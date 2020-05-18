У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз. ФОТО
В Одесі вперше за всю історію Збройних Сил України пройшла підготовку та отримала водолазну кваліфікацію жінка-військовослужбовець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Це Катерина Нікітенко, яка зараз проходить службу в лавах Військово-Морських Сил ЗС України. У свої 19 років вона пройшла шлях від матроса до старшини першої статті і здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях з акватлону (єдиноборства під водою).
За час навчання дівчина провела під водою понад 650 хвилин і занурювалася на глибину 30 метрів.
Нікітенко готується пройти інструкторські курси і стати першою серед жінок інструктором-водолазом, щоб далі рухатися кар'єрними сходинками до рівня "водолазний спеціаліст". Під час служби дівчина планує отримати вищу військову освіту.
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Після того, як Гордон опублікував інтерв'ю з прокуроршею - зрадницею з Криму, яка перекинулася на бік окупантів, він збирається публікувати інтерв'ю з гіркіним, якого окупанти використовували, як вітрину на початку окупації Добасу.
І та і той є дрібними бісами. Мета Гордона "очєловєчіть" окупантів, переконати нас, що окупантів і їхніх пособників треба сприймати, як людей, а не як мішені.
Тому більше не треба сприймати го/дона, як людину, лише, як мішень.
І щоб двічі не вставати: у Гіркіна-Стрєлкова інтерв'ю бере екс-керівник штабу Смєшка
замуж --- ребёнок
все затраты на подготовку -- напрасно