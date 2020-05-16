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Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь

Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь

На белорусский нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке (ОАО "Нафтан") поступит первая партия нефти из Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, из Клайпеды сегодня, 16 мая, прибудет первый железнодорожный состав.

Как заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, в составе 60 цистерн, общий объем - 3,6 тыс. тонн.

Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.

Данный танкер стал седьмым в этом году с нефтью для Беларуси, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть поставляется по железной дороге литовским оператором.

В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.

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Напомним, МИД Беларуси и Госдепартамент США 15 мая заявили о начале поставок нефти из США в Беларусь.

Отметим, с 1 января 2020 года Российская Федерация прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены. В то же время российская сторона настаивала на закупках нефти по ценам выше мировых, в связи с этим Минск начал искать альтернативные источники.

Автор: 

Беларусь (7886) нефть (1917) Саудовская Аравия (332)


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Топ комментарии
+45
Мы покупаем потому что сцыкло спасает своего кумира в тяжелую минуту когда все от него отвернулись и разгром на нефтегазовом фронте. Кто ж еще как не Оманский поможет Куйлу?
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16.05.2020 15:02
+36
Путин в экстазе!!! Батько Второй фронт открыл)))
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16.05.2020 14:56
+35
Даже Беларусь уже у США и Арабов нефть покупает, а наши мразидлы покупают к РФ и еще и зарабатывает на этом кум Путина - Медведчук и за эти бабки ведет информационную войну на куче своих каналов. А за бабки отправленные в РФ еще строятся русскими вооружения, которыми убивают наших лучших людей! Позор всей власти, что до сих пор и газ и нефть у РФ покупают. А Арабы продают дешевле и они еще скидки делают, и нефть у них чище! А дешевле они продают потому что добывать им легче ее, чем русским. А у нас война как бы уже 6 год идет и схемы продолжают работать и наполнять Украинскими деньгами, русские карманы. фу грязь! аж не злость уже, а презрение!
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16.05.2020 15:04
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Правила форума Совет форумчан
А ми в кого закуповуємо ?
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16.05.2020 14:53 Ответить
У куйла бензин
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16.05.2020 14:56 Ответить
Саудівська Аравія продає нафту за мінімальними цінами з відстрочкою платежа - 90 діб, тобто це товарний кредит! Тільки ідіоти не купляють таку нафту!
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17.05.2020 08:18 Ответить
Мы покупаем потому что сцыкло спасает своего кумира в тяжелую минуту когда все от него отвернулись и разгром на нефтегазовом фронте. Кто ж еще как не Оманский поможет Куйлу?
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16.05.2020 15:02 Ответить
Неужели попаредник покупал нефть у СА????!!! Я что-то пропустил?
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17.05.2020 00:16 Ответить
У білорусів та у Літви в основному закуповуємо. Принаймні на тих заправках, де я заправляюсь - бензин звідти.
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16.05.2020 15:45 Ответить
Литва, Беларусь.
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16.05.2020 16:18 Ответить
Мы не лохи, поэтому покупаем самую дорогую нефть, пипл все схавает.
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16.05.2020 18:32 Ответить
нефть у Азербайджана в основном , изредка мелькает Ливия и другие , из московии - 0 . Пока .Герус может помочь московии и в этом вопросе как глава комитета по энергетике в ВР.
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17.05.2020 15:06 Ответить
Путин в экстазе!!! Батько Второй фронт открыл)))
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16.05.2020 14:56 Ответить
Он всем факов натыкал, кто его нагнуть хотел, и улыбается.
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16.05.2020 15:03 Ответить
Шах и мат ботоксный.
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16.05.2020 14:56 Ответить
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 6488
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16.05.2020 14:57 Ответить
Лука Вофке ботоксному бульбу в грязную шахту затолкал?
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16.05.2020 15:01 Ответить
Як то кажуть - "Чем богаты..."
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16.05.2020 19:18 Ответить
Там когда-то писали, что в ********** скоро нефть закончится, почему и Крым взяли, так как огромные запасы нефти. Короче ******* сейчас крымский шельф разработают и опять будет многа нефти, а сейчас тянут резину.
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16.05.2020 15:01 Ответить
нефть и газ не в Крыму - а возле Одессы
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16.05.2020 15:13 Ответить
Это не мешает кацапам добывать там газ...причем при помощи украденных у нас же платформ.
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16.05.2020 15:46 Ответить
Есть и в Крыму, про это много написано.
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16.05.2020 18:58 Ответить
Нефти у РФ пока много, а вот покупатели её разбегаются. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировые_запасы_нефти.
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17.05.2020 00:24 Ответить
нефти на шельфе Черного моря кот наплакал , плюс дорого добывать.Касапы уже ничего " не разработают" , у них денег на освоение новых месторождений нет , технологий нет , ума и рабочих -украинцев теперь тоже нет . Опять же санкции .
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17.05.2020 15:08 Ответить
Оценки запасов разные, но факт в том, что кремлядям главное хапнуть, а там трава не расти, понадеятся на руцкий авось.
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17.05.2020 15:19 Ответить
А мы с голой жопой ничего, ни у кого не покупаем!! А потом зеленский пойдёт на поклон к пуйлу, когда цена нефти будет за 60 дол.
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16.05.2020 15:02 Ответить
Начали покупать у рашки бенз.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukraina-vozobnovila-import-benzina-iz-rossii

