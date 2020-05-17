УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10814 відвідувачів онлайн
Новини
6 824 186

Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій

Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій

У неділю, 17 травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року, щорічно у третю неділю травня, з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Кількість жертв політичних репресій в Україні не піддається підрахунку – це неймовірні цифри. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 1920-х і до кінця 1980-х років, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб (із них понад 50% українці). Величезну кількість із них було розстріляно, всі інші пройшли тюрми, заслання, вислання (майже 3 мільйони українців), каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.

Терор і репресії вразили майже всі верстви українського населення: науковців, політиків, військових, священників, представників культури, селянство. Особливо тяжкою і болісною спадщиною минулого стали масові репресії, які чинилися сталінським режимом та його прибічниками в Україні у 1930-х роках. Приміром, в Україні в 1937–1938 роках було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в`язниць і таборів.

Упродовж десятків років радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань зводилися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами й висаджували дерева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів

Один із трагічних символів тієї доби є київська Биківня – у Биківнянському лісі розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де наприкінці 1930-х – у 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Однією з найкривавіших стала ніч у Києві 19 травня 1938 року, коли у в’язницях НКВС було розстріляно 563 людини. Трагедія Биківні стоїть в одній низці із такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. На сьогодні вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян з Биківнянського поховання жертв сталінських репресій.

Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій у всій країні відбувається покладання квітів до пам’ятних знаків, а також - жалобні віче і церемонії.

репресії (1621) День пам'яті жертв політрепресій (20)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+37
Найбільше репресій та винищення Україна зазнала від так званого братнього народу.
показати весь коментар
17.05.2020 09:00
+34
Дійсно, що СРСР був країною, яка майже 70 років репресувала людей. На жаль, але і сьогодні ми маємо політичні репресії по відношенню до політичних супротивників.
показати весь коментар
17.05.2020 08:58
+26
9 УТРА, А БУБОЧКА ЕЩЁ НЕ У ПАМЯТНИКА
ПОЗОР!!!!

Зато 9 мая он был в 5 утра 😀
показати весь коментар
17.05.2020 09:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Українського населення чи українців ??? Це різні речі !!! Замість розказачених козаків Донбаса завезли російськомовну бидломасу з усієї СРСР !!! це лише один приклад !!))
показати весь коментар
17.05.2020 10:46 Відповісти
Брехня дуже боїться цифр...
Перепис 2001 - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%." - На 1918рік влоща УНР 850 100https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-3 [3] км2. населення 50 230 600https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-5 [5] л... што скажиш русскій чєлавєк?
показати весь коментар
17.05.2020 10:47 Відповісти
Сірий Клин (інша назва: Сіра Українаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-1 [1] ) - неофіційна назва Південно-Західного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80 Сибіру і Північного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану з кінця XIX-початку XX століття, де розгорнулася масова українська колонізація (загальна площа колонізованої території - 460 тисяч квадратних кілометрів).
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 роках на Сірому Клині був розгорнутий рух за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96 Українську Державну Автономію .

Зеле́ний Клин, Зелена Україна або Закитайщинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-3 [3] - історична українська назва території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%27%D1%8F Приамур'я (Зовнішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурія ) південної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Далекого Сходу , у нижній частині річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амур і над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихим океаном ; площа близько 1 млн км².

