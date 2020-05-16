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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав не будет закупать аппараты ИВЛ "Новатор" для больниц, - Степанов

Минздрав не будет закупать аппараты ИВЛ

В Министерстве здравоохранения Украины никогда не планировали закупать аппараты для вентиляции легких "Новатор" для использования в больницах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по COVID-19.

"Относительно аппаратов "Новатор", то в Минздраве даже мысли никогда не было закупать эти аппараты именно для больниц. Никто не думал это делать. Надеюсь, эта информация успокоит врачей-анестезиологов. То, что производит компания "Новатор" - это модернизированный мешок Амбу, зарегистрированный как мобильный неинвазивный аппарат искусственной вентиляции легких. Он может использоваться в случае экстренных состояний, например, при экстренной помощи для того, чтобы довезти пациента до больницы, где пациент будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Степанов.

Как он отметил, в отношении тех аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в Министерстве здравоохранения планируют закупить, то предварительно были проведены консультации с врачами-анестезиологами.

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"Если говорить об аппаратах ИВЛ, то мы провели консультации и получили выводы от наших анестезиологов, одного из ведущих анестезиологов страны господина Дуброва по использованию тех аппаратов, которые мы собираемся закупать, подходят ли они для нашей больницы, или нет", - отметил министр.

Он подчеркнул, что экспертное мнение врачей всегда учитывается при принятии того или иного решения в Министерстве здравоохранения.

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Ранее СМИ сообщали, что Министерство здравоохранения Украины позволило госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) закупки (746) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Распил бабла - Янукович нервно курит в сторонке!
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16.05.2020 13:05
+7
самка собаки - где костюмы проплаченные с наших налогов, для медиков ,во время эпидемии - как ты можешь потом в глаза врачам смотреть
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16.05.2020 13:09
+7
Зато как зебилы потешались с рашенского фейка про фельдшера Супрун. Накаркали и получили сначала недоделанного юриста, а теперь санитара - специалистов по распилу бабла
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16.05.2020 13:25
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Распил бабла - Янукович нервно курит в сторонке!
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16.05.2020 13:05 Ответить
Вести от главного Санитара. Санитар в министрах - смешно смотреть, не то, что слушать.
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16.05.2020 13:05 Ответить
Зато как зебилы потешались с рашенского фейка про фельдшера Супрун. Накаркали и получили сначала недоделанного юриста, а теперь санитара - специалистов по распилу бабла
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16.05.2020 13:25 Ответить
самка собаки - где костюмы проплаченные с наших налогов, для медиков ,во время эпидемии - как ты можешь потом в глаза врачам смотреть
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16.05.2020 13:09 Ответить
Кожному слузі персонального санітара!
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16.05.2020 13:09 Ответить
Так про це було заявлено з самого початку міністром Максимом Степановим. Не розумію, чому пані Супрун здійснила такий переполох, довідавшись, що українські військові конструктори розробили апарат ШВЛ. Щось пані Супрун, перебуваючи на посаді в.о. міністра охорони здоров"я, не переймалася відсутністю апаратів ШВЛ в українських лікарнях.
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16.05.2020 13:17 Ответить
при Супрун на посаді не треба було стільки апаратів
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16.05.2020 13:42 Ответить
Ты этот "аппарат" видел?
При совке такое во дворцах пионеров дети собирали. Правда на людях это испытывать не собирались.
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16.05.2020 16:16 Ответить
Проблема в том что два месяца назад они заявили что готовы передать чертежи частным компаниям для производства этого дерьма! Теперь обьявили что им это не надо.
Вот интересно, нашлись желающие клепать этот шлак, и если нашли то что они будут теперь с ним делать!?
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17.05.2020 09:26 Ответить
Британские ученые исследовали коронавирус и открыли попутно, что все мацкалы оказались генетические ********! Ахтуенг!
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16.05.2020 13:22 Ответить
На дешевій продукції власного виробництва нічого не вкрадеш. Краще в лікарнях не буде ніяких, ніж крадуни від функціонерів медицини "стєпанови" втратять можливість вкрасти на відкатах з імпортних апаратів, куплених вдвічі дорожче, ніж вони коштують.
_______________
Чмирька Зєлю геть. Степанова на довічне з конфіскацією. Дострокові.
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16.05.2020 13:24 Ответить
Чмирька Зєлю геть.

Скасуй свій голос за нього.
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16.05.2020 13:43 Ответить
Зєля навіть мародера Пєцю не посадив. Геть Зєлю
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16.05.2020 14:59 Ответить
Будет прикол, если вместо этого он Юлю опять посадит.
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16.05.2020 16:14 Ответить
Нужно посоветоваться с главным анестезиологом))) Анестезиологи это первые вымогатели в больницах и не думаю что самый главный из них упустит возможность нагреть руки.
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16.05.2020 14:16 Ответить
Ты не баламут,ты придурок.Попади в больницу и скажи чтоб тебе сделали операцию без наркоза,а потом звизди на анестезиологов.Где вас таких делают недоразвитых.Ни ума ни фантазии.Анестезиологи сейчас с того света людей от короны вытягивают,а тебе лишь бы нагадить.
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17.05.2020 13:08 Ответить
Закрой рот говнюк! что тоже из этой компании? Это с каких пор анестизиологи стали инфекционистами? Моему товарищу твои коллеги прямым текстом заявили сколько он им должен за то чтобы заснуть перед операцией и потом гыгыкая добавили сколько он еще должен чтобы проснуться после.
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18.05.2020 12:37 Ответить
Те, що вдається вирвати із ненажерливих ротів 95 кварталу це лише маленька частина в порівнянні із вкраденим.

МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень, - Степанов - Цензор.НЕТ 2846
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16.05.2020 14:22 Ответить
Спалила таки Супрун изобретение века.
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16.05.2020 16:13 Ответить
МОЗ не буде закуповувати апарати ШВЛ "Новатор" для лікарень, - Степанов - Цензор.НЕТ 6300
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16.05.2020 18:13 Ответить
 
 