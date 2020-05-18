Рада цього тижня не зможе розглянути законопроєкт про гральний бізнес, - Разумков

Верховна Рада цього тижня не зможе розглянути у другому читанні законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу, оскільки профільний комітет технічно не встигає його підготувати.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 18 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на сьогодні його немає в порядку денному на цей тиждень, тому що там є деякі організаційні питання, пов'язані з роботою комітету, підготовкою таблиці. І я думаю, що він буде розглядатися на наступному пленарному тижні, на цьому – ні. Технічно не встигаємо", - сказав Разумков.

Водночас спікер не став прогнозувати, чи вистачить голосів для ухвалення законопроєкту в цілому.

"Я впевнений, що ми все побачимо на табло, коли будемо голосувати за закон в цілому, поки що зарано про це говорити", - зазначив Разумков.

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