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Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь

Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь

На білоруський нафтопереробний завод у Новополоцьку (ВАТ "Нафтан") надійде перша партія нафти з Саудівської Аравії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, з Клайпеди сьогодні, 16 травня, прибуде перший поїзд.

Як заявив прессекретар концерну "Белнефтехим" Олександр Тищенко, в складі 60 цистерн, загальний обсяг - 3,6 тис. тонн.

Перший танкер з 87 тис. тонн нафти, закупленої у компанії Saudi Агамсо, прибув у порт Клайпеди і став під розвантаження 12 травня.

Даний танкер став сьомим в цьому році з нафтою для Білорусі, який прибуває в порт Клайпеди. Попередній танкер з 86 тис. тонн нафти прибув в Клайпеду з Норвегії 13 квітня. З Клайпеди до "Нафтана" нафта поставляється по залізниці литовським оператором.

У лютому можливість покупки нафти в Саудівській Аравії анонсував президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він також повідомляв, що Мінськ веде переговори про постачання нафти з усіма учасниками світового ринку нафти, в тому числі США і ОАЕ.

Нагадаємо, МЗС Білорусі і Держдепартамент США 15 травня заявили про початок поставок нафти з США в Білорусь.

Зазначимо, з 1 січня 2020 року Російська Федерація припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені. У той же час російська сторона наполягала на закупівлі нафти за цінами вище світових, у зв'язку з цим Мінськ почав шукати альтернативні джерела.

.

Білорусь (7922) нафта (5476) Саудівська Аравія (568)


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Топ коментарі
+45
Мы покупаем потому что сцыкло спасает своего кумира в тяжелую минуту когда все от него отвернулись и разгром на нефтегазовом фронте. Кто ж еще как не Оманский поможет Куйлу?
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16.05.2020 15:02
+36
Путин в экстазе!!! Батько Второй фронт открыл)))
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16.05.2020 14:56
+35
Даже Беларусь уже у США и Арабов нефть покупает, а наши мразидлы покупают к РФ и еще и зарабатывает на этом кум Путина - Медведчук и за эти бабки ведет информационную войну на куче своих каналов. А за бабки отправленные в РФ еще строятся русскими вооружения, которыми убивают наших лучших людей! Позор всей власти, что до сих пор и газ и нефть у РФ покупают. А Арабы продают дешевле и они еще скидки делают, и нефть у них чище! А дешевле они продают потому что добывать им легче ее, чем русским. А у нас война как бы уже 6 год идет и схемы продолжают работать и наполнять Украинскими деньгами, русские карманы. фу грязь! аж не злость уже, а презрение!
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16.05.2020 15:04
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А ми в кого закуповуємо ?
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16.05.2020 14:53 Відповісти
У куйла бензин
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16.05.2020 14:56 Відповісти
Саудівська Аравія продає нафту за мінімальними цінами з відстрочкою платежа - 90 діб, тобто це товарний кредит! Тільки ідіоти не купляють таку нафту!
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17.05.2020 08:18 Відповісти
Мы покупаем потому что сцыкло спасает своего кумира в тяжелую минуту когда все от него отвернулись и разгром на нефтегазовом фронте. Кто ж еще как не Оманский поможет Куйлу?
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16.05.2020 15:02 Відповісти
Неужели попаредник покупал нефть у СА????!!! Я что-то пропустил?
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17.05.2020 00:16 Відповісти
У білорусів та у Літви в основному закуповуємо. Принаймні на тих заправках, де я заправляюсь - бензин звідти.
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16.05.2020 15:45 Відповісти
Литва, Беларусь.
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16.05.2020 16:18 Відповісти
Мы не лохи, поэтому покупаем самую дорогую нефть, пипл все схавает.
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16.05.2020 18:32 Відповісти
нефть у Азербайджана в основном , изредка мелькает Ливия и другие , из московии - 0 . Пока .Герус может помочь московии и в этом вопросе как глава комитета по энергетике в ВР.
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17.05.2020 15:06 Відповісти
Путин в экстазе!!! Батько Второй фронт открыл)))
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16.05.2020 14:56 Відповісти
Он всем факов натыкал, кто его нагнуть хотел, и улыбается.
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16.05.2020 15:03 Відповісти
Шах и мат ботоксный.
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16.05.2020 14:56 Відповісти
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 6488
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16.05.2020 14:57 Відповісти
Лука Вофке ботоксному бульбу в грязную шахту затолкал?
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16.05.2020 15:01 Відповісти
Як то кажуть - "Чем богаты..."
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16.05.2020 19:18 Відповісти
Там когда-то писали, что в ********** скоро нефть закончится, почему и Крым взяли, так как огромные запасы нефти. Короче ******* сейчас крымский шельф разработают и опять будет многа нефти, а сейчас тянут резину.
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16.05.2020 15:01 Відповісти
нефть и газ не в Крыму - а возле Одессы
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16.05.2020 15:13 Відповісти
Это не мешает кацапам добывать там газ...причем при помощи украденных у нас же платформ.
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16.05.2020 15:46 Відповісти
Есть и в Крыму, про это много написано.
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16.05.2020 18:58 Відповісти
Нефти у РФ пока много, а вот покупатели её разбегаются. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_запасы_нефти.
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17.05.2020 00:24 Відповісти
нефти на шельфе Черного моря кот наплакал , плюс дорого добывать.Касапы уже ничего " не разработают" , у них денег на освоение новых месторождений нет , технологий нет , ума и рабочих -украинцев теперь тоже нет . Опять же санкции .
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17.05.2020 15:08 Відповісти
Оценки запасов разные, но факт в том, что кремлядям главное хапнуть, а там трава не расти, понадеятся на руцкий авось.
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17.05.2020 15:19 Відповісти
А мы с голой жопой ничего, ни у кого не покупаем!! А потом зеленский пойдёт на поклон к пуйлу, когда цена нефти будет за 60 дол.
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16.05.2020 15:02 Відповісти
Начали покупать у рашки бенз.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukraina-vozobnovila-import-benzina-iz-rossii

