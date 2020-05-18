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Рада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков

Рада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков

Верховна Рада цього тижня не зможе розглянути у другому читанні законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу, оскільки профільний комітет технічно не встигає його підготувати.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 18 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні його немає в порядку денному на цей тиждень, тому що там є деякі організаційні питання, пов'язані з роботою комітету, підготовкою таблиці. І я думаю, що він буде розглядатися на наступному пленарному тижні, на цьому – ні. Технічно не встигаємо", - сказав Разумков.

Водночас спікер не став прогнозувати, чи вистачить голосів для ухвалення законопроєкту в цілому.

"Я впевнений, що ми все побачимо на табло, коли будемо голосувати за закон в цілому, поки що зарано про це говорити", - зазначив Разумков.

Також дивіться: "Слуги народу" можуть віддати керівництво гральним бізнесом "людині від ОП" Бауму, пов'язаному з РФ, Коломойським і Пінчуком, - "Наші гроші". ВIДЕО

Автор: 

гральний бізнес (286) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9234
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18.05.2020 13:59
+2
Шо не занесли аргументы ЗА для ЗЕ)))))
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18.05.2020 13:57
+2
Я уже на Зеро собрался идти ставить
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18.05.2020 13:57
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Правила форума Рада форумчан
Шо не занесли аргументы ЗА для ЗЕ)))))
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18.05.2020 13:57 Відповісти
Это не разводняк Пети с эвробояхами в казино за ухо никого не притягивали еще
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Я уже на Зеро собрался идти ставить
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18.05.2020 13:57 Відповісти
Сейчас ставить на ЗЕро очень стрёмно - могут побить ...
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18.05.2020 14:20 Відповісти
ну,это вряд ли,но вони может быть много..
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18.05.2020 14:31 Відповісти
Рада на этой неделе не сможет рассмотреть законопроект об игорном бизнесе, - Разумков - Цензор.НЕТ 9234
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Рада на этой неделе не сможет / скорбно поведал барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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18.05.2020 14:03 Відповісти
ну здрасьте...а я уже придумал как выигрыш потратить ))))
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18.05.2020 14:07 Відповісти
А де легалізація богрделей і публічних домів, маріхуани і легальної продажі державних посад?
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18.05.2020 14:12 Відповісти
Так уже давно всё легализировано - это вы не в курсе просто .
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18.05.2020 14:21 Відповісти
Лудомани! Не хвилюйтесь, Зебіли вам допоможуть, тому шо ваша хвороба дає гарний прибуток.
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18.05.2020 14:13 Відповісти
Горе то какое. Как теперь жить дальше простому народу?
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18.05.2020 14:17 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200518-zelenskyj-prosyt-radu-rozglyanuty-zakon-pro-podvijne-gromadyanstvo/ Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство ,кто же это в годы шестилетней войны с Россией, делает такую лафу для жителей ЛДНР,. ,получается, что Украина уже не воюет с россиянами,а с гражданами Украины и в Минск их можно запрашивать на переговоры
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18.05.2020 14:18 Відповісти
И к этому.. Правительство РФ Анонсировало Независимость Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья. От войны и вправду можно устать. А после проснуться в реальности, где ты кормишь чужую армию, потому что не хотел поддерживать собственную. .ну здесь понятно жители юго востока Украины могут потом легально вместе с территорией уйти в прежнее московское стойло. Это есть новый вид отжатия земли у соседейРада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков - Цензор.НЕТ 6645https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1164565297228891&set=p.1164565297228891&type=3&av=100010262946037&eav=Afat1F1atXlEctvhDL_8hq3gLwSeuTydtHbj5NUQlneFz9GMaN4hIss9h5lcBNoUzt0&__cft__[0]=AZVjv-FA0mLb6JXWl5OfhEmywnLpYh61g814tCvycyEWgY4mKq8RuPLXbwzBBeoVmmI6ziNZPwjLdkfSNhekSB5pqTvE8OMO2Y_6oj1Vxz_6JMbZD9vQCfiRJMjAKjDgrKIAsc3OENE2nSbTixOK16XfgTfv6VYCcL8kQ__iug4SZhdTJ4ykkKxO7fDjZecbIq0&__tn__=R]-R Рада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков - Цензор.НЕТ 5616
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18.05.2020 14:28 Відповісти
Та у нас же немає нічого терміновішого за гральний бізнес і за подвійне громадянство!
Всі платять податки , комунальні платежі і 60 % щасливі! Залишилося програти надлишки грошей і стати громадянами інших країн!
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18.05.2020 14:38 Відповісти
 
 