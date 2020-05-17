Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі". ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та взяв участь у заходах до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Офісу Президента.

Глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу "Биківнянські могили".

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.

"Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі", – заявив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління мусять зробити все задля неповторення подібних злочинів.

"У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом", – зазначив Глава держави.

У пам’ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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