Жовтий Клин - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F українська етнічна територія в нижньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Надволжі . Вперше для позначення цієї території використав саратовський історик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Шульга . В українській політичній традиції Жовтий Клин належить до числа ще двох українських колоніальних територій в Азії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сірого Клину та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Зеленого Клину .
показати весь коментар
17.05.2020 11:19 Відповісти
Ти ще забув сказати що Ісус Христос - українець...Бо походить з Галілеї,а Галілея - то друга назва Галичини...
показати весь коментар
17.05.2020 16:59 Відповісти
Територію збільшував совок а кількість населення зростала за рахунок переселенців сюди з кацапщини.
показати весь коментар
17.05.2020 10:48 Відповісти
-
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з більш 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів - личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
показати весь коментар
17.05.2020 11:02 Відповісти
Так зване "споконвечное русскоязичное население" !!)))
показати весь коментар
17.05.2020 11:21 Відповісти
Чекаєм на жертв комуно-бандито-корупційних репресій, нью коліївщину.
показати весь коментар
17.05.2020 14:23 Відповісти
Замість запорізьких козаків завезли "споконвічне русскоязичное население" Надднірянщини !!)))
показати весь коментар
17.05.2020 10:52 Відповісти
Ну як можна зрозуміти тих хто носить портрети сталіна? Це люди .чи звірі, чи просто тупе бидло. Але їм неможна довести ( на документах) про наслідки правління фашистсько ---комуняк., які створювали концтабори. і розстрілювали своїх же громадян.
показати весь коментар
17.05.2020 10:36 Відповісти
Совко-зомбі. Нащадки савєцкава нарота.
показати весь коментар
17.05.2020 10:50 Відповісти
Интересно в Украине есть семья где не было репрессированных, раскулаченных, погибших в голодоморе и т.д. Наверное нет, просто многим это стерли из памяти, о них даже вспоминать боялись долгие годы и с поколениями информация была утеряна. ( как началось с 1917 так и шло до 90 х да и сейчас, особенно в соседней "державе") При чем сначала репрессии коснулись "враждебных классов", потом селян, потом всех подряд записанных в "шпионы" и " предатели", семьи "врагов народа", "националисты" а потом принялись за тех кто и проводил эти самые репрессии. ( кровавые "жернова" истории. одним словом).
показати весь коментар
17.05.2020 10:48 Відповісти
Мого діда (по матері) хотіли розкуркулити. Врятувало те що вступив до колгоспу.
показати весь коментар
17.05.2020 10:53 Відповісти
Повезло вашему деду и его семье. У меня больше членов семьи пострадало, кому то "повезло", кому то нет. ( кого то "просто раскулачили", кого то дополнительно сгноили в Сибири, кого то замордовали в застенках НКВД ( до суда), кого то отправили по этапу в лагеря ( а потом через годы реабилитировали) , кого то расстреляли. Обычная история семьи, ничего особенного, если учесть что ни где не участвовали, ни где не состояли и вообще жили обычной жизнью ни куда не вмешиваясь.. Просто оказались не там и не в то время...
показати весь коментар
17.05.2020 11:04 Відповісти
-
