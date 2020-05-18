У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз. ФОТО

В Одесі вперше за всю історію Збройних Сил України пройшла підготовку та отримала водолазну кваліфікацію жінка-військовослужбовець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Це Катерина Нікітенко, яка зараз проходить службу в лавах Військово-Морських Сил ЗС України. У свої 19 років вона пройшла шлях від матроса до старшини першої статті і здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях з акватлону (єдиноборства під водою).

За час навчання дівчина провела під водою понад 650 хвилин і занурювалася на глибину 30 метрів.

Нікітенко готується пройти інструкторські курси і стати першою серед жінок інструктором-водолазом, щоб далі рухатися кар'єрними сходинками до рівня "водолазний спеціаліст". Під час служби дівчина планує отримати вищу військову освіту.

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