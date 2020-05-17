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Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий

Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий

В воскресенье, 17 мая, в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года, ежегодно в третье воскресенье мая, с целью надлежащего почтения памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Число жертв политических репрессий в Украине невозможно подсчитать - это невероятные цифры. Некоторые специалисты считают, что за период с начала 1920-х и до конца 1980-х годов, то есть за время правления большевистско-коммунистического режима, в Украине было арестовано почти полтора миллиона человек (из них более 50% украинцев). Огромное количество из них было расстреляно, все остальные прошли тюрьмы, ссылки, высылки (почти 3 миллионов украинцев), каторгу, лагеря, принудительно побывали в психиатрических учреждениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных родственниках

Террор и репрессии затронули почти все слои украинского населения: ученых, политиков, военных, священников, представителей культуры, крестьянство. Особенно тяжелым и болезненным наследием прошлого стали массовые репрессии, совершаемые сталинским режимом и его приспешниками в Украине в 1930-х годах. К примеру, в Украине в 1937-1938 годах были осуждены 198 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Десятки лет советская власть тщательно скрывала следы своих преступлений: на местах захоронений строились режимные объекты КГБ, землю заливали бетоном, местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты преследуют по политическим и религиозным мотивам 90 крымчан, - Коляда

Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня - в Быковнянском лесу находится крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД было расстреляно 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан с Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.

Традиционно в День памяти жертв политических репрессий по всей стране происходит возложение цветов к памятным знакам, а также проходят траурные вече и церемонии.

Автор: 

репрессии (2766) День памяти жертв политических репрессий (24)


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Топ комментарии
+37
Найбільше репресій та винищення Україна зазнала від так званого братнього народу.
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17.05.2020 09:00
+34
Дійсно, що СРСР був країною, яка майже 70 років репресувала людей. На жаль, але і сьогодні ми маємо політичні репресії по відношенню до політичних супротивників.
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17.05.2020 08:58
+26
9 УТРА, А БУБОЧКА ЕЩЁ НЕ У ПАМЯТНИКА
ПОЗОР!!!!

Зато 9 мая он был в 5 утра 😀
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17.05.2020 09:08
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Українського населення чи українців ??? Це різні речі !!! Замість розказачених козаків Донбаса завезли російськомовну бидломасу з усієї СРСР !!! це лише один приклад !!))
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17.05.2020 10:46 Ответить
Брехня дуже боїться цифр...
Перепис 2001 - "За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3%, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункта.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6% і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункта і складала 17,3%." - На 1918рік влоща УНР 850 100https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-3 [3] км2. населення 50 230 600https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-5 [5] л... што скажиш русскій чєлавєк?
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17.05.2020 10:47 Ответить
Сірий Клин (інша назва: Сіра Українаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-1 [1] ) - неофіційна назва Південно-Західного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80 Сибіру і Північного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстану з кінця XIX-початку XX століття, де розгорнулася масова українська колонізація (загальна площа колонізованої території - 460 тисяч квадратних кілометрів).
В https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 роках на Сірому Клині був розгорнутий рух за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96 Українську Державну Автономію .

Зеле́ний Клин, Зелена Україна або Закитайщинаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD#cite_note-3 [3] - історична українська назва території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%27%D1%8F Приамур'я (Зовнішня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F Маньчжурія ) південної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Далекого Сходу , у нижній частині річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Амур і над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихим океаном ; площа близько 1 млн км².