https://lb.ua/economics/2020/05/05/456791_ukraina_snova_nachala_importirovat.html
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16.05.2020 15:04 Ответить
Ботоксна щуряка скоро "Крисомора" прийме
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16.05.2020 15:02 Ответить
Даже Беларусь уже у США и Арабов нефть покупает, а наши мразидлы покупают к РФ и еще и зарабатывает на этом кум Путина - Медведчук и за эти бабки ведет информационную войну на куче своих каналов. А за бабки отправленные в РФ еще строятся русскими вооружения, которыми убивают наших лучших людей! Позор всей власти, что до сих пор и газ и нефть у РФ покупают. А Арабы продают дешевле и они еще скидки делают, и нефть у них чище! А дешевле они продают потому что добывать им легче ее, чем русским. А у нас война как бы уже 6 год идет и схемы продолжают работать и наполнять Украинскими деньгами, русские карманы. фу грязь! аж не злость уже, а презрение!
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16.05.2020 15:04 Ответить
интересно а как этот бизнес организован вообще - не понмимаю почему не покупать у саудитов нефть?
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16.05.2020 15:14 Ответить
вован вована выручит всегда.
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16.05.2020 18:04 Ответить
Не смей трогать мертвечука. Это лепший друг пятра ляксеича. Вон сколько сотен тысяч миль в мааскву налетал с 2014 по 2019...все во благо Украины же ж....
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16.05.2020 15:34 Ответить
Вот так и появляются предатели Родины.Сначала их нефть,потом жевачка,джинсы,мызыка западная,а не "Сябры"
Так все скрепы и просрут.Почему не купить нефть рядом у братьев славян.Вон Жидо-хунта тоже уголек с Африки покупала,а сейчас перестала-покупает у братьев,молодцы
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16.05.2020 15:15 Ответить
Фашистская жидо-хунта.
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16.05.2020 18:40 Ответить
Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 6338
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16.05.2020 15:24 Ответить
А скоро будете у бацьки картоху просить на коленях, дебилы!
Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8041
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16.05.2020 15:27 Ответить
Креветки треба садити. )
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16.05.2020 16:31 Ответить
стакановцьі!
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16.05.2020 21:53 Ответить
Представляете, в какую опу Украина бы попала, не устроив Майдан в 2014 году и не прогнав Янека? Ведь Янек реально хотел обменять суверенитет Украины на скидки по нефти и газу....

Сейчас бы Украина оказалась с дешевой нефтью и газом, под внешним управлением Кремля, без асоциации с ЕС, без безвиза, в каком-то мутном СНГ с быстро нищающей Россией (при таких ценах на газ/нефть и к тому же по санкциями).... И Европа бы смотрела на нас искоса.... как смотрит на всех этих недемократических таджиков, туркменистанов....

Так что пусть все эти ШАРИОБЫ и другие критики Майдана заткнутся.... Майдан был не зря!!!!!
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16.05.2020 15:39 Ответить
Справа не в декільках роках туди чи сюди. Справа в логічному історичному напрямку розвитку. Розвитку.
Не в інший бік до кріпацництва та феодалізму як в рашці, а саме - розвитку.
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16.05.2020 15:51 Ответить
Ну так звичайно.... політика та геополітика також в тому є....

Але тут навіть з точки зору чистої ЕКОНОМІКИ..... Україна б віддала якісь свої економічні свободи цьому Євразес чи СНГ, Кремль отримав би частину суверенітету України ... за якусь знижку у галімих 20-30 доларів..... А тут бац, такий обвал цін і по нафті і по газу... З 200-230 дол. за куб, як Україна платила... газ впав до 60-65 (німці тепер платять)... це майже в 3-4 рази ціна впала за газ....
Тобто де знижка у 20-30 доларів? (як за Харківські угоди москалі віддячили Януковичу).... А де падіння ціни на газ у 3-4 рази за куб?....

