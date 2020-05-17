Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій: "Тоталітарна машина без коливань знищувала на своєму шляху людські життя і долі". ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та взяв участь у заходах до Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Офісу Президента.
Глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу "Биківнянські могили".
Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.
"Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі", – заявив Президент України.
Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління мусять зробити все задля неповторення подібних злочинів.
"У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом", – зазначив Глава держави.
У пам’ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
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я все это слышал на политинформациях в школе в середине 80-х. в жопу со своим "распределением" иди. в результате того "распределения" богатыми становились именно распределители а все остальные жили в дерьме.
Германия: В концлагерях - 21 400
человек.
В тюрьмах - около 100 000.
Всего - 121 400 человек.
СССР:
В лагерях - 1 317 195 человек.
В колониях и тюрьмах - 707 751.
Всего - 2 024 946 человек.
ГУЛАГ с впечатляющим отрывом
лидирует и побеждает Бухенвальд!
- И кто же они?
- Негодяи!
Розбудили зненацька ?
Значит немцам все вернут:300 заводов,Конидсберг,17 млрд-это сейчас 170 млрд. и.т.д.
ги
тоталітарна система - це вся історія лаптєскрєпії
Но в принципе, я не против. Не пью, а от свинины можно и отказаться, особенно, если будет многоженство, отсутствие ЛГБТ и правильное отношение к захватчикам Палестины или занджам. Видимо единственный способ спасти страну от либерализма - насадить Ислам.
От сигареты зубы темные,кашель,рак.
А от хера протеины полезные.
Ну ты и лох.
Ну ты и инфантильная девчонка. Боишься своим умом оценивать события и поэтому повторяешь за другими.
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Она уже давно наступила, очнись
А нічого, що тоді не було засобів контрацепції та до 1951 року були заборонені аборти? Ось і причина приросту, а не "мудре правління" комуняк.
А если серьезно, то дать тебе наган, и синий околышек, так ты бы за Евр[оп]ейскую Украину в крови бы по самую маковку измазался. Везде бы предатели мерещились. Вышивата - та же вата, только ватник с нашим флагом.
Але завжди є надія, що якщо нас стане багато, то маргіналами стануть усіляки ліваки-дємократи, і вже ми будемо писати закони, за якими будь хто може позбутися кар'єри за дискримінацію здорових поглядів. Світ - це маятник, він не може бути занадто дового на одному боці, настає час зворотнього руху, і жодні потуги його стримати - нічого не дадуть.
Посмотрите мою статью на форуме цензора - "немного исторического ревизионизма" называется, чтобы всякая хмарь из советской пропаганды в голове рассеялась.
Я ненавижу олигархию и коммунистов, не люблю таборы-распространители наркотиков, так почему Гитлер был злом для меня лично? При нем в моем городе установили Тризуб вместо чЛенина, самых стукачей-коммуняк расстреляли в карьере вместе с демографическими захватчиками, людям стали платить за работу, а не ставить "трудодни" вместо оплаты, так где зло? То что оккупированная совками Украина вынуждена была воевать с немцами? Что наших предков использовали как живые противотанковые заграждения Кремля и "грузина" Иосифа Жидашвилли? Плевать я хотел на другие народы, украинцы достаточно своими жизнями их защищали, пора думать только о себе. Украина превыше всего, украинцы - важнее всех. И гнать любых предателей, кто думает иначе.
сёр.рф/олд
Шо ж за "тоталитаризьм" такой? Имя у него было? Идеология была? И как она называлась?
Зе хочет "и вашим и нашим", и украинцам типа что-то сказать полагающееся, и чувства совко-ваты не задеть.
Нет, Вова, одной задницей на двух стульях не усидеть. Или ты называешь имена преступников, или ты с ними заодно. "Где-то посередине" не выйдет.
https://tjournal.ru/stories/147490-rasstrelyannoe-vozrozhdenie-kak-stalinizm-unichtozhil-ukrainskih-pisateley
Почему оккупанты Украины боялись языка ее народа?
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/4c0354e25de2e/ М икола Твердохлiб
На протязі ось уже майже чотирьох століть різні загарбники поневолювали Україну. При цьому всі вони свідомо, цілеспрямовано докладалися до знищення української мови, як передумови ліквідації української нації. Різними засобами вони витруювали в українцях національну історичну пам'ять, національну самоідентичність, аби в кінці поглинути українську націю.
Поневолювачі добре розуміли, що без батьківської мови український народ не зможе об'єднатися й дати їм відсіч.
На деякий час їм вдавалося піддати утискам та обмежити вживання української мови. Однак на протязі десятиліть українська мова, зусиллями та мужністю українських патріотів, знову й знову відроджувалась й міцніла. І тому окупанти змушені були час від часу застосовувати репресії проти її захисників.
Нищення української мови розпочалося вже в перші роки загарбання України зачуханим москальським царством.
москальський патріархат-сатанат в 1680-му році заборонив усе українське письменство.
У тому ж році на підкореній українській території були знищені церковні книги, надруковані українською мовою, а українцям було заборонено молитися своєю рідною мовою.
петя перший в 1709 і 1720 роках видавав укази про заборону української мови.
В 1740 році рассєйська імператриця анька iванівна запровадила рассєйську мову в діловодстві на території України.
рассєянська імператриця катька друга, за походженням німкеня, у роки свого правління, видала наказ не допускати викладання в школах українською мовою.
В 1862 році в Україну надійшов наказ із петербургу про закриття українських недільних шкіл.
Міністр внутрішніх справ рассєї валуєв в 1863 році видав указ, у якому було сказано:
"никакого малороссийского языка не было, нет и быть не может".
Таємний (енський) указ царя сашки другого, виданий 1873-го року, заборонив ввозити з-за кордону українські книги та українські вистави.
Рік 1888-й знаменитий указом " Про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами".
Сенат рассєянської імперії в 1908-му році видав указ про те, що освітня робота в Україні шкідлива й небезпечна для рассєї.
І, нарешті, в останні роки існування "в'язниці поневолених народів" було заборонено друкувати пресу українською мовою.
рассєйські можновладці жорстоко карали тих, хто не виконував їхні накази щодо заборони української мови.
Більшовики, виконуючи наказ свого вожака леніна, який сидів у кремлі, загарбання України розпочали зі знищення носіїв української мови. На чолі з муравйовим, у лютому 1918 року вони ввірвалися до Києва й розстріляли 5 тисяч осіб, які були в національному одязі та розмовляли українською мовою.
Закріпивши свою окупаційну владу в Україні, більшовики розпочали здійснювати політику лінгвоциду проти українського народу і його мови. На початку 20-х років ХХ століття комуно-соціалісти проголосили курс на так звану "українізацію". Цією політикою, з одного боку, вони намагалися заручитися підтримкою широких верств українського населення, а з іншого - виявити найбільших прибічників української мови. Щоб потім їх знищити.
І свій лютий задум вони виконали. В 30 ті роки минулого столiття був знищений цвіт української нації. комуно-соціалістичні кати лишили життя Леся Курбаса, Миколу Куліша, Валерія Підмогильного, Марка Вороного, Михайла Косоріса та багато інших. Сотні патріотів України поневірялися й гинули в сталінських таборах.
У роки сталінського терору, одночасно з фізичним знищенням носіїв і захисників української мови, проводилось витіснення української мови з усіх галузей суспільно-громадського життя з метою в перспективі перейти до ррассєїосійської одномовності. У наступні часи існування радянського союзу серсер впроваджувалась програма прискореної русифікації.
У ці роки, поряд із репресіями проти національної інтелігенції, проголошувалися такі "теорії", як "добровільна відмова від рідної мови", "українська мова не перспективна", "злиття української мови із близько-спорідненою великою рассєйською мовою", "рассєйська мова як засіб міжнаціонального спілкування".
Українська мова була витіснена з освіти й науки.
І от сьогодні знову Україна окупована ватагою прорассєїійської п'ятої колони, яких веде блазень-малорос, шмаркля Янелох.
Приходу до влади Зебiльноi хАхлятсько-малороськоi шобли сприяли наслідки багаторічної русифікації та геноциду української нації. На значній території України маємо засмічену мову, засмічену національну свідомість і душу, зміни в ментальності нації.
Ця чергова трагедія української нації стала можливою, тому що багаторічне поневолення сприяло появі на українській землі нащадків валуєва, проімперські налаштованих "інтернаціоналістів" та значного прошарку "нових хАхлів - малоросів".
Захопивши владу, ЗеБiли накидаються на українську мову, бо бояться її.
Вони добре розуміють ,що українська мова загрожує їхньому бандитському існуванню, надіються витіснити українську мову з України.
Та українці, як і в попередні роки, об'єднуються. Не дамо новітнім окупантам на поталу свою рідну мову, про яку Тарас Шевченко сказав, що вона "Господа слово"!
Можна зробити декілька висновків.
Незалежно від історичного періоду окупації України, національного походження загарбників, їхнього віросповідання та ідеологічних основ світогляду - вони однаково виконували пригноблення української нації, придушення її мови.
Окупанти забороняли українську мову та фізично й духовно знищували національну інтелігенцію - хранителів цієї мови. Так діяв уряд царської рассєї.
Ще більш жорстоко розправлялися з українцями рассєйські фашисти комуно-соціалісти (більшовики) . Окупанти намагалися не просто знищити українську інтелігенцію, а прагнули позбавити людей гідності, відчуття національної належності й почуття національної гордості.
Колоніальна політика фізичного знищення та ідеологічного терору зводилась до того, аби знищити духовні скарби, позбавити український народ можливості користуватися її здобутками.
А сьогодні новітні окупанти України на чолі з Янелохом, бандою кремлiвських консерв, роблять спробу використати досвід попередніх окупантів, щоб відібрати в українців їхню рідну мову та свiдомiсть.
Та вони мають знати, що їхні спроби - це бажання жаби досягти розмірів бика.
Микола Твердохліб, спеціально для УП
То есть ЖЕЛТЫЙ И СИНИЙ
Вони сумують по вбитим українцям... не віримо.
погані актори. сумують по вбитим українцям, але не хочуть чомусь їх бачити поруч живими.
вбогі відосики та фоточки...жеріть, ЗеБіли, жеріть, хАхли-малоросси, ви якраз на це заслуговуєте, жеріть, не подавіться.
высылка из западной Украины и западной Беларуси в товарных вагонах на ледяные просторы раши-паРаши
Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.