Жертвами коммунизма во всем мире насчитывается, более 100 млн. человек. Нацистам Гитлера и его всем союзникам фашистам до таких "достижений" (коммунизма) как до Луны. Причем, на ссср приходится абсолютное большинство всех человеческих жертв из этих 100 млн. Коммунистический режим тюрьмы народоав ссср это самый сатанинский кровавй режим на планете. Он десятками миллионов уничтожал людей и в мирное время, и в военное. Кремлёвскому коммуно-фашистскому режиму ничего не мешало совершать массовые убийства с 1917 года по 1953, а коммунистические режимы Китая, КНДР, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи.....которые под четким руководством кремлёвских коммуно-фашистов делали все то же самое. В Камбодже, братский кровавому ссср коммунистический режим Пола Пота «красные кхмеры» уничтожил в стране более 1/3 населения ( 33% ). «Красные кхмеры» были настоящими коммунистами. В этом убеждаемся, когда читаем о подобных событиях, происходившими в стране победившего коммуно-сатанизма - рсфср и позже ссср, - миллионных убийствах периода красного террора и военного коммунизма при кровавых палачах ленине и сталине в книге «Истоки зла (тайна коммунизма)». В общем-то, как правило, принято считать преступления коммуно-фашистов ссср против рода человеческого - преступлениями в основном, сталинского и ленинского кровавого периода.
показати весь коментар
17.05.2020 10:48 Відповісти
Тим, чия пам'ять надкто коротка, рекомендую прослухати пісню-реквієм київського барда Дмитра Кімельфельда https://www.chitalnya.ru/work/129872/ "Волчья ягода" (друга половина 80-х). Обов'язково.
показати весь коментар
17.05.2020 11:08 Відповісти
Кстати когда из тюрем выпустят патриотов посаженых режимом сепара вальцман-порошенко?
показати весь коментар
17.05.2020 11:09 Відповісти
Ефремова и Штепу уже выпустили, остальных - поменяли на таксистов.
Еще кто то остался?
показати весь коментар
17.05.2020 11:17 Відповісти
Мій дід по батькові, бабуся по матері, були розкуркулені. Два прадіди були вислані на Соловки, де і згинули. Бабуся, пропрацювавши весь вік у колгоспі, від совєцької влади пенсії так і не отримала. Навіть отієї нещасної десятки. Померла в 1981. Багато від неї наслухався про кумуністів. Про НКВД. А батько до самої смерті боявся КГБ.
показати весь коментар
17.05.2020 11:13 Відповісти
І розкуркулені напевно тому, що відкладували як могли та купили сіялку чи жнивалку за накопичення.
показати весь коментар
17.05.2020 11:20 Відповісти
Тому, що багато працювали. Самі. Наймитів не було. Голота, вона була голотою тому, що не хотіла працювати, а тільки пили, гуляли, та мітингували. Воно й зараз так. Усі оті соціально незахищені, по більшості ледацюги.
показати весь коментар
17.05.2020 11:28 Відповісти
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи. Болотяни завжди знайдуть найгршого, найзакомплекосованішого, самого збоченого серед невиправних збоченців, всадять його на трон і будуть насолоджуватися стражданнями тих народів до яких дотягнеться рука створеного рашанами ідола.
Чим далі від болотян - тим краще!
показати весь коментар
17.05.2020 11:16 Відповісти
Та в нас також відригнувся рускій мір. У вигляді слуг народу. Оті 73%, що голосували за Зеленського в другому турі - публіка з маргінальним світоглядом. Незалежно від соціального статусу.
показати весь коментар
17.05.2020 11:31 Відповісти
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
показати весь коментар
17.05.2020 22:09 Відповісти
Враги человечества прошлых лет - гитлеры, сталины, ленины и прочая гниль уже горят в Адском огне, варятся в смоле.... А вот сегодняшняя мерзота путин - фашист, нацист, садист, агрессор, террорист в одном флаконе - живой пока ещё, творит зло, приносит горе, боль, страдания... Прокленаю его ежедневно. Путин, сдохни, кровавый карлик....
показати весь коментар
17.05.2020 11:18 Відповісти
Усі лєніни, сталіни, путєни, гітлєри, тощо напряму зав"язані на рашці. Так що, справа не в них саміх, а в тій біомасі на який вони родяться та розквітають.
показати весь коментар
17.05.2020 11:22 Відповісти
Менталітет народа, т.з. росєян !!))
показати весь коментар
17.05.2020 11:26 Відповісти
