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Лукашенко висунув свою кандидатуру на шостий президентський термін

Лукашенко висунув свою кандидатуру на шостий президентський термін

До Центрвиборчкому Білорусі подані документи на реєстрацію ініціативної групи з висунення кандидатом у президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Відповідна інформація з'явилася на сайті ЦВК країни, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документи на реєстрацію ініціативної групи Лукашенка передані 14 травня.

Таким чином, Лукашенко, який править країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін.

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Всього на цей момент документи на реєстрацію ініціативних груп у ЦВК передали 12 потенційних кандидатів.

Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив президентські вибори на 9 серпня 2020 року.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669)


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Топ коментарі
+31
Неожиданно...
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14.05.2020 14:39 Відповісти
+11
неожиданно, сенсация ))
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14.05.2020 14:40 Відповісти
+9
Это сенсация!
Никада такого небыло и вот апять.
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14.05.2020 14:40 Відповісти
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лукашенко выдвинул свою кандидатуру на выборы лукашенка. забавно.
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14.05.2020 19:53 Відповісти
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