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США почали поставляти нафту в Білорусь

США почали поставляти нафту в Білорусь

США почали поставки нафти в Білорусь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти зі США в Білорусь. Це стало можливим за підсумками домовленостей, досягнутих під час візиту в Республіку Білорусь 1 лютого 2020 року Державного секретаря США Майкла Помпео і зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - заявив міністр закордонних справ Білорусі В. Макей.

У МЗС зазначили, що здійснення поставок американської нафти є частиною державної стратегії Білорусі щодо диверсифікації джерел постачання і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу в 2020 і в наступні роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко висунув свою кандидатуру на шостий президентський термін

Автор: 

Білорусь (7922) нафта (5476) США (22395)


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Топ коментарі
+42
А Бубочка начал покупать бензин у кацапов.
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15.05.2020 16:53
+33
Ватнички, что - пора Беларусь "принуждать к миру"?
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15.05.2020 16:52
+22
***
США начали поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 3457 ...
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15.05.2020 16:57
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Ватнички, что - пора Беларусь "принуждать к миру"?
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15.05.2020 16:52 Відповісти
Освобождать от фошыстов
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15.05.2020 16:55 Відповісти
- А какие города освобождала УПА от фашистов?
- Ну например Славянс, Мариуполь и т.д...
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15.05.2020 19:30 Відповісти
Сэмэн, а как могла заШШиШШать УПА Киев если только в 1939 году Западная Украина вошла в состав УССР и как следствие в СССР? Ну это так... А УПА формировалась только в 1942-м. Сэмэн, дают наводку, не на воТку, а именно даводку почитай надосуге, что такое УПА и с чем ее едят. Хватит кацапсячие книжки по истории читать. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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15.05.2020 21:53 Відповісти
Після того, що твої брати-кацапи творили на Галичині з 39-го по 41-й, німці для місцевих були якраз визволителями.
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16.05.2020 04:43 Відповісти
США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8863
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16.05.2020 08:55 Відповісти
Це що мало означати?
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16.05.2020 12:47 Відповісти
По-перше, в Україні в 39-му році в армії служили кацапи, а українців комуняки гнали за Урал. І таке, до речі, було за увесь час існування совка. "Дома" не служив ніхто. А по-друге, ти з яких естонців? З тих, що у Нарві, чи з тих, що у Івангороді? А може, з тих, що у лахті? Останнє найвірогідніше...
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16.05.2020 12:46 Відповісти
Шо делали? Та наверное тоже, что и вся Европа. Как могли и чем могли защищали свою землю и от кацапских фашистов и от немецких. Только силы совершенно разные были.
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16.05.2020 08:43 Відповісти
У 17-му році савєцькай расції ще не існувало. І незалежність Естонія отримала, так само, як і Україна, тільки тому, що в той час розпадалася імперія, і кожен тікав куди бачив.
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16.05.2020 12:57 Відповісти
Вот именно, что в 17-м году коммунякам было не до нищей маленькой Эстонии... Гражданская война в основном была на юго-западе империи, а это была территория Украины. Гораздо лакомый кусок империи чем нищая Эстония.
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16.05.2020 20:55 Відповісти
Живе Беларусь и Слава Украине!
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15.05.2020 18:43 Відповісти
да пусть самолетами возят.....
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15.05.2020 20:58 Відповісти
А Бубочка начал покупать бензин у кацапов.
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15.05.2020 16:53 Відповісти
З язика зняли. Це при тому що війна з кацапами в нас а не в Білорусів.
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15.05.2020 16:56 Відповісти
Почему нет, велосипедист? Завидуешь автомобилистам нищеброд?)
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15.05.2020 16:59 Відповісти
Заглохни, казламордае...
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15.05.2020 17:04 Відповісти
Как можно завидовать человеку без мозга, не льсти себе. Бензин же кроме как у кацапов негде взять, до этого не покупали три года, а сейчас прям нужно, да лаптеногий?
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15.05.2020 17:04 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що національні борошна через війну з кацапами взагалі не заважає гойдати нафтопродукти з кацапської сурми, я правильно зрозумів?
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15.05.2020 17:38 Відповісти
клоун спасает ********* как может и реакторы заглушил шоб побольше денег на ********* пошло и бензин нефть закупает всё по заветам *****.
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15.05.2020 16:59 Відповісти
Вообще-то соляру прекрасно и при Шоколадном возили. Медведчук подтвердит.
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15.05.2020 17:43 Відповісти
