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Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та взяв участь у заходах до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Офісу Президента.

Глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу "Биківнянські могили".

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.

"Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі", – заявив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління мусять зробити все задля неповторення подібних злочинів.

"У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом", – зазначив Глава держави.

У пам’ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій

Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 01

Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 02
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 03

Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 04
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 05
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 06
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 07
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 08
Зеленський вшанував память жертв політичних репресій: Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі 09

Зеленський (23653) Биківня (19) День пам'яті жертв політрепресій (20)


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Топ коментарі
+42
А сейчас наша зеленая тоталитарная машина как всегда оцепила всё чтобы холопы не мешали слуге записать новые видосы и фотки?
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17.05.2020 11:41
+42
ни посторонних людей... ни цветов тех, кто приходил до этого...
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17.05.2020 11:42
+39
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: "Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы" - Цензор.НЕТ 6980
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17.05.2020 11:49
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Сколько людей умерло от политических репрессий? и на сколько сократилось население Украины от управления страной олигархическими кланами и их властью...
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17.05.2020 12:22 Відповісти
собирай манатья и вали в КНДР. там нет олигархов. с едой правда тоже напряги. и с интернетом. но зато без богатых
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17.05.2020 12:35 Відповісти
уже завтрас))) проба не в богатстве, а в его распределении, если один становиться багатым за счет обнищания и смерти других людей..., он должен за это ответить...
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17.05.2020 12:42 Відповісти
да да да.
я все это слышал на политинформациях в школе в середине 80-х. в жопу со своим "распределением" иди. в результате того "распределения" богатыми становились именно распределители а все остальные жили в дерьме.
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17.05.2020 12:45 Відповісти
ага это когда за коррупцию не расстреливают, как в Китае эта страна из 80-х выросла на второе место по уровню мировой экономики и среднем годовым доходом на домохозяйство 40 000 $, а у нас одни олигархи и нищие, которые должны обслуживать их нужды... богатство одних за счет нищеты других, олигархи и остальные богатые люди в Украине получают баснословные прибыля платя нищенские зарплаты... и это для нашей власти за положняк ибо она жрет с руки тех же олигархов, лишь бы нифига не менялось в этой стране...
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17.05.2020 13:01 Відповісти
https://twitter.com/Skrepo_history https://twitter.com/Skrepo_history История скреп https://twitter.com/Skrepo_history @Skrepo_history На 1 января 1939 года:
Германия: В концлагерях - 21 400
человек.
В тюрьмах - около 100 000.
Всего - 121 400 человек.

СССР:
В лагерях - 1 317 195 человек.
В колониях и тюрьмах - 707 751.
Всего - 2 024 946 человек.

ГУЛАГ с впечатляющим отрывом
лидирует и побеждает Бухенвальд!

