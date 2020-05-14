Лукашенко висунув свою кандидатуру на шостий президентський термін

До Центрвиборчкому Білорусі подані документи на реєстрацію ініціативної групи з висунення кандидатом у президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка.

Відповідна інформація з'явилася на сайті ЦВК країни, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документи на реєстрацію ініціативної групи Лукашенка передані 14 травня.

Таким чином, Лукашенко, який править країною вже 26 років, офіційно висувається на шостий президентський термін.

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Всього на цей момент документи на реєстрацію ініціативних груп у ЦВК передали 12 потенційних кандидатів.

Як повідомлялося, парламент Білорусі призначив президентські вибори на 9 серпня 2020 року.