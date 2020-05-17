Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий
В воскресенье, 17 мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать - это невероятные цифры. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцев). Огромное количество из них было расстреляно, все остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки (почти 3 миллионов украинцев), каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических учреждениях.
Террор и репрессии затронули почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и болезненным наследием прошлого стали массовые репрессии, совершаемые сталинским режимом и его приспешниками в Украине в 1930-х годах. К примеру, в Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.
Десятки лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений строились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.
Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня - в Быковнянском лесу находится крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан с Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.
Традиционно в День памяти жертв политических репрессий по всей стране происходит возложение цветов к памятным знакам, а также проходят траурные вече и церемонии.
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Перепис 2001 - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%." - На 1918рік влоща УНР 850 100https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-3 [3] км2. населення 50 230 600https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-5 [5] л... што скажиш русскій чєлавєк?
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 роках на Сірому Клині був розгорнутий рух за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96 Українську Державну Автономію .
Зеле́ний Клин, Зелена Україна або Закитайщинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-3 [3] - історична українська назва території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%27%D1%8F Приамур'я (Зовнішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурія ) південної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Далекого Сходу , у нижній частині річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амур і над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихим океаном ; площа близько 1 млн км².
Жовтий Клин - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F українська етнічна територія в нижньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Надволжі . Вперше для позначення цієї території використав саратовський історик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Шульга . В українській політичній традиції Жовтий Клин належить до числа ще двох українських колоніальних територій в Азії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сірого Клину та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Зеленого Клину .
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з більш 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів - личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
Жертвами коммунизма во всем мире насчитывается, более 100 млн. человек. Нацистам Гитлера и его всем союзникам фашистам до таких "достижений" (коммунизма) как до Луны. Причем, на ссср приходится абсолютное большинство всех человеческих жертв из этих 100 млн. Коммунистический режим тюрьмы народоав ссср это самый сатанинский кровавй режим на планете. Он десятками миллионов уничтожал людей и в мирное время, и в военное. Кремлёвскому коммуно-фашистскому режиму ничего не мешало совершать массовые убийства с 1917 года по 1953, а коммунистические режимы Китая, КНДР, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи.....которые под четким руководством кремлёвских коммуно-фашистов делали все то же самое. В Камбодже, братский кровавому ссср коммунистический режим Пола Пота «красные кхмеры» уничтожил в стране более 1/3 населения ( 33% ). «Красные кхмеры» были настоящими коммунистами. В этом убеждаемся, когда читаем о подобных событиях, происходившими в стране победившего коммуно-сатанизма - рсфср и позже ссср, - миллионных убийствах периода красного террора и военного коммунизма при кровавых палачах ленине и сталине в книге «Истоки зла (тайна коммунизма)». В общем-то, как правило, принято считать преступления коммуно-фашистов ссср против рода человеческого - преступлениями в основном, сталинского и ленинского кровавого периода.
Еще кто то остался?
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи. Болотяни завжди знайдуть найгршого, найзакомплекосованішого, самого збоченого серед невиправних збоченців, всадять його на трон і будуть насолоджуватися стражданнями тих народів до яких дотягнеться рука створеного рашанами ідола.
Чим далі від болотян - тим краще!
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
А также убитых и замученных только за последнее время диссидентов , правозащитников , патриотов на территории рф ?
Почему отмечая эту дату вспоминают только жертвы совка и комуняк ?
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортировали, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь путлінскій "Югавасток", " бандитів - терористів" під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий ссср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати українську землю Криму і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, - жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну.
«Спеціальні потреби» - офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім «українським некрополем».
Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих «чисток», колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці.
Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати «русский мир» на нашій українській землі.
Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам'ятаємо…
Петро Порошенко, допис в FB, https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842/2056268391174209/?type=3&theater
сёр.рф/олд
Продажний кремлівський холуй ЗЕК - Іуда янук, заявив: «Визнавати Голодомор як факт геноциду до якогось народу неправильно і несправедливо» Про це московський холуй -резидент як президент України заявив, виступаючи на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі і йому стоя аплодувала вся делегація проклятої паРаші обнявшись разом з делегацієй ригоАнальних бандитів ЗЕКА. На думку цього лютого ворога України Голодомор нібито був спільною трагедією всіх народів кривавого ссср. Незважаючи на те що до цього 28 листопада 2006 року Верховна Рада прийняла закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який говорить: «Голодомор в Україні на початку 30-х років XX століття є геноцидом українського народу», і зазначає: «що публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю жертв мільйонів українців штучного Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним злочином». І першим почав заперечувати Голодомор в окупованій Україні (УНР) як геноцид українського народу цей яничар кремля проклятий ЗЕК - Іуда. Після такого виступу продажного холуя ... резидента ЗЕКА 28 квітня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася визнати голод в кривавій тюрмі народів ссср 1930-х років геноцидом українського народу ....
Щоб і зараз у нас не повторилося це жахливе зрадницьке минуле і з новим ЗЕКОМ- 2, продажним українофобом ... резидентом з цим екс- клоуном, ЗЕбілом -капітулянтом.
Пам'яті Стуса і Симоненка…
_______________________Душа____________________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово…i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
Через год, когда разрешили вернуться в город, младший брат бабушки, небольшой начальник, когда ее видел на улице - переходил на другую сторону, даже боялся с ней поговорить и не помог даже одним рублем, когда она с детьми голодала.
Когда рассекретили архивы КГБ, я узнала, что дедушку после пыток в апреле 1937 расстреляли. КГБ на запросы мамы о судьбе дедушки до 1956 отвечало, что он отбывает наказание в лагерях без права переписки, хотя они его уже убили в 1937.
Страшное было время, лучшие погибли в застенках НКВД, ГУЛАГе, на фронте, а остались приспособленцы и рабы.
____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
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Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов,я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И да ещё репрессии не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналов сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к народу.
Порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании евреев, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача минимум стояла у олигархов не пропустить юлю( не разу сам за неё не голосовал), вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.
для свідомих українців - Патріарх. Всі дати
вшанування, трауру, радості у нього разом з народом.
У попів
РПЦвУ (неканонічний московський патріархат) свята - це 23 хєраля, Дівятамая.
Як сказав
чекіст в рясі Онуфрій: «Голодомор - это вразумление гордыни украинцев» (с)
Сьогодні
треба розповісти нащадкам правдиву історію, яка свідчить, що сотні тисяч осіб -
це не просто цифри й історія, а долі знищених священників та патріотів,
розстріляної політичної, мистецької та наукової еліти.
Помолимося за упокій
невинних жертв політичних репресій!
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.
Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
Прабабуся втекла з дітьми в іншу область.
Так лишилися живі.
Реабілітували прадіда вже після =перестройки=.
Життя могло б скластися інакше.
Стільки людей замучили совіти.
Страчених реабілітували. А вбивць так і не засудили.
МІльйони трагедій.