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17.05.2020 12:01 Відповісти
Какова его разбудили?чувак исчо спит...аналитики пи....
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17.05.2020 12:01 Відповісти
- Мы осуждаем всех тех, кто занимался политическими репрессиями!
- И кто же они?
- Негодяи!
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17.05.2020 12:02 Відповісти
Не встиг зранку поголитись ?
Розбудили зненацька ?
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17.05.2020 12:08 Відповісти
До этого дебила дойдет, что не надо разгонять людей, отдаляя неизбежное...
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17.05.2020 12:09 Відповісти
Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", - заявил Президент Украины,,, рашист запретил называть тоталитарную машину смерти в Украине называть "советская" ведь он он обобрался правоприемником и ее правонаступником и дело этой машины продолжает по сей день в Украине и не только...
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17.05.2020 12:09 Відповісти
Тоталитарная машина виновата!
Значит немцам все вернут:300 заводов,Конидсберг,17 млрд-это сейчас 170 млрд. и.т.д.
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17.05.2020 12:12 Відповісти
С утра у ********** была зрада, что Зеленский ещё в семь утра не почтил память жертв политических репрессий... Теперь у них снова зрада, бо почтил...
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17.05.2020 12:13 Відповісти
шо нє дєлаєт дурак - всьо он дєлаєт нє так
ги
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17.05.2020 12:19 Відповісти
клован гадає, що тоталітарна система - це тільки совковий період
тоталітарна система - це вся історія лаптєскрєпії
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17.05.2020 12:16 Відповісти
ЗЕ - часть этой истории. Он до сих пор в душе пионер-ленинец.
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17.05.2020 12:18 Відповісти
Интересная моральная дилемма, что страшнее - миллионы расстрелянных, или миллионы не рожденных? Ведь как ни крути, но даже в условиях тоталитарного ужаса продолжался прирост населения. Даже украинцев, несмотря на Голодомор и войну, в послевоенные годы увеличивалось число. А что сегодня? Либеральная демократия создала условия, в которых убыль населения идет незаметно, но неотвратимо. Скоро будет ситуация, что народа не хватит чтобы удержать территорию занятую нашими предками. И придется как немцам приглашать носителей шариатских ценностей для заполнения народом территорий.
Но в принципе, я не против. Не пью, а от свинины можно и отказаться, особенно, если будет многоженство, отсутствие ЛГБТ и правильное отношение к захватчикам Палестины или занджам. Видимо единственный способ спасти страну от либерализма - насадить Ислам.
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17.05.2020 12:20 Відповісти
Интересная моральная дилемма, что страшнее сунуть хер в рот или сигарету?
От сигареты зубы темные,кашель,рак.
А от хера протеины полезные.
Ну ты и лох.
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17.05.2020 12:24 Відповісти
ему пох
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17.05.2020 12:30 Відповісти
ну не совать в рот ни хера, ни сигареты, или отбросив "фигуральную речь" - принять госидеологией национальный социализм - нам не позволят соседи. Хотя, конечно, если у нас будет достаточно сил, то плевать мы хотели на тех, кто нам сует что либо в рот, сами засунем и провернем.
Ну ты и инфантильная девчонка. Боишься своим умом оценивать события и поэтому повторяешь за другими.
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17.05.2020 13:06 Відповісти
вам точно...соседи всегда во всем виноваты.по кругу от японцев до финов
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17.05.2020 13:16 Відповісти
В смысле виноваты? Я говорю, что на своей земле, нам должно быть все равно что о нас думают соседи. Их давление в вопросах традиционных ценностей, их попытки давать нам ровно столько, чтобы нас не могла раздавить рф с первого удара, но и мы не могли выдавить москалей наружу, и только теряли цвет нации в окопах - разве это не более подлая политика, чем простая и явная оккупация большевиков? Наши соседи ни в чем не виноваты, кроме того, что они как грифы, наблюдают за нашей агонией, как мы титаническими усилиями пытаемся побороть гидру, влазим в астрономические долги, но при этом остаемся на месте. Так почему, их мнение, должно для нас что-то значить?
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17.05.2020 13:26 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі" - Цензор.НЕТ 9627
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17.05.2020 14:19 Відповісти
у лаптей пол Москвы муслимы и нечего
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17.05.2020 12:24 Відповісти
Скоро будет ситуация

==
Она уже давно наступила, очнись
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17.05.2020 12:30 Відповісти
еще один скучающий за совком. как вы дрочеры сраные задрали. вали в кндр. там нет либеральной демократии
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17.05.2020 12:36 Відповісти
За Рейхом. КНДР - это эталон марксизма, рано или поздно либерализм с неомарксизмом приведут страны к форме КНДР. С инвертированными моральными ценностями.
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17.05.2020 13:08 Відповісти
"даже в условиях тоталитарного ужаса продолжался прирост населения"

