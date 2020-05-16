МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я України ніколи не планували закуповувати апарати для вентиляції легенів "Новатор" для використання в лікарнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу щодо COVID-19.

"Щодо апаратів "Новатор", то в МОЗі навіть думки ніколи не було закуповувати ці апарати саме для лікарень. Ніхто не думав це робити. Сподіваюсь, ця інформація заспокоїть лікарів-анестезіологів. Те, що виробляє компанія "Новатор", - це модернізований мішок Амбу, який зареєстрований як мобільний неінвазивний апарат штучної вентиляції легень. Він може використовуватися при екстрених станах, наприклад, при екстреній допомозі для того, щоб довезти пацієнта до лікарні, де пацієнт буде підключений до апарату штучної вентиляції легень", - сказав Степанов.

Як він зазначив, щодо тих апаратів штучної вентиляції легень, які у Міністерстві охорони здоров'я планують закупити, то попередньо було проведено консультації з лікарями-анестезіологами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Києві 153 нових випадки COVID-19, 2 померли, 22 одужали, - Кличко

"Якщо говорити про апарати ШВЛ, які ми збираємось закуповувати, то ми провели консультації і отримали висновки від наших анестезіологів, від одного з провідних анестезіологів країни пана Дуброва щодо використання тих апаратів, які ми збираємося закуповувати, чи підходять вони для нашої лікарні, чи ні", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що експертна думка лікарів завжди враховується при ухваленні того чи іншого рішення в Міністерстві охорони здоров’я.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило держпідприємству "Новатор" (Хмельницький) виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ).