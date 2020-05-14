В Україні з'явився сервіс пошуку інформації про репресованих родичів
Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті відкрив Консультаційний центр пошуку інформації про репресованих українців.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу архіву.
У Консультаційному центрі всім охочим допоможуть написати звернення і запити в архіви, щоб отримати всю необхідну інформацію про людей, історичні постаті та події.
Звернення в Консультаційний центр - безкоштовне.
"Ми прагнемо розвінчати міф, що архіви - це складні бюрократичні інститути, важкі для роботи. Завдання нашого Центру - зробити архівні документи доступними і цікавими як пересічним громадянам, так і історикам, журналістам і всім, хто хоче знати більше про комуністичний і нацистський тоталітарні режими", - повідомили в Консультаційному центрі.
У Консультаційний центр можна звернутися в будні з 10.00 до 18.00 в такий спосіб:
- за телефонами (067) 298-18-18 або (044) 298-12-12;
- на електронну пошту [email protected];
- у Facebook https://www.facebook.com/hdauinp;
- через сайт http://hdauinp.org.ua.
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