А нічого, що тоді не було засобів контрацепції та до 1951 року були заборонені аборти? Ось і причина приросту, а не "мудре правління" комуняк.
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17.05.2020 12:57 Відповісти
А кто говорит что они правили мудро? Я говорю о вымирании нации. Может и стоит опять запретить аборты и избавится от контрацепции. Но без домостроя это приведет к тотальной детдомовщине и детским страданиям. И плюс цыгане и всякие им подобные заполнят весь демографический пул страны. Так что без национальной политики в отношении плодовитых нацменьшинств и абсолютной поддержки традиционных семейных ценностей это будет половинчатое решение, что принесет больше горя чем пользы.
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17.05.2020 13:11 Відповісти
шо ты озаботился?не было никогда такой нации-рускавые .потому и вымирание не грозит.просто обзовут тот же сброд другой назвою,например подданые ка дырки-и будете продолжать коптить этот мир
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17.05.2020 13:18 Відповісти
Дык я о нашей, украинской нации, славянского этноса говорю, русские - пускай исчезают, татары, монголы, буряты, пускай как угодно называют потом себя, но я не хочу, чтобы моя родина стала как Жан Беленюк, вроде и Беленюк, но все видят, что Жан. Мы растворяемся и исчезаем, тихонько, незаметно, но безвозвратно.
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17.05.2020 13:20 Відповісти
не примазывайся...дуй на срувесну.самое тебе место.
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17.05.2020 13:21 Відповісти
В смысле? Украинец должен быть евроориентирован? Так ты еще хуже чем я. Я только на чужаков хочу ярлык навесить, и выставить их из страны, а ты на своих готов табличку предателя вешать. Так чем ты от Троцкого отличаешься?
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17.05.2020 13:28 Відповісти
а ты,кацапырло,как проголосовал бы?
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі" - Цензор.НЕТ 462
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17.05.2020 14:21 Відповісти
Я бы не участвовал в подобных голосованиях. Потому что голосования - это демократическая гадость)))
А если серьезно, то дать тебе наган, и синий околышек, так ты бы за Евр[оп]ейскую Украину в крови бы по самую маковку измазался. Везде бы предатели мерещились. Вышивата - та же вата, только ватник с нашим флагом.
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17.05.2020 14:30 Відповісти
та не,кацапа...на ваш триколор ,украденный у голландцев никто не претендует.мне единственно интересно-как потом тот флаг на все ошметки делить будете.передеретесь небось?
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17.05.2020 15:28 Відповісти
тенденції до депопуляції окреслились ще у 60-х роках 20-го століття..це була лише справа часу..
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17.05.2020 13:03 Відповісти
То є так пане, але національна демографічна політика може перекреслити такі тенденції. Нехай з перенаселенням борються в африці та азії, а Україна має повнитися українцями, як море водою.
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17.05.2020 13:12 Відповісти
немає ніякої національної демографічної політики..і навряд буде..(
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17.05.2020 13:21 Відповісти
Все від нас залежить. Підтримаєм комуняк - здохнемо в ГУЛАГе, підтримаємо лібералів - вимремо від природніх обставин. Залишились ще одна політична течія, і саме вона нас врятує.
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17.05.2020 13:29 Відповісти
Ви про шо..? народ і досі лякають "хвашистами"..праві маргіналізовані..як у нас, так і у більшості західного світу..там фактично править лівацька диктатура..у вищій навчальних закладах, у масовій культурі, у політиці..йде відверте переслідування інакодумців..у такий ситуації я не бачу оптимістичних прогнозів..(
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17.05.2020 13:41 Відповісти