Жовтий Клин - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F українська етнічна територія в нижньому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Надволжі . Вперше для позначення цієї території використав саратовський історик https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Шульга . В українській політичній традиції Жовтий Клин належить до числа ще двох українських колоніальних територій в Азії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Сірого Клину та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Зеленого Клину .
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17.05.2020 11:19 Ответить
Ти ще забув сказати що Ісус Христос - українець...Бо походить з Галілеї,а Галілея - то друга назва Галичини...
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17.05.2020 16:59 Ответить
Територію збільшував совок а кількість населення зростала за рахунок переселенців сюди з кацапщини.
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17.05.2020 10:48 Ответить
-
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з більш 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів - личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
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17.05.2020 11:02 Ответить
Так зване "споконвечное русскоязичное население" !!)))
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17.05.2020 11:21 Ответить
Чекаєм на жертв комуно-бандито-корупційних репресій, нью коліївщину.
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17.05.2020 14:23 Ответить
Замість запорізьких козаків завезли "споконвічне русскоязичное население" Надднірянщини !!)))
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17.05.2020 10:52 Ответить
Ну як можна зрозуміти тих хто носить портрети сталіна? Це люди .чи звірі, чи просто тупе бидло. Але їм неможна довести ( на документах) про наслідки правління фашистсько ---комуняк., які створювали концтабори. і розстрілювали своїх же громадян.
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17.05.2020 10:36 Ответить
Совко-зомбі. Нащадки савєцкава нарота.
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17.05.2020 10:50 Ответить
Интересно в Украине есть семья где не было репрессированных, раскулаченных, погибших в голодоморе и т.д. Наверное нет, просто многим это стерли из памяти, о них даже вспоминать боялись долгие годы и с поколениями информация была утеряна. ( как началось с 1917 так и шло до 90 х да и сейчас, особенно в соседней "державе") При чем сначала репрессии коснулись "враждебных классов", потом селян, потом всех подряд записанных в "шпионы" и " предатели", семьи "врагов народа", "националисты" а потом принялись за тех кто и проводил эти самые репрессии. ( кровавые "жернова" истории. одним словом).
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17.05.2020 10:48 Ответить
Мого діда (по матері) хотіли розкуркулити. Врятувало те що вступив до колгоспу.
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17.05.2020 10:53 Ответить
Повезло вашему деду и его семье. У меня больше членов семьи пострадало, кому то "повезло", кому то нет. ( кого то "просто раскулачили", кого то дополнительно сгноили в Сибири, кого то замордовали в застенках НКВД ( до суда), кого то отправили по этапу в лагеря ( а потом через годы реабилитировали) , кого то расстреляли. Обычная история семьи, ничего особенного, если учесть что ни где не участвовали, ни где не состояли и вообще жили обычной жизнью ни куда не вмешиваясь.. Просто оказались не там и не в то время...
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17.05.2020 11:04 Ответить
-
Жертвами коммунизма во всем мире насчитывается, более 100 млн. человек. Нацистам Гитлера и его всем союзникам фашистам до таких "достижений" (коммунизма) как до Луны. Причем, на ссср приходится абсолютное большинство всех человеческих жертв из этих 100 млн. Коммунистический режим тюрьмы народоав ссср это самый сатанинский кровавй режим на планете. Он десятками миллионов уничтожал людей и в мирное время, и в военное. Кремлёвскому коммуно-фашистскому режиму ничего не мешало совершать массовые убийства с 1917 года по 1953, а коммунистические режимы Китая, КНДР, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи.....которые под четким руководством кремлёвских коммуно-фашистов делали все то же самое. В Камбодже, братский кровавому ссср коммунистический режим Пола Пота «красные кхмеры» уничтожил в стране более 1/3 населения ( 33% ). «Красные кхмеры» были настоящими коммунистами. В этом убеждаемся, когда читаем о подобных событиях, происходившими в стране победившего коммуно-сатанизма - рсфср и позже ссср, - миллионных убийствах периода красного террора и военного коммунизма при кровавых палачах ленине и сталине в книге «Истоки зла (тайна коммунизма)». В общем-то, как правило, принято считать преступления коммуно-фашистов ссср против рода человеческого - преступлениями в основном, сталинского и ленинского кровавого периода.
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17.05.2020 10:48 Ответить
Тим, чия пам'ять надкто коротка, рекомендую прослухати пісню-реквієм київського барда Дмитра Кімельфельда https://www.chitalnya.ru/work/129872/ "Волчья ягода" (друга половина 80-х). Обов'язково.
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17.05.2020 11:08 Ответить
Кстати когда из тюрем выпустят патриотов посаженых режимом сепара вальцман-порошенко?
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17.05.2020 11:09 Ответить
Ефремова и Штепу уже выпустили, остальных - поменяли на таксистов.
Еще кто то остался?
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17.05.2020 11:17 Ответить
Мій дід по батькові, бабуся по матері, були розкуркулені. Два прадіди були вислані на Соловки, де і згинули. Бабуся, пропрацювавши весь вік у колгоспі, від совєцької влади пенсії так і не отримала. Навіть отієї нещасної десятки. Померла в 1981. Багато від неї наслухався про кумуністів. Про НКВД. А батько до самої смерті боявся КГБ.
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17.05.2020 11:13 Ответить
І розкуркулені напевно тому, що відкладували як могли та купили сіялку чи жнивалку за накопичення.
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17.05.2020 11:20 Ответить
