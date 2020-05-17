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Новини
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Три людини загинули через нічну ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО

У Київській області в результаті зіткнення з деревом легкового автомобіля 3 людини загинули, 2 госпіталізовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Три людини загинули через нічну ДТП на Київщині, - ДСНС 01

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17 травня о 03:29 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина.

Рятувальниками було встановлено, що ДТП сталася внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля "ВАЗ".

Рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із понівеченої автівки за допомого аварійно-рятувального обладнання. Також представниками ДСНС було проведено знеструмлення акумуляторної батареї, для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.
У результаті пригоди загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів, 1996, 1997 років, та травмовано двох пасажирок, 1997 та 1996 року народження, яких негайно було направлено для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні.
Причина ДТП наразі встановлюється.

ДТП (4465) Київська область (4001) ДСНС (5083)


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Топ коментарі
+7
Погуляли
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17.05.2020 15:20
+6
Походу гнали добряче. Но девки выжили это хорошо. Интересно как они в салоне сидели. Два хлопца понятно спереди, девки сзади сидели и походу чувак с ними, наверно он между них сидел и при столкновении пролетел вперед между сидух.
Вообще жаль людей конечно.
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17.05.2020 15:44
+5
Разорвало рассийскую консервную банку .
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17.05.2020 15:27
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Погуляли
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17.05.2020 15:20 Відповісти
Разорвало рассийскую консервную банку .
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17.05.2020 15:27 Відповісти
Олег Петрович , ну Вы хотябы не забудьте упомянуть чья водка .
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17.05.2020 15:34 Відповісти
польская?
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17.05.2020 15:42 Відповісти
А где ты про водку прочитал?
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17.05.2020 16:35 Відповісти
*итальянскую
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17.05.2020 18:46 Відповісти
может это блалакаром кто-то ехал
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17.05.2020 15:39 Відповісти
Походу гнали добряче. Но девки выжили это хорошо. Интересно как они в салоне сидели. Два хлопца понятно спереди, девки сзади сидели и походу чувак с ними, наверно он между них сидел и при столкновении пролетел вперед между сидух.
Вообще жаль людей конечно.
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17.05.2020 15:44 Відповісти
23 года водителю. Рано ему садиться за руль.
Было.
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17.05.2020 16:10 Відповісти
А где возраст водителя указан? В статье вижу только пассажиров и пассажирок.
Но, в любом случае, полетал эффектно.
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17.05.2020 16:29 Відповісти
Ага, в компании пацанов 1996 и 1997 года с такими же подружками был пенсионер.
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17.05.2020 17:06 Відповісти
нормальные пацаны, потому что дебилы обычно в остановки с людьми влетают, а этим респект, они в мощное дерево...
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17.05.2020 16:54 Відповісти
блин... одна молодежь...
соболезнование родителям...
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17.05.2020 16:55 Відповісти
Трое в одном дтп, семеро на воде, от пожаров ..., в бытовых конфликтах... в криминальных разборках, ситуациях... И только трое от коронавируса!
Чем занимается государство и куда направило 60 лярдов денег?
Я просто чешуею!
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17.05.2020 17:51 Відповісти
просто нет слов.................. мы, Украинци, действительно дебилы????????????? или я чего то не понимаю????????????
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17.05.2020 18:02 Відповісти
Вы руснявые сидящие на бутылках действительно редкие дибилы. И все ты понимаешь мокша бурятообразный.
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17.05.2020 18:45 Відповісти
Несомненно да. Умные люди не добускаю такого. Дерево причем? Они-то мать их. Туда и дорога.
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18.05.2020 00:14 Відповісти
скільки треба представників ДСНС і який бюджет "спецоперації" аби "було проведено знеструмлення акумуляторної батареї, для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту"..)))?

українці, бережіть себе, не бухайте за кермом і думайте завжди про наслідки і на дорогах після застілля і в державі після виборів..(
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17.05.2020 18:56 Відповісти
от я розумію, чому ти КОКС............... бо ти кончений. а чому гинуть зовсім молоді пацани і дівчата, не роумію
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17.05.2020 20:13 Відповісти
запретить российские машины
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17.05.2020 20:30 Відповісти
А зрізали б дерева як Карпатські ліси і біди не було б. Там треба мати талант олігофрена щоб врізатись в дуба .
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17.05.2020 20:32 Відповісти
Это все, на что способен наш народ. Бедные деревья😡😡😡😡😡😡
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18.05.2020 00:12 Відповісти
 
 