Для України це би був зараз жорстокий облом....
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16.05.2020 19:39 Ответить
Ну тут вы немного не правы... Если бы не Майдан, не факт что нефть сейчас бы была по такой цене... Первое падение цен на нефть было как раз из за агрессии рашки в Украине... И не факт, что рашики бы в итоге послали саудовского принца)))
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16.05.2020 22:11 Ответить
В принципі згоден....Але перше падіння було незначне... ціни поступово поверталися до прийнятних для Росії значень(було навіть 80 дол за барель)... а от друга хвиля.... друга хвиля остаточно добила цю ціну на нафту....... помилки москалів( нафтова війна із саудитами) + короновірус + замаскована під цей короновірус,- світова, економічна криза.... просто вгробили цю ціну.... І це вже не Майдан чи санкції проти москалів.... Це ті ЧОРНІ ЛЕБЕДІ, на які москалі не чекали....
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16.05.2020 22:36 Ответить
Все верно, но второй фактор прямо связан с первым))) Если бы не первое падение(тоже дело рук саудитов))) и не санкции, то у кацев скорей всего не было бы причин ругаться с саудитами... Чем не вариант???)
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16.05.2020 22:47 Ответить
Ну не знаю як перша хвиляvj;t звязана з другою?... Як Майдан може бути звязаний із короновірусом???

Але суть така... Не прожени Янека, ми би,ще 5-6 років справді мали низьку ціну, як у білорусів (100-105 за куб.)... А тепер би так само нили, як Лукашенко ниє.... "Чому у німців 60?, а ми завязані контрактом по 105?."..
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16.05.2020 23:02 Ответить
Не было бы у нас никакой маленькой цены.. Согласно контракту 450... Плюс формула.. При яныке и дороже было... И это с учетом 100 баксовой скидки за черноморский флот... Ну может еще бы какую нибуть базу поставили за какую нибудь скидку... Но дешевого все равно бы не было, как его не было и до этого...
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16.05.2020 23:08 Ответить
Було народне повстання як наслідок цивілізаційного вибору руху до Заходу, а не в Московію.
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16.05.2020 18:45 Ответить
А чим зараз відрізняється зовнішнє управління Україною з боку США від Московського? І ті, і інші знищують Україну. Майдан поміняв шило на мило + втрата Криму та Донбасу. Треба вже зрозуміти, що США та Московія просто розділили Україну між собою.
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16.05.2020 21:21 Ответить
Чим відрізняється? Спитай у німців....
У 45 році, німці майже без бою здавалися американцям і англічанам на західному фронті, але запеклий опір чинили на східному, радянським військам, тому що знали хто такий москаль.....
а потім, хто такий москаль, ще дізналися і угорці(1956), чехи(1968) і у 80-тих ще й поляки....

