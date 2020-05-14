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В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных родственниках

В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных родственниках

Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр поиска информации о репрессированных украинцах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу архива.

В Консультационном центре всем желающим помогут написать обращения и запросы в архивы, чтобы получить всю необходимую информацию о людях, исторических фигурах и событиях.

Обращение в Консультационный центр — бесплатное.

"Мы стремимся развенчать миф, что архивы — это сложные бюрократические институты, трудные для работы. Задача нашего Центра — сделать архивные документы доступными и интересными как рядовым гражданам, так и историкам, журналистам и всем, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарных режимах", — сообщили в Консультационном центре.

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В Консультационный центр можно обратиться в будни с 10.00 до 18.00 следующим образом:

- по телефонам (067) 298-18-18 или (044) 298-12-12;

- по электронной почте [email protected];

- в Facebook https://www.facebook.com/hdauinp;

- через сайт http://hdauinp.org.ua.

Автор: 

архив (155) Институт нацпамяти (306) история (2018) репрессии (2771) СССР (814)


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Топ комментарии
+5
а репрессии 2020го всчитываются?
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14.05.2020 23:03 Ответить
+4
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 3076
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14.05.2020 23:09 Ответить
+4
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 7174
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15.05.2020 00:38 Ответить
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А погромы будут?
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14.05.2020 22:47 Ответить
Очень своевременно. Скоро может пригодиться многим. И не только порохоботам, не радуйтесь, зелебобики!
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14.05.2020 22:58 Ответить
Ага. «Ваші родствєннікі занімалісь антісоветской дєятєльностью ?».
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15.05.2020 00:35 Ответить
а репрессии 2020го всчитываются?
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14.05.2020 23:03 Ответить
И надо еще поиск порохоботов 27% сделать или татуху им на лбу сделать
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14.05.2020 23:05 Ответить
мечтаешь знать своих хозяев в лицо?
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14.05.2020 23:08 Ответить
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 3076
показать весь комментарий
14.05.2020 23:09 Ответить
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 7174
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15.05.2020 00:38 Ответить
сподіваюся, сайт не как отета какаяразніца... школярки змастирили

В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 2382
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14.05.2020 23:14 Ответить
...а жирні дяді із Центру учбової літератури уже поюзалі за долю малую госбюджетную

В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 3790
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14.05.2020 23:15 Ответить
1
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15.05.2020 06:01 Ответить
"скурвился" - это лексикон дипломата или сидельца?
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15.05.2020 07:26 Ответить
Высказывания великого политика
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15.05.2020 07:27 Ответить
 
 