Ну що є, то є((
Але завжди є надія, що якщо нас стане багато, то маргіналами стануть усіляки ліваки-дємократи, і вже ми будемо писати закони, за якими будь хто може позбутися кар'єри за дискримінацію здорових поглядів. Світ - це маятник, він не може бути занадто дового на одному боці, настає час зворотнього руху, і жодні потуги його стримати - нічого не дадуть.
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17.05.2020 14:26 Відповісти
Іслам насаджувати не треба. Достатньо повернути християнський фундаменталізм.
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17.05.2020 21:15 Відповісти
А ему известно,что в Гомностане кругом памятники Сталину устанавливают?Это с ними он 9 мая празднует и таких же лугандонов в Украину зовет.
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17.05.2020 12:21 Відповісти
В 5 часов утра приходил???)))Что бы слуга народа не увидел самого народа???))))А то люди еще скажут НАЙВЕЛИЧНІШИМУ все что думают)))
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17.05.2020 12:21 Відповісти
А де слуги народу Бужанський- Дубінський ?? Мо' скрегочуть зубами " ех нє всєх хахлов- бандєр расстрєлялі ..."??
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17.05.2020 12:26 Відповісти
Тоталитарная машина/ -это Ленин, Троцкий, Свердлов с подельниками. И сегодня Украину уничтожает не какая то абстрактная машина а вполне конкретные преступники : Путин и Коломойский с подельниками.
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17.05.2020 12:27 Відповісти
Цікаве питання: Зе - подільник, чи ні?
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17.05.2020 12:42 Відповісти
таки да.
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17.05.2020 12:45 Відповісти
тогда интересно, почему мы выступаем против носителей свастики, они тоже были против Ленина и Свердлова, а коломойского вообще пустили бы на удобрения вместе с путиным? Враг моего врага, причем враг заклятый, он же мой друг выходит?
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17.05.2020 13:17 Відповісти
не прикидывайся дурачком. Гитлер был абсолютным злом, как и ленины-членины и прочия сталины-джугашвили. все крайности и человеконенавистничество вредно.
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17.05.2020 13:40 Відповісти
Абсолютным злом для кого? Для предков Порошенко, Коломойского и Пинчука? Согласен.
Посмотрите мою статью на форуме цензора - "немного исторического ревизионизма" называется, чтобы всякая хмарь из советской пропаганды в голове рассеялась.
Я ненавижу олигархию и коммунистов, не люблю таборы-распространители наркотиков, так почему Гитлер был злом для меня лично? При нем в моем городе установили Тризуб вместо чЛенина, самых стукачей-коммуняк расстреляли в карьере вместе с демографическими захватчиками, людям стали платить за работу, а не ставить "трудодни" вместо оплаты, так где зло? То что оккупированная совками Украина вынуждена была воевать с немцами? Что наших предков использовали как живые противотанковые заграждения Кремля и "грузина" Иосифа Жидашвилли? Плевать я хотел на другие народы, украинцы достаточно своими жизнями их защищали, пора думать только о себе. Украина превыше всего, украинцы - важнее всех. И гнать любых предателей, кто думает иначе.
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17.05.2020 14:10 Відповісти
Абсолютним злом були лєніни-троцкіє-камєнєви-радекі та бела куни, а Гітлер був реакцією на них. Не треба переводити стрілки. Гітлер був імунною реакцією людства на заразу юдо-більшовизму. Юдо-більшовизм переміг і зараз весело крокує по планеті у вигляді глобалізму, лгбт-свиноти, політкоректності та іншої мерзоти. Європейська цивілізаціє сповзає у прірву. Вірніше, її туди штовхають.
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17.05.2020 21:21 Відповісти
а Антоненко Кузьменко Дугарь - это что не политические репрессии
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17.05.2020 12:29 Відповісти
Вы забудете о проблемах навсегда!