https://lb.ua/economics/2020/05/05/456791_ukraina_snova_nachala_importirovat.html
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16.05.2020 15:04 Відповісти
Ботоксна щуряка скоро "Крисомора" прийме
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16.05.2020 15:02 Відповісти
Даже Беларусь уже у США и Арабов нефть покупает, а наши мразидлы покупают к РФ и еще и зарабатывает на этом кум Путина - Медведчук и за эти бабки ведет информационную войну на куче своих каналов. А за бабки отправленные в РФ еще строятся русскими вооружения, которыми убивают наших лучших людей! Позор всей власти, что до сих пор и газ и нефть у РФ покупают. А Арабы продают дешевле и они еще скидки делают, и нефть у них чище! А дешевле они продают потому что добывать им легче ее, чем русским. А у нас война как бы уже 6 год идет и схемы продолжают работать и наполнять Украинскими деньгами, русские карманы. фу грязь! аж не злость уже, а презрение!
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16.05.2020 15:04 Відповісти
интересно а как этот бизнес организован вообще - не понмимаю почему не покупать у саудитов нефть?
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16.05.2020 15:14 Відповісти
вован вована выручит всегда.
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16.05.2020 18:04 Відповісти
Не смей трогать мертвечука. Это лепший друг пятра ляксеича. Вон сколько сотен тысяч миль в мааскву налетал с 2014 по 2019...все во благо Украины же ж....
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16.05.2020 15:34 Відповісти
Вот так и появляются предатели Родины.Сначала их нефть,потом жевачка,джинсы,мызыка западная,а не "Сябры"
Так все скрепы и просрут.Почему не купить нефть рядом у братьев славян.Вон Жидо-хунта тоже уголек с Африки покупала,а сейчас перестала-покупает у братьев,молодцы
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16.05.2020 15:15 Відповісти
Фашистская жидо-хунта.
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16.05.2020 18:40 Відповісти
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 6338
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16.05.2020 15:24 Відповісти
А скоро будете у бацьки картоху просить на коленях, дебилы!
Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8041
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16.05.2020 15:27 Відповісти
Креветки треба садити. )
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16.05.2020 16:31 Відповісти
стакановцьі!
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16.05.2020 21:53 Відповісти
Представляете, в какую опу Украина бы попала, не устроив Майдан в 2014 году и не прогнав Янека? Ведь Янек реально хотел обменять суверенитет Украины на скидки по нефти и газу....

Сейчас бы Украина оказалась с дешевой нефтью и газом, под внешним управлением Кремля, без асоциации с ЕС, без безвиза, в каком-то мутном СНГ с быстро нищающей Россией (при таких ценах на газ/нефть и к тому же по санкциями).... И Европа бы смотрела на нас искоса.... как смотрит на всех этих недемократических таджиков, туркменистанов....

Так что пусть все эти ШАРИОБЫ и другие критики Майдана заткнутся.... Майдан был не зря!!!!!
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16.05.2020 15:39 Відповісти
Справа не в декільках роках туди чи сюди. Справа в логічному історичному напрямку розвитку. Розвитку.
Не в інший бік до кріпацництва та феодалізму як в рашці, а саме - розвитку.
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16.05.2020 15:51 Відповісти
Ну так звичайно.... політика та геополітика також в тому є....

