Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на шестой президентский срок

В Центризбирком Беларуси поданы документы на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко.

Соответствующая информация появилась на сайте ЦИК страны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документы на регистрацию инициативной группы Лукашенко переданы 14 мая.

Таким образом, Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, официально выдвигается на шестой президентский срок.

Всего на данный момент документы на регистрацию инициативных групп в ЦИК передали 12 потенциальных кандидатов.

Как сообщалось, парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 2020 года.

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