Здохне Х*йло, росєяне обируть нового царя-деспота !!! Така Росія і такі росєянє !!))
показати весь коментар
17.05.2020 11:25 Відповісти
Можно ли считать жертвами политических репрессий А Окуеву , Т. Махаури , Г.Гонгадзе , В Черновола , Сашка Билого , О. Лесника , Катю Гандзюк убитых очевидно по политическим мотивам в нашей стране за последние десятилетия а также О.Бузину на мирной территории или в мирное время?
А также убитых и замученных только за последнее время диссидентов , правозащитников , патриотов на территории рф ?
Почему отмечая эту дату вспоминают только жертвы совка и комуняк ?
показати весь коментар
17.05.2020 11:23 Відповісти
Стерненко, Антоненко, Кузьменко, Тетяна Чорновіл, Артем Семаніхін... Воно й зараз нікуди не поділося.
показати весь коментар
17.05.2020 11:33 Відповісти
можливо це спроба ******** еліт дистанціюватися від совка, з якого вони родом..та намагання сказати плебсу, що тоді було зовсім погано, а зараз майже демократія..але неофеодали ніколи не визнають жертв власних репресій..
показати весь коментар
17.05.2020 11:45 Відповісти
а бузіна тут яким сраком?
показати весь коментар
17.05.2020 12:18 Відповісти
Таким дядя что если он был совком и пропагандировал совковые взгляды это не повод его убивать и убийцы преследовали политические мотивы какими бы они ни были .Мы же в Европу движемся , а не в Тайожный , ведь так ? А там права человека принято соблюдать и основным является право на жизнь
показати весь коментар
17.05.2020 17:44 Відповісти
дісідєнством нікого нє удівіш, государство його не репресіровало, то сочувствующійє гражданє прєкратілі мучєнія умалішонного - він всьо смерті шукав - сам наривався
показати весь коментар
17.05.2020 18:43 Відповісти
Ты мозгами думай що пишешь .Кое где оскорбленные граждане кадыровской национальности прекратили мучения Анны Политковской и Бориса Немцова а такие же умники как и ты там все объяснили похожим образом ,,дозвезделись либерасты госдеповские "
показати весь коментар
17.05.2020 19:05 Відповісти
не ліпи до великих славних людей оту лису скотину - тошнотворного падонка бузіну шо світом нудив
показати весь коментар
17.05.2020 19:11 Відповісти
чи ти чтіш память рєпрєсірованих тоталітарним рєжимом бєрії, йєжова і яґоди?
показати весь коментар
17.05.2020 19:14 Відповісти
Нет . Страна стремящаяся в семью ЕС обязана разделять европейские ценности и уважать основные права Гражданина свободной Европы , а ты рассуждаешь как обычный рядовой кацап или совок . Сравнивать колерованных преступников берию , ежова и т.п с обыкновенным ватным блоггером и шоуменом верх кощунства .
показати весь коментар
17.05.2020 19:24 Відповісти
Споча ку треба знищити ворогів:мєртвєчуків,фірташів,ахмєтових,рабіновічєй,бойок,шуфрічєй,зачистити країну від окупантів та їх колаборан ів.
показати весь коментар
17.05.2020 20:25 Відповісти
А еще сегодня великий расяянский праздник - "День *********"! Он официально именуется как "Международный день борьбы с гомофобией".
показати весь коментар
17.05.2020 11:29 Відповісти
Ну, в этот день Юля с Власенко могут раскупоривать "вдову Клико"!
показати весь коментар
17.05.2020 11:32 Відповісти
ага, визнані рєпрєсанти - по пяць лімонів за нєудопства
показати весь коментар
17.05.2020 12:20 Відповісти
-
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортировали, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь путлінскій "Югавасток", " бандитів - терористів" під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий ссср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати українську землю Криму і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
показати весь коментар
17.05.2020 11:34 Відповісти
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.

Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, - жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну.
«Спеціальні потреби» - офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім «українським некрополем».
Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих «чисток», колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці.
Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати «русский мир» на нашій українській землі.
Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам'ятаємо…

Петро Порошенко, допис в FB, https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842/2056268391174209/?type=3&theater
показати весь коментар
17.05.2020 11:35 Відповісти
Сколько стоит свобода

сёр.рф/олд
показати весь коментар
17.05.2020 11:44 Відповісти
Росіяни українців знищували насамперед за національною ознакою, за намагання українців на своїй власній етнічній території створити свою власну національну державу. І це при тому, що у так званих росіян, чи як вони себе називають русскіх, своєї етнічної території нема взагалі. По суті це незаконне озброєне терористичне банд формування. Це все одно, якби цигани кочували зі своїми збройними силами.
показати весь коментар
17.05.2020 11:51 Відповісти
А не пора ли нам составлять списки "героев" из нквд и кгб с той целью чтобы их отпрыски не попадали в органы власти Украины. А то ведь как то стыдно перед нашими дедами и прадедами что мы их вроде помним наминая шашлыки, а виновников этой глобальной трагедии страны подзабыли. Может потому до сих пор на свободе такие как Рабинович, Новинский, Бойко, и другие герои ПР устроившие в 2004 и в 2014 годах народные недовольства приведшие к национальной трагедии.
показати весь коментар
17.05.2020 12:01 Відповісти
отак живеш в ілюзії шо наступили золоті часи цивілізації, права, закону та людяності, шо ті репресії - атрибут давнього, середньовічного, тьомного савєцкого прошлого.... Ан-нєт, рєжим Зє!льоной плєсєні смердить тим же "урускім" духом, московським болотом, попелом дахау та пилью гулагу
показати весь коментар
17.05.2020 12:02 Відповісти
Любі розмови про братство з расєєю не допустимі, просто неможливі
показати весь коментар
17.05.2020 12:41 Відповісти
Тема дійсно важка, але порохоботи і сюди якимось боком приплели Зеленського!
показати весь коментар
17.05.2020 12:54 Відповісти
NEEGLS S. Слуга кремля ? -
Продажний кремлівський холуй ЗЕК - Іуда янук, заявив: «Визнавати Голодомор як факт геноциду до якогось народу неправильно і несправедливо» Про це московський холуй -резидент як президент України заявив, виступаючи на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі і йому стоя аплодувала вся делегація проклятої паРаші обнявшись разом з делегацієй ригоАнальних бандитів ЗЕКА. На думку цього лютого ворога України Голодомор нібито був спільною трагедією всіх народів кривавого ссср. Незважаючи на те що до цього 28 листопада 2006 року Верховна Рада прийняла закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який говорить: «Голодомор в Україні на початку 30-х років XX століття є геноцидом українського народу», і зазначає: «що публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю жертв мільйонів українців штучного Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним злочином». І першим почав заперечувати Голодомор в окупованій Україні (УНР) як геноцид українського народу цей яничар кремля проклятий ЗЕК - Іуда. Після такого виступу продажного холуя ... резидента ЗЕКА 28 квітня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася визнати голод в кривавій тюрмі народів ссср 1930-х років геноцидом українського народу ....
Щоб і зараз у нас не повторилося це жахливе зрадницьке минуле і з новим ЗЕКОМ- 2, продажним українофобом ... резидентом з цим екс- клоуном, ЗЕбілом -капітулянтом.
показати весь коментар
17.05.2020 13:33 Відповісти
-
Пам'яті Стуса і Симоненка…
_______________________Душа____________________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово…i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
показати весь коментар
17.05.2020 13:06 Відповісти
Моего дедушку (инженер, строил мосты) арестовало НКВД в марте 1937. Бабушке приказали в 24 часа покинуть город Днепропетровск, а то ее арестуют, а детей заберут в детский дом. Она с больным годовалым ребенком уехала в село. Спасибо ее старшей сестре - помагала деньгами и забрала к себе мою маму (ей было 10 лет). Чтобы раз в несколько месяцев увидеть дочку бабушка пробиралась со страхом в город, чтобы никто из соседей не увидел ее, а то донесут в органы.
Через год, когда разрешили вернуться в город, младший брат бабушки, небольшой начальник, когда ее видел на улице - переходил на другую сторону, даже боялся с ней поговорить и не помог даже одним рублем, когда она с детьми голодала.
Когда рассекретили архивы КГБ, я узнала, что дедушку после пыток в апреле 1937 расстреляли. КГБ на запросы мамы о судьбе дедушки до 1956 отвечало, что он отбывает наказание в лагерях без права переписки, хотя они его уже убили в 1937.
Страшное было время, лучшие погибли в застенках НКВД, ГУЛАГе, на фронте, а остались приспособленцы и рабы.
показати весь коментар
17.05.2020 13:57 Відповісти
И все скорбят.
показати весь коментар
17.05.2020 14:27 Відповісти
Чомусь правлячий хабад так боться переписати населення? Мабуть дані будуть як після голодомору, а також чомусь хабадники засекретили статистику загальної смертності в України за 2020 рік по місяцям.
