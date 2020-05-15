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США начали поставлять нефть в Беларусь

США начали поставлять нефть в Беларусь

США начали поставки нефти в Беларусь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко", - заявил министр иностранных дел Беларуси В. Макей.

В МИД отметили, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии Беларуси по диверсификации источников снабжения и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса в 2020 и в последующие годы.

Также читайте: Лукашенко: РФ продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127, это не дело

Автор: 

Беларусь (7886) нефть (1917) США (26313)


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Топ комментарии
+42
А Бубочка начал покупать бензин у кацапов.
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15.05.2020 16:53
+33
Ватнички, что - пора Беларусь "принуждать к миру"?
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15.05.2020 16:52
+22
***
США начали поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 3457 ...
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15.05.2020 16:57
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Ватнички, что - пора Беларусь "принуждать к миру"?
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15.05.2020 16:52 Ответить
Освобождать от фошыстов
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15.05.2020 16:55 Ответить
- А какие города освобождала УПА от фашистов?
- Ну например Славянс, Мариуполь и т.д...
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15.05.2020 19:30 Ответить
Сэмэн, а как могла заШШиШШать УПА Киев если только в 1939 году Западная Украина вошла в состав УССР и как следствие в СССР? Ну это так... А УПА формировалась только в 1942-м. Сэмэн, дают наводку, не на воТку, а именно даводку почитай надосуге, что такое УПА и с чем ее едят. Хватит кацапсячие книжки по истории читать. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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15.05.2020 21:53 Ответить
Після того, що твої брати-кацапи творили на Галичині з 39-го по 41-й, німці для місцевих були якраз визволителями.
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16.05.2020 04:43 Ответить
США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8863
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16.05.2020 08:55 Ответить
Це що мало означати?
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16.05.2020 12:47 Ответить
По-перше, в Україні в 39-му році в армії служили кацапи, а українців комуняки гнали за Урал. І таке, до речі, було за увесь час існування совка. "Дома" не служив ніхто. А по-друге, ти з яких естонців? З тих, що у Нарві, чи з тих, що у Івангороді? А може, з тих, що у лахті? Останнє найвірогідніше...
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16.05.2020 12:46 Ответить
Шо делали? Та наверное тоже, что и вся Европа. Как могли и чем могли защищали свою землю и от кацапских фашистов и от немецких. Только силы совершенно разные были.
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16.05.2020 08:43 Ответить
У 17-му році савєцькай расції ще не існувало. І незалежність Естонія отримала, так само, як і Україна, тільки тому, що в той час розпадалася імперія, і кожен тікав куди бачив.
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16.05.2020 12:57 Ответить
Вот именно, что в 17-м году коммунякам было не до нищей маленькой Эстонии... Гражданская война в основном была на юго-западе империи, а это была территория Украины. Гораздо лакомый кусок империи чем нищая Эстония.
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16.05.2020 20:55 Ответить
Живе Беларусь и Слава Украине!
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15.05.2020 18:43 Ответить
да пусть самолетами возят.....
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15.05.2020 20:58 Ответить
А Бубочка начал покупать бензин у кацапов.
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15.05.2020 16:53 Ответить
З язика зняли. Це при тому що війна з кацапами в нас а не в Білорусів.
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15.05.2020 16:56 Ответить
Почему нет, велосипедист? Завидуешь автомобилистам нищеброд?)
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15.05.2020 16:59 Ответить
Заглохни, казламордае...
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15.05.2020 17:04 Ответить
Как можно завидовать человеку без мозга, не льсти себе. Бензин же кроме как у кацапов негде взять, до этого не покупали три года, а сейчас прям нужно, да лаптеногий?
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15.05.2020 17:04 Ответить
Тобто ви вважаєте, що національні борошна через війну з кацапами взагалі не заважає гойдати нафтопродукти з кацапської сурми, я правильно зрозумів?
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15.05.2020 17:38 Ответить
клоун спасает ********* как может и реакторы заглушил шоб побольше денег на ********* пошло и бензин нефть закупает всё по заветам *****.
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15.05.2020 16:59 Ответить
Вообще-то соляру прекрасно и при Шоколадном возили. Медведчук подтвердит.
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15.05.2020 17:43 Ответить
