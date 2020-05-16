Минздрав не будет закупать аппараты ИВЛ "Новатор" для больниц, - Степанов
В Министерстве здравоохранения Украины никогда не планировали закупать аппараты для вентиляции легких "Новатор" для использования в больницах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга по COVID-19.
"Относительно аппаратов "Новатор", то в Минздраве даже мысли никогда не было закупать эти аппараты именно для больниц. Никто не думал это делать. Надеюсь, эта информация успокоит врачей-анестезиологов. То, что производит компания "Новатор" - это модернизированный мешок Амбу, зарегистрированный как мобильный неинвазивный аппарат искусственной вентиляции легких. Он может использоваться в случае экстренных состояний, например, при экстренной помощи для того, чтобы довезти пациента до больницы, где пациент будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сказал Степанов.
Как он отметил, в отношении тех аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в Министерстве здравоохранения планируют закупить, то предварительно были проведены консультации с врачами-анестезиологами.
"Если говорить об аппаратах ИВЛ, то мы провели консультации и получили выводы от наших анестезиологов, одного из ведущих анестезиологов страны господина Дуброва по использованию тех аппаратов, которые мы собираемся закупать, подходят ли они для нашей больницы, или нет", - отметил министр.
Он подчеркнул, что экспертное мнение врачей всегда учитывается при принятии того или иного решения в Министерстве здравоохранения.
Ранее СМИ сообщали, что Министерство здравоохранения Украины позволило госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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При совке такое во дворцах пионеров дети собирали. Правда на людях это испытывать не собирались.
Вот интересно, нашлись желающие клепать этот шлак, и если нашли то что они будут теперь с ним делать!?
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Чмирька Зєлю геть. Степанова на довічне з конфіскацією. Дострокові.
Скасуй свій голос за нього.