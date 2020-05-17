Три человека погибли в результате ночного ДТП на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО

В Киевской области в результате столкновения с деревом легкового автомобиля 3 человека погибли, 2 госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 мая в 3:29 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. По прибытию, спасателями было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения с деревом легкового автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.

В результате происшествия погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 г.р. и травмированы две пассажирки 1997 и 1996 г.р., которых госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.

Спасателям пришлось деблокировать погибших из изувеченной машины при помощи аварийно-спасательного оборудования.

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Причина ДТП устанавливается.