показати весь коментар
17.05.2020 14:29 Відповісти
Добавим к ним похищенных и убитых в Дни Майдана, Небесную сотню, Павла Шеремета и Олеся Бузину, Сашка Билого и Кузьму, сестёр Ноздровских. Добавим бойцов Торнадо, Яну Другарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко - без единого доказательства вины многие месяцы незаконно закрытые в тюрьму. Добавим преследование Зверобий, Федины за т о, что им не нравится президент... Преследование Стерненко, единственное обвинение против которого, что он символ сопротивления беспределу бандитов и патриот Украины.... И, если мы посмотри на этот, далеко не полный, список - то видно: три смены власти ничем не отличаются друг от друга... Все, включая зелю, замараны в репрессиях. И никто, включая зелю, ничего не делает , чтоб сломать эту форму общени я власти с обществом. Им всем нужно безмолвное стадо. Им всем мешают вольные, думающие люди.
показати весь коментар
17.05.2020 15:14 Відповісти
не ліпіть сюди бузіну - воно жертва власного ідіотізму
показати весь коментар
17.05.2020 18:48 Відповісти
Не знаю: чи відомо вам, що в війну фашисти розстрілювали божевільних ... ви припускаєте, що ідіотизм є приводом для вбивства людини кілерами? Без суду і слідства? Тобто комусь здається, що ця людина не ідіот. А Вам здається, що він ідіот. І Ви спокійно кажете, що раз Ви його вважаєте ідіотом - його можна не заморочуючись вбити? так? Я цьому Бузині не симпатизую аніяк... Але ж усе має бути по розуму і по честі...
показати весь коментар
17.05.2020 22:12 Відповісти
по честі - йо' тра' було втопити в вигрібній ямі
показати весь коментар
17.05.2020 23:34 Відповісти
так, мені відомо шо НАЦИСТИ чистили суспільство від сміття - соціального баласту - інвалідів, наркоманів, уродів, ізвращенців. Чистили откровєнними мєтодами. Без особой рєклами, но чєсно. Зараз така чистка відбуваєця також, але подлим способом - з гуманітарною риторикою
показати весь коментар
17.05.2020 23:42 Відповісти
Вот бессмертная армия раскулаченных,замученных,высланных,убитых и униженных коммунистической свой советской властью украинцев.Мои все деды с бабушками были репрессированных и высланы в Сибирь ,даже отцу было 3 годика,его комуняки выкинули вместе с коляской из дома,.Вот их имена Дронгаль Константин Иосифович,Печеранская/в девичестве/ Агафья Кондратьевна,их сын Мой отец Валентин высланных с Винницкой обл,Лановский Тимофей Дмитриевич,Грецюк /в девичестве/Мария Сидоровна высланы с Хмельницкой области.Быле вывезены в скотовагонах в сибирь,сами строили себе бараки,содержали их ,как рабочий скот.К счастью они выжили,но многие их дети умерли.Эти прелести советской коммунистической власти я впитал с молоком матери,поэтому,всей душой желаю Украине освободится окончательно от этой заразы и вступить в Евросоюз,нато .Царствия небесного всем умершим репрессированным,Слава Украине!
показати весь коментар
17.05.2020 15:22 Відповісти
Откройте архивы,выложите всех кто раскулачиват,репресировал,служил в НКВД,пусть люди знают подонков,и пусть их предки стыдятся этой мрази!
показати весь коментар
17.05.2020 15:26 Відповісти
Симоне! Ти здурів? Вони зараз носяться з тими дідами на 9 травня. Мовляв, вони ваєвалі. Проти власного народу. Проти найпорядніших, найпрацьовитіших, найталановитіших. Якщо не можна пройтися по вулицях з портретами катів, то виставляють їх у вікнах. Я надивився парадів на 9 травня. І спілкувався зх фронтовиками, що були на передовій. Та ніколи жоден фронтовик на трибуну не виліз, лише НКВДсти, замполіти, та інші пристосуванці.
показати весь коментар
17.05.2020 16:12 Відповісти
Саме репресіями негативна селекція довершила свою справу. Запустили її більшовики в 1917 році, привівши до влади доконаних мерзотників - зрадників, збоченців, ледацюг, пристосуванців. Комуно-комсомольська мерзота відразу почала нищити чесних, порядних, працьовитих, талановитих. Бо покидьки завжди таких нанавидять. Прийняли закони про класовий відбір. Якщо ти не "пролетарського походження", тобто не маргінальна мерзота, тобі шлях нагору перекритий. Навіть я, пішовши в самостійне життя в 1976 році, потрапив під цей класовий відбір. До класових фільтрів тепер додалося династичне походження - нащадки, та онуки партійно-комсомольських катів отримували зелене світло до світлого майбутнього. Дуже шкода. Було б найкраще, якби тим дідам-прадідам, та їх онукам забезпечили не кар'єру, а кар'єр. До кінця життя.
показати весь коментар
17.05.2020 16:03 Відповісти
-
____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
-
Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов,я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И да ещё репрессии не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналов сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к народу.
показати весь коментар
17.05.2020 16:18 Відповісти
Святославе! Назвіть хоч одне всеукраїнське інтернет виданння, популярніше, та впливовіше за "Цензор"? Я такого не знаю. Колись були такими "Обозрєватєль", та "Українська правда". Якщо ви читаєте "Цензор", і пишете там коментарі проти влади, то ви ВЖЕ не мовчите. Не забувайте, що Зеленського обрали соцмережі. І Трампа також. В значній мірі й Макрона. Було б чудово, якби форумчани "Цензора" свою думку несли і на інших інтернет спільнотах.
показати весь коментар
17.05.2020 16:28 Відповісти
Вечная память погибшим в коммунистических(большевистских) застенках.

Порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании евреев, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
показати весь коментар
17.05.2020 16:56 Відповісти
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача минимум стояла у олигархов не пропустить юлю( не разу сам за неё не голосовал), вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.
показати весь коментар
17.05.2020 17:10 Відповісти
-За офіційним переписом в 1926р. жителів киян було - 512 146. А після жахливих репресій і геноциду проти Українського народу влаштованого кремлівськими окупантами. Вже при наступному перепису в Києві який відбувся в 1937-му., виявилося, що населення Києва не збільшилася а навпаки навіть сильно зменшилося (порівняно з переписом 1926 г.) на 20% на 96 850 осіб ... Проте кривавий кат Сталін оголосив результати перепису 1937р. сфальсифікованими, а українські фахівці, які проводили цей перепис вони всі до єдиного були розстріляні як вороги "саветскага" люмпен -народу. Історики пояснюють це двома причинами: 1) став надзвичайно низьким показник українського населення, що було свідченням величезних людських втрат під час кривавих сталінських репресій, Голодомору і геноциду коли кремлівськими окупантами масово мільйонами знищували українську націю. 2) надзвичайно високий відсоток українських " віруючих " виявилося (58,2% опитування при перепису), що показувало на провал атеїстичної політики комуно-фашистів - окупантів. Навіть офіційний перепис в поневоленій державі УНР вже в колонії урср українського населення показав в 1926 р -29 018 1 87. а в 1937р. - 26 421 212 українців - майже мінус 3 мільйона по спотвореним сильно заниженими кремлівськими окупантами даними, а а фактично вони кремлівські кати знищили майже 9 мільйонів Українців, повністю весь цвіт Української нації.
показати весь коментар
17.05.2020 17:15 Відповісти
Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 6232
показати весь коментар
17.05.2020 19:01 Відповісти
НІЯКИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ НЕ БУЛО,А БУЛА ОКУПАЦІЯ УНР москалями керованих жидами,а далі фізичне знищення Українців.
показати весь коментар
17.05.2020 19:58 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 Епіфаній
для свідомих українців - Патріарх. Всі дати
вшанування, трауру, радості у нього разом з народом.

