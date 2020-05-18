В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз. ФОТО
В Одессе впервые за всю историю Вооруженных Сил Украины прошла подготовку и получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Это Екатерина Никитенко, которая сейчас проходит службу в рядах Военно-Морских Сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой).
За время обучения девушка провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.
Никитенко готовится пройти инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до уровня "водолазный специалист". Во время службы девушка планирует получить высшее военное образование.
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Після того, як Гордон опублікував інтерв'ю з прокуроршею - зрадницею з Криму, яка перекинулася на бік окупантів, він збирається публікувати інтерв'ю з гіркіним, якого окупанти використовували, як вітрину на початку окупації Добасу.
І та і той є дрібними бісами. Мета Гордона "очєловєчіть" окупантів, переконати нас, що окупантів і їхніх пособників треба сприймати, як людей, а не як мішені.
Тому більше не треба сприймати го/дона, як людину, лише, як мішень.
І щоб двічі не вставати: у Гіркіна-Стрєлкова інтерв'ю бере екс-керівник штабу Смєшка
замуж --- ребёнок
все затраты на подготовку -- напрасно