сёр.рф/олд
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17.05.2020 12:36 Відповісти
Яке ж воно сцикло! Де люди...?
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17.05.2020 12:36 Відповісти
Тут наче й нема нiякоi зради, на перший погляд, але придивившись уважнiше - видно, що Зе неголений, як останнiй зрадник.
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17.05.2020 12:42 Відповісти
І весь час дивиться на схід. Точно зрадник. )
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17.05.2020 12:45 Відповісти
Ну то жери гімно далі, навіщо про це голосно так верещати...?
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17.05.2020 12:51 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі" - Цензор.НЕТ 8943
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17.05.2020 12:44 Відповісти
Пандемия, карантин!Тролли никто про это не забыл? Все сидят дома.
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17.05.2020 12:50 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі" - Цензор.НЕТ 9993
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17.05.2020 12:57 Відповісти
Краще озброюйтесь війна з руССкімі нацистами,ще триває.
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17.05.2020 13:28 Відповісти
Never again перекладається простою українською фразою "більше ніколи!"
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17.05.2020 21:24 Відповісти
В такой день надо акцентировать внимание, тоталитаризм не просто политические репрессии, а целенаправленное уничтожение интеллекта государства, простые люди необходимы были, как дымовая завеса, чтобы скрыть природу тоталитаризма, мы этго видим начиная с 1917г, число жертв кремлевского логова тоталитаризма исчисляется миллионами, и что удивительно, овцы идут добровольно на заклание.
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17.05.2020 13:10 Відповісти
Недобитки комунорузьгємірці намагаються знов залигати Україну в гулаг руССкого міра,вважаю їх нейтралізацію доцільною.
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17.05.2020 13:27 Відповісти
Зеленский пытается сделать из Украины протекторат россии.
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17.05.2020 13:31 Відповісти
бубочка наполегливо уникає конкретики...
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17.05.2020 13:38 Відповісти
шмаркля, а де люди? де твої вдячнi виборцi?
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17.05.2020 13:43 Відповісти
Де всі люди?! Таке враження, що всі українці повимирали і тільки преЗЕдент залишився наодинці з меморіалами, пам'ятниками чи похованнями.
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17.05.2020 13:44 Відповісти
ЗеБіли, навіщо ви вибрали запроданця та гебешну консерву Янелоха?
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17.05.2020 13:44 Відповісти
Опять какой-то абстрактный "тоталитаризьм" уничтожал хороших людей.
Шо ж за "тоталитаризьм" такой? Имя у него было? Идеология была? И как она называлась?
Зе хочет "и вашим и нашим", и украинцам типа что-то сказать полагающееся, и чувства совко-ваты не задеть.
Нет, Вова, одной задницей на двух стульях не усидеть. Или ты называешь имена преступников, или ты с ними заодно. "Где-то посередине" не выйдет.
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17.05.2020 13:59 Відповісти
Вот интересно, если парк принимает посетителей с 12:00 до 19:00 часов, то почему зеленскому не почтить память вместе с народом в это время, а не втихаря, украдкой и с ермаком? Наверное чувствует любовь всенародную.
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17.05.2020 14:05 Відповісти
Ті голубКИ чого по двоє ходять? А де Лєна? Вона в курсі?
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17.05.2020 14:07 Відповісти
як вбивали українську інтелігенцію

