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Новини
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В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів

В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті відкрив Консультаційний центр пошуку інформації про репресованих українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу архіву.

У Консультаційному центрі всім охочим допоможуть написати звернення і запити в архіви, щоб отримати всю необхідну інформацію про людей, історичні постаті та події.

Звернення в Консультаційний центр - безкоштовне.

"Ми прагнемо розвінчати міф, що архіви - це складні бюрократичні інститути, важкі для роботи. Завдання нашого Центру - зробити архівні документи доступними і цікавими як пересічним громадянам, так і історикам, журналістам і всім, хто хоче знати більше про комуністичний і нацистський тоталітарні режими", - повідомили в Консультаційному центрі.

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У Консультаційний центр можна звернутися в будні з 10.00 до 18.00 в такий спосіб:

- за телефонами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12;

- на електронну пошту [email protected];

- у Facebook https://www.facebook.com/hdauinp;

- через сайт http://hdauinp.org.ua.

Автор: 

архів (81) Інститут нацпам’яті (238) історія (1072) репресії (1626) СРСР (348)


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Топ коментарі
+5
а репрессии 2020го всчитываются?
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14.05.2020 23:03 Відповісти
+4
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 3076
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14.05.2020 23:09 Відповісти
+4
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 7174
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15.05.2020 00:38 Відповісти
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А погромы будут?
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14.05.2020 22:47 Відповісти
Очень своевременно. Скоро может пригодиться многим. И не только порохоботам, не радуйтесь, зелебобики!
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14.05.2020 22:58 Відповісти
Ага. «Ваші родствєннікі занімалісь антісоветской дєятєльностью ?».
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15.05.2020 00:35 Відповісти
а репрессии 2020го всчитываются?
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14.05.2020 23:03 Відповісти
И надо еще поиск порохоботов 27% сделать или татуху им на лбу сделать
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14.05.2020 23:05 Відповісти
мечтаешь знать своих хозяев в лицо?
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14.05.2020 23:08 Відповісти
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 3076
показати весь коментар
14.05.2020 23:09 Відповісти
В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 7174
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15.05.2020 00:38 Відповісти
сподіваюся, сайт не как отета какаяразніца... школярки змастирили

В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 2382
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14.05.2020 23:14 Відповісти
...а жирні дяді із Центру учбової літератури уже поюзалі за долю малую госбюджетную

В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів - Цензор.НЕТ 3790
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14.05.2020 23:15 Відповісти
1
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15.05.2020 06:01 Відповісти
"скурвился" - это лексикон дипломата или сидельца?
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15.05.2020 07:26 Відповісти
Высказывания великого политика
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15.05.2020 07:27 Відповісти
 
 