Тому, що багато працювали. Самі. Наймитів не було. Голота, вона була голотою тому, що не хотіла працювати, а тільки пили, гуляли, та мітингували. Воно й зараз так. Усі оті соціально незахищені, по більшості ледацюги.
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17.05.2020 11:28 Ответить
В Україні не може бути ні диктатури ні культу особи.
В Білорусі може бути диктатура, але не може бути культу особи.
На рашці не може не бути культу особи. Болотяни завжди знайдуть найгршого, найзакомплекосованішого, самого збоченого серед невиправних збоченців, всадять його на трон і будуть насолоджуватися стражданнями тих народів до яких дотягнеться рука створеного рашанами ідола.
Чим далі від болотян - тим краще!
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17.05.2020 11:16 Ответить
Та в нас також відригнувся рускій мір. У вигляді слуг народу. Оті 73%, що голосували за Зеленського в другому турі - публіка з маргінальним світоглядом. Незалежно від соціального статусу.
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17.05.2020 11:31 Ответить
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
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17.05.2020 22:09 Ответить
Враги человечества прошлых лет - гитлеры, сталины, ленины и прочая гниль уже горят в Адском огне, варятся в смоле.... А вот сегодняшняя мерзота путин - фашист, нацист, садист, агрессор, террорист в одном флаконе - живой пока ещё, творит зло, приносит горе, боль, страдания... Прокленаю его ежедневно. Путин, сдохни, кровавый карлик....
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17.05.2020 11:18 Ответить
Усі лєніни, сталіни, путєни, гітлєри, тощо напряму зав"язані на рашці. Так що, справа не в них саміх, а в тій біомасі на який вони родяться та розквітають.
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17.05.2020 11:22 Ответить
Менталітет народа, т.з. росєян !!))
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17.05.2020 11:26 Ответить
Здохне Х*йло, росєяне обируть нового царя-деспота !!! Така Росія і такі росєянє !!))
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17.05.2020 11:25 Ответить
Можно ли считать жертвами политических репрессий А Окуеву , Т. Махаури , Г.Гонгадзе , В Черновола , Сашка Билого , О. Лесника , Катю Гандзюк убитых очевидно по политическим мотивам в нашей стране за последние десятилетия а также О.Бузину на мирной территории или в мирное время?
А также убитых и замученных только за последнее время диссидентов , правозащитников , патриотов на территории рф ?
Почему отмечая эту дату вспоминают только жертвы совка и комуняк ?
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17.05.2020 11:23 Ответить
Стерненко, Антоненко, Кузьменко, Тетяна Чорновіл, Артем Семаніхін... Воно й зараз нікуди не поділося.
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17.05.2020 11:33 Ответить
можливо це спроба ******** еліт дистанціюватися від совка, з якого вони родом..та намагання сказати плебсу, що тоді було зовсім погано, а зараз майже демократія..але неофеодали ніколи не визнають жертв власних репресій..
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17.05.2020 11:45 Ответить
а бузіна тут яким сраком?
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17.05.2020 12:18 Ответить
Таким дядя что если он был совком и пропагандировал совковые взгляды это не повод его убивать и убийцы преследовали политические мотивы какими бы они ни были .Мы же в Европу движемся , а не в Тайожный , ведь так ? А там права человека принято соблюдать и основным является право на жизнь
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17.05.2020 17:44 Ответить
дісідєнством нікого нє удівіш, государство його не репресіровало, то сочувствующійє гражданє прєкратілі мучєнія умалішонного - він всьо смерті шукав - сам наривався
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17.05.2020 18:43 Ответить
Ты мозгами думай що пишешь .Кое где оскорбленные граждане кадыровской национальности прекратили мучения Анны Политковской и Бориса Немцова а такие же умники как и ты там все объяснили похожим образом ,,дозвезделись либерасты госдеповские "
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17.05.2020 19:05 Ответить
не ліпи до великих славних людей оту лису скотину - тошнотворного падонка бузіну шо світом нудив
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17.05.2020 19:11 Ответить
чи ти чтіш память рєпрєсірованих тоталітарним рєжимом бєрії, йєжова і яґоди?
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17.05.2020 19:14 Ответить
Нет . Страна стремящаяся в семью ЕС обязана разделять европейские ценности и уважать основные права Гражданина свободной Европы , а ты рассуждаешь как обычный рядовой кацап или совок . Сравнивать колерованных преступников берию , ежова и т.п с обыкновенным ватным блоггером и шоуменом верх кощунства .
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17.05.2020 19:24 Ответить
Споча ку треба знищити ворогів:мєртвєчуків,фірташів,ахмєтових,рабіновічєй,бойок,шуфрічєй,зачистити країну від окупантів та їх колаборан ів.
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17.05.2020 20:25 Ответить
А еще сегодня великий расяянский праздник - "День *********"! Он официально именуется как "Международный день борьбы с гомофобией".
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17.05.2020 11:29 Ответить
Ну, в этот день Юля с Власенко могут раскупоривать "вдову Клико"!
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17.05.2020 11:32 Ответить
ага, визнані рєпрєсанти - по пяць лімонів за нєудопства
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17.05.2020 12:20 Ответить
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О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортировали, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь путлінскій "Югавасток", " бандитів - терористів" під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий ссср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати українську землю Криму і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
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17.05.2020 11:34 Ответить
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.