У попів
РПЦвУ (неканонічний московський патріархат) свята - це 23 хєраля, Дівятамая.

Як сказав
чекіст в рясі Онуфрій: «Голодомор - это вразумление гордыни украинцев» (с)

показати весь коментар
17.05.2020 21:15 Відповісти
https://twitter.com/Epifaniy https://twitter.com/Epifaniy Митрополит Епіфаній https://twitter.com/Epifaniy @Epifaniy


Сьогодні
треба розповісти нащадкам правдиву історію, яка свідчить, що сотні тисяч осіб -
це не просто цифри й історія, а долі знищених священників та патріотів,
розстріляної політичної, мистецької та наукової еліти.

Помолимося за упокій
невинних жертв політичних репресій!
показати весь коментар
17.05.2020 21:17 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRQheeDiG4NDKI3UtNZmoKJjuFTUCgi41WrWG-oydryZbwJ5WDXXf6WsTTFM09Sf18&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.

Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
показати весь коментар
17.05.2020 23:24 Відповісти
У 80-ті роки декому довелось в Заураллі зустрітись з одним із тих,що були свідком і виконавцем тих великих злочинів,що вчинила більшовистська верхушка в Україні. Це був реальний учасник подій,який особисто приймав участь у знищенні українського народу,в т.ч. і інших національностей. Свою "службу совєтському союзу" він почав молодшим лейтенантом НКВД,прибувши до Дніпропетровська ( нині Дніпро). Він був свого роду "розвідником" та "наводчиком", мандруючи по Дніпропетровщині,Кіровоградщині,Черкащині,Житомирщині...і т.д. під " дахом" інспектора по "зємлєустроєнію" ( землеміром,як у свій час був Брєжнєв)."Навів" на той світ він невідомо скільки людей,але і його теж хотіли знищити самі ж "специ-землеміри" з КДБ( свідків вони прибирали). І те,що нашого композитора,талоновище, Володю Івасюка вбило КДБ вперше було озвучено ним.І тепер ми бачимо вже реально,що бажання Москви нас знищувати- це їхнє КРЕДО,тому і ми повинні захищатись усі разом,без виключень,незалкжно від корита. А хто не бажає в цьому приймати участь- треба викидувати це ватопацифіське лайно на смітник,за кордон!
показати весь коментар
18.05.2020 04:39 Відповісти
за Стікс їх!
показати весь коментар
18.05.2020 08:58 Відповісти
Мого прадіда репресували і розстріляли.
Прабабуся втекла з дітьми в іншу область.
Так лишилися живі.
Реабілітували прадіда вже після =перестройки=.
Життя могло б скластися інакше.
Стільки людей замучили совіти.
показати весь коментар
18.05.2020 05:04 Відповісти
По кожній родині пройшлись....і чому люди не пам'ятають ?
Страчених реабілітували. А вбивць так і не засудили.
показати весь коментар
18.05.2020 06:45 Відповісти
мої предки вижили якимось чудом - прадід, за свідченнями односельчан - дуже майстровитий до всього - виїхав до Америки (Натік, Массачусетс), де підняв ферму, найняв робітників, управляючого, заробив на дорогу назад шоп забрати сім'ю (жінку, двох дочок та двох синів), але тут вже совіти не відпустили синів, бо "повинні відслужити в красній армії". То було важке рішення - сім'я розкололась - прадід з дружиною та дівчатами відправились в штати, а сини самі залишились під совєтами. Ото мому діду довелось туго - бути сином американця в ті часи означало ізмєну родінє.
показати весь коментар
18.05.2020 09:09 Відповісти
Я знаю такі випадки про розділені-розлучені родини тут теж.
МІльйони трагедій.
показати весь коментар
18.05.2020 21:02 Відповісти
Сьодні 18 травня, а на цензорі нічого про День пам'яті жертв геноциду кримських татар
показати весь коментар
18.05.2020 08:57 Відповісти
то ма'ть за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу
показати весь коментар
18.05.2020 09:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 