Т.е вы уже не ищете что же хорошего бубочка сделал вам бы уже найти хоть что то, что хотя бы как при Порохе было?))))
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15.05.2020 17:52 Ответить
Беларусо-жидо-биндеры.
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15.05.2020 16:54 Ответить
Скоро ху@ло начнет спасать русскоязычных в Беларуси .
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15.05.2020 16:57 Ответить
***
США начали поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 3457 ...
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15.05.2020 16:57 Ответить
Плевки коронавирусом ... .
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15.05.2020 17:08 Ответить
Москалі геніальні економісти.
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15.05.2020 16:57 Ответить
Ну да , подавить жратву трактором , а потом сожрать . Орда , однако .
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15.05.2020 17:00 Ответить
генитальные - так краще
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15.05.2020 17:35 Ответить
Прикольно, ввх тепер твій хід. Чим крить будеш ?! Чекаєм кацапських шабашів у наших сусідів, адже таке стерпіти кабаєву іще гірше чим ла-ла-ла-ла ! Токож потрібно віддати належне Трампу і ко, ай да янкі ай да сукіни діти.
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15.05.2020 16:59 Ответить
***** некогда оно в бункере😂
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15.05.2020 17:00 Ответить
ввх із бункера видніше
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15.05.2020 17:06 Ответить
Скоро пуйло начнёт кричать об ущемлении русскоязычных в Белоруссии и введёт миротворческий контингент
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15.05.2020 21:03 Ответить
асушаем азёры з криветкой, напаўняем нафтай, становімся нафтавай дзяржавай
США начали поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 5844
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15.05.2020 16:59 Ответить
Батька молодец.
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15.05.2020 16:59 Ответить
Его шпагату можно завидовать .
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15.05.2020 17:01 Ответить
Ох як у нього матня трісне, ото поржем !
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15.05.2020 17:05 Ответить
Поржать ми уміїм.І на піаніні збацаем.
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15.05.2020 17:08 Ответить
Плюха по плюхой , я надеялся Зе сын профессора опустит Пу на норманнской встрече, высмеет его с его кружкой эхморха . У унизил крестьянский сын .
https://www.youtube.com/watch?v=ht7PP4397LE гибридная война РБ и РФ
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15.05.2020 19:34 Ответить
Пока паРашка грозно бряцает ядерным хламом, ее медленно душит большая анаконда.
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15.05.2020 17:00 Ответить
Йййез !
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15.05.2020 17:00 Ответить
Класс!
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15.05.2020 17:01 Ответить
Тю , так Бацька вроде ж кацапскую купил по 4 бакса ?! . Или это снова показательная политика *** ..лу , мордой в навоз ... ( многовекторности беларусской политики ) . )) . В таком случае маладец бацька : , - невістка не винувата , - таки мати в...сралась .. . ))
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15.05.2020 17:02 Ответить
Так і до вєжлівих людей недалеко, ну або лука грибочками може отруїтись. Ну або "новічком"...
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15.05.2020 17:03 Ответить
этот тоже лег под масонов, пускай не притворяется
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15.05.2020 17:03 Ответить
Бачу, у вас глибокі пізнання про масонство... США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8627
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15.05.2020 17:34 Ответить
ей, х-ло, нафти нада?
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15.05.2020 17:05 Ответить
лишили бацьку девственности!)))
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15.05.2020 17:08 Ответить
А кацапам уже сказали, не, хто в курсе ???
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15.05.2020 17:08 Ответить
Тю, надолго ли? хотя, какая разница. И так руки связаны.
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15.05.2020 17:09 Ответить
Цікаво. Яким шляхом нафта з США буде потрапляти до Болорусі ?
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15.05.2020 17:16 Ответить
морським
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15.05.2020 17:24 Ответить
поздно подсуетился, мог бы по минус 37 купить
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15.05.2020 17:19 Ответить
Батько играет по полной программе!) парад сам провел... Еще возьмет и алфавит латинский введет)))
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15.05.2020 17:20 Ответить
Belorus pokupajet neft cerez terminal ********,s norvegov toze idut postavki
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15.05.2020 17:24 Ответить
Стесняюсь спросить, какой морской пляж в Беларуссии самый престижый? Не через порт ли этого морского пляжа случайно будут жижу "качать" ?
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15.05.2020 17:30 Ответить
Там і криветок приймають!!)))
