Лукашенко висунув свою кандидатуру на шостий президентський термін
До Центрвиборчкому Білорусі подані документи на реєстрацію ініціативної групи з висунення кандидатом у президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка.
Відповідна інформація з'явилася на сайті ЦВК країни, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що документи на реєстрацію ініціативної групи Лукашенка передані 14 травня.
Таким чином, Лукашенко, який править країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін.
Всього на цей момент документи на реєстрацію ініціативних груп у ЦВК передали 12 потенційних кандидатів.
Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив президентські вибори на 9 серпня 2020 року.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
cimbitep
показати весь коментар14.05.2020 19:53 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никада такого небыло и вот апять.