Василь Симоненко написав цей вірш після потрясіння, яке він пережив на місці поховань жертв сталінських репресій у Биківні. Науковці кажуть, у Биківнянському лісі протягом найстрашніших років Великого терору знайшли свій останній притулок від 30 до 100 тисяч закатованих українців. Кожного разу, коли буваю там, відчуваю, як земля просякнута кров'ю, а крики жертв застрягли у гілках дерев, - жахаюся від усвідомлення величини скоєного злочну.
«Спеціальні потреби» - офіційна мета виділення цієї земельної ділянки. Це рішення збереглося в архівах. Так більшовики приховували свої жахливі злочини. Насправді цьому лісу судилося стати справжнім «українським некрополем».
Інтелігенція, державні і релігійні діячі, жертви так званих «чисток», колишні військовополонені, представники польського, німецького, болгарського, литовського і багато інших народів, на жаль, досі не встановлених людей покояться у цьому скорботному місці.
Трагедія комуністичного терору має стати повчальним уроком на майбутнє, надійним запобіжником від спроб реанімувати «русский мир» на нашій українській землі.
Вічна пам'ять усім жертвам репресій, похованим у Биківнянському лісі, у інших місцях розстрілів в Україні і за її межами. Ми пам'ятаємо…

Петро Порошенко, допис в FB, https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474415552692842/2056268391174209/?type=3&theater
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17.05.2020 11:35 Ответить
Сколько стоит свобода