Зовнішнє управління США - це міф і вигадка російської пропоганди.... А от зовнішнє управління , Москви ми знаємо по країнам соцтабору, ГДР, КНДР, Кубі......
У післявоєнній ФРГ зовнішнього управління США не було і немогло бути, інакше Німеччина би не стала тим ким зараз..... Цього управління США і в України теж немає...
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16.05.2020 22:03 Ответить
А втрата Криму і Донбасу?
З Донбасом взагалі не потрібно жалкувати.... Донбас - це проросійське населення із нерентабельним вугіллям..... Що Україна заробляла на донецькій промисловості.... одразу витрачала на субсидіюванні цього нерентабельного вугільного виробництва......
Маргарет Тетчер, ще у 80тих, щоб позбутися цієї нерентабельної вугільної промки, ламала її через коліно.... закривала насилу шахти.... відбувалися страйки, стички шахтарів із поліцією.... Цілі шахтарські містечка залишалися без роботи.....
А тут... дебіли із ДНР... самі, своїми руками вгробили це нерентабильне виробництво і звільнили країну від цього тягару.... Та їм (шахтьорам і тракторістам Донбасу) треба памятники ставити за це )))
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16.05.2020 22:55 Ответить
Кстати... А че эта усатая таракана бежит к Амерам и Саудитам за нефтью??? Обращайся в свое "любое" СНГ или ЕвразЭс.... Кроме русских, еще у казахов нефть есть, у туркменов - газа тоже завались....
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16.05.2020 15:44 Ответить
Краще пізно, аніж ніколи. Бацька нарешті затіяв русофобію - додатковий ніж у спину кацапні це завжди файно
(або "шкіряний ніж" трохи нижче спини...)
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16.05.2020 17:09 Ответить
Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 622
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16.05.2020 15:52 Ответить
Вовка рвал рубаху, что мировая экономика схлопнется, если нефть по 80$ будет, а сейчас свою жижу и по 10$ впарить не может. Соси у Сечина и меняйтесь.
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16.05.2020 15:53 Ответить
Шаноуны Цензор! Вы если перепечатываете новости из рф, то хоть немного исправляйте - "В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии" Источник: https://censor.net/n3195980
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16.05.2020 16:01 Ответить
Такие обращения лучше делать на Совете Форумчан. Там вас быстрее услышат и отреагируют) Ссылка внизу под коментами) А вообще не сильно обижайтесь, у них бывают ляпы и похлеще...
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16.05.2020 22:19 Ответить
Ну вот и сошёлся пазл. Как не крутился Лукашенко как ни дружил с Ху-лом, а пришлось отказаться от братских поставок. А всё потому что не братья расияне, а ган-оны.
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16.05.2020 16:01 Ответить
Два ножа в спину пуйлу
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16.05.2020 16:02 Ответить
И бульба в жопу.
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16.05.2020 16:37 Ответить
То не бульба... то "шкіряний стилет"...
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16.05.2020 17:10 Ответить
та не, ну бульбу теж можна...Саудівська Аравія почала поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 3463
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16.05.2020 19:09 Ответить
Спочатку Ердоган ударив, тепер і Лукашенко в спину б*є. Дивись спина як в їжака стане.
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16.05.2020 17:22 Ответить
Саудівська АраБія.А-ра-Бі-я! Ну не арави ж там живуть....
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16.05.2020 16:04 Ответить
Аравийский полуостров и живут там арабы.
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16.05.2020 16:21 Ответить
Там живе арава арабів
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16.05.2020 16:33 Ответить
Это давние нюансы русского перевода, в реальности таки Арабия. Аравийский полуостров - Arabian Peninsula. Но по правилам русского языка, таки да, Аравия. Как Вавилон, а не Бабилон (Babylon).
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16.05.2020 16:39 Ответить
Згоден .
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16.05.2020 18:28 Ответить
Это лишний раз доказывает что при власти в Украине прокремлевская агентура, организовавшая энергозависимость от оккупантов
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16.05.2020 17:20 Ответить
Вже й Білорусь відмовилась від фашистської нафти , а Україна і далі купує в росії , фінансуючи тероризм , війну та вбивства людей . Бариги кончені .
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16.05.2020 17:47 Ответить
Так у вовчика такая же барыжная сущность что и у Петьки.
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16.05.2020 18:03 Ответить
Та при Пороху , якраз таки ніякого фінансування російських терористів , вбивств , війни і терору - не було . Не рівняй державника з малоросом , бо це некоректно .
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16.05.2020 18:28 Ответить
На жаль , виявилось так.
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16.05.2020 18:30 Ответить
Саудовская Аравия и Беларусь - передают пламенный привет Герусу и Зеленскому.
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16.05.2020 17:52 Ответить
а оно хотело его областью сделать,петушился союзом бредил,я всегда говорил,что уйло всего лишь ученик батьки,причём посредственный ученик.
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16.05.2020 18:03 Ответить
А с чего же Гельмут Шрьодер будет получать свои иудины серебренники, будучи председателем правления Роснефти.
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16.05.2020 18:03 Ответить
Зеленский обеим пример,нужен полный разрыв всех связей,а медведчуков,о прочих портновых на выход,иначе народ выделит тебе квартал на ордло
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16.05.2020 18:06 Ответить
Накануне финансового кризиса 2008 года, когда бочка жижи
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.

… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
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16.05.2020 18:13 Ответить
пуйло видимо решил пойти тем же путём...
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16.05.2020 23:28 Ответить
Лукашенко зміг забезпечити Білорусь нафтою і тепер буде продавати свій бензин дурним українцям. А Україна, маючи 6 нафтопереробних заводів, імпортує бензин з-за кордону. Треба відновити нафтопереробну галузь та заборонити імпорт.
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16.05.2020 21:24 Ответить
Українці не "дурні", а занадто толерантні до оборудок усіляких коломойських.
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16.05.2020 22:14 Ответить
Треба відновити нафтопереробну галузь та заборонити імпорт.

На відновлення потрібні кошти, а наші олігархи за копійку повісяться...
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31.05.2020 21:46 Ответить
Будет прикольно, если Белаусь и Литва решат воссодать княжество Литовское.
Гулять, так гулять.
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16.05.2020 22:13 Ответить
сегодня Польша и Беларусь нагадили пуйлу...и только Вовочка ему делает приятно...
какая преданность...вопрос-за что...?!!!
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16.05.2020 23:27 Ответить
 
 