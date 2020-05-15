США почали поставляти нафту в Білорусь
США почали поставки нафти в Білорусь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
"Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти зі США в Білорусь. Це стало можливим за підсумками домовленостей, досягнутих під час візиту в Республіку Білорусь 1 лютого 2020 року Державного секретаря США Майкла Помпео і зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком", - заявив міністр закордонних справ Білорусі В. Макей.
У МЗС зазначили, що здійснення поставок американської нафти є частиною державної стратегії Білорусі щодо диверсифікації джерел постачання і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу в 2020 і в наступні роки.
Топ коментарі
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+33 Small Jerboa
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+22 Вася Шевченко #371210
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"...Разом з автомобільним бензином "Євростандарт" і ЗНГК з кінця квітня почали імпортувати дизельне пальне виробництва Московського НПЗ "Газпромнєфті". Після 2016 року поставки дизпального з Московського НПЗ в Україні не фіксувалися."
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Ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв є офіційним власником маловідомої швейцарської фірми «Глуско енерджі»
Низка журналістських розслідувань вказувала, що за цією людиною насправді може стояти Віктор Медведчук. Журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати їх спільний переліт, який став наочним підтвердженням зв'язку між Моїсеєвим та Медведчуком.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.
Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незваный, - сразу тут как тут.
Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.
Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.
Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.