Три людини загинули через нічну ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО
У Київській області в результаті зіткнення з деревом легкового автомобіля 3 людини загинули, 2 госпіталізовані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
17 травня о 03:29 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина.
Рятувальниками було встановлено, що ДТП сталася внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля "ВАЗ".
Рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із понівеченої автівки за допомого аварійно-рятувального обладнання. Також представниками ДСНС було проведено знеструмлення акумуляторної батареї, для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.
У результаті пригоди загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів, 1996, 1997 років, та травмовано двох пасажирок, 1997 та 1996 року народження, яких негайно було направлено для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні.
Причина ДТП наразі встановлюється.
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Вообще жаль людей конечно.
Было.
Но, в любом случае, полетал эффектно.
соболезнование родителям...
Чем занимается государство и куда направило 60 лярдов денег?
Я просто чешуею!
українці, бережіть себе, не бухайте за кермом і думайте завжди про наслідки і на дорогах після застілля і в державі після виборів..(