сёр.рф/олд
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17.05.2020 11:44 Ответить
Росіяни українців знищували насамперед за національною ознакою, за намагання українців на своїй власній етнічній території створити свою власну національну державу. І це при тому, що у так званих росіян, чи як вони себе називають русскіх, своєї етнічної території нема взагалі. По суті це незаконне озброєне терористичне банд формування. Це все одно, якби цигани кочували зі своїми збройними силами.
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17.05.2020 11:51 Ответить
А не пора ли нам составлять списки "героев" из нквд и кгб с той целью чтобы их отпрыски не попадали в органы власти Украины. А то ведь как то стыдно перед нашими дедами и прадедами что мы их вроде помним наминая шашлыки, а виновников этой глобальной трагедии страны подзабыли. Может потому до сих пор на свободе такие как Рабинович, Новинский, Бойко, и другие герои ПР устроившие в 2004 и в 2014 годах народные недовольства приведшие к национальной трагедии.
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17.05.2020 12:01 Ответить
отак живеш в ілюзії шо наступили золоті часи цивілізації, права, закону та людяності, шо ті репресії - атрибут давнього, середньовічного, тьомного савєцкого прошлого.... Ан-нєт, рєжим Зє!льоной плєсєні смердить тим же "урускім" духом, московським болотом, попелом дахау та пилью гулагу
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17.05.2020 12:02 Ответить
Любі розмови про братство з расєєю не допустимі, просто неможливі
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17.05.2020 12:41 Ответить
Тема дійсно важка, але порохоботи і сюди якимось боком приплели Зеленського!
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17.05.2020 12:54 Ответить
NEEGLS S. Слуга кремля ? -
Продажний кремлівський холуй ЗЕК - Іуда янук, заявив: «Визнавати Голодомор як факт геноциду до якогось народу неправильно і несправедливо» Про це московський холуй -резидент як президент України заявив, виступаючи на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі і йому стоя аплодувала вся делегація проклятої паРаші обнявшись разом з делегацієй ригоАнальних бандитів ЗЕКА. На думку цього лютого ворога України Голодомор нібито був спільною трагедією всіх народів кривавого ссср. Незважаючи на те що до цього 28 листопада 2006 року Верховна Рада прийняла закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який говорить: «Голодомор в Україні на початку 30-х років XX століття є геноцидом українського народу», і зазначає: «що публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю жертв мільйонів українців штучного Голодомору, приниженням гідності українського народу і є протиправним злочином». І першим почав заперечувати Голодомор в окупованій Україні (УНР) як геноцид українського народу цей яничар кремля проклятий ЗЕК - Іуда. Після такого виступу продажного холуя ... резидента ЗЕКА 28 квітня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася визнати голод в кривавій тюрмі народів ссср 1930-х років геноцидом українського народу ....
Щоб і зараз у нас не повторилося це жахливе зрадницьке минуле і з новим ЗЕКОМ- 2, продажним українофобом ... резидентом з цим екс- клоуном, ЗЕбілом -капітулянтом.
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17.05.2020 13:33 Ответить
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Пам'яті Стуса і Симоненка…
_______________________Душа____________________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово…i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
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17.05.2020 13:06 Ответить
Моего дедушку (инженер, строил мосты) арестовало НКВД в марте 1937. Бабушке приказали в 24 часа покинуть город Днепропетровск, а то ее арестуют, а детей заберут в детский дом. Она с больным годовалым ребенком уехала в село. Спасибо ее старшей сестре - помагала деньгами и забрала к себе мою маму (ей было 10 лет). Чтобы раз в несколько месяцев увидеть дочку бабушка пробиралась со страхом в город, чтобы никто из соседей не увидел ее, а то донесут в органы.
Через год, когда разрешили вернуться в город, младший брат бабушки, небольшой начальник, когда ее видел на улице - переходил на другую сторону, даже боялся с ней поговорить и не помог даже одним рублем, когда она с детьми голодала.
Когда рассекретили архивы КГБ, я узнала, что дедушку после пыток в апреле 1937 расстреляли. КГБ на запросы мамы о судьбе дедушки до 1956 отвечало, что он отбывает наказание в лагерях без права переписки, хотя они его уже убили в 1937.
Страшное было время, лучшие погибли в застенках НКВД, ГУЛАГе, на фронте, а остались приспособленцы и рабы.
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17.05.2020 13:57 Ответить
И все скорбят.
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17.05.2020 14:27 Ответить
Чомусь правлячий хабад так боться переписати населення? Мабуть дані будуть як після голодомору, а також чомусь хабадники засекретили статистику загальної смертності в України за 2020 рік по місяцям.
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17.05.2020 14:29 Ответить
Добавим к ним похищенных и убитых в Дни Майдана, Небесную сотню, Павла Шеремета и Олеся Бузину, Сашка Билого и Кузьму, сестёр Ноздровских. Добавим бойцов Торнадо, Яну Другарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко - без единого доказательства вины многие месяцы незаконно закрытые в тюрьму. Добавим преследование Зверобий, Федины за т о, что им не нравится президент... Преследование Стерненко, единственное обвинение против которого, что он символ сопротивления беспределу бандитов и патриот Украины.... И, если мы посмотри на этот, далеко не полный, список - то видно: три смены власти ничем не отличаются друг от друга... Все, включая зелю, замараны в репрессиях. И никто, включая зелю, ничего не делает , чтоб сломать эту форму общени я власти с обществом. Им всем нужно безмолвное стадо. Им всем мешают вольные, думающие люди.
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17.05.2020 15:14 Ответить
не ліпіть сюди бузіну - воно жертва власного ідіотізму
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17.05.2020 18:48 Ответить
Не знаю: чи відомо вам, що в війну фашисти розстрілювали божевільних ... ви припускаєте, що ідіотизм є приводом для вбивства людини кілерами? Без суду і слідства? Тобто комусь здається, що ця людина не ідіот. А Вам здається, що він ідіот. І Ви спокійно кажете, що раз Ви його вважаєте ідіотом - його можна не заморочуючись вбити? так? Я цьому Бузині не симпатизую аніяк... Але ж усе має бути по розуму і по честі...
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17.05.2020 22:12 Ответить
по честі - йо' тра' було втопити в вигрібній ямі
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17.05.2020 23:34 Ответить
так, мені відомо шо НАЦИСТИ чистили суспільство від сміття - соціального баласту - інвалідів, наркоманів, уродів, ізвращенців. Чистили откровєнними мєтодами. Без особой рєклами, но чєсно. Зараз така чистка відбуваєця також, але подлим способом - з гуманітарною риторикою
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17.05.2020 23:42 Ответить
Вот бессмертная армия раскулаченных,замученных,высланных,убитых и униженных коммунистической свой советской властью украинцев.Мои все деды с бабушками были репрессированных и высланы в Сибирь ,даже отцу было 3 годика,его комуняки выкинули вместе с коляской из дома,.Вот их имена Дронгаль Константин Иосифович,Печеранская/в девичестве/ Агафья Кондратьевна,их сын Мой отец Валентин высланных с Винницкой обл,Лановский Тимофей Дмитриевич,Грецюк /в девичестве/Мария Сидоровна высланы с Хмельницкой области.Быле вывезены в скотовагонах в сибирь,сами строили себе бараки,содержали их ,как рабочий скот.К счастью они выжили,но многие их дети умерли.Эти прелести советской коммунистической власти я впитал с молоком матери,поэтому,всей душой желаю Украине освободится окончательно от этой заразы и вступить в Евросоюз,нато .Царствия небесного всем умершим репрессированным,Слава Украине!
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17.05.2020 15:22 Ответить
Откройте архивы,выложите всех кто раскулачиват,репресировал,служил в НКВД,пусть люди знают подонков,и пусть их предки стыдятся этой мрази!
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17.05.2020 15:26 Ответить
Симоне! Ти здурів? Вони зараз носяться з тими дідами на 9 травня. Мовляв, вони ваєвалі. Проти власного народу. Проти найпорядніших, найпрацьовитіших, найталановитіших. Якщо не можна пройтися по вулицях з портретами катів, то виставляють їх у вікнах. Я надивився парадів на 9 травня. І спілкувався зх фронтовиками, що були на передовій. Та ніколи жоден фронтовик на трибуну не виліз, лише НКВДсти, замполіти, та інші пристосуванці.
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17.05.2020 16:12 Ответить
Саме репресіями негативна селекція довершила свою справу. Запустили її більшовики в 1917 році, привівши до влади доконаних мерзотників - зрадників, збоченців, ледацюг, пристосуванців. Комуно-комсомольська мерзота відразу почала нищити чесних, порядних, працьовитих, талановитих. Бо покидьки завжди таких нанавидять. Прийняли закони про класовий відбір. Якщо ти не "пролетарського походження", тобто не маргінальна мерзота, тобі шлях нагору перекритий. Навіть я, пішовши в самостійне життя в 1976 році, потрапив під цей класовий відбір. До класових фільтрів тепер додалося династичне походження - нащадки, та онуки партійно-комсомольських катів отримували зелене світло до світлого майбутнього. Дуже шкода. Було б найкраще, якби тим дідам-прадідам, та їх онукам забезпечили не кар'єру, а кар'єр. До кінця життя.
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17.05.2020 16:03 Ответить
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____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
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Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов,я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И да ещё репрессии не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналов сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к народу.
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17.05.2020 16:18 Ответить
Святославе! Назвіть хоч одне всеукраїнське інтернет виданння, популярніше, та впливовіше за "Цензор"? Я такого не знаю. Колись були такими "Обозрєватєль", та "Українська правда". Якщо ви читаєте "Цензор", і пишете там коментарі проти влади, то ви ВЖЕ не мовчите. Не забувайте, що Зеленського обрали соцмережі. І Трампа також. В значній мірі й Макрона. Було б чудово, якби форумчани "Цензора" свою думку несли і на інших інтернет спільнотах.
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17.05.2020 16:28 Ответить
Вечная память погибшим в коммунистических(большевистских) застенках.