Але тут навіть з точки зору чистої ЕКОНОМІКИ..... Україна б віддала якісь свої економічні свободи цьому Євразес чи СНГ, Кремль отримав би частину суверенітету України ... за якусь знижку у галімих 20-30 доларів..... А тут бац, такий обвал цін і по нафті і по газу... З 200-230 дол. за куб, як Україна платила... газ впав до 60-65 (німці тепер платять)... це майже в 3-4 рази ціна впала за газ....
Тобто де знижка у 20-30 доларів? (як за Харківські угоди москалі віддячили Януковичу).... А де падіння ціни на газ у 3-4 рази за куб?....

Для України це би був зараз жорстокий облом....
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16.05.2020 19:39 Відповісти
Ну тут вы немного не правы... Если бы не Майдан, не факт что нефть сейчас бы была по такой цене... Первое падение цен на нефть было как раз из за агрессии рашки в Украине... И не факт, что рашики бы в итоге послали саудовского принца)))
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16.05.2020 22:11 Відповісти
В принципі згоден....Але перше падіння було незначне... ціни поступово поверталися до прийнятних для Росії значень(було навіть 80 дол за барель)... а от друга хвиля.... друга хвиля остаточно добила цю ціну на нафту....... помилки москалів( нафтова війна із саудитами) + короновірус + замаскована під цей короновірус,- світова, економічна криза.... просто вгробили цю ціну.... І це вже не Майдан чи санкції проти москалів.... Це ті ЧОРНІ ЛЕБЕДІ, на які москалі не чекали....
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16.05.2020 22:36 Відповісти
Все верно, но второй фактор прямо связан с первым))) Если бы не первое падение(тоже дело рук саудитов))) и не санкции, то у кацев скорей всего не было бы причин ругаться с саудитами... Чем не вариант???)
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16.05.2020 22:47 Відповісти
Ну не знаю як перша хвиляvj;t звязана з другою?... Як Майдан може бути звязаний із короновірусом???

Але суть така... Не прожени Янека, ми би,ще 5-6 років справді мали низьку ціну, як у білорусів (100-105 за куб.)... А тепер би так само нили, як Лукашенко ниє.... "Чому у німців 60?, а ми завязані контрактом по 105?."..
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16.05.2020 23:02 Відповісти
Не было бы у нас никакой маленькой цены.. Согласно контракту 450... Плюс формула.. При яныке и дороже было... И это с учетом 100 баксовой скидки за черноморский флот... Ну может еще бы какую нибуть базу поставили за какую нибудь скидку... Но дешевого все равно бы не было, как его не было и до этого...
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16.05.2020 23:08 Відповісти
Було народне повстання як наслідок цивілізаційного вибору руху до Заходу, а не в Московію.
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16.05.2020 18:45 Відповісти
А чим зараз відрізняється зовнішнє управління Україною з боку США від Московського? І ті, і інші знищують Україну. Майдан поміняв шило на мило + втрата Криму та Донбасу. Треба вже зрозуміти, що США та Московія просто розділили Україну між собою.
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16.05.2020 21:21 Відповісти
Чим відрізняється? Спитай у німців....
У 45 році, німці майже без бою здавалися американцям і англічанам на західному фронті, але запеклий опір чинили на східному, радянським військам, тому що знали хто такий москаль.....
а потім, хто такий москаль, ще дізналися і угорці(1956), чехи(1968) і у 80-тих ще й поляки....

