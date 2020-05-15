США начали поставлять нефть в Беларусь
США начали поставки нефти в Беларусь.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - заявил министр иностранных дел Беларуси В. Макей.
В МИД отметили, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии Беларуси по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса в 2020 и в последующие годы.
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- Ну например Славянс, Мариуполь и т.д...
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"...Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпромнєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися."
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Низка журналістських розслідувань вказувала, що за цією людиною насправді може стояти Віктор Медведчук. Журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати їх спільний переліт, який став наочним підтвердженням зв'язку між Моїсеєвим та Медведчуком.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.