США начали поставлять нефть в Беларусь

США начали поставки нефти в Беларусь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - заявил министр иностранных дел Беларуси В. Макей.

В МИД отметили, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии Беларуси по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса в 2020 и в последующие годы.

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