Т.е вы уже не ищете что же хорошего бубочка сделал вам бы уже найти хоть что то, что хотя бы как при Порохе было?))))
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15.05.2020 17:52 Відповісти
Беларусо-жидо-биндеры.
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15.05.2020 16:54 Відповісти
Скоро ху@ло начнет спасать русскоязычных в Беларуси .
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15.05.2020 16:57 Відповісти
***
США начали поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 3457 ...
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15.05.2020 16:57 Відповісти
Плевки коронавирусом ... .
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15.05.2020 17:08 Відповісти
Москалі геніальні економісти.
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15.05.2020 16:57 Відповісти
Ну да , подавить жратву трактором , а потом сожрать . Орда , однако .
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15.05.2020 17:00 Відповісти
генитальные - так краще
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15.05.2020 17:35 Відповісти
Прикольно, ввх тепер твій хід. Чим крить будеш ?! Чекаєм кацапських шабашів у наших сусідів, адже таке стерпіти кабаєву іще гірше чим ла-ла-ла-ла ! Токож потрібно віддати належне Трампу і ко, ай да янкі ай да сукіни діти.
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15.05.2020 16:59 Відповісти
***** некогда оно в бункере😂
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15.05.2020 17:00 Відповісти
ввх із бункера видніше
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15.05.2020 17:06 Відповісти
Скоро пуйло начнёт кричать об ущемлении русскоязычных в Белоруссии и введёт миротворческий контингент
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15.05.2020 21:03 Відповісти
асушаем азёры з криветкой, напаўняем нафтай, становімся нафтавай дзяржавай
США начали поставлять нефть в Беларусь - Цензор.НЕТ 5844
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15.05.2020 16:59 Відповісти
Батька молодец.
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15.05.2020 16:59 Відповісти
Его шпагату можно завидовать .
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15.05.2020 17:01 Відповісти
Ох як у нього матня трісне, ото поржем !
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15.05.2020 17:05 Відповісти
Поржать ми уміїм.І на піаніні збацаем.
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15.05.2020 17:08 Відповісти
Плюха по плюхой , я надеялся Зе сын профессора опустит Пу на норманнской встрече, высмеет его с его кружкой эхморха . У унизил крестьянский сын .
https://www.youtube.com/watch?v=ht7PP4397LE гибридная война РБ и РФ
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15.05.2020 19:34 Відповісти
Пока паРашка грозно бряцает ядерным хламом, ее медленно душит большая анаконда.
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15.05.2020 17:00 Відповісти
Йййез !
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15.05.2020 17:00 Відповісти
Класс!
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15.05.2020 17:01 Відповісти
Тю , так Бацька вроде ж кацапскую купил по 4 бакса ?! . Или это снова показательная политика *** ..лу , мордой в навоз ... ( многовекторности беларусской политики ) . )) . В таком случае маладец бацька : , - невістка не винувата , - таки мати в...сралась .. . ))
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15.05.2020 17:02 Відповісти
Так і до вєжлівих людей недалеко, ну або лука грибочками може отруїтись. Ну або "новічком"...
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15.05.2020 17:03 Відповісти
этот тоже лег под масонов, пускай не притворяется
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15.05.2020 17:03 Відповісти
Бачу, у вас глибокі пізнання про масонство... США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8627
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15.05.2020 17:34 Відповісти
ей, х-ло, нафти нада?
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15.05.2020 17:05 Відповісти
лишили бацьку девственности!)))
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15.05.2020 17:08 Відповісти
А кацапам уже сказали, не, хто в курсе ???
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15.05.2020 17:08 Відповісти
Тю, надолго ли? хотя, какая разница. И так руки связаны.
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15.05.2020 17:09 Відповісти
Цікаво. Яким шляхом нафта з США буде потрапляти до Болорусі ?
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15.05.2020 17:16 Відповісти
морським
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15.05.2020 17:24 Відповісти
поздно подсуетился, мог бы по минус 37 купить
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15.05.2020 17:19 Відповісти
Батько играет по полной программе!) парад сам провел... Еще возьмет и алфавит латинский введет)))
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15.05.2020 17:20 Відповісти
Belorus pokupajet neft cerez terminal ********,s norvegov toze idut postavki
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15.05.2020 17:24 Відповісти
Стесняюсь спросить, какой морской пляж в Беларуссии самый престижый? Не через порт ли этого морского пляжа случайно будут жижу "качать" ?
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15.05.2020 17:30 Відповісти
Там і криветок приймають!!)))
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15.05.2020 17:35 Відповісти
