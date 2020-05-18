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Новини Агресія Росії проти України
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У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз. ФОТО

В Одесі вперше за всю історію Збройних Сил України пройшла підготовку та отримала водолазну кваліфікацію жінка-військовослужбовець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

У ВМС України вперше в історії зявилася жінка-водолаз 01

Це Катерина Нікітенко, яка зараз проходить службу в лавах Військово-Морських Сил ЗС України. У свої 19 років вона пройшла шлях від матроса до старшини першої статті і здобула перемогу на всеукраїнських змаганнях з акватлону (єдиноборства під водою).

У ВМС України вперше в історії зявилася жінка-водолаз 02

За час навчання дівчина провела під водою понад 650 хвилин і занурювалася на глибину 30 метрів.

У ВМС України вперше в історії зявилася жінка-водолаз 03

Нікітенко готується пройти інструкторські курси і стати першою серед жінок інструктором-водолазом, щоб далі рухатися кар'єрними сходинками до рівня "водолазний спеціаліст". Під час служби дівчина планує отримати вищу військову освіту.

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Автор: 

ВМС (1377) жінки (623) оборона (4766) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+7
+++
сделал...

https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBgAxDhPHn8OhNtFFJt7Vs2W6CNL-OfV0dB6ParUOszcdRzDuVS88cXZ59V_InXb3KifMfSZHk9y8py&hc_ref=ARR9mV6hbMQ20OAOyciAHmdJpCnzsa3bL4MMsbm0n3Sm-ka87Bg8mxqygOoIO9oh3Ok&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976913999040779&set=a.210888908976649&type=3 10 хв ·

Після того, як Гордон опублікував інтерв'ю з прокуроршею - зрадницею з Криму, яка перекинулася на бік окупантів, він збирається публікувати інтерв'ю з гіркіним, якого окупанти використовували, як вітрину на початку окупації Добасу.
І та і той є дрібними бісами. Мета Гордона "очєловєчіть" окупантів, переконати нас, що окупантів і їхніх пособників треба сприймати, як людей, а не як мішені.
Тому більше не треба сприймати го/дона, як людину, лише, як мішень.

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз - Цензор.НЕТ 2395
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18.05.2020 19:07
+3
Є шанс завалити скаргами канал Горндона за пропаганду тероризму (Інтерв'ю з Гіркіним) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) .СБУ =ФСБ
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18.05.2020 18:48
+3
Про вирус спросите у офицеров рпц кгб в Украине. У тех, кто уже очухался...
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18.05.2020 19:03
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Є шанс завалити скаргами канал Горндона за пропаганду тероризму (Інтерв'ю з Гіркіним) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) .СБУ =ФСБ
показати весь коментар
18.05.2020 18:48 Відповісти
+++
сделал...

https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBgAxDhPHn8OhNtFFJt7Vs2W6CNL-OfV0dB6ParUOszcdRzDuVS88cXZ59V_InXb3KifMfSZHk9y8py&hc_ref=ARR9mV6hbMQ20OAOyciAHmdJpCnzsa3bL4MMsbm0n3Sm-ka87Bg8mxqygOoIO9oh3Ok&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976913999040779&set=a.210888908976649&type=3 10 хв ·

Після того, як Гордон опублікував інтерв'ю з прокуроршею - зрадницею з Криму, яка перекинулася на бік окупантів, він збирається публікувати інтерв'ю з гіркіним, якого окупанти використовували, як вітрину на початку окупації Добасу.
І та і той є дрібними бісами. Мета Гордона "очєловєчіть" окупантів, переконати нас, що окупантів і їхніх пособників треба сприймати, як людей, а не як мішені.
Тому більше не треба сприймати го/дона, як людину, лише, як мішень.

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз - Цензор.НЕТ 2395
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18.05.2020 19:07 Відповісти
Антін Борковський

І щоб двічі не вставати: у Гіркіна-Стрєлкова інтерв'ю бере екс-керівник штабу Смєшка
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18.05.2020 21:19 Відповісти
Завалить то можно но нада учитывать другую сторону.Такие интервью они дают фактически своё признание военных преступлений.Так что тут двояко.
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18.05.2020 19:13 Відповісти
Шкода від цієї розгорнутої інформаційної спецоперації набагато більша,ніж потенційні зізнання.Він і так вже наговорив на міжнародний розшук і судові вироки.
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18.05.2020 19:56 Відповісти
В наше время доказательная база это всё.Плюс наши тянут кота за яйца по многим вопросам и именам на розыск.
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18.05.2020 20:07 Відповісти
В наше время главное внушить стаду, что чёрное это белое и наоборот. А доказательная база интересна только "агрессивному меньшинству".
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18.05.2020 21:22 Відповісти
Я б з такою "заліг на дно" на пару тижнів
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18.05.2020 18:51 Відповісти
А где страшилки про вирус ? Граждане, расходимся, нас опять *******.
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18.05.2020 18:52 Відповісти
Про вирус спросите у офицеров рпц кгб в Украине. У тех, кто уже очухался...
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18.05.2020 19:03 Відповісти
Про вирус нужно спрашивать у выгодополучателей . Прибыль по карманам рассовали, и нет вируса.
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18.05.2020 19:23 Відповісти
Снова рептилоиды проклятые
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18.05.2020 19:25 Відповісти
На фотках видно людей в масках и герметичных костюмах на свежем воздухе - что не так?
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18.05.2020 19:06 Відповісти
Хотіли світлии з під води?
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19.05.2020 12:17 Відповісти
она уже достаточно давно погружается!
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18.05.2020 19:09 Відповісти
Шо опять женщинам шпалы? Ой!? Кода мы начнем их беречь?
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18.05.2020 19:23 Відповісти
У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз - Цензор.НЕТ 7593
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18.05.2020 19:42 Відповісти
не против женщин
замуж --- ребёнок
все затраты на подготовку -- напрасно
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18.05.2020 19:43 Відповісти
А зачем женщине быть водолазом?Это доказательство чего и кому?Или ей просто нравится?С бабами точно не соскучишься....водолаз..дерьволаз
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18.05.2020 19:57 Відповісти
Хай щастить дівчино.
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18.05.2020 23:14 Відповісти
нужно пока стараться брать в СБ, ВД, ЗС ребят с фамилиями на -енко, -ук, юк, -ишен, ну и конечно с такими роскошными фамилиями как Коваль, Пасічник, Мірошник, Кучма, Барна, і совсем цинус Варивода, Непийпиво, Неїжстерню
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18.05.2020 23:23 Відповісти
Профукали флот, профукають щей водолазне спорядження, влаштують підводні гонки. У нес немає моряків у нас є *******.
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19.05.2020 07:44 Відповісти
Дівчинка водолаз і головнокомадувач уклоніст і сцикун, та ще і малорос.
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19.05.2020 09:35 Відповісти
Вітаю. Радий що, готують спеціалістів.
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19.05.2020 12:15 Відповісти
 
 