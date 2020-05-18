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В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз. ФОТО

В Одессе впервые за всю историю Вооруженных Сил Украины прошла подготовку и получила водолазную квалификацию женщина-военнослужащий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз 01

Это Екатерина Никитенко, которая сейчас проходит службу в рядах Военно-Морских Сил ВС Украины. В свои 19 лет она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой).

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз 02

За время обучения девушка провела под водой более 650 минут и погружалась на глубину 30 метров.

Также смотрите: ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году. ВИДЕО

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз 03

Никитенко готовится пройти инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до уровня "водолазный специалист". Во время службы девушка планирует получить высшее военное образование.

Также смотрите: В акватории Одессы спецназовцы ВМС провели противодиверсионные учения. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1458) женщины (884) оборона (5195) военнослужащие (6096)


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Топ комментарии
+7
+++
сделал...

https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBgAxDhPHn8OhNtFFJt7Vs2W6CNL-OfV0dB6ParUOszcdRzDuVS88cXZ59V_InXb3KifMfSZHk9y8py&hc_ref=ARR9mV6hbMQ20OAOyciAHmdJpCnzsa3bL4MMsbm0n3Sm-ka87Bg8mxqygOoIO9oh3Ok&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976913999040779&set=a.210888908976649&type=3 10 хв ·

Після того, як Гордон опублікував інтерв'ю з прокуроршею - зрадницею з Криму, яка перекинулася на бік окупантів, він збирається публікувати інтерв'ю з гіркіним, якого окупанти використовували, як вітрину на початку окупації Добасу.
І та і той є дрібними бісами. Мета Гордона "очєловєчіть" окупантів, переконати нас, що окупантів і їхніх пособників треба сприймати, як людей, а не як мішені.
Тому більше не треба сприймати го/дона, як людину, лише, як мішень.

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз - Цензор.НЕТ 2395
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18.05.2020 19:07
+3
Є шанс завалити скаргами канал Горндона за пропаганду тероризму (Інтерв'ю з Гіркіним) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) .СБУ =ФСБ
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18.05.2020 18:48
+3
Про вирус спросите у офицеров рпц кгб в Украине. У тех, кто уже очухался...
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18.05.2020 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Є шанс завалити скаргами канал Горндона за пропаганду тероризму (Інтерв'ю з Гіркіним) https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw Гиркин (Стрелков). Донбасс, MH17, Гаага, ФСБ, полудохлый Путин, Сурков, Божий суд. "ГОРДОН" (2020) .СБУ =ФСБ
показать весь комментарий
18.05.2020 18:48 Ответить
+++
сделал...

https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBgAxDhPHn8OhNtFFJt7Vs2W6CNL-OfV0dB6ParUOszcdRzDuVS88cXZ59V_InXb3KifMfSZHk9y8py&hc_ref=ARR9mV6hbMQ20OAOyciAHmdJpCnzsa3bL4MMsbm0n3Sm-ka87Bg8mxqygOoIO9oh3Ok&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2976913999040779&set=a.210888908976649&type=3 10 хв ·

Після того, як Гордон опублікував інтерв'ю з прокуроршею - зрадницею з Криму, яка перекинулася на бік окупантів, він збирається публікувати інтерв'ю з гіркіним, якого окупанти використовували, як вітрину на початку окупації Добасу.
І та і той є дрібними бісами. Мета Гордона "очєловєчіть" окупантів, переконати нас, що окупантів і їхніх пособників треба сприймати, як людей, а не як мішені.
Тому більше не треба сприймати го/дона, як людину, лише, як мішень.

В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз - Цензор.НЕТ 2395
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18.05.2020 19:07 Ответить
Антін Борковський

І щоб двічі не вставати: у Гіркіна-Стрєлкова інтерв'ю бере екс-керівник штабу Смєшка
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18.05.2020 21:19 Ответить
Завалить то можно но нада учитывать другую сторону.Такие интервью они дают фактически своё признание военных преступлений.Так что тут двояко.
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18.05.2020 19:13 Ответить
Шкода від цієї розгорнутої інформаційної спецоперації набагато більша,ніж потенційні зізнання.Він і так вже наговорив на міжнародний розшук і судові вироки.
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18.05.2020 19:56 Ответить
В наше время доказательная база это всё.Плюс наши тянут кота за яйца по многим вопросам и именам на розыск.
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18.05.2020 20:07 Ответить
В наше время главное внушить стаду, что чёрное это белое и наоборот. А доказательная база интересна только "агрессивному меньшинству".
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18.05.2020 21:22 Ответить
Я б з такою "заліг на дно" на пару тижнів
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18.05.2020 18:51 Ответить
А где страшилки про вирус ? Граждане, расходимся, нас опять *******.
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18.05.2020 18:52 Ответить
Про вирус спросите у офицеров рпц кгб в Украине. У тех, кто уже очухался...
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18.05.2020 19:03 Ответить
Про вирус нужно спрашивать у выгодополучателей . Прибыль по карманам рассовали, и нет вируса.
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18.05.2020 19:23 Ответить
Снова рептилоиды проклятые
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18.05.2020 19:25 Ответить
На фотках видно людей в масках и герметичных костюмах на свежем воздухе - что не так?
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18.05.2020 19:06 Ответить
Хотіли світлии з під води?
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19.05.2020 12:17 Ответить
она уже достаточно давно погружается!
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18.05.2020 19:09 Ответить
Шо опять женщинам шпалы? Ой!? Кода мы начнем их беречь?
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18.05.2020 19:23 Ответить
У ВМС України вперше в історії з'явилася жінка-водолаз - Цензор.НЕТ 7593
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18.05.2020 19:42 Ответить
не против женщин
замуж --- ребёнок
все затраты на подготовку -- напрасно
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18.05.2020 19:43 Ответить
А зачем женщине быть водолазом?Это доказательство чего и кому?Или ей просто нравится?С бабами точно не соскучишься....водолаз..дерьволаз
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18.05.2020 19:57 Ответить
Хай щастить дівчино.
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18.05.2020 23:14 Ответить
нужно пока стараться брать в СБ, ВД, ЗС ребят с фамилиями на -енко, -ук, юк, -ишен, ну и конечно с такими роскошными фамилиями как Коваль, Пасічник, Мірошник, Кучма, Барна, і совсем цинус Варивода, Непийпиво, Неїжстерню
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18.05.2020 23:23 Ответить
Профукали флот, профукають щей водолазне спорядження, влаштують підводні гонки. У нес немає моряків у нас є *******.
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19.05.2020 07:44 Ответить
Дівчинка водолаз і головнокомадувач уклоніст і сцикун, та ще і малорос.
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19.05.2020 09:35 Ответить
Вітаю. Радий що, готують спеціалістів.
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19.05.2020 12:15 Ответить
 
 