https://tjournal.ru/stories/147490-rasstrelyannoe-vozrozhdenie-kak-stalinizm-unichtozhil-ukrainskih-pisateley

Почему оккупанты Украины боялись языка ее народа?

https://www.pravda.com.ua/rus/authors/4c0354e25de2e/ М икола Твердохлiб

На протязі ось уже майже чотирьох століть різні загарбники поневолювали Україну. При цьому всі вони свідомо, цілеспрямовано докладалися до знищення української мови, як передумови ліквідації української нації. Різними засобами вони витруювали в українцях національну історичну пам'ять, національну самоідентичність, аби в кінці поглинути українську націю.
Поневолювачі добре розуміли, що без батьківської мови український народ не зможе об'єднатися й дати їм відсіч.
На деякий час їм вдавалося піддати утискам та обмежити вживання української мови. Однак на протязі десятиліть українська мова, зусиллями та мужністю українських патріотів, знову й знову відроджувалась й міцніла. І тому окупанти змушені були час від часу застосовувати репресії проти її захисників.
Нищення української мови розпочалося вже в перші роки загарбання України зачуханим москальським царством.
москальський патріархат-сатанат в 1680-му році заборонив усе українське письменство.
У тому ж році на підкореній українській території були знищені церковні книги, надруковані українською мовою, а українцям було заборонено молитися своєю рідною мовою.
петя перший в 1709 і 1720 роках видавав укази про заборону української мови.
В 1740 році рассєйська імператриця анька iванівна запровадила рассєйську мову в діловодстві на території України.
рассєянська імператриця катька друга, за походженням німкеня, у роки свого правління, видала наказ не допускати викладання в школах українською мовою.
В 1862 році в Україну надійшов наказ із петербургу про закриття українських недільних шкіл.
Міністр внутрішніх справ рассєї валуєв в 1863 році видав указ, у якому було сказано:
"никакого малороссийского языка не было, нет и быть не может".
Таємний (енський) указ царя сашки другого, виданий 1873-го року, заборонив ввозити з-за кордону українські книги та українські вистави.
Рік 1888-й знаменитий указом " Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами".
Сенат рассєянської імперії в 1908-му році видав указ про те, що освітня робота в Україні шкідлива й небезпечна для рассєї.
І, нарешті, в останні роки існування "в'язниці поневолених народів" було заборонено друкувати пресу українською мовою.
рассєйські можновладці жорстоко карали тих, хто не виконував їхні накази щодо заборони української мови.
Більшовики, виконуючи наказ свого вожака леніна, який сидів у кремлі, загарбання України розпочали зі знищення носіїв української мови. На чолі з муравйовим, у лютому 1918 року вони ввірвалися до Києва й розстріляли 5 тисяч осіб, які були в національному одязі та розмовляли українською мовою.
Закріпивши свою окупаційну владу в Україні, більшовики розпочали здійснювати політику лінгвоциду проти українського народу і його мови. На початку 20-х років ХХ століття комуно-соціалісти проголосили курс на так звану "українізацію". Цією політикою, з одного боку, вони намагалися заручитися підтримкою широких верств українського населення, а з іншого - виявити найбільших прибічників української мови. Щоб потім їх знищити.
І свій лютий задум вони виконали. В 30 ті роки минулого столiття був знищений цвіт української нації. комуно-соціалістичні кати лишили життя Леся Курбаса, Миколу Куліша, Валерія Підмогильного, Марка Вороного, Михайла Косоріса та багато інших. Сотні патріотів України поневірялися й гинули в сталінських таборах.
У роки сталінського терору, одночасно з фізичним знищенням носіїв і захисників української мови, проводилось витіснення української мови з усіх галузей суспільно-громадського життя з метою в перспективі перейти до ррассєїосійської одномовності. У наступні часи існування радянського союзу серсер впроваджувалась програма прискореної русифікації.
У ці роки, поряд із репресіями проти національної інтелігенції, проголошувалися такі "теорії", як "добровільна відмова від рідної мови", "українська мова не перспективна", "злиття української мови із близько-спорідненою великою рассєйською мовою", "рассєйська мова як засіб міжнаціонального спілкування".
Українська мова була витіснена з освіти й науки.
І от сьогодні знову Україна окупована ватагою прорассєїійської п'ятої колони, яких веде блазень-малорос, шмаркля Янелох.

Приходу до влади Зебiльноi хАхлятсько-малороськоi шобли сприяли наслідки багаторічної русифікації та геноциду української нації. На значній території України маємо засмічену мову, засмічену національну свідомість і душу, зміни в ментальності нації.
Ця чергова трагедія української нації стала можливою, тому що багаторічне поневолення сприяло появі на українській землі нащадків валуєва, проімперські налаштованих "інтернаціоналістів" та значного прошарку "нових хАхлів - малоросів".
Захопивши владу, ЗеБiли накидаються на українську мову, бо бояться її.
Вони добре розуміють ,що українська мова загрожує їхньому бандитському існуванню, надіються витіснити українську мову з України.
Та українці, як і в попередні роки, об'єднуються. Не дамо новітнім окупантам на поталу свою рідну мову, про яку Тарас Шевченко сказав, що вона "Господа слово"!

Можна зробити декілька висновків.
Незалежно від історичного періоду окупації України, національного походження загарбників, їхнього віросповідання та ідеологічних основ світогляду - вони однаково виконували пригноблення української нації, придушення її мови.
Окупанти забороняли українську мову та фізично й духовно знищували національну інтелігенцію - хранителів цієї мови. Так діяв уряд царської рассєї.
Ще більш жорстоко розправлялися з українцями рассєйські фашисти комуно-соціалісти (більшовики) . Окупанти намагалися не просто знищити українську інтелігенцію, а прагнули позбавити людей гідності, відчуття національної належності й почуття національної гордості.
Колоніальна політика фізичного знищення та ідеологічного терору зводилась до того, аби знищити духовні скарби, позбавити український народ можливості користуватися її здобутками.
А сьогодні новітні окупанти України на чолі з Янелохом, бандою кремлiвських консерв, роблять спробу використати досвід попередніх окупантів, щоб відібрати в українців їхню рідну мову та свiдомiсть.
Та вони мають знати, що їхні спроби - це бажання жаби досягти розмірів бика.


