетические ********! Ахтуенг!
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16.05.2020 13:22 Відповісти
На дешевій продукції власного виробництва нічого не вкрадеш. Краще в лікарнях не буде ніяких, ніж крадуни від функціонерів медицини "стєпанови" втратять можливість вкрасти на відкатах з імпортних апаратів, куплених вдвічі дорожче, ніж вони коштують.
_______________
Чмирька Зєлю геть. Степанова на довічне з конфіскацією. Дострокові.
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16.05.2020 13:24 Відповісти
Чмирька Зєлю геть.

Скасуй свій голос за нього.
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16.05.2020 13:43 Відповісти
Зєля навіть мародера Пєцю не посадив. Геть Зєлю
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16.05.2020 14:59 Відповісти
Будет прикол, если вместо этого он Юлю опять посадит.
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16.05.2020 16:14 Відповісти
Нужно посоветоваться с главным анестезиологом))) Анестезиологи это первые вымогатели в больницах и не думаю что самый главный из них упустит возможность нагреть руки.
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16.05.2020 14:16 Відповісти
Ты не баламут,ты придурок.Попади в больницу и скажи чтоб тебе сделали операцию без наркоза,а потом звизди на анестезиологов.Где вас таких делают недоразвитых.Ни ума ни фантазии.Анестезиологи сейчас с того света людей от короны вытягивают,а тебе лишь бы нагадить.
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17.05.2020 13:08 Відповісти
Закрой рот говнюк! что тоже из этой компании? Это с каких пор анестизиологи стали инфекционистами? Моему товарищу твои коллеги прямым текстом заявили сколько он им должен за то чтобы заснуть перед операцией и потом гыгыкая добавили сколько он еще должен чтобы проснуться после.
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18.05.2020 12:37 Відповісти
Те, що вдається вирвати із ненажерливих ротів 95 кварталу це лише маленька частина в порівнянні із вкраденим.

МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень, - Степанов - Цензор.НЕТ 2846
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16.05.2020 14:22 Відповісти
Спалила таки Супрун изобретение века.
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16.05.2020 16:13 Відповісти
МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень, - Степанов - Цензор.НЕТ 6300
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16.05.2020 18:13 Відповісти
 
 