Зовнішнє управління США - це міф і вигадка російської пропоганди.... А от зовнішнє управління , Москви ми знаємо по країнам соцтабору, ГДР, КНДР, Кубі......
У післявоєнній ФРГ зовнішнього управління США не було і немогло бути, інакше Німеччина би не стала тим ким зараз..... Цього управління США і в України теж немає...
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16.05.2020 22:03 Відповісти
А втрата Криму і Донбасу?
З Донбасом взагалі не потрібно жалкувати.... Донбас - це проросійське населення із нерентабельним вугіллям..... Що Україна заробляла на донецькій промисловості.... одразу витрачала на субсидіюванні цього нерентабельного вугільного виробництва......
Маргарет Тетчер, ще у 80тих, щоб позбутися цієї нерентабельної вугільної промки, ламала її через коліно.... закривала насилу шахти.... відбувалися страйки, стички шахтарів із поліцією.... Цілі шахтарські містечка залишалися без роботи.....
А тут... дебіли із ДНР... самі, своїми руками вгробили це нерентабильне виробництво і звільнили країну від цього тягару.... Та їм (шахтьорам і тракторістам Донбасу) треба памятники ставити за це )))
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16.05.2020 22:55 Відповісти
Кстати... А че эта усатая таракана бежит к Амерам и Саудитам за нефтью??? Обращайся в свое "любое" СНГ или ЕвразЭс.... Кроме русских, еще у казахов нефть есть, у туркменов - газа тоже завались....
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16.05.2020 15:44 Відповісти
Краще пізно, аніж ніколи. Бацька нарешті затіяв русофобію - додатковий ніж у спину кацапні це завжди файно
(або "шкіряний ніж" трохи нижче спини...)
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16.05.2020 17:09 Відповісти
Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 622
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16.05.2020 15:52 Відповісти
Вовка рвал рубаху, что мировая экономика схлопнется, если нефть по 80$ будет, а сейчас свою жижу и по 10$ впарить не может. Соси у Сечина и меняйтесь.
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16.05.2020 15:53 Відповісти
Шаноуны Цензор! Вы если перепечатываете новости из рф, то хоть немного исправляйте - "В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии" Источник: https://censor.net/n3195980
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16.05.2020 16:01 Відповісти
Такие обращения лучше делать на Совете Форумчан. Там вас быстрее услышат и отреагируют) Ссылка внизу под коментами) А вообще не сильно обижайтесь, у них бывают ляпы и похлеще...
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16.05.2020 22:19 Відповісти
Ну вот и сошёлся пазл. Как не крутился Лукашенко как ни дружил с Ху-лом, а пришлось отказаться от братских поставок. А всё потому что не братья расияне, а ган-оны.
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16.05.2020 16:01 Відповісти
Два ножа в спину пуйлу
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16.05.2020 16:02 Відповісти
И бульба в жопу.
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16.05.2020 16:37 Відповісти
То не бульба... то "шкіряний стилет"...
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16.05.2020 17:10 Відповісти
та не, ну бульбу теж можна...Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 3463
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16.05.2020 19:09 Відповісти
Спочатку Ердоган ударив, тепер і Лукашенко в спину б*є. Дивись спина як в їжака стане.
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16.05.2020 17:22 Відповісти
Саудівська АраБія.А-ра-Бі-я! Ну не арави ж там живуть....
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16.05.2020 16:04 Відповісти
Аравийский полуостров и живут там арабы.
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16.05.2020 16:21 Відповісти
Там живе арава арабів
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16.05.2020 16:33 Відповісти
Это давние нюансы русского перевода, в реальности таки Арабия. Аравийский полуостров - Arabian Peninsula. Но по правилам русского языка, таки да, Аравия. Как Вавилон, а не Бабилон (Babylon).
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16.05.2020 16:39 Відповісти
Згоден .
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16.05.2020 18:28 Відповісти
Это лишний раз доказывает что при власти в Украине прокремлевская агентура, организовавшая энергозависимость от оккупантов
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16.05.2020 17:20 Відповісти
Вже й Білорусь відмовилась від фашистської нафти , а Україна і далі купує в росії , фінансуючи тероризм , війну та вбивства людей . Бариги кончені .
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16.05.2020 17:47 Відповісти
Так у вовчика такая же барыжная сущность что и у Петьки.
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16.05.2020 18:03 Відповісти
Та при Пороху , якраз таки ніякого фінансування російських терористів , вбивств , війни і терору - не було . Не рівняй державника з малоросом , бо це некоректно .
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16.05.2020 18:28 Відповісти
На жаль , виявилось так.
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16.05.2020 18:30 Відповісти
Саудовская Аравия и Беларусь - передают пламенный привет Герусу и Зеленскому.
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16.05.2020 17:52 Відповісти
а оно хотело его областью сделать,петушился союзом бредил,я всегда говорил,что уйло всего лишь ученик батьки,причём посредственный ученик.
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16.05.2020 18:03 Відповісти
А с чего же Гельмут Шрьодер будет получать свои иудины серебренники, будучи председателем правления Роснефти.
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16.05.2020 18:03 Відповісти
Зеленский обеим пример,нужен полный разрыв всех связей,а медведчуков,о прочих портновых на выход,иначе народ выделит тебе квартал на ордло
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16.05.2020 18:06 Відповісти
Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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16.05.2020 18:13 Відповісти
пуйло видимо решил пойти тем же путём...
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16.05.2020 23:28 Відповісти
Лукашенко зміг забезпечити Білорусь нафтою і тепер буде продавати свій бензин дурним українцям. А Україна, маючи 6 нафтопереробних заводів, імпортує бензин з-за кордону. Треба відновити нафтопереробну галузь та заборонити імпорт.
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16.05.2020 21:24 Відповісти
Українці не "дурні", а занадто толерантні до оборудок усіляких коломойських.
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16.05.2020 22:14 Відповісти
Треба відновити нафтопереробну галузь та заборонити імпорт.

На відновлення потрібні кошти, а наші олігархи за копійку повісяться...
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31.05.2020 21:46 Відповісти
Будет прикольно, если Белаусь и Литва решат воссодать княжество Литовское.
Гулять, так гулять.
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16.05.2020 22:13 Відповісти
сегодня Польша и Беларусь нагадили пуйлу...и только Вовочка ему делает приятно...
какая преданность...вопрос-за что...?!!!
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16.05.2020 23:27 Відповісти
 
 