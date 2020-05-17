Три людини загинули через нічну ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО

У Київській області в результаті зіткнення з деревом легкового автомобіля 3 людини загинули, 2 госпіталізовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

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17 травня о 03:29 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина.

Рятувальниками було встановлено, що ДТП сталася внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля "ВАЗ".

Рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із понівеченої автівки за допомого аварійно-рятувального обладнання. Також представниками ДСНС було проведено знеструмлення акумуляторної батареї, для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.

У результаті пригоди загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів, 1996, 1997 років, та травмовано двох пасажирок, 1997 та 1996 року народження, яких негайно було направлено для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні.

Причина ДТП наразі встановлюється.