Глупых вопросов не нужно стесняться, их нужно не задавать вообще.
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15.05.2020 17:38 Відповісти
Ну тоді розкажи яким морським шляхом як стверджує https://censor.net/user/409452 нафта буде потрапляти до Білорусі. Тому і цікаво, стало яке таке море Білорусь омиває. Жовте чи якесь інше?
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15.05.2020 17:48 Відповісти
Через Клайпеду.
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15.05.2020 18:12 Відповісти
откуда инфа ?
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15.05.2020 18:37 Відповісти
карту купи, чудо.
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15.05.2020 19:43 Відповісти
Cerez ******** uze postajono idiot neft.3 dnia nazad pribyl karabl i iz Saudo arabiji dlia Belorus.Potom cisternami uxodit tut nedaleko ot nas.Kazdy den dva eselona s nefti idut
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15.05.2020 22:34 Відповісти
Вот.. спасибо мил человек, а то мои слова прям восприняли как действительность..
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15.05.2020 23:30 Відповісти
Я слыхал что морем до Одессы, а там ж.д. цистерны на Белорусь.
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15.05.2020 23:11 Відповісти
Боюсь радоваться нечему. Рашка только выиграет в районе $20, если продаст свою нефть не Батьке (по $4), а в любую другую страну
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15.05.2020 18:19 Відповісти
засРашка удавится но не продаст Беларуси нефть по такой цене..
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15.05.2020 18:25 Відповісти
О чём я и говорю
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15.05.2020 18:29 Відповісти
Так тут ключевое - "если продаст"
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15.05.2020 19:39 Відповісти
Ну так продаёт же.
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15.05.2020 19:58 Відповісти
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/395301-kitayskaya-kompaniya-otkazalas-pokupat-neft-u-rosnefti Сингапурская компания Sinochem International Oil, трейдинговое подразделение китайской нефтеперерабатывающей госкомпании Sinochem Group, в тендерной документации на закупку нефти в мае-июне указалf, что «Роснефть» или ее «дочки» не могут участвовать в тендере, пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании. Причину такого решения Sinochem International Oil не уточнила. Пресс-служба компании не смогла прокомментировать эту информацию, а «Роснефть» не была доступна для оперативного комментария, пишет Bloomberg.
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15.05.2020 20:49 Відповісти
Всё равно продаёт.
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15.05.2020 20:52 Відповісти
ЩелБан Путлеру от Лукашенка))!!
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15.05.2020 18:23 Відповісти
Utocniu iz Texasa ameriki na sleducem mesiacem priplyvajet tanker v ********,a 3 dnia nazad dlia Belorus priplil iz Saudo Arabiji tanker s nefti.V Litvu port ******** a dalse zeleznodorogi
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15.05.2020 18:28 Відповісти
Но-но ! Наш Зєля теж не пальцем роблений !
https://espreso.tv/news/2020/05/05/************************************************************* Україна вперше за чотири роки закупила бензин з Росії
"...Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпромнєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися."
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15.05.2020 18:40 Відповісти
Порошенко за роки війни з росією російський нафтовий бізнес в Україні так і не припинив...США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 8522Пєтя про це не знав.Знав.. Але тримати Медведчука в Україні це була умова і особиста ГАРАНТІЯ Пєті від путіна,що на ньому не буде випробувано "Новачок"..ТОму Пєтя без перешкод міг без охорони подорожувати в Марбелью,на Мальдіви...

​Моїсеєв є тим самим бізнесменом, який після початку російської гібридної війни на українському сході зміг стати власником частини російського нафтогазового бізнесу в Україні, адже антиросійські настрої змусили російські компанії продати свої активи тут (а це майже 150 заправок переважно під брендом ТНК, мережа нафтобаз та лисичанський нафтопереробний завод).

Ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв є офіційним власником маловідомої швейцарської фірми «Глуско енерджі»

​Низка журналістських розслідувань вказувала, що за цією людиною насправді може стояти Віктор Медведчук. Журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати їх спільний переліт, який став наочним підтвердженням зв'язку між Моїсеєвим та Медведчуком.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
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15.05.2020 19:08 Відповісти
а зеленский с Порошенко гнидятся с кацапами
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15.05.2020 19:30 Відповісти
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.

Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.

США почали поставляти нафту в Білорусь - Цензор.НЕТ 2610
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15.05.2020 22:36 Відповісти
Ни хя се предательство **********! Батька там совсем берега потерял - он шо забыл, шо по заключенному с Каганатом договору он является в должности младшего кагана Бяларусской области? Вот нашлет ***** своих бурятов защищать...
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15.05.2020 22:38 Відповісти
 
 