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15.05.2020 17:35 Ответить
Глупых вопросов не нужно стесняться, их нужно не задавать вообще.
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15.05.2020 17:38 Ответить
Ну тоді розкажи яким морським шляхом як стверджує https://censor.net/user/409452 нафта буде потрапляти до Білорусі. Тому і цікаво, стало яке таке море Білорусь омиває. Жовте чи якесь інше?
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15.05.2020 17:48 Ответить
Через Клайпеду.
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15.05.2020 18:12 Ответить
откуда инфа ?
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15.05.2020 18:37 Ответить
карту купи, чудо.
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15.05.2020 19:43 Ответить
Cerez ******** uze postajono idiot neft.3 dnia nazad pribyl karabl i iz Saudo arabiji dlia Belorus.Potom cisternami uxodit tut nedaleko ot nas.Kazdy den dva eselona s nefti idut
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15.05.2020 22:34 Ответить
Вот.. спасибо мил человек, а то мои слова прям восприняли как действительность..
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15.05.2020 23:30 Ответить
Я слыхал что морем до Одессы, а там ж.д. цистерны на Белорусь.
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15.05.2020 23:11 Ответить
Боюсь радоваться нечему. Рашка только выиграет в районе $20, если продаст свою нефть не Батьке (по $4), а в любую другую страну
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15.05.2020 18:19 Ответить
засРашка удавится но не продаст Беларуси нефть по такой цене..
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15.05.2020 18:25 Ответить
О чём я и говорю
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15.05.2020 18:29 Ответить
Так тут ключевое - "если продаст"
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15.05.2020 19:39 Ответить
Ну так продаёт же.
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15.05.2020 19:58 Ответить
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/395301-kitayskaya-kompaniya-otkazalas-pokupat-neft-u-rosnefti Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании. Причину такого решения Sinochem International Oil не уточнила. Пресс-служба компании не смогла прокомментировать эту информацию, а «Роснефть» не была доступна для оперативного комментария, пишет Bloomberg.
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15.05.2020 20:49 Ответить
Всё равно продаёт.
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15.05.2020 20:52 Ответить
ЩелБан Путлеру от Лукашенка))!!
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15.05.2020 18:23 Ответить
Utocniu iz Texasa ameriki na sleducem mesiacem priplyvajet tanker v ********,a 3 dnia nazad dlia Belorus priplil iz Saudo Arabiji tanker s nefti.V Litvu port ******** a dalse zeleznodorogi
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15.05.2020 18:28 Ответить
Но-но ! Наш Зєля теж не пальцем роблений !
https://espreso.tv/news/2020/05/05/************************************************************* Україна вперше за чотири роки закупила бензин з Росії
"...Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпромнєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися."
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15.05.2020 18:40 Ответить
Порошенко за роки війни з росією російський нафтовий бізнес в Україні так і не припинив...США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8522Пєтя про це не знав.Знав.. Але тримати Медведчука в Україні це була умова і особиста ГАРАНТІЯ Пєті від путіна,що на ньому не буде випробувано "Новачок"..ТОму Пєтя без перешкод міг без охорони подорожувати в Марбелью,на Мальдіви...

​Моїсеєв є тим самим бізнесменом, який після початку російської гібридної війни на українському сході зміг стати власником частини російського нафтогазового бізнесу в Україні, адже антиросійські настрої змусили російські компанії продати свої активи тут (а це майже 150 заправок переважно під брендом ТНК, мережа нафтобаз та лисичанський нафтопереробний завод).

Ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв є офіційним власником маловідомої швейцарської фірми «Глуско енерджі»

​Низка журналістських розслідувань вказувала, що за цією людиною насправді може стояти Віктор Медведчук. Журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати їх спільний переліт, який став наочним підтвердженням зв'язку між Моїсеєвим та Медведчуком.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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15.05.2020 19:08 Ответить
а зеленский с Порошенко гнидятся с кацапами
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15.05.2020 19:30 Ответить
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.

Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.

США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 2610
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15.05.2020 22:36 Ответить
Ни хя се предательство **********! Батька там совсем берега потерял - он шо забыл, шо по заключенному с Каганатом договору он является в должности младшего кагана Бяларусской области? Вот нашлет ***** своих бурятов защищать...
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15.05.2020 22:38 Ответить
 
 