Порохоботы = зеленоботы.
Ни когда не считал порошенко патриотом а тем более украинским националистом.
Еврей не может быть украинским националистом априори.
Есть старая запись на ТВ, где Корчинский Дмитрий, сказал собравшемся там порошенко, червоненко и компании евреев, "перед тем как украинцы покаяться перед евреями, следовало бы евреям покаяться перед украинцами". После этого компания начала возмущаться, и занялась демагогией.
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17.05.2020 16:56 Ответить
Почему порошеннко прихватил патриотическую часть населения, но не всю.
Потому что ватная часть была занята, януковичами, донецкими, крымскими, ему там должности высокой не светило, хотя он и создавал партию регионов.
Он ринулся к ющенко, мечтал быть премьером, но все планы сбил покойный Зинченко.
ющенко всё слил регионалам, и при них этот товарищ порошенко тоже прижился будучи министром.
Во время майдана опять рванул к патриотизму, вылез на трактор, потом спрятался выжидая, после майдана смотался в Вену к фирташу и уговорил Кличко не идти в президенты.
После Кличка, у порошенко не было бы шансов стать президентом Украины.
зеленский его устраивает, он порошенко и дальше будет порошить патриотов, лишь бы президентом и власть не взял украинский националист-патриот.
Задача минимум стояла у олигархов не пропустить юлю( не разу сам за неё не голосовал), вывести вову и петю в финал.
И так они хотят разводить народ ещё долго.
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17.05.2020 17:10 Ответить
-За офіційним переписом в 1926р. жителів киян було - 512 146. А після жахливих репресій і геноциду проти Українського народу влаштованого кремлівськими окупантами. Вже при наступному перепису в Києві який відбувся в 1937-му., виявилося, що населення Києва не збільшилася а навпаки навіть сильно зменшилося (порівняно з переписом 1926 г.) на 20% на 96 850 осіб ... Проте кривавий кат Сталін оголосив результати перепису 1937р. сфальсифікованими, а українські фахівці, які проводили цей перепис вони всі до єдиного були розстріляні як вороги "саветскага" люмпен -народу. Історики пояснюють це двома причинами: 1) став надзвичайно низьким показник українського населення, що було свідченням величезних людських втрат під час кривавих сталінських репресій, Голодомору і геноциду коли кремлівськими окупантами масово мільйонами знищували українську націю. 2) надзвичайно високий відсоток українських " віруючих " виявилося (58,2% опитування при перепису), що показувало на провал атеїстичної політики комуно-фашистів - окупантів. Навіть офіційний перепис в поневоленій державі УНР вже в колонії урср українського населення показав в 1926 р -29 018 1 87. а в 1937р. - 26 421 212 українців - майже мінус 3 мільйона по спотвореним сильно заниженими кремлівськими окупантами даними, а а фактично вони кремлівські кати знищили майже 9 мільйонів Українців, повністю весь цвіт Української нації.
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17.05.2020 17:15 Ответить
Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 6232
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17.05.2020 19:01 Ответить
НІЯКИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ НЕ БУЛО,А БУЛА ОКУПАЦІЯ УНР москалями керованих жидами,а далі фізичне знищення Українців.
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17.05.2020 19:58 Ответить
https://twitter.com/leusenko1 https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 Епіфаній
для свідомих українців - Патріарх. Всі дати
вшанування, трауру, радості у нього разом з народом.

