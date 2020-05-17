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Три человека погибли в результате ночного ДТП на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

В Киевской области в результате столкновения с деревом легкового автомобиля 3 человека погибли, 2 госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Три человека погибли в результате ночного ДТП на Киевщине, - ГСЧС 01

"17 мая в 3:29 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. По прибытию, спасателями было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения с деревом легкового автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 г.р. и травмированы две пассажирки 1997 и 1996 г.р., которых госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.

Спасателям пришлось деблокировать погибших из изувеченной машины при помощи аварийно-спасательного оборудования.

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Причина ДТП устанавливается.

Автор: 

ДТП (7671) Киевская область (4113) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+7
Погуляли
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17.05.2020 15:20
+6
Походу гнали добряче. Но девки выжили это хорошо. Интересно как они в салоне сидели. Два хлопца понятно спереди, девки сзади сидели и походу чувак с ними, наверно он между них сидел и при столкновении пролетел вперед между сидух.
Вообще жаль людей конечно.
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17.05.2020 15:44
+5
Разорвало рассийскую консервную банку .
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17.05.2020 15:27
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Погуляли
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17.05.2020 15:20 Ответить
Разорвало рассийскую консервную банку .
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17.05.2020 15:27 Ответить
Олег Петрович , ну Вы хотябы не забудьте упомянуть чья водка .
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17.05.2020 15:34 Ответить
польская?
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17.05.2020 15:42 Ответить
А где ты про водку прочитал?
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17.05.2020 16:35 Ответить
*итальянскую
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17.05.2020 18:46 Ответить
может это блалакаром кто-то ехал
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17.05.2020 15:39 Ответить
Походу гнали добряче. Но девки выжили это хорошо. Интересно как они в салоне сидели. Два хлопца понятно спереди, девки сзади сидели и походу чувак с ними, наверно он между них сидел и при столкновении пролетел вперед между сидух.
Вообще жаль людей конечно.
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17.05.2020 15:44 Ответить
23 года водителю. Рано ему садиться за руль.
Было.
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17.05.2020 16:10 Ответить
А где возраст водителя указан? В статье вижу только пассажиров и пассажирок.
Но, в любом случае, полетал эффектно.
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17.05.2020 16:29 Ответить
Ага, в компании пацанов 1996 и 1997 года с такими же подружками был пенсионер.
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17.05.2020 17:06 Ответить
нормальные пацаны, потому что дебилы обычно в остановки с людьми влетают, а этим респект, они в мощное дерево...
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17.05.2020 16:54 Ответить
блин... одна молодежь...
соболезнование родителям...
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17.05.2020 16:55 Ответить
Трое в одном дтп, семеро на воде, от пожаров ..., в бытовых конфликтах... в криминальных разборках, ситуациях... И только трое от коронавируса!
Чем занимается государство и куда направило 60 лярдов денег?
Я просто чешуею!
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17.05.2020 17:51 Ответить
просто нет слов.................. мы, Украинци, действительно дебилы????????????? или я чего то не понимаю????????????
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17.05.2020 18:02 Ответить
Вы руснявые сидящие на бутылках действительно редкие дибилы. И все ты понимаешь мокша бурятообразный.
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17.05.2020 18:45 Ответить
Несомненно да. Умные люди не добускаю такого. Дерево причем? Они-то мать их. Туда и дорога.
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18.05.2020 00:14 Ответить
скільки треба представників ДСНС і який бюджет "спецоперації" аби "було проведено знеструмлення акумуляторної батареї, для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту"..)))?

українці, бережіть себе, не бухайте за кермом і думайте завжди про наслідки і на дорогах після застілля і в державі після виборів..(
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17.05.2020 18:56 Ответить
от я розумію, чому ти КОКС............... бо ти кончений. а чому гинуть зовсім молоді пацани і дівчата, не роумію
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17.05.2020 20:13 Ответить
запретить российские машины
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17.05.2020 20:30 Ответить
А зрізали б дерева як Карпатські ліси і біди не було б. Там треба мати талант олігофрена щоб врізатись в дуба .
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17.05.2020 20:32 Ответить
Это все, на что способен наш народ. Бедные деревья😡😡😡😡😡😡
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18.05.2020 00:12 Ответить
 
 