Три человека погибли в результате ночного ДТП на Киевщине, - ГСЧС. ФОТО
В Киевской области в результате столкновения с деревом легкового автомобиля 3 человека погибли, 2 госпитализированы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"17 мая в 3:29 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. По прибытию, спасателями было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения с деревом легкового автомобиля "ВАЗ", - говорится в сообщении.
В результате происшествия погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 г.р. и травмированы две пассажирки 1997 и 1996 г.р., которых госпитализировали в Бородянскую центральную больницу.
Спасателям пришлось деблокировать погибших из изувеченной машины при помощи аварийно-спасательного оборудования.
Причина ДТП устанавливается.
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Вообще жаль людей конечно.
Было.
Но, в любом случае, полетал эффектно.
соболезнование родителям...
Чем занимается государство и куда направило 60 лярдов денег?
Я просто чешуею!
українці, бережіть себе, не бухайте за кермом і думайте завжди про наслідки і на дорогах після застілля і в державі після виборів..(