У попів
РПЦвУ (неканонічний московський патріархат) свята - це 23 хєраля, Дівятамая.

Як сказав
чекіст в рясі Онуфрій: «Голодомор - это вразумление гордыни украинцев» (с)

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17.05.2020 21:15 Ответить
https://twitter.com/Epifaniy https://twitter.com/Epifaniy Митрополит Епіфаній https://twitter.com/Epifaniy @Epifaniy


Сьогодні
треба розповісти нащадкам правдиву історію, яка свідчить, що сотні тисяч осіб -
це не просто цифри й історія, а долі знищених священників та патріотів,
розстріляної політичної, мистецької та наукової еліти.

Помолимося за упокій
невинних жертв політичних репресій!
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17.05.2020 21:17 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARRQheeDiG4NDKI3UtNZmoKJjuFTUCgi41WrWG-oydryZbwJ5WDXXf6WsTTFM09Sf18&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158415242438953?__xts__%5B0%5D=68.ARCrL7FrQIa3S9Hxg2ayRYPCY1TormyXdru2ZkbSIGQdPJrJ7z6OuxlzzxUDABm69zblJwLIRbeI0LJhDufdKmcS_tZ1jEF5twV40zKKRjuFoAEqycB5xIQWdEdRV7s36zEPWPrcpaNs2zCridgmDfsd54O8RNJ1kmnw6E2C8SmEsSZq09P8CL9YzlUmsCCqiUUL9f-nHiRz52aQnobHs9szlq4xTfDbZ1usNFO_sepDVB5U-b5b3uiTCHq7G6JYEWQuR2gwmJuS5Su-aO1r8L5X6ISpVttFXn4pdnVW5IG5DWQ04aJBsFFSbiusGy0hyWqjQ6JGfbkDg6Jtlg&__tn__=-R 2 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

