В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных родственниках

Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр поиска информации о репрессированных украинцах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу архива.

В Консультационном центре всем желающим помогут написать обращения и запросы в архивы, чтобы получить всю необходимую информацию о людях, исторических фигурах и событиях.

Обращение в Консультационный центр — бесплатное.

"Мы стремимся развенчать миф, что архивы — это сложные бюрократические институты, трудные для работы. Задача нашего Центра — сделать архивные документы доступными и интересными как рядовым гражданам, так и историкам, журналистам и всем, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарных режимах", — сообщили в Консультационном центре.

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В Консультационный центр можно обратиться в будни с 10.00 до 18.00 следующим образом:

- по телефонам (067) 298-18-18 или (044) 298-12-12;

- по электронной почте [email protected];

- в Facebook https://www.facebook.com/hdauinp;

- через сайт http://hdauinp.org.ua.