Микола Твердохліб, спеціально для УП
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17.05.2020 14:20 Відповісти
Это действие происходит в Чернобыльской зоне? Пустынно вокруг, ни одного человека нет. Это что бубочка так боится народа или народ так его любит?
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17.05.2020 15:02 Відповісти
Вообще-то букеты принято составлять из цветов флага страны
То есть ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ
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17.05.2020 15:35 Відповісти
Зелна шмарклю е може ні дня прожити бе відосіка або фоточки
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17.05.2020 16:29 Відповісти
Яке лицемірство з боку шмарклі та рашистської консерви дерьмака...

Вони сумують по вбитим українцям... не віримо.

погані актори. сумують по вбитим українцям, але не хочуть чомусь їх бачити поруч живими.

вбогі відосики та фоточки...жеріть, ЗеБіли, жеріть, хАхли-малоросси, ви якраз на це заслуговуєте, жеріть, не подавіться.
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17.05.2020 17:46 Відповісти
Молодцы, всё верно сказали и сделали.
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17.05.2020 17:56 Відповісти
А шо это Моника не проблеяло свою шуточку про "синьор Голодомор"? Как раз к месту, и зеленому стаду зашло бы...
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17.05.2020 18:02 Відповісти
Ваван, обязательно нужно будет запилить какой нибудь похабный номерок на эту тему в 95-ом анале!
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17.05.2020 18:05 Відповісти
ЗЕгенерат "вшанував память" тих кого розстрілював, гнобив та винищував всіма способами і засобами його рідний дід котрий віддано служив жидобільшовизму в лавах НКВС...
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17.05.2020 18:28 Відповісти
Суки с баночками! Дайте солдатам боеприпасы, чтобы отбиваться было чем от кацапья на фронте! https://www.obozrevatel.com/crime/ofitser-vsu-rasskazal-o-plachevnoj-situatsii-s-oruzhiem-na-donbasse.htm
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17.05.2020 18:35 Відповісти
вот смотрите и думайте, придёт ху*ло(путин) будет похлеще поедем в тюрьмы и в Сибирь и кого тогда пинать вон наши предки про тупили сто лет назад и вот вам и получили
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17.05.2020 19:48 Відповісти
высылка украинцев и беларусов...
высылка из западной Украины и западной Беларуси в товарных вагонах на ледяные просторы раши-паРаши
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі" - Цензор.НЕТ 7615
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17.05.2020 20:22 Відповісти
Зеленський знає, що рашка - продовжувач традицій тієї тоталітарної держави, котра знищувала всіх на своєму шляху?
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17.05.2020 22:48 Відповісти
Якщо Венедіктова, Бабіков і Соколов зможуть Майдан Гідності перетворити на переворот, тоді вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним.

Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.
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17.05.2020 22:52 Відповісти
два гондона...
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17.05.2020 23:04 Відповісти
Зеленский это ставленник тех же иудоглобализаторских сил, каббалистов из финансового картеля, который организовывал СССР как глобализационный проект и планировал еврейское государство в Крыму. Тогда они завернули геноцид в социальную доктрину классовой борьбы, а сейчас в либеральные доктрины перенаселения, потребительства и контрацепции, толерантности к сексуальной дегенерации и мультикультурализма. Геноцид пролетарским штыком и геноцид олигархическим телевизором это один и тот же геноцид. Еврейские комиссары и еврейские олигархи это одно и то же.
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18.05.2020 00:45 Відповісти
Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі" - Цензор.НЕТ 8466
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18.05.2020 00:46 Відповісти
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