...
А ще вчора була інша важлива дата - 66 років від початку Кенґірського повстання. Того, найпотужнішого, після якого в Кремлі стало остаточно ясно, що ГУЛАГ треба розпускати: що, напакувавши його отим півмільйоном "бандерівців", про який пише Берія, МГБ підклало під СРСР бомбу з запалом. Після Кенґіру в ГУЛАГу відбулась одна з наймасштабніших революцій в історії Росії 20-го ст.: "блатні" перейшли на бік "політичних". Влада змушена була притьмом починати "оттєпєль" - поки процеси не вийшли з-під контролю.

Випийте за помин душі героїв Кенґіру: ті люди врятували не менше життів, аніж переможці будь-якої з битв Другої світової.
(Можливо, в певному сенсі то й була ще "битва Другої світової" - просто, для нас, на відміну від Європи, Друга світова затяглася ще майже на десятиліття. Можливо, колись у підручниках так і писатимуть - коли людство збере в собі досить відваги, аби сповна усвідомити весь жах і ганьбу того, що накоїло.)
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17.05.2020 23:24 Ответить
У 80-ті роки декому довелось в Заураллі зустрітись з одним із тих,що були свідком і виконавцем тих великих злочинів,що вчинила більшовистська верхушка в Україні. Це був реальний учасник подій,який особисто приймав участь у знищенні українського народу,в т.ч. і інших національностей. Свою "службу совєтському союзу" він почав молодшим лейтенантом НКВД,прибувши до Дніпропетровська ( нині Дніпро). Він був свого роду "розвідником" та "наводчиком", мандруючи по Дніпропетровщині,Кіровоградщині,Черкащині,Житомирщині...і т.д. під " дахом" інспектора по "зємлєустроєнію" ( землеміром,як у свій час був Брєжнєв)."Навів" на той світ він невідомо скільки людей,але і його теж хотіли знищити самі ж "специ-землеміри" з КДБ( свідків вони прибирали). І те,що нашого композитора,талоновище, Володю Івасюка вбило КДБ вперше було озвучено ним.І тепер ми бачимо вже реально,що бажання Москви нас знищувати- це їхнє КРЕДО,тому і ми повинні захищатись усі разом,без виключень,незалкжно від корита. А хто не бажає в цьому приймати участь- треба викидувати це ватопацифіське лайно на смітник,за кордон!
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18.05.2020 04:39 Ответить
за Стікс їх!
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18.05.2020 08:58 Ответить
Мого прадіда репресували і розстріляли.
Прабабуся втекла з дітьми в іншу область.
Так лишилися живі.
Реабілітували прадіда вже після =перестройки=.
Життя могло б скластися інакше.
Стільки людей замучили совіти.
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18.05.2020 05:04 Ответить
По кожній родині пройшлись....і чому люди не пам'ятають ?
Страчених реабілітували. А вбивць так і не засудили.
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18.05.2020 06:45 Ответить
мої предки вижили якимось чудом - прадід, за свідченнями односельчан - дуже майстровитий до всього - виїхав до Америки (Натік, Массачусетс), де підняв ферму, найняв робітників, управляючого, заробив на дорогу назад шоп забрати сім'ю (жінку, двох дочок та двох синів), але тут вже совіти не відпустили синів, бо "повинні відслужити в красній армії". То було важке рішення - сім'я розкололась - прадід з дружиною та дівчатами відправились в штати, а сини самі залишились під совєтами. Ото мому діду довелось туго - бути сином американця в ті часи означало ізмєну родінє.
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18.05.2020 09:09 Ответить
Я знаю такі випадки про розділені-розлучені родини тут теж.
МІльйони трагедій.
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18.05.2020 21:02 Ответить
Сьодні 18 травня, а на цензорі нічого про День пам'яті жертв геноциду кримських татар
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18.05.2020 08:57 Ответить
то ма'ть за Оманським пактом Патрушева-Зє!лєнтропа договорились шо тєма Крима - табу
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18.05.2020 09:16 Ответить
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