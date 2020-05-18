В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз. ФОТО

В Одессе впервые за всю историю Вооруженных Сил Украины прошла подготовку и получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Это Екатерина Никитенко, которая сейчас проходит службу в рядах Военно-Морских Сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой).

За время обучения девушка провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.

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Никитенко готовится пройти инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до уровня "водолазный специалист". Во время службы девушка планирует получить высшее военное образование.

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