Саудовская Аравия начала поставлять нефть в Беларусь
На белорусский нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке (ОАО "Нафтан") поступит первая партия нефти из Саудовской Аравии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, из Клайпеды сегодня, 16 мая, прибудет первый железнодорожный состав.
Как заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, в составе 60 цистерн, общий объем - 3,6 тыс. тонн.
Первый танкер с 87 тыс. тонн нефти, закупленной у компании Saudi Аramco, прибыл в порт Клайпеды и встал под разгрузку 12 мая.
Данный танкер стал седьмым в этом году с нефтью для Беларуси, который прибывает в порт Клайпеды. Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля. Из Клайпеды до "Нафтана" нефть поставляется по железной дороге литовским оператором.
В феврале возможность покупки нефти в Саудовской Аравии анонсировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он также сообщал, что Минск ведет переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.
Напомним, МИД Беларуси и Госдепартамент США 15 мая заявили о начале поставок нефти из США в Беларусь.
Отметим, с 1 января 2020 года Российская Федерация прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены. В то же время российская сторона настаивала на закупках нефти по ценам выше мировых, в связи с этим Минск начал искать альтернативные источники.
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https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukraina-vozobnovila-import-benzina-iz-rossii
https://lb.ua/economics/2020/05/05/456791_ukraina_snova_nachala_importirovat.html
Так все скрепы и просрут.Почему не купить нефть рядом у братьев славян.Вон Жидо-хунта тоже уголек с Африки покупала,а сейчас перестала-покупает у братьев,молодцы
Сейчас бы Украина оказалась с дешевой нефтью и газом, под внешним управлением Кремля, без асоциации с ЕС, без безвиза, в каком-то мутном СНГ с быстро нищающей Россией (при таких ценах на газ/нефть и к тому же по санкциями).... И Европа бы смотрела на нас искоса.... как смотрит на всех этих недемократических таджиков, туркменистанов....
Так что пусть все эти ШАРИОБЫ и другие критики Майдана заткнутся.... Майдан был не зря!!!!!
Не в інший бік до кріпацництва та феодалізму як в рашці, а саме - розвитку.
Але тут навіть з точки зору чистої ЕКОНОМІКИ..... Україна б віддала якісь свої економічні свободи цьому Євразес чи СНГ, Кремль отримав би частину суверенітету України ... за якусь знижку у галімих 20-30 доларів..... А тут бац, такий обвал цін і по нафті і по газу... З 200-230 дол. за куб, як Україна платила... газ впав до 60-65 (німці тепер платять)... це майже в 3-4 рази ціна впала за газ....
Тобто де знижка у 20-30 доларів? (як за Харківські угоди москалі віддячили Януковичу).... А де падіння ціни на газ у 3-4 рази за куб?....
Для України це би був зараз жорстокий облом....
Але суть така... Не прожени Янека, ми би,ще 5-6 років справді мали низьку ціну, як у білорусів (100-105 за куб.)... А тепер би так само нили, як Лукашенко ниє.... "Чому у німців 60?, а ми завязані контрактом по 105?."..
У 45 році, німці майже без бою здавалися американцям і англічанам на західному фронті, але запеклий опір чинили на східному, радянським військам, тому що знали хто такий москаль.....
а потім, хто такий москаль, ще дізналися і угорці(1956), чехи(1968) і у 80-тих ще й поляки....
Зовнішнє управління США - це міф і вигадка російської пропоганди.... А от зовнішнє управління , Москви ми знаємо по країнам соцтабору, ГДР, КНДР, Кубі......
У післявоєнній ФРГ зовнішнього управління США не було і немогло бути, інакше Німеччина би не стала тим ким зараз..... Цього управління США і в України теж немає...
З Донбасом взагалі не потрібно жалкувати.... Донбас - це проросійське населення із нерентабельним вугіллям..... Що Україна заробляла на донецькій промисловості.... одразу витрачала на субсидіюванні цього нерентабельного вугільного виробництва......
Маргарет Тетчер, ще у 80тих, щоб позбутися цієї нерентабельної вугільної промки, ламала її через коліно.... закривала насилу шахти.... відбувалися страйки, стички шахтарів із поліцією.... Цілі шахтарські містечка залишалися без роботи.....
А тут... дебіли із ДНР... самі, своїми руками вгробили це нерентабильне виробництво і звільнили країну від цього тягару.... Та їм (шахтьорам і тракторістам Донбасу) треба памятники ставити за це )))
(або "шкіряний ніж" трохи нижче спини...)
стоила 147$, Уго Чавес с революционным пафосом распинался - "Сейчас
платите 150, а будете платить и 200, и 250 и 300, потому что нефть в наших
руках и сколько мы захотим, столько и потребуем". Бедный, забавный
социалист. Он забыл старую истину, что если человек начинает ставить себя на
место Бога, то Бог может рассердиться. Через полгода нефть стоила 50$, а через
два года Уго помер.
… 26.03.2020 Венесуэла начала продавать нефти по 5$....
На відновлення потрібні кошти, а наші олігархи за копійку повісяться...
Гулять, так гулять.
какая преданность...вопрос-за что...?!!!